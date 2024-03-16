Американское издание: Нет признаков того, что обстрелы Белгорода приводят Украину к какому-то успеху
Американская пресса анализирует украинскую активность, которая сводится не только к попыткам прорыва признаваемой российской границы, но и к участившимся обстрелам городов России – например, Белгорода.
Издание The Washington Post информирует своих читателей о том, что украинские войска «обрушили град ракет на российский Белгород в дни проведения выборов». Американские журналисты пишут, что в результате этих обстрелов есть погибшие мирные жители.
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При этом американская пресса пишет, что «нет никаких признаков того, что для Украины это приводит к какому-то успеху, зато есть признаки того, что это приводит к обратному эффекту»:
В то же время американская пресса не была бы американской прессой, если бы не «вставила свои пять центов» «альтернативных рассуждений»:
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В том же материале говорится о том, что многие опрошенные белгородцы заявили, что намерены голосовать на выборах за действующего президента России.
Другими словами, американское издание, пытаясь оставаться в русле антироссийской пропаганды, всё же делает упрёк в адрес киевского режима в том, что тот своими действиями может даже добавить голосов россиян за Владимира Путина и в целом повысить явку на выборах президента России.
Некоторое время назад один из белгородцев, квартира которого получила повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ, вывесил у себя на балконе красный флаг с гербом Советского Союза.
- ТГ/Настоящий Гладков
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