Генсек НАТО планирует на следующей неделе посетить Ереван и встретиться с армянским руководством
Запад в последнее время все больше уделяет внимание Южному Кавказу, пытаясь, очевидно, здесь как и на Украине расширить свое влияние и, соответственно, снизить влияние России.
Особенно сильно западные политики стали интересоваться Арменией, где уже ранее побывали некоторые высокопоставленные чиновники из европейских стран. На этот раз, как сообщает пресс-служба Североатлантического альянса, эту страну намерен посетить генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.
Правда, сообщается также, что перед прибытием в Армению генсек НАТО планирует посетить соседний Азербайджан, где он встретится с президентом Ильхамом Алиевым и главами МИД и Минобороны страны Джейхуном Байрамовым и Закиром Гасановым. Затем Столтенберг отправится в Грузию для встречи с президентом Саломе Зурабишвили и премьером Ираклием Кобахидзе.
Посетив эти две закавказские страны, 19 марта генсек альянса прибудет в Ереван. Здесь он проведёт переговоры с президентом Армении Ваагном Хачатуряном и главой правительства Николом Пашиняном. Очевидно, что стороны будут обсуждать сохраняющуюся напряжённую ситуацию между Арменией и Азербайджаном.
Напомним, что на границе двух стран происходят регулярные взаимные обстрелы, в которых каждая из сторон винит другую. По словам экспертов, между странами в любое время может разгореться новый полномасштабный вооружённый конфликт.
- Википедия/U.S. Secretary of Defense
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