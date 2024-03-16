Американское издание: Основанная в США компания планирует заняться добычей гелия-3 на Луне в коммерческих целях

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Американское издание: Основанная в США компания планирует заняться добычей гелия-3 на Луне в коммерческих целях

Иллюстрация роботизированного комбайна по сбору грунта на Луне. Источник: Interlune


Основанная в 2022 году в США компания Interlune планирует заняться добычей изотопа гелий-3 на поверхности Луны с целью транспортировки на Землю и последующей продажи на коммерческих условиях. Этот на первый взгляд фантастический проект прорабатывается компанией с начала ее создания. До последнего времени все работы велись в условиях повышенной секретности. Однако в минувшую среду представители Interlune объявили о привлечении 15 миллионов долларов венчурных инвестиций, которые должны ускорить разработку проекта, сообщает американское онлайн-издание, посвященное информационным технологиям, ArsTechnica.



Издание отмечает, что хотя сумма инвестиций относительно невелика, фактически это первый шаг к реализации в будущем проекта по коммерческому освоению естественного спутника Земли. Ранее все частные американские компании, планирующие полеты на Луну, рассчитывали на финансирование со стороны государственного космического агентства США NASA. В предлагаемых ими проектах речи о получении прибыли от лунных миссий не шло. Именно Interlune может стать пионером в этом деле.

Нынешняя лунная лихорадка скорее похожа на Калифорнийскую золотую лихорадку без золота

— приводит аллегорию по существующим лунным программам ArsTechnica.

Компания планирует в 2026 году доставить на поверхность Луны демонстрационный аппарат, который возьмет образцы реголита, после чего попробует извлечь из них гелий-3. В 2028 году Interlune намеревается построить первый завод по добыче ресурса на естественном спутнике Земли. В 2030 году компания планирует начать доставку гелия-3 на Землю.

На Земле гелий-3 отсутствует в природе, его получают в очень ограниченных количествах в результате испытаний ядерного оружия, ядерных реакторов и радиоактивного распада. Один литр изотопа стоит около трех тысяч долларов, спрос на него стабильно высокий, поскольку гелий-3 может использоваться в сверхпроводящих квантовых компьютерах, медицинских исследованиях и в качестве топлива в термоядерных реакторах.

В космосе стабильный изотоп гелия с двумя протонами и одним нейтроном образуется в ходе термоядерного синтеза на Солнце и переносится солнечным ветром. Однако магнитосфера Земли не пропускает поток этих частиц на поверхность планеты. На Луне такой своего рода фильтр отсутствует, в результате за время существования спутника Земли на его поверхности по оценкам экспертов скопилось порядка миллиона метрических тонн гелия-3. Ученые считают, что Луна настолько богата этим ценным изотопом, что его объем может покрыть энергетические потребности всего человечества как минимум на 10 000 лет вперед.

Между тем, отмечает издание, пока что не решены вопросы не только с добычей данного изотопа на Луне. Главная трудность — это его доставка на Землю. Ведь для того чтобы получить один грамм гелия-3, вероятно, потребуется переработать сотни тонн лунного грунта. В Interlune заявили, что транспортировке реголита на Землю могут способствовать американские аэрокосмические компании SpaceX или Blue Origin, которые разрабатывают многоразовые лунные посадочные устройства и транспортные системы между лунной орбитой и Землей.

Стоит отметить, что Китай активно изучает возможность разработки полезных ископаемых на Луне, а российские Роскосмос и РКК «Энергия» поставили перед собой цель к 2030 году создать лунную базу для добычи гелия-3.
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    18 комментариев
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    1. Болторез Ранг пользователя
      Болторез
      +1
      Сегодня, 14:10
      привлечении 15 миллионов долларов
      Это сильно беушный бизнесджет по цене. Что они сделать на Луне собираются?
      1. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        0
        Сегодня, 14:20
        Купят бушный бизнесджет, на сдачу купят земной гелий 3 и снимут мультик как его получали на луне. А скорее всего больше об этой компании никто не услышит
        1. Shurik70 Ранг пользователя
          Shurik70
          0
          Сегодня, 14:27
          Я тоже смотрел фильм "Железное Небо" финского режисёра, как фашисты на Луне добывали Гелий-3
      2. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        0
        Сегодня, 14:22
        Цитата: Болторез
        привлечении 15 миллионов долларов
        Это сильно беушный бизнесджет по цене. Что они сделать на Луне собираются?

