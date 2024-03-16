Авиацией России в районе запуска крылатых ракет SCALP-EG был сбит украинский бомбардировщик Су-24М

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Авиацией России в районе запуска крылатых ракет SCALP-EG был сбит украинский бомбардировщик Су-24М

Для российских объектов выход на пусковые рубежи фронтовых бомбардировщиков ВСУ представляет серьезную угрозу, поэтому их стараются уничтожать. Так, недавно авиацией России в районе запуска малозаметных крылатых ракет SCALP-EG был сбит украинский бомбардировщик Су-24М.

Кадры уничтоженного самолета появились в сети интернет.




Упомянутый украинский бомбардировщик является единственным из стоящих на вооружении ВСУ, который способен нести дальнобойные крылатые ракеты SCALP-EG французского производства и британские Storm Shadow воздушного базирования. И хотя российские системы ПВО успешно уничтожают и сами ракеты, и их носители, они все же создают нам серьезные проблемы.

Так, именно самолеты Су-24М с дальнобойным ракетным вооружением на борту в сентябре прошлого года атаковали штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. Хотя большого ущерба атака не нанесла, пилотов участвовавших в ней, публично поблагодарил сам командующий ВС ВСУ Николай Олещук. Предполагается, что удары нанесли два украинских Су-24М, которые, отстрелявшись, вернулись на аэродромы базирования, предположительно, под Николаевым.

Уничтожение таких бомбардировщиков противника является одной из приоритетных задач. Разумеется, лучше всего, если это делается прямо на аэродромах.

Дальнобойные крылатые ракеты воздушного базирования украинские военные получают из Британии и Франции. Их максимальная дальность поражения составляет не менее 250 километров.

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    77 комментариев
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    1. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +9
      Сегодня, 13:10
      А можно я задам "детский" вопрос: а у нас космическая разведка есть или она пошла на перекур? Выявление бортов где бы то ни было на тер. Украины с последующим накрытием огнём.
      1. blackcat Ранг пользователя
        blackcat
        -1
        Сегодня, 13:14
        Видимо с этим все сложно, а на сколько сложно одному Шойгу ведомо и президенту am
        1. Макsim
          Макsim
          0
          Сегодня, 13:55
          у ов видимо тоже следуя вашей логике полный швах. Раз бородачи в шлепках топят суда и атакуют корабли
          1. мордвин 3 Ранг пользователя
            мордвин 3
            +2
            Сегодня, 14:04
            Цитата: Макsim
            Раз бородачи в шлепках топят суда и атакуют корабли

            Ага, на самолетах атакуют.
        2. Кот Александрович Ранг пользователя
          Кот Александрович
          -1
          Сегодня, 14:27
          Какому президенту? Уточните. А то ведь итоги выборлв ещё не подвели. Не огласили.
      2. Пастухов
        Пастухов
        -21
        Сегодня, 13:14
        Цитата: Фаталист
        А можно я задам "детский" вопрос: а у нас космическая разведка есть или она пошла на перекур? Выявление бортов где бы то ни было на тер. Украины с последующим накрытием огнём.

        ВОПРОС без ответа ..
        Спящий чувак или на з\п
        P.S, Сколько вас таких еще тут ????
        А еще боты без ответа ))))) )Думайте мужики , думайте
        Не верь не бойся ,НЕ ПРОСИ !
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          +10
          Сегодня, 13:22
          Простите, а с вами всё в порядке?)
          1. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            +5
            Сегодня, 13:27
            Мы сражаемся с сильным и хитрым врагом.А по разведке?Я так понимаю,что ту же космическую группировку надо если не создавать заново,но насыщать максимально.Но и спутники не всесильны.Надо было на земле создавать разведывательную сеть.Но видимо не до этого было.Глядя на поюроисходящее в странах СНГ
            1. tihonmarine Ранг пользователя
              tihonmarine
              +1
              Сегодня, 14:04
              Цитата: dmi.pris1
              .Надо было на земле создавать разведывательную сеть.

