Украинское издание: Командиры ВСУ вынуждены платить ТЦК за хороших бойцов

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Украинское издание: Командиры ВСУ вынуждены платить ТЦК за хороших бойцов

Командиры Вооружённых сил Украины (ВСУ) жалуются на взяточничество, которое распространено в территориальных центрах комплектования (ТЦК) Украины (аналоги российских военных комиссариатов), пишет украинское издание «Фокус» у себя в телеграм-канале.

В частности, отмечается, что для получения более подготовленных кадров украинским командирам приходится приплачивать сотрудникам ТЦК.



Издание пишет, что на первый взгляд порядок пополнения ВСУ через ТЦК выглядит эффективным: военнообязанный выбирает подразделение и работу в соответствии со своими умениями, проходит все проверки и приступает к службе. Однако часто получается так, что командиры не могут получить нужных им людей со специальными знаниями и навыками, отмечает пресса Украины.

Люди без военного опыта, согласно правилам Минобороны, попадают в учебный центр для прохождения базовой общевойсковой или профессиональной подготовки. Далее их направляют в определенную им войсковую часть. Органам военного управления и ТЦК запрещено направлять личный состав, прошедший подготовку, в другие воинские части. На деле же коррупция делает своё дело.

Существует такой рынок. Условно говоря, школы по обучению операторов БПЛА получают деньги за своих выпускников. И ТЦК также получают деньги за опытных бойцов

– сказал один из командиров ВСУ украинскому изданию.
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    20 комментариев
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    1. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      -1
      Сегодня, 15:23
      Во блин, насмотрелись нашего сериала "Солдаты" про прапорщика Шматко.)) Когда меня забирали в 84 году, там главное было ВУС.
      1. Теренин Ранг пользователя
        Теренин
        +2
        Сегодня, 15:37
        Командиры Вооружённых сил Украины (ВСУ) жалуются на взяточничество, которое распространено в территориальных центрах комплектования (ТЦК) Украины

        Интересно, а кому и куда это они жалуются?
        И сколько платят, чтобы их жалобы рассмотрели в их пользу?
    2. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +3
      Сегодня, 15:24
      Украинское издание: Командиры ВСУ вынуждены платить ТЦК за хороших бойцов


      Ну и по чём нынче качественное мясо?ТЦК что то вроде охотников, попавшиеся призывники в роли добычи,а командиры ВСУ как купцы/перекупы следящие за качеством пойманого мяса.Это современная Украина,детка.
      1. lukash66 Ранг пользователя
        lukash66
        +4
        Сегодня, 15:27
        Наверное по цене свинины.))
        1. Wolfskin1993 Ранг пользователя
          Wolfskin1993
          0
          Сегодня, 15:29
          По цене САЛА! А оно на укре дороже мяса!
          1. lukash66 Ранг пользователя
            lukash66
            +2
            Сегодня, 15:40
            Я кстати до сих пор не могу понять это ихнее сало, консервированное в 3-х литровый банках. На жаре. Сальце должно быть из морозилочки, тоненько настроганным. А тут какой то кисель. Брррр...))
      2. ВПК-65 Ранг пользователя
        ВПК-65
        0
        Сегодня, 15:52
        Цитата: neworange88
        ТЦК что то вроде охотников
        ТЦК давно уже не охотники, теперь все чаще охотятся за ними самими, дело дошло даже до Киева. Их ненавидят все включая ВСУ:
        https://t.me/apwagner/21153
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 15:30
      «Командиры ВСУ вынуждены платить ТЦК за хороших бойцов» —

      — И с тех кто закосил берут,и с "хороших" бойцов берут, и с командиров берут ...
    4. ВПК-65 Ранг пользователя
      ВПК-65
      +3
      Сегодня, 15:30
      ТЦК там уже давно все население ненавидит. Пора бы уже устроить флешмоб: Не хочешь чтоб тебя загребли в ВСУ - слей координаты ТЦК русским гераням. fellow
      А если на 9 мая в качестве подарка реально разбомбить парочку ТЦК, то по всей окраине будет перемога и праздник lol
    5. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      +3
      Сегодня, 15:41
      Рабовладельческий строй какой то. Ради этого скакали громадяне. good
      1. Андрей Москвин Ранг пользователя
        Андрей Москвин
        0
        Сегодня, 16:56
        Там наверное, от сержанта до комбрига всё платят за мясо получше. До комвзвода одни бомжи доходят.
    6. Roust Ранг пользователя
      Roust
      0
      Сегодня, 15:47
      Дааа. Слов нет. Вроде о людях речь, а в 404 - й с ними, как с скотом на мясо. Неужели своё человеческое достоинство можно променять на кружевные трусики и ненависть к русским... Позор...
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 17:20
        Цитата: Roust
        Неужели своё человеческое достоинство можно променять на кружевные трусики и ненависть к русским... Позор...

        Ой, ну что вы, достоинство престиж и далее, ушло в небытие с 1991 года.
    7. Aken Ранг пользователя
      Aken
      -1
      Сегодня, 16:01
      Нормальная практика.
      Некоторые кадровые агентства, у нас, если что, при удачном устройстве кандидата претендуют на часть его зарплаты. Я сам с этим сталкивался.
      Короче, это общемировая практика. Ничего неожиданного.
      1. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        -1
        Сегодня, 16:39
        Я сам с этим сталкивался.
        В прошлом году вроде один укроамериканский "доброволец" писал, что если не дашь зеленых на лапу командиру всу- воевать будешь винтовкой, которую списал лично Петлюра.
    8. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 16:24
      Видимо из своих карманных денег-доплачивают laughing
    9. Пуз Большой Ранг пользователя
      Пуз Большой
      +1
      Сегодня, 16:49
      Раньше рабов на рынках продавали...
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 17:19
        Цитата: Пуз Большой
        Раньше рабов на рынках продавали...

        А сейчас рабов хватают и в окопы сажают, причем бесплатно.
    10. flint Ранг пользователя
      flint
      0
      Сегодня, 17:06
      Им уже нужно выходить на новый уровень - в инете каждый ТЦК выкладывает всех бойцов с их характеристиками и устраивает аукцион laughing
    11. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 17:18
      В частности, отмечается, что для получения более подготовленных кадров украинским командирам приходится приплачивать сотрудникам ТЦК

      Вот это "брехня", не уж то укр будет платить деньги за бойца.

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