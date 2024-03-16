Глава МИД РФ: Вопрос принадлежности Крыма и Севастополя закрыт навсегда

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Глава МИД РФ: Вопрос принадлежности Крыма и Севастополя закрыт навсегда

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России, вопрос их принадлежности закрыт навсегда.

Во время видеообращения к десятилетию "Крымской весны" Лавров отметил, что за годы, прошедшие после возвращения в состав России Крыма и Севастополя, удалось преодолеть многие проблемы, доставшиеся полуострову "в наследство" от Украины.



Министр напомнил, что после воссоединения с Россией в Крыму, в отличие от Украины, неукоснительно соблюдаются конституционные права всех без исключения граждан, вне зависимости от их национальной или религиозной принадлежности и языковых предпочтений.

Лавров добавил, что, как показало развитие ситуации после произошедшего на Украине госпереворота, решение о воссоединении Крыма с РФ было единственно верным шагом, позволившим защитить жизнь, честь и достоинство жителей полуострова от посягательств захватившего власти в Киеве русофобского режима. Глава МИД поздравил жителей Крыма и Севастополя с десятилетием воссоединения этих регионов с Россией.

16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе на фоне произошедшего на Украине нацистского госпереворота был проведен референдум по вопросу воссоединения полуострова с Россией. За вхождение полуострова в состав Российской Федерации высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно.
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35 комментариев
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  1. irina-kyge
    irina-kyge
    -5
    Сегодня, 15:23
    ПОЗОР РОССИИ! Россия дала себя втянуть в обсуждение Стамбульских соглашений — это уже позор. Мы поняли ещё в Минске в 20-х числах февраля, что специальная военная операция не будет краткосрочной. Самое печальное, что в случае подписания Стамбульских соглашений это было бы тяжелейшее российское военно-стратегическое и политическое поражение.
    Борис Джонсон невольно спас Россию от глобального позора. Да, Россия опозорилась, но немного. Спасибо нашим врагам, они нам не дадут погибнуть.Стамбульские соглашения означали российское стратегическое поражение. Россия должна была откатиться к своим прежним границам и оставить за собой только Крым, да и то не навсегда. Это был бы политико-дипломатический разгром России.Но главное — пункт о статусе новых российских территорий. Планировалось пересмотреть статус ЛНР, ДНР и остальных территорий, которые Россия успела освободить. Речь шла о пересмотре статуса Крыма, что для России нонсенс, потому что Крым был воссоединён с Российской Федерацией в марте 2014 года. Это зафиксировано российской Конституцией. Луганскую Народную Республику и Донецкую Народную Республику решением обеих палат парламента 21 февраля 2022 года признали суверенными государствами. Лукашенко рассказал, что Крым планировалось взять в долгосрочную аренду. Стамбульские отношения были согласованы российской стороной, но не подписаны украинской стороной под влиянием, как всегда, коллективного Запада. Этому предшествовало два месяца странных переговоров, которые начались на второй день специальной военной операции. Сначала переговоры проходили в Минске. Мы-то думали, что российская делегация едет принимать капитуляцию от Украины и логичнее на переговорах смотрелись бы:
    Сергей Викторович Лавров,
    Сергей Кужугетович Шойгу.
    Вместо них мы увидели Мединского и где-то в кулуарах Абрамовича.
    1. Юрий_Я Ранг пользователя
      Юрий_Я
      +2
      Сегодня, 15:26
      Врёшь ты все Ирина, прямо злобой захлёбываешся.... Опять серебряники.... не подавись
      1. irina-kyge
        irina-kyge
        -6
        Сегодня, 15:33
        https://www.pravda.ru/world/1969078-specoperaciya/
        Неожиданный взгляд на Стамбульские соглашения: Борис Джонсон невольно спас Россию от позора
        Читайте больше на https://www.pravda.ru/world/1969078-specoperaciya/
        1. Владимир М Ранг пользователя
          Владимир М
          +2
          Сегодня, 16:00
          Про этот "неожиданный" взгляд на "стамбульский договорняк" Лукашенко давно высказался.
        2. Эдик Ранг пользователя
          Эдик
          +4
          Сегодня, 16:04
          Внизу тезисы соглашения именно из The Wall Street Journal. negativeГде вы там увидели
          Цитата: irina-kyge
          Речь шла о пересмотре статуса Крыма

          А вообще на будущее.Если человек выглядит как патриот,говорит как патриот, не факт что он таким и является.
        3. Юрий_Я Ранг пользователя
          Юрий_Я
          -2
          Сегодня, 16:17
          Ссылки с файлопомойки можешь засунуть себе в место... кстати такое же помойное
    2. 30 вис Ранг пользователя
      30 вис
      +6
      Сегодня, 15:42
      Цитата: irina-kyge
      ПОЗОР РОССИИ!

