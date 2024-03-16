Генсек ООН направил письма президентам России, Турции и Украины по поводу безопасного судоходства в Чёрном море
На фоне украинского конфликта в Организации Объединенных Наций (ООН) продолжают выражать обеспокоенность безопасностью судоходства в Чëрном море.
Именно этот вопрос, по словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, стал ключевым в письмах, отправленных Антониу Гутерришем главам России, Турции и Украины Путину, Эрдогану и Зеленскому.
Дюжаррик отметил, что Всемирная организация ведёт переговоры со всеми заинтересованными сторонами для обеспечения безопасного судоходства на Чёрном море и бесперебойных поставок продовольствия.
Представитель генсека уточнил, что письма лидерам трёх стран были направлены ещё в прошлом месяце. В них Гутерриш назвал главной целью усилий ООН добиваться того, чтобы продовольственные и торговые маршруты в Чёрном море оставались безопасными, так как экспорт продукции из этого региона «очень важен для мировых рынков и глобальной продовольственной безопасности».
Напомним, что ещё 22 июля 2022 года в Стамбуле была заключена так называемая Зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН, которая должна была обеспечить безопасную транспортировку зерна и продовольствия из украинских портов.
Однако в июле 2023 года Москва приостановила участия в сделке в связи с невыполнением её в части соблюдения российских интересов. Ранее глава российского Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что обязательства по сделке перед Россией так и не были исполнены.
- Официальный сайт ООН
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