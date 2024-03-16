«Когда Путин кашляет, Шольц убегает в бункер»: Британское издание назвало причину «боязни» России канцлером ФРГ

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«Когда Путин кашляет, Шольц убегает в бункер»: Британское издание назвало причину «боязни» России канцлером ФРГ

Британское издание The Times опубликовало довольно унизительную для канцлера Германии статью с ироничным заголовком «Когда Путин кашляет, Шольц убегает». Таким образом британцы объясняют «боязнь» главы немецкого кабмина в отношении России, в том числе в вопросах наращивания ФРГ военной помощи Украине.

При этом издание ссылается на комментарий некоего неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона, который, говоря о позиции канцлера Германии в отношении России, якобы заявил:



Когда Путин кашляет, Шольц немедленно отправляется на поиски бункера.

В данном случае подразумевается, что в отличие от Франции и Великобритании, Германия не имеет собственного ядерного оружия, и поэтому помощники Шольца утверждают, что Берлин не может позволить себе провоцировать Россию без оглядки на США. И это при том, что военное прикрытие Штатов, в том числе ядерным зонтиком, для европейцев становится все менее надежным.

Администрация Байдена никак не может сломить сопротивление республиканцев в нижней палате Конгресса по выделению военно-финансовой помощи Киеву. При этом на Западе продолжает разгоняться тема, что в случае победы над ВСУ российская армия, реализуя якобы имперские планы президента РФ, всенепременно нападет на восточноевропейские государства, а там и до Ла-Манша рукой подать. Не вселяют оптимизма европейским членам НАТО и заявления Дональда Трампа, обещающего в случае победы на президентских выборах всерьез рассмотреть возможность выхода США из альянса.

Все это вроде как логичные объяснения не только «страха» Шольца перед Путиным, но и, судя по опросам, нежелания большинства немцев оказаться втянутыми в прямое военное противостояние с Россией. Более того, многие граждане ФРГ выступают против дальнейшей военной помощи Украине и за дипломатические переговоры с Москвой по поводу прекращения военного конфликта. Однако некоторые аналитики отмечают, что на самом деле цель публикации в британском издании данной статьи иная.

В минувшую пятницу состоялись переговоры группы «Веймарский треугольник» между тремя центральными военными державами Европейского Союза — Францией, Германией и Польшей. На них обсуждалось стратегическое военно-политическое партнерство и вопросы общеевропейской безопасности, центральной темой стала и дальнейшая помощь Украине, которую участники встречи прерывать и сокращать не намерены. И вот беда, принять участие в решении столь важных задач Великобританию не пригласили, буквально оставив Лондон за бортом европейской политики.

Вот и появился некий, скорее всего вымышленный, советник президента Франции, который в столь нелицеприятной для канцлера ФРГ форме вроде как выразил отношение к нему всего официального Парижа. Таким образом Лондон пытается вбить клин во франко-германский союз. Вполне привычный метод для англосаксов в стиле разделяй и властвуй, который они апробировали в исторической ретроспективе неоднократно и продолжают применять поныне. Тем более, что ряд других западных изданий также пишет о существовании межличностного конфликта между Шольцем и Макроном, что может сказаться и на перспективах поддержки Украины.
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    48 комментариев
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    1. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      +8
      Сегодня, 15:38
      Мда... Вот что значит - давно британцам морду не били, совсем страх потеряли.. Можно подумать - те боеголовки что у них есть их типа спасут. В случае чего, не дай Бог конечно, мы понесём некоторый крайне болезненный урон, но мы выживем, а вот Британии, ни как государства, ни как острова - точно не станет.. Не им с нами органами-то меряться.. Мелочь пузатая - а туда же..

      Ну а Шольцу и немчуре - наши героические предки на уровне ДНК вогнали тезис о том, что с Россией связываться себе дороже.. Надеюсь - навсегда.. Так что - правильно делает, что боится-то..
      1. Mavrikiy Ранг пользователя
        Mavrikiy
        -4
        Сегодня, 15:53
        Цитата: paul3390
        Можно подумать - те боеголовки что у них есть их типа спасут.