      Россия была , есть и будет . Великая , огромная , сильная . Будет и лай шавок ... Так , что не стесняйтесь ... гавкайте !
    3. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      +4
      Сегодня, 15:42
      Основные тезисы соглашений. Киев не сможет вступить в НАТО или другой военный союз, но при этом может присоединиться к ЕС. На территории Украины не станут размещать любое иностранное оружие, а ВСУ сократят до определенной численности: не более 85 тысяч личного состава, до 342 танков и до 519 единиц артиллерийских орудий. Также ограничивается дальность полета собственных украинских ракет: 40 км. Украинские переговорщики хотели получить 250 тысяч военнослужащих, 800 танков и 1,9 тысячи артиллерийских орудий.
      — Крымский полуостров останется под контролем Москвы, его не будут считать нейтральным.
      — Русский язык станет государственным языком Украины и будет использоваться наравне с украинским, в том числе в правительстве и в судах. Этот пункт киевская сторона не захотела подписать.
      — Будущее ДНР и ЛНР не включено в проект мирных переговоров, однако этот пункт должны были обсудить во время личной встречи Владимир Путин и Владимир Зеленский, хотя она так и не состоялась.
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        -1
        Сегодня, 16:04
        Получается с ваших слов, жители ДНР и ЛНР во всех своих городах и поселках на главных площадях населенных пунктов, просто обязаны поставить памятник Борьке-лохматому со словами благодарности.
        1. Aken Ранг пользователя
          Aken
          -1
          Сегодня, 16:09
          Вы всё правильно поняли. У Вас день прозрения. Искренне поздравляю. Серьёзно пишу, без обычного стёба.
        2. Эдик Ранг пользователя
          Эдик
          +2
          Сегодня, 16:11
          Вы прямо как Ирина,где вы это вычитали?
          1. Владимир М Ранг пользователя
            Владимир М
            +1
            Сегодня, 16:13
            Я это вычитал в вашем посту, последний абзац. Про Крым Лукашенко говорил немного другое.
            1. Эдик Ранг пользователя
              Эдик
              0
              Сегодня, 16:14
              И?Что вы там прочитали?
              1. Владимир М Ранг пользователя
                Владимир М
                +1
                Сегодня, 16:15
                Я там прочитал, что Россия просто бросала ДНР и ЛНР.
                1. Эдик Ранг пользователя
                  Эдик
                  +2
                  Сегодня, 16:21
                  Странно,а я прочитал что будущее ДНР и ЛНР это тема обсуждения при заключении соглашения.
                  1. Владимир М Ранг пользователя
                    Владимир М
                    +1
                    Сегодня, 16:31
                    Вы правда верите в положительный результат "обсуждений" для жителей ЛНР и ДНР? Эти "обсуждения" могли длиться десятки лет с не очень хорошей перспективой для жителей этих территорий.
                    1. Эдик Ранг пользователя
                      Эдик
                      0
                      Сегодня, 16:36
                      Цитата: Владимир М
                      Вы правда верите в положительный результат "обсуждений" для жителей ЛНР и ДНР?

                      Если вы о моей вере?То я верю что у Украины нет государственности,они всё проскакали.А с куклами можно заключать любые договоры, они всё равно будут нарушены.Но мы при этом будем выглядеть в лице мировой общественности "белыми и пушистыми".
                      1. Владимир М Ранг пользователя
                        Владимир М
                        +2
                        Сегодня, 16:40
                        Мне плевать на Украину. Любая "государственность" Украины будет анти Россией. И зачем мне, что бы Россия выглядела "белой и пушистой"?
                      2. Эдик Ранг пользователя
                        Эдик
                        -1
                        Сегодня, 16:45
                        Цитата: Владимир М
                        И зачем мне, что бы Россия выглядела "белой и пушистой"?

