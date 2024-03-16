Для большинства россиян война остаётся невидимой, но только не для Белгорода, который ощущает боевые действия на собственном опыте и ежедневно сталкивается с обстрелами.

Наоборот, для многих жителей нападения лишь усиливают поддержку Путина.

Украинские обстрелы становятся доказательством основанного на подмене понятий мнения Кремля, что россияне не виновники войны, а жертвы.

Многие россиян из-за ударов по Белгороду только больше настроены на усиление российских ударов по украинскому врагу.

Американская пресса анализирует украинскую активность, которая сводится не только к попыткам прорыва признаваемой российской границы, но и к участившимся обстрелам городов России – например, Белгорода.Издание The Washington Post информирует своих читателей о том, что украинские войска «обрушили град ракет на российский Белгород в дни проведения выборов». Американские журналисты пишут, что в результате этих обстрелов есть погибшие мирные жители.WP:При этом американская пресса пишет, что «нет никаких признаков того, что для Украины это приводит к какому-то успеху, зато есть признаки того, что это приводит к обратному эффекту»:В то же время американская пресса не была бы американской прессой, если бы не «вставила свои пять центов» «альтернативных рассуждений»:WP:В том же материале говорится о том, что многие опрошенные белгородцы заявили, что намерены голосовать на выборах за действующего президента России.Другими словами, американское издание, пытаясь оставаться в русле антироссийской пропаганды, всё же делает упрёк в адрес киевского режима в том, что тот своими действиями может даже добавить голосов россиян за Владимира Путина и в целом повысить явку на выборах президента России.Некоторое время назад один из белгородцев, квартира которого получила повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ, вывесил у себя на балконе красный флаг с гербом Советского Союза.