        Их спасут сынки и тещи наших генералов.... Жалко, своя кровь... request
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +4
        Сегодня, 15:53
        в отличие от Франции и Великобритании, Германия не имеет собственного ядерного оружия

        Как будто наличие у Франции и Великобритании ЯО даёт им право вести себя по хамски по отношению к Путину... Возьмите количество и площадь территории страны, а также наличие АЭС... Должны сидеть ниже травы, тише воды... Просто невоспитанные люди... Да и порой именно от страха вот такие деятели и способны на необдуманные и скандальные поступки... То ли дело Владимир Владимирович... am
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          0
          Сегодня, 16:57
          Макрон что-то сильно распетушился. recourse
          Неназванный советник Макарона. Кто такой? Может быть один из этих?
      3. Incvizitor Ранг пользователя
        Incvizitor
        0
        Сегодня, 15:58
        В случае чего они просто под водой окажутся.
      4. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        -15
        Сегодня, 16:00
        но мы выживем
        Вы- в маленьком поселке- может быть. Российской государственности придет конец- при поражении транспортных узлов Федерация превратится в архипелаг. На болмен уцелевших частях сразу окажутся желающие повластвовать, что добавит пикантности всей ситуации. А Британия сохранится как государство с высокой вероятностью.
        1. paul3390 Ранг пользователя
          paul3390
          +1
          Сегодня, 16:08
          Во сказочник-то... Сколько у Британии ядерных зарядов? А сколько носителей? То-то же.. А насчёт выживет - вы наверное смотрите какой-то местный атлас мира. На котором это Британия занимает одну шестую планеты, а не Россия. При ваших масштабах, плотности населения и катастрофической зависимости от импорта - да вам десятка зарядов хватит. А я думаю - уж на кого-кого, а на вас не поскупятся..
          1. Болторез Ранг пользователя
            Болторез
            -7
            Сегодня, 16:11
            да вам десятка зарядов хватит.
            Британия не Голландия- она холмистая. Инфраструктура тут развита лучше. Главная проблема- российские арсеналы будут при 3мв размазаны на США, Канаду и еще десятка 2 стран. А вот британские, французские и американские- все полетят к вам. Так что выжить с приемлемыми потерями России не удастся. Впрочем, это удастся разве что Парагваю.
            1. Бывший солдат Ранг пользователя
              Бывший солдат
              0
              Сегодня, 16:54
              Главная проблема- российские арсеналы будут при 3мв размазаны на США, Канаду и еще десятка 2 стран.


              Какие ещё 2 десятка? belay
              Уж для кого может и не хватит, но для Британии оставим полдесятка самых жирных заряда. Шотландию впрочем пожалеем-оставим. Это как бы и не Британия, а её колония. Столько столетий угнетают бедных. belay Да и в своих клетчатых юбках они красиво танцують. fellow
              1. Болторез Ранг пользователя
                Болторез
                -4
                Сегодня, 16:58
                Британии оставим полдесятка
                Хватит на Лондон. А до России при таком раскладе ничего по вашему не долетит? И не окажется ли случаем, что оставшиеся без связи с центром регионы РФ от безнадеги обьявят независимость?
            2. Юра Ранг пользователя
              Юра
              +1
              Сегодня, 17:02
              Сармат - готовность комплекса к пуску благодаря использованию новой технической базы всего 60 секунд. То есть пока люки шахт ваших ракет открываются, наши ракеты уже будут готовы к старту. По данным ЦРУ и Пентагона, ракета может на практике уничтожить регион площадью до 700 тысяч кв. км, а также обрушить половину береговой линии любого континента. AT и Missile Threat: один путинский "Сармат" сожжёт Британию или Францию. Кстати, отдельного внимания заслуживает безъядерная модификация, которая лишь за счёт скорости (до 9,5 км/c) и массы головной части обеспечивает поражение защищённых объектов противника без применения спецбоеприпаса. Проще говоря, можно запустить "Сармат" по врагу, чтобы снести его бункеры, штабы, и т. д без ядерного взрыва.
              Читайте больше на https://military.pravda.ru/1881834-sarmat4nato/?ysclid=ltu54wlc55217210493
              Алекс вы не думайте о том, что будет с нами, думайте о том, что будет с вами.
              1. Болторез Ранг пользователя
                Болторез
                -3
                Сегодня, 17:04
                один путинский "Сармат" сожжёт Британию или Францию.

