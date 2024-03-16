Украинское издание: Командиры ВСУ вынуждены платить ТЦК за хороших бойцов

Существует такой рынок. Условно говоря, школы по обучению операторов БПЛА получают деньги за своих выпускников. И ТЦК также получают деньги за опытных бойцов

Командиры Вооружённых сил Украины (ВСУ) жалуются на взяточничество, которое распространено в территориальных центрах комплектования (ТЦК) Украины (аналоги российских военных комиссариатов), пишет украинское издание «Фокус» у себя в телеграм-канале.В частности, отмечается, что для получения более подготовленных кадров украинским командирам приходится приплачивать сотрудникам ТЦК.Издание пишет, что на первый взгляд порядок пополнения ВСУ через ТЦК выглядит эффективным: военнообязанный выбирает подразделение и работу в соответствии со своими умениями, проходит все проверки и приступает к службе. Однако часто получается так, что командиры не могут получить нужных им людей со специальными знаниями и навыками, отмечает пресса Украины.Люди без военного опыта, согласно правилам Минобороны, попадают в учебный центр для прохождения базовой общевойсковой или профессиональной подготовки. Далее их направляют в определенную им войсковую часть. Органам военного управления и ТЦК запрещено направлять личный состав, прошедший подготовку, в другие воинские части. На деле же коррупция делает своё дело.– сказал один из командиров ВСУ украинскому изданию.