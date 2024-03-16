Авиацией России в районе запуска крылатых ракет SCALP-EG был сбит украинский бомбардировщик Су-24М
Для российских объектов выход на пусковые рубежи фронтовых бомбардировщиков ВСУ представляет серьезную угрозу, поэтому их стараются уничтожать. Так, недавно авиацией России в районе запуска малозаметных крылатых ракет SCALP-EG был сбит украинский бомбардировщик Су-24М.
Кадры уничтоженного самолета появились в сети интернет.
Упомянутый украинский бомбардировщик является единственным из стоящих на вооружении ВСУ, который способен нести дальнобойные крылатые ракеты SCALP-EG французского производства и британские Storm Shadow воздушного базирования. И хотя российские системы ПВО успешно уничтожают и сами ракеты, и их носители, они все же создают нам серьезные проблемы.
Так, именно самолеты Су-24М с дальнобойным ракетным вооружением на борту в сентябре прошлого года атаковали штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. Хотя большого ущерба атака не нанесла, пилотов участвовавших в ней, публично поблагодарил сам командующий ВС ВСУ Николай Олещук. Предполагается, что удары нанесли два украинских Су-24М, которые, отстрелявшись, вернулись на аэродромы базирования, предположительно, под Николаевым.
Уничтожение таких бомбардировщиков противника является одной из приоритетных задач. Разумеется, лучше всего, если это делается прямо на аэродромах.
Дальнобойные крылатые ракеты воздушного базирования украинские военные получают из Британии и Франции. Их максимальная дальность поражения составляет не менее 250 километров.
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