              Враги её начали создавать при Беспалом (в иноСМИ проскальзывало от бывших ихних), а может и при Пятнистом, а России тогда было не до того.
          2. Болторез Ранг пользователя
            Болторез
            +1
            Сегодня, 13:31
            с вами всё в порядке?
            Да это же михан, он же виталий. Опять без закуски киросинит laughing .
            1. Фаталист Ранг пользователя
              Фаталист
              +3
              Сегодня, 13:34
              А, понятно.) ( Короткий комент)
            2. Игорь Викторович Ранг пользователя
              Игорь Викторович
              +2
              Сегодня, 13:35
              Старпера михана не трогать, он тут старожил.. Ему можно киросинить..
              1. Фаталист Ранг пользователя
                Фаталист
                +2
                Сегодня, 13:37
                Да тут многие старожилы, с новыми никами.))
                1. Игорь Викторович Ранг пользователя
                  Игорь Викторович
                  +4
                  Сегодня, 13:38
                  Ну да, я лет десять на сайте.. Благодаря Роме Скоморохову пришлось регаться по новой..
                  1. Фаталист Ранг пользователя
                    Фаталист
                    +5
                    Сегодня, 13:39
                    Плюс/ Минус такая же история.))
              2. Болторез Ранг пользователя
                Болторез
                +2
                Сегодня, 13:54
                он тут старожил
                Скорее кащей бессмертный неубаниваемый. Его бы энергию и время да в мирное русло.
                1. Игорь Викторович Ранг пользователя
                  Игорь Викторович
                  +1
                  Сегодня, 13:54
                  Точно.. Старпер михан тот еще живчик..
          3. Пастухов
            Пастухов
            -2
            Сегодня, 13:44
            Цитата: Фаталист
            Простите, а с вами всё в порядке?)

            Ну кому как ,.13 лет тут и вижу вас чертиков )))) Не удается вас гасить
            Самого гасят Хе х
            1. Болторез Ранг пользователя
              Болторез
              +2
              Сегодня, 13:55
              вижу вас чертиков
              Уже до чертиков дошел belay Завязывай, а то как мы здесь без тролля. Да и палестина загнется без твоей поддержки.
            2. tihonmarine Ранг пользователя
              tihonmarine
              +2
              Сегодня, 14:07
              Цитата: Пастухов
              Ну кому как ,.13 лет тут и вижу вас чертиков )))) Не удается вас гасить
              Самого гасят Хе

              Пришлось после развала работать санитаром на Палдски мантее, не удивляюсь.
          4. tihonmarine Ранг пользователя
            tihonmarine
            +3
            Сегодня, 14:00
            Цитата: Фаталист
            Простите, а с вами всё в порядке?

            Вероятнее всего, что не в порядке.
          5. мордвин 3 Ранг пользователя
            мордвин 3
            +1
            Сегодня, 14:07
            Цитата: Фаталист
            Простите, а с вами всё в порядке?)

            У Витали только в сердечных делах непорядок.
        2. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +2
          Сегодня, 13:54
          Цитата: Пастухов
          Не верь не бойся ,НЕ ПРОСИ !

          Вот не поняЛ. а что нужно просить, а может и не просить ?
          А если про слово - верить, так я работал там где никому не верят, кроме отца.
      3. Алекс Старлей Ранг пользователя
        Алекс Старлей
        0
        Сегодня, 13:20
        У нас всего один спутник с активной радиоразведкой(с АФАР то бишь) ПИОН-НСК, начал эксплуатироваться в сентябре 2022 года. Строили его лет пятнадцать. Стоимость его думаю, очень большая. Основная его задача отслеживать и целеуказание кораблей в океанах. Вполне возможно могут использовать и над Украиной, но пролетать над ней будет короткий промежуток времени..
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          +4
          Сегодня, 13:23
          Ладно, а куда делась вся наша группировка?
          1. мордвин 3 Ранг пользователя
            мордвин 3
            0
            Сегодня, 14:09
            Цитата: Фаталист
            а куда делась вся наша группировка?

            Кто в лес, кто по дрова полетела.
      4. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +4
        Сегодня, 13:23
        Цитата: Фаталист
        а у нас космическая разведка есть или она пошла на перекур?

