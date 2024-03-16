Американское издание: Основанная в США компания планирует заняться добычей гелия-3 на Луне в коммерческих целях
Основанная в 2022 году в США компания Interlune планирует заняться добычей изотопа гелий-3 на поверхности Луны с целью транспортировки на Землю и последующей продажи на коммерческих условиях. Этот на первый взгляд фантастический проект прорабатывается компанией с начала ее создания. До последнего времени все работы велись в условиях повышенной секретности. Однако в минувшую среду представители Interlune объявили о привлечении 15 миллионов долларов венчурных инвестиций, которые должны ускорить разработку проекта, сообщает американское онлайн-издание, посвященное информационным технологиям, ArsTechnica.
Издание отмечает, что хотя сумма инвестиций относительно невелика, фактически это первый шаг к реализации в будущем проекта по коммерческому освоению естественного спутника Земли. Ранее все частные американские компании, планирующие полеты на Луну, рассчитывали на финансирование со стороны государственного космического агентства США NASA. В предлагаемых ими проектах речи о получении прибыли от лунных миссий не шло. Именно Interlune может стать пионером в этом деле.
— приводит аллегорию по существующим лунным программам ArsTechnica.
Компания планирует в 2026 году доставить на поверхность Луны демонстрационный аппарат, который возьмет образцы реголита, после чего попробует извлечь из них гелий-3. В 2028 году Interlune намеревается построить первый завод по добыче ресурса на естественном спутнике Земли. В 2030 году компания планирует начать доставку гелия-3 на Землю.
На Земле гелий-3 отсутствует в природе, его получают в очень ограниченных количествах в результате испытаний ядерного оружия, ядерных реакторов и радиоактивного распада. Один литр изотопа стоит около трех тысяч долларов, спрос на него стабильно высокий, поскольку гелий-3 может использоваться в сверхпроводящих квантовых компьютерах, медицинских исследованиях и в качестве топлива в термоядерных реакторах.
В космосе стабильный изотоп гелия с двумя протонами и одним нейтроном образуется в ходе термоядерного синтеза на Солнце и переносится солнечным ветром. Однако магнитосфера Земли не пропускает поток этих частиц на поверхность планеты. На Луне такой своего рода фильтр отсутствует, в результате за время существования спутника Земли на его поверхности по оценкам экспертов скопилось порядка миллиона метрических тонн гелия-3. Ученые считают, что Луна настолько богата этим ценным изотопом, что его объем может покрыть энергетические потребности всего человечества как минимум на 10 000 лет вперед.
Между тем, отмечает издание, пока что не решены вопросы не только с добычей данного изотопа на Луне. Главная трудность — это его доставка на Землю. Ведь для того чтобы получить один грамм гелия-3, вероятно, потребуется переработать сотни тонн лунного грунта. В Interlune заявили, что транспортировке реголита на Землю могут способствовать американские аэрокосмические компании SpaceX или Blue Origin, которые разрабатывают многоразовые лунные посадочные устройства и транспортные системы между лунной орбитой и Землей.
Стоит отметить, что Китай активно изучает возможность разработки полезных ископаемых на Луне, а российские Роскосмос и РКК «Энергия» поставили перед собой цель к 2030 году создать лунную базу для добычи гелия-3.
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