                ничтожить регион площадью до 700 тысяч кв. км, а также обрушить половину береговой линии любого континента.
                Вы учебник физики на подтирку пустили в школе?
                вы не думайте о том, что будет с нами
                Я предлагаю вам тоже мозги поразмять, хотя явно зря.
        2. lukash66 Ранг пользователя
          lukash66
          0
          Сегодня, 16:11
          А вы на своём чудесном острове конечно же выживите, будете лакать свой файв о клок, мак лауды, блин.
          1. Болторез Ранг пользователя
            Болторез
            -5
            Сегодня, 16:13
            будете лакать свой файв о клок
            Я примерно обосновал свою точку зрения. Верещать в ответ .. непродуктивно, что ли.
            1. lukash66 Ранг пользователя
              lukash66
              +2
              Сегодня, 16:15
              Цитата: Болторез
              будете лакать свой файв о клок
              Я примерно обосновал свою точку зрения. Верещать в ответ .. непродуктивно, что ли.

              Что вы там обосновали? Вот что вам, что евреям в своих Палестинах. Чего вам там не сидится на попе ровно, своих форумов у вас нет? Чего вы все лезете сюда? То что вы родину предали и сидите там квакаете на своих болотах, ну дык и квакайте там. Челленджеры свои восхваляйте, лизок с принцами, что там ещё у вас есть своего? А, пардон, ещё есть Ройсы, Ягуары и роверы. Полный отстой за бешенное бабло.
              1. Болторез Ранг пользователя
                Болторез
                -4
                Сегодня, 16:19
                своих форумов у вас нет? Чего вы все лезете сюда?
                Квас не в то горло пошел laughing ? Это форум, тут все общаются.
                1. lukash66 Ранг пользователя
                  lukash66
                  +1
                  Сегодня, 16:19
                  Цитата: Болторез
                  своих форумов у вас нет? Чего вы все лезете сюда?
                  Квас не в то горло пошел laughing ? Это форум, тут все общаются.

                  Мундель он на болотах Мундель. Беги пожалуйся админам, задрал ты уже тут всех.
                  1. Болторез Ранг пользователя
                    Болторез
                    -4
                    Сегодня, 16:21
                    Еще в прошлом году тут можно было адекватно подискутировать sad , а сейчас тут все больше на цензор походит.
                    , Ягуары и роверы. Полный отстой за бешенное бабло.
                    Вы явно из тех, кто Ягуар пьет, а не водит.
                    1. lukash66 Ранг пользователя
                      lukash66
                      +2
                      Сегодня, 16:31
                      Цитата: Болторез
                      Еще в прошлом году тут можно было адекватно подискутировать sad , а сейчас тут все больше на цензор походит.
                      , Ягуары и роверы. Полный отстой за бешенное бабло.
                      Вы явно из тех, кто Ягуар пьет, а не водит.

                      Пью я водку и даже, Боже мой, могу и квасу шарахнуть. А эти ваши дискуссии сводятся к одному - как все прекрасно у вас и как все плохо у русских лапотников-недочеловеков. Даже на Вы не хочется тебя умника власовского называть.
                      1. Болторез Ранг пользователя
                        Болторез
                        -4
                        Сегодня, 16:34
                        ваши дискуссии сводятся к одному
                        Я просто обратил ваше внимание на то, что всех разбомбить и самому остаться в дамках- просто утопичный вариант. Но при всем этом среди определенной прослойки ээ..ммм.. комментаторов именно на это и расчет.
                        1. lukash66 Ранг пользователя
                          lukash66
                          +1
                          Сегодня, 16:38
                          [quote][/quote] Что то так резко подобрели, ни водки, ни квасу. Хорошо сидеть в Лондонах и Парижах, умничать. А тут как бы немного другая реальность.
                        2. Болторез Ранг пользователя
                          Болторез
                          -3
                          Сегодня, 16:40
                          тут как бы немного другая действительность.
                          Аж прямо на ядерную войну тянет от вашей действительности belay ?
                          ни водки, ни квасу.
                          Джин с тоником наши скрепы yes . Предпочитаю ливерпульский WhitleyNeill.
                          так резко подобрели
                          Я и не бесился вроде.
                        3. lukash66 Ранг пользователя
                          lukash66
                          +2
                          Сегодня, 16:42
                          Цитата: Болторез
                          тут как бы немного другая действительность.
                          Аж прям на ядерную войну тянет от вашей действительности belay ?

