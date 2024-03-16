Генсек ООН направил письма президентам России, Турции и Украины по поводу безопасного судоходства в Чёрном море

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Генсек ООН направил письма президентам России, Турции и Украины по поводу безопасного судоходства в Чёрном море

На фоне украинского конфликта в Организации Объединенных Наций (ООН) продолжают выражать обеспокоенность безопасностью судоходства в Чëрном море.

Именно этот вопрос, по словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, стал ключевым в письмах, отправленных Антониу Гутерришем главам России, Турции и Украины Путину, Эрдогану и Зеленскому.



Дюжаррик отметил, что Всемирная организация ведёт переговоры со всеми заинтересованными сторонами для обеспечения безопасного судоходства на Чёрном море и бесперебойных поставок продовольствия.

Представитель генсека уточнил, что письма лидерам трёх стран были направлены ещё в прошлом месяце. В них Гутерриш назвал главной целью усилий ООН добиваться того, чтобы продовольственные и торговые маршруты в Чёрном море оставались безопасными, так как экспорт продукции из этого региона «очень важен для мировых рынков и глобальной продовольственной безопасности».

Напомним, что ещё 22 июля 2022 года в Стамбуле была заключена так называемая Зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН, которая должна была обеспечить безопасную транспортировку зерна и продовольствия из украинских портов.

Однако в июле 2023 года Москва приостановила участия в сделке в связи с невыполнением её в части соблюдения российских интересов. Ранее глава российского Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что обязательства по сделке перед Россией так и не были исполнены.
  • Официальный сайт ООН
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18 комментариев
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  1. Самый вежливый Ранг пользователя
    Самый вежливый
    +6
    Сегодня, 14:47
    И все 3 страны дружно проигнорировали Генсека ООН laughing
    Это проблема решается не на уровне Гутерриша а более влиятельными лицами!!
    1. Ратник с пулеметом Ранг пользователя
      Ратник с пулеметом
      +1
      Сегодня, 16:30
      Да,контора этого хрыча изжила себя,а дяденька все мнит себя и контору решалами мирового масштаба....
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 16:53
        Пигментные пятна на лице говорят о том, что процесс старения начал проникать в мозги, образуя в нём необратимые изменения.
        Что проку в этих скучных стариканах?
        Смешон не первой свежести генсек...
        1. isv000 Ранг пользователя
          isv000
          0
          Сегодня, 17:18
          Цитата: ROSS 42
          Что проку в этих скучных стариканах?
          Смешон не первой свежести генсек...

          В 80-х умные люди говаривали что мы ещё будем поминать Леонида Ильича добром...
  2. Юрий_Я Ранг пользователя
    Юрий_Я
    +4
    Сегодня, 14:59
    ..
    по поводу безопасного судоходства в Чёрном море


    .ять, вот у судоходства проблемы, а войны геноцид, нацизм.... короче фуфел очередной, исполняющий хотелки наглосаков...
  3. AlexWar
    AlexWar
    +3
    Сегодня, 15:02
    России пора бонами закрыть вообще судоходство, или как в 1941 минировать черное море
    Я бы сказал что нужны мины дроны. Которая бы плава у берегов Украины, заряжалась от солнца, движение свое корректировала, и реагировала на любое движение в сторону России
    Мины которые например свои корабли бы не трогали.
    1. KCA Ранг пользователя
      KCA
      0
      Сегодня, 16:42
      Так есть донные МДМ, фарватеры и пути прохождения судов и кораблей известны, засеять с ПЛ, НК, самолётов и вертолётов нужные места, МДМ ложится на год на дно и ждёт жертву, параметры цели настраиваются по трём параметрам, или количество пропущенных до атаки, типа 10 прошло 11 подрывает
  4. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    +2
    Сегодня, 15:03
    Гутерриш назвал главной целью усилий ООН добиваться того, чтобы продовольственные и торговые маршруты в Чёрном море оставались безопасными, так как экспорт продукции из этого региона «очень важен для мировых рынков и глобальной продовольственной безопасности».
    Интересно а куда пойдет продовольствие ? Ну ясно, что не в Африку и Азию. Ну так везите сухопутным путем, укры мин накидали в Черном море, я как бывший моряк на такой пароплав не сяду, даже за большие деньги, в Нигерию ходит легче чем на Украину.
  5. Vladlous Ранг пользователя
    Vladlous
    +3
    Сегодня, 15:07
    Этот Генсекк ООН никто и ничто! После того, как его выполоскали Израиль и США, он утратил последний флёр некой значимости. Его бумажки подойдут для похода в туалет, но никак не могут никого ни к чему обязать. Это и грустно, и страшно, но это так. ООН больше нет, и уже давно. Чем быстрее эта организация официально будет упразднена, тем лучше.
    1. ShDE Ранг пользователя
      ShDE
      +2
      Сегодня, 15:13
      Площадка для выражения озабоченностей.
  6. NICK111 Ранг пользователя
    NICK111
    +4
    Сегодня, 15:08
    А что там не так? Разве там небезопасно? Для турецких и украинских судов даже очень безопасно! Хоть один балкер с укрозерном был потоплен или поврежден? А сколько оружия они притащили на обратном пути!
    Я вижу, что пока прямые потери несет только Россия, которая адекватно не отвечает обидчикам. Какую "безопасность" имеет в виду этот чиновник?
  7. Арка Ранг пользователя
    Арка
    +1
    Сегодня, 15:10
    Опять сказки венского леса выдают на гора представители "лиги сексуальных реформ". Но могут идти в известном им направлении спиной вперёд (им не привыкать). Военные цели в портах страны 404 будут поражаться а вопли про "домики для голодающих поросят" будут проигнорированы.
  8. Андрей Николаевич Ранг пользователя
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 15:13
    Авторитет генсека такой,что его письма бросят в урну,в лучшем случае.
  9. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    +1
    Сегодня, 15:18
    Всё зерно из украины уже в ес, а где там африка и прочие по отношению к ес по карте если смотреть? Средиземки видимо нет как и атлантики и судов с портами в ес тоже нет видимо, и они все блокированы марсианами раз так всё в одно черное море уперлось? Ох уж эти сказочники из ООН.
  10. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 16:28
    Кто ему не дает-безопасно плавать?-пусть плавает-сколько хочет tongue
  11. km-21 Ранг пользователя
    km-21
    0
    Сегодня, 16:35
    Безопасность судоходства в Черном море невозможно обеспечить в отрыве от решения остальных проблем этой акватории. Необходимо сначала очистить Украину от нацистов, закончить войну и только после этого начинать обсуждать проблему судоходства.
  12. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 16:48
    Генсек ООН направил письма президентам России, Турции и Украины по поводу безопасного судоходства в Чёрном море

    Делать нехрен? Направь письма американскому маразматику и британскому Маугли, чтобы не будоражили население Земного шара своим присутствием, г-н хороший...
  13. isv000 Ранг пользователя
    isv000
    0
    Сегодня, 17:15
    Надо ответ написать, что прочитали, мол, спасибо за доброту душевную, обязательно учтём... Вот только за ответом в Киев сходим...

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