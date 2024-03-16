Генсек НАТО планирует на следующей неделе посетить Ереван и встретиться с армянским руководством

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Генсек НАТО планирует на следующей неделе посетить Ереван и встретиться с армянским руководством

Запад в последнее время все больше уделяет внимание Южному Кавказу, пытаясь, очевидно, здесь как и на Украине расширить свое влияние и, соответственно, снизить влияние России.

Особенно сильно западные политики стали интересоваться Арменией, где уже ранее побывали некоторые высокопоставленные чиновники из европейских стран. На этот раз, как сообщает пресс-служба Североатлантического альянса, эту страну намерен посетить генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

Правда, сообщается также, что перед прибытием в Армению генсек НАТО планирует посетить соседний Азербайджан, где он встретится с президентом Ильхамом Алиевым и главами МИД и Минобороны страны Джейхуном Байрамовым и Закиром Гасановым. Затем Столтенберг отправится в Грузию для встречи с президентом Саломе Зурабишвили и премьером Ираклием Кобахидзе.



Посетив эти две закавказские страны, 19 марта генсек альянса прибудет в Ереван. Здесь он проведёт переговоры с президентом Армении Ваагном Хачатуряном и главой правительства Николом Пашиняном. Очевидно, что стороны будут обсуждать сохраняющуюся напряжённую ситуацию между Арменией и Азербайджаном.

Напомним, что на границе двух стран происходят регулярные взаимные обстрелы, в которых каждая из сторон винит другую. По словам экспертов, между странами в любое время может разгореться новый полномасштабный вооружённый конфликт.
  • Википедия/U.S. Secretary of Defense
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26 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 13:40
    — Присутствие НАТО в Армении не нужно никому из соседей,даже Турции ...
    1. Пионер1984 Ранг пользователя
      Пионер1984
      +3
      Сегодня, 13:43
      Встречный вопрос.А наше присутствие в Армении ,нам,выгодно?Я,лично не вижу никаких гешефтов,для России,в существовании государства Армения.
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        -1
        Сегодня, 13:57
        Цитата: Пионер1984
        Встречный вопрос.А наше присутствие в Армении ,нам,выгодно?Я,лично не вижу никаких гешефтов,для России,в существовании государства Армения.

        Не волнуйтесь, генсек НАТО уже делает первые шаги на пути вхождения Армении в состав России. yes
        1. Пионер1984 Ранг пользователя
          Пионер1984
          +2
          Сегодня, 13:59
          А нам нужна ,Армения в составе России?Назовите хоть один плюс от этого.
          1. Ясная Ранг пользователя
            Ясная
            -1
            Сегодня, 14:04
            Цитата: Пионер1984
            Назовите хоть один плюс от этого.

            Будут под присмотром, чтобы не водили к себе в гости хулиганов и НАТО winked
            1. Пионер1984 Ранг пользователя
              Пионер1984
              0
              Сегодня, 14:27
              НЕ ,ну "под присмотром" это аргумент.А за "присмотр" кто платить будет?
              1. Lev_Russia Ранг пользователя
                Lev_Russia
                -1
                Сегодня, 14:35
                И этот к армянам со своей "любовью" лезет... До чего же Пашинян любвиобильным оказался... То с французом, то с норвежцем... Прости...господи, одним словом... am
          2. Kwasar9000 Ранг пользователя
            Kwasar9000
            0
            Сегодня, 14:11
            Да и Турция, которая не прочь кинжал в спину воткнуть, поспокойнее будет. Впрочем, влияние на Армению, Россия уже потеряла. Боюсь, всё влияние будет утеряно, если не уже.
          3. Задира Ранг пользователя
            Задира
            +2
            Сегодня, 14:14
            Цитата: Пионер1984
            А нам нужна ,Армения в составе России?Назовите хоть один плюс от этого.