                          Ваши дружбаны из за лужи заявили о готовности нанести удар по РФ. И... А вы типа в сторонке останетесь?
                        4. lukash66 Ранг пользователя
                          lukash66
                          +2
                          Сегодня, 16:51
                          Пора уже к злобным ирландцам бежать, там может и не накроет.))
                        5. lukash66 Ранг пользователя
                          lukash66
                          +1
                          Сегодня, 16:57
                          Вам то не привыкать, то мелкобрития, а тут и Великоирландия нарисовалась. Где там на кладбище ехать - по фиг. Только врядли кто там о тебе вспомнит. И квасом запьет.))
                        6. Болторез Ранг пользователя
                          Болторез
                          -2
                          Сегодня, 17:01
                          Только врядли кто там о тебе вспомнит.
                          Да и о тебе тоже вспоминать будет особо некому. Только вот меня от реальности на ядерную войну не тянет laughing .
                      2. Stoned Alone Ранг пользователя
                        Stoned Alone
                        -1
                        Сегодня, 17:09
                        так это ж латыш, с хутора выехал и панует теперь - щеки надувает, европеец
                        1. Болторез Ранг пользователя
                          Болторез
                          -2
                          Сегодня, 17:12
                          так это ж латыш
                          Я русский прибалт, и не курю всякую дрянь к тому же.
                        2. Stoned Alone Ранг пользователя
                          Stoned Alone
                          -1
                          Сегодня, 17:13
                          не кури, тебя никто и не просит
                        3. Болторез Ранг пользователя
                          Болторез
                          -1
                          Сегодня, 17:15
                          тебя никто и не просит
                          А зачем мне свои мозги в кисель превращать?
                        4. Stoned Alone Ранг пользователя
                          Stoned Alone
                          0
                          Сегодня, 17:16
                          кто-то заставляет что ли?
      5. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        -1
        Сегодня, 16:48
        paul3390
        Сегодня, 15:38
        Мда... Вот что значит - давно британцам морду не били, совсем страх потеряли.. Можно подумать - те боеголовки что у них есть их типа спасут. В случае чего, не дай Бог конечно, мы понесём некоторый крайне болезненный урон, но мы выживем, а вот Британии, ни как государства, ни как острова - точно не станет.. Не им с нами органами-то меряться.. Мелочь пузатая - а туда же..

        Ну а Шольцу и немчуре - наши героические предки на уровне ДНК вогнали тезис о том, что с Россией связываться себе дороже.. Надеюсь - навсегда.. Так что - правильно делает, что боится-то..
        Зашибись! Имею сказать, таки, да все они лже-недо-запада по цы, троллят своих ближайших союзников- партнёров! Вспомним слова усопшего прошлом году еврея и основателя учения глобалистов прошлого века - Г. Киссинджера,почитаемого и одного из разработьчиков всевластия долляра на основе изменения формулы :долляр- золото, на долляр - нефть, доллля- товар, экспансию и распространение на все континенты , в том числе и ближайших союзников - партнёров - гей- еуропию и ближайшего друга - саксо-наглию изрёкшего, точно не помню, но смысл близко передаю Дружить с Америкой опасно, но быть врагом Америки- фатально!
        А обо всех безмозглых политиках лже-недо-запада можно сказать: не голова у тебя, а седалище, в тових жилах, моча, а не крофвь, затолкать бы тебя во вл ище и начать переделывать внофь!
      6. Essex62 Ранг пользователя
        Essex62
        +1
        Сегодня, 16:54
        Дык мы им толком ,ни когда и не били. При большом замесе они ,почему- то ,всегда в союзниках оказывались. Хотя гадят России всегда.
    2. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      0
      Сегодня, 15:40
      "Канцлерпакт"! Этим договором определяется подчинение канцлера ФРГ властям США. Уж не знаю, боится Шольц России по-настоящему или делает вид, что боится, но важны его действия, а не его чувства. По факту он принимает активное участие в дестабилизации ситуации как в Европе, так и во всё мире. Делает это в интересах США, а не Германии. По сути, этот либеральный товарищ, поющий как и многие другие песни про ценности, враг немецкого народа, обыкновенный преступник, государственный изменник, если хотите.

      К сожалению, такие же государственные изменники, правда не связанные пактами такого масштаба, как канцлер ФРГ - Макрон, Мелони и многие другие... Они, подсаженные на компроматы и промасленные взятками, завербованные ЦРУ ещё во времена учёбы в университете, готовы в угоду СШа превратить свои страны в поле битвы, а свои народы отправить в горнило войны. А боятся они там чего-то или нет - не важно. Важно, что они делают.
    3. irina-kyge
      irina-kyge
      0
      Сегодня, 15:40
      Командо́рские острова́ — архипелаг из четырёх островов в юго-западной части Берингова моря Тихого океана. Административно входят в состав Алеутского района Камчатского края России. Названы в честь открывшего их в 1741 году мореплавателя командора Витуса Беринга. На крупнейшем из них — острове Беринга — находится могила мореплавателя.