                        Где я это писал?
                      3. Владимир М Ранг пользователя
                        Владимир М
                        0
                        Сегодня, 16:55
                        Я конечно дико извиняюсь, может что-то я и не понял - но ваш пост в 16.36 говорит про "белое и пушистое"
                      4. Эдик Ранг пользователя
                        Эдик
                        0
                        Сегодня, 16:57
                        И где я там писал про интересы
                        Владимир М
                        (Владимир)
                        [quote][/quote]?Мне ваши интересы не известны.
                      5. Владимир М Ранг пользователя
                        Владимир М
                        0
                        Сегодня, 17:00
                        Я вообще слово "интересы" не упоминал.
                      6. Эдик Ранг пользователя
                        Эдик
                        0
                        Сегодня, 17:06
                        Цитата: Владимир М
                        Я вообще слово "интересы" не упоминал.

                        Мне вам что всё пережёвывать?
                        Цитата: Владимир М
                        . И зачем мне, что бы Россия выглядела "белой и пушистой"?

                        Разве это не ваш интерес?
                      7. Комментарий был удален.
                  2. Eug Ранг пользователя
                    Eug
                    0
                    Сегодня, 16:57
                    И к чему привело "обсуждение" темы ЛНР и ДНР с 2014 года?
                    1. Эдик Ранг пользователя
                      Эдик
                      0
                      Сегодня, 16:59
                      Цитата: Eug
                      И к чему привело "обсуждение" темы ЛНР и ДНР с 2014 года?

                      Вхождению их в состав России однако.
        3. Александр 3 Ранг пользователя
          Александр 3
          0
          Сегодня, 16:33
          Правильно, на всех огородах должен стоять и развиваться памятник этому чуду.
          1. Владимир М Ранг пользователя
            Владимир М
            -1
            Сегодня, 16:36
            Можно и дальше обсуждать, но факт остаётся фактом - Борька-лохматый спас жителей ДНР и ЛНР.
            1. Александр 3 Ранг пользователя
              Александр 3
              +1
              Сегодня, 16:42
              На переговоры надо посылать аналитиков .Что там делали Мединский и Абрамович?
          2. Владимир М Ранг пользователя
            Владимир М
            -1
            Сегодня, 16:57
            Согласен - чудо, но факт в том, что своей бестолковостью спас жителей ДНР и ЛНР.
  2. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    -2
    Сегодня, 16:25
    Пора бы и об Украине-подобное сказать
  3. ximkim Ранг пользователя
    ximkim
    -2
    Сегодня, 16:25
    Цитата: 30 вис
    Цитата: irina-kyge
    ПОЗОР РОССИИ!

    Россия была , есть и будет . Великая , огромная , сильная . Будет и лай шавок ... Так , что не стесняйтесь ... гавкайте !

    Да Россия исчезнет тогда, когда планета сойдёт с орбиты. А вот население России поменяется .
    Вот как граждане голосовали за коррупцию, нанотехнологии и уничтожение кореного населения, так и продолжают за.
    1. Александр 3 Ранг пользователя
      Александр 3
      +1
      Сегодня, 16:47
      Вот мне стало интересно -за кого вы голосовали? Я голосовал за В.В.Путина.
  4. Владимир80 Ранг пользователя
    Владимир80
    0
    Сегодня, 16:51
    Цитата: Владимир М
    Мне плевать на Украину. Любая "государственность" Украины будет анти Россией. И зачем мне, что бы Россия выглядела "белой и пушистой

    Очень взвешенная позиция, благодарю!
  5. FoBoss_VM Ранг пользователя
    FoBoss_VM
    +1
    Сегодня, 16:55
    Глава МИД РФ: Вопрос принадлежности Крыма и Севастополя закрыт навсегда

    В смысле... А вопрос Херсона и Запорожья значит может еще обсуждаться ? Совсем что ли обкурились там у мидах своих ? Принадлежность ВСЕХ территорий включенных в состав РФ обсуждаться НЕ МОЖЕТ и НИ ПРИ КАКИХ обстоятельствах. Вопрос должен стоять на всех сборищах только так и никак иначе. Крым наш , а только потом идём дальше . Точка
  6. ximkim Ранг пользователя
    ximkim
    -3
    Сегодня, 16:55
    Цитата: Александр 3
    Вот мне стало интересно -за кого вы голосовали? Я голосовал за В.В.Путина.

    За Даванкова.

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