            А нам нужна Аляска, Сахалин, Курилы? Были в истории Российской империи персонажи из высшей касты, которые считали, что не нужны. Вот земли то и уходили.
            Так можно доиграться, что появятся вопросы типа: а зачем нам Дальний Восток, Сибирь, Кавказ (вообще)?
        2. Alex Nevs Ранг пользователя
          Alex Nevs
          +1
          Сегодня, 14:10
          Ожидаем потери государственности армении или ее территории?
          1. Андрей ВОВ Ранг пользователя
            Андрей ВОВ
            0
            Сегодня, 14:18
            Нынешний премьер Армении сделал самые реальные шаги к этому, отдав Карабах, еще и обвинив этом Россию
    2. Пастухов
      Пастухов
      -2
      Сегодня, 13:56
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      енсек НАТО планирует


      А да с ботом сложно рбщаться

      В первых строках ..)) Уже скоро маршал
    3. Ратник с пулеметом Ранг пользователя
      Ратник с пулеметом
      -2
      Сегодня, 14:03
      Если так оперативно начали окучивать,то нужно,это только у нас соплежуйство основной вариант решения вопросов
    4. Задира Ранг пользователя
      Задира
      0
      Сегодня, 14:38
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Присутствие НАТО в Армении не нужно никому из соседей,даже Турции ...

      Думаю, Турция как член НАТО и собственно организация НАТО найдут способ урегулировать внутренние разногласия. А вот по поводу "не нужно никому из соседей" очень спорное заявление. Нужно, по крайней мере это подтверждается делами, руководству Грузии и Армении. Очевидно, не нужно руководству РФ, но пока только на словах.
  2. Тима Ранг пользователя
    Тима
    0
    Сегодня, 13:48
    Я так думаю, Армяне попросят вывести 102-ю российскую военную базу!
    1. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      -1
      Сегодня, 14:00
      Цитата: Тима
      Я так думаю, Армяне попросят вывести 102-ю российскую военную базу!

      Тут стоит ответить только словами Медведева Европе о возвращении нами 90 тонн золота Румынии.
      1. Андрей ВОВ Ранг пользователя
        Андрей ВОВ
        0
        Сегодня, 14:18
        Пограничников уже практически попросили..
    2. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      0
      Сегодня, 14:14
      Она там не нужна. Надо согласиться с желанием ереванааыйти из одкб и вывести базу.
  3. Vladlous Ранг пользователя
    Vladlous
    -1
    Сегодня, 13:51
    В Закавказье готовится большая война, как и в Прибалтике, как и в Средней Азии. Самая демократическая и мирная страна на планете Земля, алча новый триллионов, хочет уничтожить нас. И будет Польша, и горящие Балканы, и Преднестровье... Не пора ли убить Вашингтон?
    1. Пионер1984 Ранг пользователя
      Пионер1984
      -1
      Сегодня, 14:10
      Примите пирИмидон.Вашингтону,в лице Трампа,европа абсолютно не интересна,разве только как рынок сбыта.Изоляционисты,в США,победят это 100%.А уж тем более ,Армения,будет в конце пятой сотни приоритетов американской политики.Одна европа,в противостоянии с Россией это смешно.Достаточно вспомнить операцию в Ливии,когда через месяц у евросоюзников,тупо,кончились боеприпасы.
  4. Пионер1984 Ранг пользователя
    Пионер1984
    0
    Сегодня, 14:05
    Я даже ,за что бы гейсоюз и нато больше втянулись в конфликт в Закавказье.А нам,надо подталкивать азеров и турок к расчленению Армении,усиливая таким образом турок мы ослабляем влияние европы и наты.И значительно более важная,для России, Грузия сто раз подумает прежде чем делать антироссийские шаги
  5. tihonmarine Ранг пользователя
    tihonmarine
    +1
    Сегодня, 14:13
    страну намерен посетить генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.
    Святое дело, хозяину погладить шею раба.
    1. Пионер1984 Ранг пользователя
      Пионер1984
      0
      Сегодня, 14:18
      Вы льстите Йенсу.Он даже на приказчика не тянет,тем более на хозяина.
    2. Александр 3 Ранг пользователя
      Александр 3
      0
      Сегодня, 14:24
      Это точно,одеть на шею ему ошейник и дать печеньку.
  6. moscowp Ранг пользователя
    moscowp
    +2
    Сегодня, 14:21
    Мария Захарова уже пошутила на эту тему?
  7. isv000 Ранг пользователя
    isv000
    0
    Сегодня, 14:29
    Генсек НАТО планирует на следующей неделе посетить Ереван и встретиться с армянским руководством

    Полетели мухи на *овно...

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