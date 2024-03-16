Армии Сингапура и Германии провели совместные учения в Оберлаузице
Военные Сингапура и Германии провели очередные совместные учения на танковом полигоне в Оберлаузице. В ходе регулярных учений Panzer Strike армия Сингапура, начиная с 2009 года, проводит подготовку своих механиков-водителей и боевые стрельбы. Это уже 15-е подобные учения.
В этом году весенние учения проводились 8 по 15 марта и в них приняли участие 85 военнослужащих из 3-й роты 48 батальона Сингапурского бронетанкового полка. С немецкой стороны в мероприятии участвовал 391-й "танково-гренадерский батальон".
Для армии Сингапура совместные с бундесвером учения представляют особую ценность. Большой полигон в Оберлаузице, площадь которого эквивалентна примерно четверти территории Сингапура, позволяет сингапурской армии проводить различные сложные и масштабные учебно-тренировочные мероприятия, в том числе одновременные боевые стрельбы на четырех учебных полях для бронетанковых подразделений. Этот полигон позволяет практиковаться в стрельбах на большие дистанции, по подвижным мишеням, в стрельбе на ходу.
Организовать подобное в условиях нехватки свободных территорий в самом Сингапуре было бы либо невозможно, либо сопряжено с очень высокими тратами. В свою очередь, в Германии есть и подходящий для подобных учений полигон, и у армий обеих стран на вооружении стоит один и тот же танк - Leopard-2.
Оборонные связи между Сингапуром и Германией постепенно развивались на протяжении многих лет и в настоящее время включает технологическое сотрудничество и совместные военные учения.
- сайт бундесвера
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