Давний предок Калашникова? Повторитель Кальтхоффа



Ружье Петера Кальтхоффа с прямым рычагом. Работа Яна Флока, Утрехт, около 1670 г. Общая длина: 1 505 мм. Длина ствола: 1 125 мм. Вес: 4 100 г. Первоначально это оружие принадлежало Карлу XI. Королевский арсенал, Стокгольм

И сойдешь с ума от того,

что будут видеть глаза твои.

Второзаконие, 26:34



Замок ружья Кальтхоффа с изогнутым рычагом. Королевский арсенал, Стокгольм



Магазинное ружье Александра Хардинга, ок. 1670 г. Королевский арсенал, Стокгольм



Замок многозарядного ружья Петера Кальтхоффа работы Яна Флока, Утрехт, около 1670 г. Первоначально это оружие принадлежало Карлу XI. Королевский арсенал, Стокгольм



Пистолеты системы Кальтхоффа. Датский королевский музей-арсенал, Копенгаген

Как известно, скорострельность современного автомата Калашникова достигает 40 выстрелов в минуту одиночными выстрелами, 100 выстрелов – это боевая скорострельность очередями и наконец 600–650 – техническая. Разумеется, обладатели кремневых мушкетов XVII века ни о чем подобном даже не мечтали. Но…Тем не менее находились среди них и такие люди, которые стремились во чтобы то ни стало увеличить скорострельность тогдашнего оружия. И сделать это удалось одному из представителей семьи оружейников Кальтхофф из Золингена в Германии, около 1630 года предложившего многозарядное кремневое ружье.Причем это «предложение» было затем воплощено в металле и стало выпускаться не только представителями этой семьи, но и другими мастерами. Так что до наших дней сохранилось сразу несколько экземпляров и ружей и пистолетов этой системы.Более того, известно, по крайней мере, девятнадцать оружейников, которые изготавливали оружие по проекту Кальтхоффа. Причем, некоторые ранние ружья были ещё колесцовыми, но большая часть всех остальных имели уже кремневый ударный замок. Емкость магазинов варьировалась от 5 до 30 выстрелов, что для тех лет было, безусловно, большим достижением.Вместо многочисленных манипуляций требовалось всего лишь осуществить движение спусковой скобой вперед-назад. Выполнить его можно было за 1–2 секунды, и оружие уже было готово к стрельбе. Калибр ружей и пистолетов Кальтхоффа обычно варьировался в пределах 0,4–0,8 дюйма (10–20 мм), хотя известны и совсем уже малокалиберные образцы калибром 7,6 мм.После 1630 года члены этой семьи разъехались по странам в другие регионы Европы, включая Данию, Францию, Нидерланды, Англию и даже Россию. Но вот самый первый патент на систему Кальтхоффа получил от короля Людовика XIII в 1640 году некто Гийом Кальтхофф. В патенте указывались, что выдан он на мушкеты и пистолеты, способные производить 8–10 выстрелов без пополнения запаса пороха и пуль, при сохранении веса, длины и удобства обращении, присущих стандартному огнестрельному оружию.Год спустя, в 1641 году, другой Кальтхофф, Питер, получил уже голландский патент на ружье с нарезным стволом, которое могло произвести 29 выстрелов без дозарядки. В этом патенте не указывалось, какой механизм обеспечивал такую невиданную для тех лет скорострельность, но упоминалось, что Питер может усовершенствовать конструкцию ещё более в течение года.В том же году ещё один голландский патент получил некий Хендрик Бартманс. В нем описывался пистолет с двумя отдельными магазинами для пороха и пуль, общей емкостью 30 выстрелов и спусковой скобой, которую следовало поворачивать, чтобы его перезарядить. Затем Бартманс около 1642 года изготовил по своему патенту винтовку, то есть дело с его разработкой зашло довольно далеко.В 1645 году Питером Кальтхоффом был также сделан его магазинный «репетир» с колесцовым замком. Причем на нем выгравирован текст Das Erste (первый), что вызывает некоторые вопросы, которые, увы, скорее всего, останутся без ответа. В 1646 году последовал ещё один образец, на стволе которого перед казенной частью есть надпись, которая указывает на боекомплект 30 выстрелов.Интересно, что оружие представителей этой семьи, изготовленное ими в разных странах, несколько различалось. Так, ружья, сделанные Питером, имели гладкую, закругленную спусковую скобу, удерживаемую на месте спусковым крючком. А вот оружие Матиаса Кальтхоффа из Дании имели прямую спусковую скобу, а для удержания рычага используется прямой стержень. Выпускал он и пистолеты, которые датируются временем с 1650 по 1679 год.В 1649 году пара пистолетов оружейника по фамилии Кальтхофф была отправлена в подарок королю Фредерику III. И сегодня два таких пистолета действительно хранятся в Национальном музее Дании, но нет подтверждения, что это те самые пистолеты, а не какие-то другие.