        И Кульбакино и авиаремонтный завод в Виннице с хорошей ВПП, тоже работает и самолеты взлетают. Да и Киеве аэродром в порядке, ни одной "дырки", ни одно здание не порушено.
      5. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +3
        Сегодня, 13:25
        Цитата: Фаталист
        а у нас космическая разведка есть или она пошла на перекур?

        Так без космической разведки, я написал - "Кульбакино", ребята на всех картах он есть, бомби, пока дыра не появится, вместо аэродрома.
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          +2
          Сегодня, 13:26
          Я вас понял. Благодарю.
          1. carpenter Ранг пользователя
            carpenter
            +2
            Сегодня, 13:37
            Цитата: Фаталист
            Я вас понял. Благодарю.

            Спасибо, завсегда подмогу. С Уважением Дима.
            1. Фаталист Ранг пользователя
              Фаталист
              +2
              Сегодня, 13:38
              Очень рад, Дмитрий. Я Гарик. Рад знакомству.
              1. carpenter Ранг пользователя
                carpenter
                +2
                Сегодня, 13:39
                Цитата: Фаталист
                Очень рад, Дмитрий. Я Гарик. Рад знакомству.

                Спасибо, вот и познакомились, я рад.
      6. Игорь Викторович Ранг пользователя
        Игорь Викторович
        +1
        Сегодня, 13:34
        Вопрос скорее глупый чем детский. Неужели вы считаете что над каждым самолетом должен висеть спутник МО? А ниче не треснет? Даже амеры себе такого не позволяют..
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          +2
          Сегодня, 13:35
          У вас есть представление, что такое группировка спутников и как она работает?
          1. Игорь Викторович Ранг пользователя
            Игорь Викторович
            +1
            Сегодня, 13:47
            Конечно же, есть разные орбиты и курсы.. Су-24 взлетит с любой бетонки, из любого подходящего гаража, еще раз повторяю ни одна страна в мире, не располагает таким колличеством спутников, чтобы вешать его на каждый полудряхлый бомбер, приорите РВСНу и Флотам..
        2. kventinasd Ранг пользователя
          kventinasd
          0
          Сегодня, 13:45
          Америкосы себе позволяют поболее.Все взлёты наших стратегов контролируются ими в первые секунды. Поэтому многие наши удары крылатыми ракетами приходятся по уже подготовленному к этому противнику и не факт что большая часть ракет достигают своих целей.
          1. Игорь Викторович Ранг пользователя
            Игорь Викторович
            0
            Сегодня, 13:49
            Стратегическая авиация, РВСН, и флот в приоритете. Никакие американские спутники не следят за нашими 34-35 сушками, акститесь!
            1. kventinasd Ранг пользователя
              kventinasd
              +1
              Сегодня, 13:57
              А я где то говорил о фронтовой авиации?
              Вся проблема нашей космической разведки в том что у нас нет спутниковой группировки которая отслеживает 24/7 действия противника, а у них есть и не одна. Америкосы могут легко контролировать перемещения всей нашей авиации и флота и мест базирования, как со спутников, самолетов дрло и беспилотников.
              1. Игорь Викторович Ранг пользователя
                Игорь Викторович
                0
                Сегодня, 14:06
                Естественно говорили. Я написал что на каждый полудряхлый бомбер даже амеры не позволяют себе вешать, а вы ответили, что они еще и не такое себе позволяют..
              2. Игорь Викторович Ранг пользователя
                Игорь Викторович
                0
                Сегодня, 14:10
                Достаточно знать зону базирования стратегической авиации, далее дело техники и одного спутника на синхронке. Все. Вы бы почитали тему про спутниковые группировки в космосе,орбиты параллели, ГСО и прочее прочее.. Все известные нам зоны СЯС амеров тоже постоянно с шаром на головой живут.. Там не все так просто..
      7. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        +2
        Сегодня, 13:43
        Фаталист, Выявление бортов где бы то ни было на тер.Украины, это значит, сфотографировать их из космоса или посмотреть в прямой трансляции через видеокамеру с большим приближением? Именно так делают и обновляют снимки в Гугл или Яндекс-картах. Но для этого требуется уникальная фотоаппаратура на спутнике и низкая орбита. Про погоду без облаков и ночное время пока умолчим, хотя именно эти факторы съедают большую часть суток при наблюдении объекта.
        Далее, надо понимать, что Земля крутится и спутник на низкой орбите только один -два раза в сутки пролетит над конкретным объектом и даже над всей Украиной. Значит, надо много много таких спутников, чтобы в любой час над Украиной пролетал такой спутник, порядка двух десятков. Цена удовольствия соответствующая! А все разведки мира, располагают данными о времени пролета такого спутника и предпринимают меры, чтобы спрятаться от наблюдения. Подводные лодки в это время не всплывают, самолеты прячут в укрытия и пытаются не светиться со взлетами. Но их взлет засекают радарами с земли или самолетов ДРЛО. Иногда удается найти и уничтожить самолет врага на стоянке вне укрытия. Что вы предлагаете? Где мы недорабатываем?
        1. Эдик Ранг пользователя
          Эдик
          +3
          Сегодня, 13:49
          Цитата: Сабуров_Александр53
          Где мы недорабатываем?

