«Когда Путин кашляет, Шольц убегает в бункер»: Британское издание назвало причину «боязни» России канцлером ФРГ
Британское издание The Times опубликовало довольно унизительную для канцлера Германии статью с ироничным заголовком «Когда Путин кашляет, Шольц убегает». Таким образом британцы объясняют «боязнь» главы немецкого кабмина в отношении России, в том числе в вопросах наращивания ФРГ военной помощи Украине.
При этом издание ссылается на комментарий некоего неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона, который, говоря о позиции канцлера Германии в отношении России, якобы заявил:
В данном случае подразумевается, что в отличие от Франции и Великобритании, Германия не имеет собственного ядерного оружия, и поэтому помощники Шольца утверждают, что Берлин не может позволить себе провоцировать Россию без оглядки на США. И это при том, что военное прикрытие Штатов, в том числе ядерным зонтиком, для европейцев становится все менее надежным.
Администрация Байдена никак не может сломить сопротивление республиканцев в нижней палате Конгресса по выделению военно-финансовой помощи Киеву. При этом на Западе продолжает разгоняться тема, что в случае победы над ВСУ российская армия, реализуя якобы имперские планы президента РФ, всенепременно нападет на восточноевропейские государства, а там и до Ла-Манша рукой подать. Не вселяют оптимизма европейским членам НАТО и заявления Дональда Трампа, обещающего в случае победы на президентских выборах всерьез рассмотреть возможность выхода США из альянса.
Все это вроде как логичные объяснения не только «страха» Шольца перед Путиным, но и, судя по опросам, нежелания большинства немцев оказаться втянутыми в прямое военное противостояние с Россией. Более того, многие граждане ФРГ выступают против дальнейшей военной помощи Украине и за дипломатические переговоры с Москвой по поводу прекращения военного конфликта. Однако некоторые аналитики отмечают, что на самом деле цель публикации в британском издании данной статьи иная.
В минувшую пятницу состоялись переговоры группы «Веймарский треугольник» между тремя центральными военными державами Европейского Союза — Францией, Германией и Польшей. На них обсуждалось стратегическое военно-политическое партнерство и вопросы общеевропейской безопасности, центральной темой стала и дальнейшая помощь Украине, которую участники встречи прерывать и сокращать не намерены. И вот беда, принять участие в решении столь важных задач Великобританию не пригласили, буквально оставив Лондон за бортом европейской политики.
Вот и появился некий, скорее всего вымышленный, советник президента Франции, который в столь нелицеприятной для канцлера ФРГ форме вроде как выразил отношение к нему всего официального Парижа. Таким образом Лондон пытается вбить клин во франко-германский союз. Вполне привычный метод для англосаксов в стиле разделяй и властвуй, который они апробировали в исторической ретроспективе неоднократно и продолжают применять поныне. Тем более, что ряд других западных изданий также пишет о существовании межличностного конфликта между Шольцем и Макроном, что может сказаться и на перспективах поддержки Украины.
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