        "Создать" производство в Залежалой с местным директором, освоить бабки и ... растворится на просторах вселенной...
      3. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 14:31
        15 миллионов долларов венчурных инвестиций...??? Для добычи гелия - 3...??? По моему цифра и задача не просто не сопоставимы, а чудовищно не сопоставимы... Очередная показуха или очередной развод... Маск на украинский Starlink в год в 8 раз больше тратит... Пытается периодически соскочить, но его не очень вежливо водружают обратно... am
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 14:12
      «В минувшую среду представители Interlune объявили о привлечении 15 миллионов долларов венчурных инвестиций, которые должны ускорить разработку проекта» —

      — Пятнадцать миллионов для такого проекта?Очень скромно ...
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        0
        Сегодня, 14:24
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        — Пятнадцать миллионов для такого проекта?Очень скромно ...

        Курочка по зёрнышку клюёт. С миру по нитке - голому рубашка...
    3. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +1
      Сегодня, 14:14
      А они не привлекли деньги на разработку термоядерного реактора на гелии 3? А то я слышал что дейтериево-тритиевый реактор с удобоваримым КПД собираются построить к 2050 году, а гелиевый требует ещё больших температур и со страниц научных журналов далеко не ушел
    4. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      0
      Сегодня, 14:15
      Основанная в США компания планирует заняться добычей гелия-3 на Луне в коммерческих целях
      belay Добывайте лучше гелий-10. fool Баксов будет.....
    5. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 14:20
      Ведь для того чтобы получить один грамм гелия-3, вероятно, потребуется переработать сотни тонн лунного грунта.

      Скоро будем наблюдать, как американские космические корабли тысячами бороздят просторы...
    6. Yujanin Ранг пользователя
      Yujanin
      0
      Сегодня, 14:20
      За всю историю планеты, человечество(космонавты) имело возможность находится на поверхности луны всего лишь десятки минут. И то не известно был-ли мальчик. Теперь на этой стадии люди задумались об осваивании природных ресурсов спутника. Не рановато- ли?
    7. abrakadabre Ранг пользователя
      abrakadabre
      0
      Сегодня, 14:23
      Раньше, еще лет 40-50 назад, это называлось аферой. Теперь это называется стартапом.
    8. Hwostatij Ранг пользователя
      Hwostatij
      0
      Сегодня, 14:27
      спрос на него стабильно высокий, поскольку гелий-3 может использоваться в сверхпроводящих квантовых компьютерах, медицинских исследованиях и в качестве топлива в термоядерных реакторах.

      На Земле гелий-3 раз в 100 дешевле вырабатывать, чем с неясными перспективами на Луну за ним лететь. Откровенный распил бабла.
    9. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      0
      Сегодня, 14:27
      Ковбоям нельзя разрешать копать на Луне - вывезут половину спутника и он грохнется нам на голову. Вымирание динозавров нам покажется как ОРЗ...
    10. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      0
      Сегодня, 14:28
      Уверен что Роскосмос объявит об сдвиге сроков на 10 лет, потом ещё на 10 лет, а потом скажет да зачем нам это все, давайте с Китайцами договариваться, у них гелий 3 покупать. Никакой лунной базы нам не видать! Только астрономический распил.
    11. К-50 Ранг пользователя
      К-50
      0
      Сегодня, 14:34
      Американское издание: Основанная в США компания планирует заняться добычей гелия-3 на Луне в коммерческих целях

      Ох уж эти сказочники! fellow
      Не в этом веке! fellow request
      Мечтайте ещё! laughing
    12. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Сегодня, 14:37
      Очередной красивый распил. Инфоаструктура на перелопачивание сотен тонн грунта для одного грамма сожрет всю прибыль. А стоимость литра 3000. Харвестры дороже обойдутся.
    13. Пионер1984 Ранг пользователя
      Пионер1984
      0
      Сегодня, 14:37
      Попёр распил бабла,на американский манер.Учитесь как надо! laughing

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