          На диване не дорабатываем hi
      8. KCA Ранг пользователя
        KCA
        +2
        Сегодня, 13:46
        Спутник разведки, если он есть, пролетает над точкой минимум раз в полтора часа, за это время СУ-24 взлетает, доходит до точки сброса и улетает обратно, приземляется и маскируется, ну это в идеале, над каждым аэродромом спутник не запустишь
        1. Игорь Викторович Ранг пользователя
          Игорь Викторович
          0
          Сегодня, 13:52
          Обоим минус влепил я.. Ликбез ребятки проводите.. Если честно я был шокирован ответом Сабурова и КСА.
        2. Игорь Викторович Ранг пользователя
          Игорь Викторович
          0
          Сегодня, 13:56
          Аббревиатура ГСО ни вам ни Сабурову ни о чем не говорит?
          1. KCA Ранг пользователя
            KCA
            0
            Сегодня, 14:12
            Не подскажите, когда в России запустили Хаббл или Кеплер? Что вы хотите рассмотреть на дальности около 38 000км? Все в мире дураки, правда? Потому и запускают спутники оптической разведки на НОО и делали их без солнечных батарей и с РИТЭГ, ибо батареи ещё быстрее тормозили и сводили спутник с орбиты, радиоэлектронная разведка выше и летает дольше, а оптической жили на орбите два месяца максимум
            1. Игорь Викторович Ранг пользователя
              Игорь Викторович
              0
              Сегодня, 14:15
              С темой вы знакомы в общих чертах, я бы так выразился.
    2. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +5
      Сегодня, 13:11
      Развалинами удовлетворен.Добрая новость
      1. Пастухов
        Пастухов
        -8
        Сегодня, 13:23
        Цитата: dmi.pris1
        Развалинами удовлетворен.Добрая новость

        Не очень новость ..Нам восстанавливать тварей тупых
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +5
          Сегодня, 13:29
          Зачем восстанавливать тварей?Не лучне ли их наоборот-уничтожать? yes
    3. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +7
      Сегодня, 13:12
      Наши ребята молодцы. Пусть продолжают бить эту какельскую нацистскую нечисть.
    4. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +3
      Сегодня, 13:14
      Когда же закончатся у них самолеты? Давно и намного уже превышено их первоначальное количество.
      1. Kwasar9000 Ранг пользователя
        Kwasar9000
        -4
        Сегодня, 13:45
        Число уничтоженных самолётов (по данным МО) уже давно превысило количество выпущенных (включая и экспортные поставки). Что именно там сбивают-уничтожают ведомо, наверное, только Богу.
        1. alystan Ранг пользователя
          alystan
          +1
          Сегодня, 13:53
          Вчера читал, что Индия собирается собрать более 100 двигателей для истребителей МиГ-29 UPG в рамках их модернизации.
          Индусы продавали оружие Азербайджану и несколько дней назад писали, что из Индии в Азербайджан зачастили индийские военно-транскортные самолеты. Как бы кришнаиты не надумали чего-нибудь перебросить и на Украину.
      2. Арка Ранг пользователя
        Арка
        0
        Сегодня, 14:05
        А поставок не было? Или вы считаете, что переоборудование под тени осуществляется на территории 404?
    5. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +4
      Сегодня, 13:18
      Предполагается, что удары нанесли два украинских Су-24М, которые, отстрелявшись, вернулись на аэродромы базирования, предположительно, под Николаевым

