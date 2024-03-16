Американское издание: Нет признаков того, что обстрелы Белгорода приводят Украину к какому-то успеху

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Американское издание: Нет признаков того, что обстрелы Белгорода приводят Украину к какому-то успеху

Американская пресса анализирует украинскую активность, которая сводится не только к попыткам прорыва признаваемой российской границы, но и к участившимся обстрелам городов России – например, Белгорода.

Издание The Washington Post информирует своих читателей о том, что украинские войска «обрушили град ракет на российский Белгород в дни проведения выборов». Американские журналисты пишут, что в результате этих обстрелов есть погибшие мирные жители.



WP:

Для большинства россиян война остаётся невидимой, но только не для Белгорода, который ощущает боевые действия на собственном опыте и ежедневно сталкивается с обстрелами.

При этом американская пресса пишет, что «нет никаких признаков того, что для Украины это приводит к какому-то успеху, зато есть признаки того, что это приводит к обратному эффекту»:

Наоборот, для многих жителей нападения лишь усиливают поддержку Путина.

В то же время американская пресса не была бы американской прессой, если бы не «вставила свои пять центов» «альтернативных рассуждений»:

Украинские обстрелы становятся доказательством основанного на подмене понятий мнения Кремля, что россияне не виновники войны, а жертвы.

WP:

Многие россиян из-за ударов по Белгороду только больше настроены на усиление российских ударов по украинскому врагу.

В том же материале говорится о том, что многие опрошенные белгородцы заявили, что намерены голосовать на выборах за действующего президента России.

Другими словами, американское издание, пытаясь оставаться в русле антироссийской пропаганды, всё же делает упрёк в адрес киевского режима в том, что тот своими действиями может даже добавить голосов россиян за Владимира Путина и в целом повысить явку на выборах президента России.

Некоторое время назад один из белгородцев, квартира которого получила повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ, вывесил у себя на балконе красный флаг с гербом Советского Союза.
  • ТГ/Настоящий Гладков
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10 комментариев
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  1. Арка Ранг пользователя
    Арка
    +3
    Сегодня, 15:13
    Белгородцев не сломить. А террористы из вфу ещё будут висеть на ближайших осинах.
  2. Чёрный Ранг пользователя
    Чёрный
    +4
    Сегодня, 15:14
    Жаль, что эти обстрелы не мотивируют наше рукрводство помножить на ноль всю верхушку укрорейха, уровермахта и укрогестапо
  3. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    0
    Сегодня, 15:16
    Наоборот, для многих жителей нападения лишь усиливают поддержку Путина.

    Ну хоть кто то начал понимать.
  4. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:21
    Американское издание: Нет признаков того, что обстрелы Белгорода приводят Украину к какому-то успеху
    . Какая то мешанина ... пожалуй стоит заглянуть в первоисточник, что б понять, кто чего хотел выразить...
    Это по статье, а по ситуации в Белгороде, в нашей стране... мы нацелены на победу и... в общем, до победы!!!
  5. alexoff Ранг пользователя
    alexoff
    +2
    Сегодня, 15:22
    Ну то есть американцы в курсе обстрелов, в курсе что это делают их союзники, никак не осуждают? В таком случае они соучастники и никогда не стоит осуждать нападение на американцев, в форме они или нет, на своей они территории или нет, выборы у них или нет.
  6. А. Эверт Ранг пользователя
    А. Эверт
    +1
    Сегодня, 15:23
    Укропью успех не нужен. Им нужно постоянно демонстрировать бидону дементьевичу и прочим спонсорам, что они что-то делают и пиарить свои действия, а под это клянчить ещё денег на войну, из которых добрая половина разворовывается. Отсюда эти бессмысленные обстрелы, атаки маргиналов и приданных сил на приграничные населённые пункты и мясные штурмы в рамках контрнахрюка. А новых одноразовых для мясных атак тцк-шники ещё намогилизируют.
  7. Эдик Ранг пользователя
    Эдик
    +1
    Сегодня, 15:24
    на балконе красный флаг с гербом Советского Союза

    Очень понятна позиция этого человека!На Донбассе часто это видел,именно красный,а не наш триколор.
  8. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 16:26
    Как же не приводят-а разрушения-а-убитые и раненные мирные жители?-какого он успеха еще ждал?
  9. Скобаристан Ранг пользователя
    Скобаристан
    +1
    Сегодня, 16:32
    Цитата: Эдик
    Очень понятна позиция этого человека!На Донбассе часто это видел,именно красный,а не наш триколор.

    Тут ещё , по моему мнению, что флаг СССР это символ общей страны...хоть и в прошлом
  10. opuonmed Ранг пользователя
    opuonmed
    0
    Сегодня, 17:07
    киевский рижим продолжают терроризировать Белгород

    Лупят из реактивных стстем залпового огня пакетами, тупо по городу, без всякой военной цели.
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