Армии Сингапура и Германии провели совместные учения в Оберлаузице

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Армии Сингапура и Германии провели совместные учения в Оберлаузице

Военные Сингапура и Германии провели очередные совместные учения на танковом полигоне в Оберлаузице. В ходе регулярных учений Panzer Strike армия Сингапура, начиная с 2009 года, проводит подготовку своих механиков-водителей и боевые стрельбы. Это уже 15-е подобные учения.

В этом году весенние учения проводились 8 по 15 марта и в них приняли участие 85 военнослужащих из 3-й роты 48 батальона Сингапурского бронетанкового полка. С немецкой стороны в мероприятии участвовал 391-й "танково-гренадерский батальон".



Для армии Сингапура совместные с бундесвером учения представляют особую ценность. Большой полигон в Оберлаузице, площадь которого эквивалентна примерно четверти территории Сингапура, позволяет сингапурской армии проводить различные сложные и масштабные учебно-тренировочные мероприятия, в том числе одновременные боевые стрельбы на четырех учебных полях для бронетанковых подразделений. Этот полигон позволяет практиковаться в стрельбах на большие дистанции, по подвижным мишеням, в стрельбе на ходу.

Организовать подобное в условиях нехватки свободных территорий в самом Сингапуре было бы либо невозможно, либо сопряжено с очень высокими тратами. В свою очередь, в Германии есть и подходящий для подобных учений полигон, и у армий обеих стран на вооружении стоит один и тот же танк - Leopard-2.

Оборонные связи между Сингапуром и Германией постепенно развивались на протяжении многих лет и в настоящее время включает технологическое сотрудничество и совместные военные учения.
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13 комментариев
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  1. Fachmann Ранг пользователя
    Fachmann
    -1
    Сегодня, 14:11
    Учения совместно с Сингапуром, в Германии...
    До чего же интересно! no
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 14:22
      Может пригласим Сингапур в наш танковый триатлон...??? laughing По моему и пользы будет больше для танков Сингапура, да и какая, никакая развлекуха... Сингапурцам понравится.... am
  2. Пионер1984 Ранг пользователя
    Пионер1984
    -1
    Сегодня, 14:13
    У Германии,оказывается,есть армия!!! fellow
    1. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      0
      Сегодня, 14:16
      Цитата: Пионер1984
      У Германии,оказывается,есть армия!!! fellow

      Я вам больше скажу - есть даже Сингапур!
      1. Пионер1984 Ранг пользователя
        Пионер1984
        0
        Сегодня, 14:30
        Сингапур,знаю,я даже там бывал.А вот "армия Германии"???
        1. isv000 Ранг пользователя
          isv000
          0
          Сегодня, 14:34
          Цитата: Пионер1984
          Сингапур,знаю,я даже там бывал.А вот "армия Германии"???

          yes Немецкая речь в окопах напротив? Это нам как красная тряпка для быка, нам даже переводчиков не надо, на подкорке сидит словарный запас...
          1. Пионер1984 Ранг пользователя
            Пионер1984
            0
            Сегодня, 14:39
            Напротив будет только речь.Германский дух давно канул в небытие,по факту форма осталась,а вот содержание....
  3. Mavrikiy Ранг пользователя
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 14:13
    Армии Сингапура и Германии провели совместные учения в Оберлаузице
    О как, вот времена настали, Сингапур в Европах, да еще с армией, а не с соломинкой.... recourse
    1. Fachmann Ранг пользователя
      Fachmann
      0
      Сегодня, 14:38
      Кстати, на вооружении Сингапура стоит более двухсот Леопард-2
  4. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
    Сабуров_Александр53
    0
    Сегодня, 14:15
    Надо пригласить Сингапур на танковый биатлон в Алабино. На учения в Юргу не приглашаю, могут заблудиться и не выбраться из тайги.
  5. isv000 Ранг пользователя
    isv000
    0
    Сегодня, 14:19
    А сингапурцам уже показали статистику гастролей "Леопардов" в Залежалой? Надо бы закинуть на сайт посольства видео горящих обезбашенных кошаков!
  6. Монтесума Ранг пользователя
    Монтесума
    0
    Сегодня, 14:19
    Про Сингапур интересная информация, но ещё интересней новость про Одессу, по которой опять прилетело от ракетных войск РФ. И очень удачно прилетело.

    МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Большая группа западных наемников уничтожена при ракетном ударе по санаторию "Мрия" в Одессе. Ликвидированы порядка 100 наемников, еще более 100 ранены, сообщили ТАСС в силовых структурах.

    "На территории санатория "Мрия" в Одессе при ракетном ударе в пятницу уничтожены около 100 иностранных наемников и еще более 100 ранены", - сказал собеседник агентства.

    Напомним, что накануне произошел российский ракетный удар, который пришелся по даче Ковалевского в Одессе, где собрались военные или полицейские.
  7. isv000 Ранг пользователя
    isv000
    0
    Сегодня, 14:39
    Сингапур - остров с плотной городской застройкой. Везде асфальт, за порчу зелени на кол посадят - где у них там целый танковый полк катается?!! belay

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