      Это Кульбакино,.с которого бомбили Севастополь. Пару раз прилетало, взорвался склад боезапаса, а самолеты взлетают, а Кульбакино как на ладони. Почему ему не заткнут рот ВКС.
    6. spirit Ранг пользователя
      spirit
      +3
      Сегодня, 13:20
      Дедовский Су-24 (который отсвечивает на радарах как ёлка новогодняя)уже более двух лет пускает ракеты по фронту с самой передовой наземной ПВО и сотнями истребителей в воздухе.Боевые "диваны " которые тут рассказывают как современное насыщенное ПВО будет сбивать различные "Стелсы" нового поколения как орешки.Задумайтесь!где то вас надули hi
      1. Игорь Викторович Ранг пользователя
        Игорь Викторович
        0
        Сегодня, 13:41
        Суть не в стелсах, суть в количестве таковых.. Пару тройку спиритов сшибем на раз а вот сотню 22 рапторов да пару сотен 35..да сотню ф-16, а до этого пару тройку пусков в сотни топоров, не отразит ни одна ПВО на планете.. Так что сильно бится головой тоже не стоит.
    7. alekc75 Ранг пользователя
      alekc75
      +2
      Сегодня, 13:20
      Цитата: Фаталист
      А можно я задам "детский" вопрос: а у нас космическая разведка есть или она пошла на перекур? Выявление бортов где бы то ни было на тер. Украины с последующим накрытием огнём.

      спутники к сожалению не висят постоянно над тер. бандеровщины!
      1. Игорь Викторович Ранг пользователя
        Игорь Викторович
        0
        Сегодня, 14:01
        А хотя бы один надо повесить..
    8. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      +1
      Сегодня, 13:21
      Туда ему и дорога! И скальп в руки.
    9. Товарищ Ким Ранг пользователя
      Товарищ Ким
      +5
      Сегодня, 13:24
      "Их максимальная дальность поражения составляет не менее 250 километров."

      Которая может быть увеличена без проблем...

      Почему не уничтожаются сухогрузы, пребывающие из болгарского порта Бургас в Одессу?

      Потому, что тогда, укролюфтваффе нечем будет снаряжать свои СУ24, и нечего будет перехватывать системам ПРО.

      Всё же очевидно.
      1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        0
        Сегодня, 14:08
        Почему не уничтожаются сухогрузы, пребывающие из болгарского порта Бургас в Одессу?
        Почему обязательно из Бургаса, в Одессу и все другие порты Украины идут суда со всего мира и под любыми флагами, кроме украинского.... Как точно так же шли наши суда во Вьетнам и на Кубу, когда там шли войны и ни одно судно СССР не было потоплено американцами, даже в порту под разгрузкой оружия. Вас это не удивляет?
        Мы попробовали после отказа в "Зерновой сделке" досмотреть с вертолетного десанта какой-то сухогруз в нейтральных водах, уличенный ранее в доставке оружия на Украину. И даже завернули его обратно, хотя он шел в наш Новороссийск за зерном... Но Эрдоган погрозил пальчиком и предупредил, если такое повториться, больше ни одно наше судно не пройдет через Босфор.
    10. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      0
      Сегодня, 13:32
      Надеюсь летунов тоже в землю вогнали.
    11. lego2
      lego2
      0
      Сегодня, 13:33
      А можно другой детский вопрос? Почему не уничтожить ввп. Полосу в отличии от самолёта спрятать гораздо труднее. Три дырки на ввп делают всю остальную инфраструктуру аэродрома на некоторое время бесполезной? Или я ошибаюсь?
      1. Игорь Викторович Ранг пользователя
        Игорь Викторович
        +2
        Сегодня, 13:43
        Делают конечно, примерно на часик.. Пока плиту другую не уложат.. Так что вопрос тоже глупый.. И не ввп, а ВПП..
        1. spirit Ранг пользователя
          spirit
          0
          Сегодня, 13:56
          Пока плиту другую не уложат.. Так что вопрос тоже глупый.. И не ввп, а ВПП..

