Глава МИД РФ: Вопрос принадлежности Крыма и Севастополя закрыт навсегда

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России, вопрос их принадлежности закрыт навсегда.Во время видеообращения к десятилетию "Крымской весны" Лавров отметил, что за годы, прошедшие после возвращения в состав России Крыма и Севастополя, удалось преодолеть многие проблемы, доставшиеся полуострову "в наследство" от Украины.Министр напомнил, что после воссоединения с Россией в Крыму, в отличие от Украины, неукоснительно соблюдаются конституционные права всех без исключения граждан, вне зависимости от их национальной или религиозной принадлежности и языковых предпочтений.Лавров добавил, что, как показало развитие ситуации после произошедшего на Украине госпереворота, решение о воссоединении Крыма с РФ было единственно верным шагом, позволившим защитить жизнь, честь и достоинство жителей полуострова от посягательств захватившего власти в Киеве русофобского режима. Глава МИД поздравил жителей Крыма и Севастополя с десятилетием воссоединения этих регионов с Россией.16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе на фоне произошедшего на Украине нацистского госпереворота был проведен референдум по вопросу воссоединения полуострова с Россией. За вхождение полуострова в состав Российской Федерации высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно.

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