В Германии похожие по устройству магазинные пистолеты были изготовлены оружейником Генрихом Хабрехтом около 1645 и 1650 года.В Голландии подобным оружием занимался оружейник Александр Хартинг.Каспар Кальтхофф изготовил ружье с ударным кремневым замком в Лондоне между 1654 и 1665 годом. В 1658 году Каспар сделал винтовку с емкостью семь зарядов.Пистолеты системы Кальтхоффа также выпускал Ян Флок из Утрехта и выставлял на продажу в 1668 году. Цена за один такой пистолет была не меньше 260 фунтов стерлингов.А вот Каспар Кальтхофф младший, сын Каспара Кальтхоффа, делал такое повторяющееся оружие в России, куда он прибыл между 1664 и 1665 годом, и там в 1665 году изготовил одно такое многозарядное ружье.Производство такого оружия продолжалось и впоследствии. Так, в 1710 году Чарльз Кузен во Франции произвел ружье по системе Кальтхоффа на 15 выстрелов.Существовали две разновидности системы Кальтхоффа.Первая имела прямоугольную казенную часть с двумя или тремя каморами, пороховой «погреб» в прикладе и общую вместимость до 30 зарядов.Вторая разновидность имела вертикальный цилиндрический затвор, порох хранился под замком, а емкость для него позволяла сделать до 10 выстрелов. Магазин с круглыми пулями мог располагаться в цилиндрической полости, как в прикладе, так и под стволом.Во многих пистолетах Кальтохоффа использовался подствольный магазин, снабженный спиральной пружиной, расположенный в полости шомпола. Причем его заглушка была оформлена в виде головки шомпола. Магазин такого типа для ружья имел длину около 1 м и вмещал более 60 пуль диаметром 14 мм. Вот только при полной загрузке эти пули весили около 1 кг, что сильно меняло центр тяжести.Пистолеты с прямоугольной казенной частью имели плоскую пружину, которая изгибалась вправо при перемещении казенной части.Порох в магазине можно было перезаряжать через люк под замком. На ружьях с магазином в прикладе он заправлялся через отверстие, закрытое выдвижной крышкой. У большинства ружей в нем содержалось достаточно пороха (до 5 куб. см на один выстрел), как для основного заряда, так и для заряда на пороховой полке.Заряжалось такое оружие так: ствол поднимался вверх, спусковую скобу поворачивали примерно на 155° вправо и назад, после чего уже можно было уже взводить курок (или заводить колесико) и производить выстрел.И тут надо заметить, что ружья Кальтхоффа, что называется, пошли.В 1648 году Фредерик III приказал оснастить свою гвардию его ружьями. Этот заказ был выполнен Питером и Матиасом Кальтхоффами (и, возможно, несколькими другими оружейниками), а ружья были выпущены в 1657 году. Гвардейцы получили около сотни ружей (некоторые из сохранившихся ружей пронумерованы гравировкой на прикладе, № 108 и 110) и, как считается, были использовались при осаде Копенгагена (1658–1659) и в Сканской войне.В 1659 году во время осады Копенгагена ими вооружались телохранители Карла X, но к 1696 году с вооружения они были сняты. В описи Королевской оружейной палаты 1775 года всё еще числилось 133 пистолета Кальтхоффа, но к этому времени они уже считались антиквариатом.Нужно отметить, что, несмотря на удивительно высокую для того времени скорострельность, данная конструкция в то время не могла претендовать на массовость. Механизм требовал большого умения в обслуживании и осторожности, а на его сборку уходило гораздо больше времени, чем на обычный дульнозарядный мушкет или пистолет.Все детали механизма были взаимозависимыми. Так что если какая-либо шестерня ломалась или заклинивала, то все оружие становилось непригодным для использования. А починить его мог только специалист-оружейник. Засорение даже слегка влажным порохом могло привести к тому, что механизм просто заклинивало.А еще использование черного пороха приводило к образованию нагара, из-за чего управлять им при помощи рычага с каждым выстрелом становилось все труднее.Да и технологии того времени не позволяли организовать его массовый выпуск в больших количествах. Так что покупать такие ружья и пистолеты могли только богатые люди и элитные солдаты.Так что оказалось, что система с раздельным заряжанием (порох и пули отдельно), хотя и вполне работоспособна, и реально позволяет обеспечить высокую скорострельность, из-за несовершенства технологии производства не позволяет сделать такое оружие дешевым и расовым.Ну а тратить деньги на его совершенствование тогда тоже никто не пожелал, и почему так – понятно. Общество для новых взглядов еще не созрело…