          Задолбаються класть плиты.Американцы и Британцы разбомбили специальными кассетами аэродромы в Ираке во время бури в пустыне ещё 30лет назад, все ВПП превращается в лунный пейзаж который чинить будут месяцами .И это имело огромный эффект.Тут кто то либо не хочет,либо не может это сделать как они.
          1. Игорь Викторович Ранг пользователя
            Игорь Викторович
            0
            Сегодня, 13:58
            Наверное украина не Ирак, и с покрытием ВПП все впорядке, и ПВО работает и самолеты летают, 90% генералитета Ирака было куплено до нападения коалиции.
            1. spirit Ранг пользователя
              spirit
              +1
              Сегодня, 14:10
              90% генералитета Ирака было куплено до нападения коалиции
              Это сказки пропагандистов, как и любой тоталитарный режим там в генералах были сплошь друзья,братья,сваты.И ПВО там было лучшее в регионе.Просьо кто то подходит с умом и все просчитывает а кто то на шару
              1. Игорь Викторович Ранг пользователя
                Игорь Викторович
                0
                Сегодня, 14:13
                Серьезно? Завалить КР, перегрузить ПВО.. Это тупо азы, а не супер аналитический просчет. Простр кто-то может, а у кого-то нет в олномоментном пуске 50-70 калибров..
            2. мордвин 3 Ранг пользователя
              мордвин 3
              0
              Сегодня, 14:23
              Цитата: Игорь Викторович
              90% генералитета Ирака было куплено до нападения коалиции.

              Очень странно, что 90 % генералитета слушались остальных 10%, вместо того, что бы дать им пинка под зад.
    12. Задира Ранг пользователя
      Задира
      -1
      Сегодня, 13:34
      Авиацией России в районе запуска крылатых ракет SCALP-EG был сбит украинский бомбардировщик Су-24М

      Чего ж район то не указали? Без этого информация выглядит какой то мутноватой
      1. мордвин 3 Ранг пользователя
        мордвин 3
        0
        Сегодня, 14:26
        Цитата: Задира
        Авиацией России в районе запуска крылатых ракет SCALP-EG был сбит украинский бомбардировщик Су-24М

        Чего ж район то не указали?

        Я так понял, что куда то скальпом попали небратья.
    13. osp Ранг пользователя
      osp
      +1
      Сегодня, 13:36
      Цитата: alystan
      Когда же закончатся у них самолеты? Давно и намного уже превышено их первоначальное количество.

      Такого добра как Су-24 там еще не один десяток в арочных укрытиях и ангарах АРЗ стоит.
      Только экипажей на все это очень мало осталось.
      От СССР Украина получила в районе 200 Су-24 разных модификаций.
      В том числе очень редкие постановщики помех Су-24МП что базировались в Черткове.
      По состоянию на 23.02.22 в летном состоянии было примерно 30-35 Су-24М и на хранении до полусотни Су-24М/МР.
      В любом случае несколько десятков есть.
    14. Strannik96 Ранг пользователя
      Strannik96
      0
      Сегодня, 14:06
      Цитата: Игорь Викторович
      Суть не в стелсах, суть в количестве таковых.. Пару тройку спиритов сшибем на раз а вот сотню 22 рапторов да пару сотен 35..да сотню ф-16, а до этого пару тройку пусков в сотни топоров, не отразит ни одна ПВО на планете.. Так что сильно бится головой тоже не стоит.

      ЗУР с ЯБЧ в кучку пару сотен тоже помогает не плохо
    15. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      0
      Сегодня, 14:11
      Скорее всего , все гораздо проще - могли бы разбомбить - разбомбили бы. Либо нечем, либо очень хорошо прикрыто ПВО. Другие варианты (что нельзя) не рассматриваем?
    16. Юрий_Я Ранг пользователя
      Юрий_Я
      0
      Сегодня, 14:33
      был сбит украинский бомбардировщик Су-24М

      Прекрасно, прям бальзам на душу....

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