      В 2005 году острова включены в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО[1]. В общей сложности на островах живет более 300 тыс. животных, относящихся к 40 видам (морские котики, ларги, сивучи, каланы — такого разнообразия морских млекопитающих больше нет нигде в России), и 50 тыс. птиц, включая кречетов, сапсанов и серокрылых чаек. Самые редкие звери на островах — песец и тюлень Стейнегера[2].
    4. Roust Ранг пользователя
      Roust
      0
      Сегодня, 15:41
      О чём статья!? Кашель не при чем. Мы этих лживых потомков фашистов и их сочуствующих друзей и так достанем.
    5. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      +1
      Сегодня, 15:44
      «Когда Путин кашляет, Шольц убегает в бункер»: Британское издание назвало причину «боязни» России канцлером ФРГ
      recourse Он успевает убегать. Если бы наглы были к нам ближе, то просто наклали в штаны кирпичей. request
      1. 30 вис Ранг пользователя
        30 вис
        0
        Сегодня, 15:50
        Цитата: Mavrikiy
        «Когда Путин кашляет,

        А , что будет если В.В.П. пукнет , не приведи Господи конечно ... Макрон , Шольц и Сунак нагадят жидко в нижнее бельё. laughing
    6. VOENOBOZ Ранг пользователя
      VOENOBOZ
      +3
      Сегодня, 16:03
      Правильная делает шольц, немцев дважды провацировали францы и англы, а результат Германия повержена. Хорошо Россия не уничтожила немцев как нацию дола возможность создать ГДР . Вот эти люди из ГДР и сопротивляется понимают как опасна война.
    7. Türkiye Ранг пользователя
      Türkiye
      +5
      Сегодня, 16:07
      Мне кажется, что причина не в страхе перед Россией, а в том, что Германия хочет по скидке получать газ в будущем. Все равно рано или поздно будет подписан мир, а экономика Германии нуждается в дешевых ресурсах, немцы просто думают наперед.
    8. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      -3
      Сегодня, 16:11
      Когда Путин долгл говорит , можно заслушатся.
      Когда Путин долго молчит , можно обос....я
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        -1
        Сегодня, 17:10
        Цитата: Ирек
        Когда Путин долгл говорит , можно заслушатся.
        Когда Путин долго молчит , можно обос....я

        Когда Путин долго говорит, трудно подытожить то, о чём он говорил.
        Когда Путин долго молчит, можно предположить, что он спит.
        Когда всякий раз кто-нибудь норовит обосрамиться, - это к урологу.
        «Не сотвори себе кумира» — это слова, обращённые Богом к Своему народу после того, как Он вывел его из Египта.
        Заповедь запрещает создавать кумиров и поклоняться им.
        Кумир — это любой предмет, явление или существо, которые человек превращает в идола.
        Бог запрещает создавать иных богов, изображать их и поклоняться им.

        А для нас неплохо было бы не наделять правителя фантастическими способностями, чтобы после не стыдиться его развенчивания...
        Примеры этому из моей практики: НСХ, ЛИБ, ВВА, КУЧ, ГМС, ЕБН...
    9. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 16:23
      У немцев поменьше время прошло-когда они не боялись-французы-подзабыли-а британцам слишком давно не прилетало
    10. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 16:42
      Да это расчет на то, что Шольц после этих слов, как бы доказывая, что он никакого Путина не боится, возьмет и каааак разрешит поставку Таурусов для укропа! Поведение британцев всю последнюю историю напоминает поведение шакала Табаки.
    11. Андрей Василенко Ранг пользователя
      Андрей Василенко
      0
      Сегодня, 16:58
      Carthago delenda est.
      Марк Порций Катон Старший (с).
      Это я про Лондон.
    12. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 17:00
      Британское издание назвало причину «боязни» России канцлером ФРГ

      Это может каким-то образом сохранить ФРГ в нынешних границах в относительной целостности, чего нельзя сказать о «храброй» шавке с островов в Северном море и безумном, горластом петухе с Елисейских угодий...
    13. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 17:10
      Если бы у них был страх, они бы не посылали оружие ВСУ, которое убивает граждан РФ!
    14. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 17:15
      Когда Путин кашляет, Шольц немедленно отправляется на поиски бункера.

      Как при Екатерине Второй - "Любая пушка в Европе не могла выстрелить без разрешения России".

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