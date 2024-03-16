На Украине предлагают время пребывания военнослужащих ВСУ на передовой умножать на три

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На Украине предлагают время пребывания военнослужащих ВСУ на передовой умножать на три

Украинским военным могут изменить порядок расчета выслуги лет за время их пребывания в зоне боевых действий. На Украине предлагают время пребывания военнослужащих ВСУ на передовой умножать на три.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады Дмитрий Разумков.



Он рассказал, что в законодательный орган была внесена поправка в новый законопроект о мобилизации. Там сказано, что украинским военным, участвующим в боевых действиях после начала российской спецоперации месяц пребывания на передовой будет засчитываться как три. Данную поправку поддержал комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке.

До этого подобной льготой пользовались только украинские боевики, участвовавшие в карательных действиях на Донбассе с 2014 по 2022 годы, то есть так называемые участники АТО и ООС. Теперь же порядок выслуги лет может распространиться и на остальных военнослужащих ВСУ и Нацгвардии, воюющих сегодня против России.

Разумков оценивает данное решение, если его одобрит Рада, как «восстановление справедливости».

Только что комитет по нацбезопасности, обороне и разведке поддержал соответствующую 403 правку «Разумной политики»

- написал депутат в своем ТГ.

Собственно, похожий порядок уже действует в России. Президентский указ, согласно которому время участия в боевых действиях в зоне СВО военнослужащим ВС России и сотрудникам Росгвардии засчитывается в соотношении месяц за два, был принят 3 января 2023 года. К действиям на передовой приравнивается и период лечения в медучреждениях после ранения или контузии.

Примечательно, что еще 27 декабря 2019 года глава ДНР Денис Пушилин, когда республика еще не входила в состав РФ, внес изменения в закон республики «О социальной защите ветеранов войны». В них предусматривалось, что военнослужащим Вооруженных сил или Народной милиции ДНР рассчитывали выслугу из расчета месяц за три при условии, что они прослужили непрерывно не менее 30 месяцев.
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    40 комментариев
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    1. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      +3
      Сегодня, 15:48
      На Украине предлагают время пребывания военнослужащих ВСУ на передовой умножать на три
      fool Бестолочь, с начало согласуйте время с ВВП, а то он время разделит на 10.... request
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +7
        Сегодня, 15:57
        На Украине предлагают время пребывания военнослужащих ВСУ на передовой умножать на три

        Да хоть на пять... На глубине двух метров время течёт очень медленно... am
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +5
          Сегодня, 16:08
          А наши парни считают, что надо умножать на 0
          1. Чёрный Ранг пользователя
            Чёрный
            +2
            Сегодня, 16:19
            Они пожинают плоды своей русофобии
          2. Бородач Ранг пользователя
            Бородач
            +2
            Сегодня, 16:48
            Цитата: Чёрный
            А наши парни считают, что надо умножать на 0

            Всё больше и больше западных экспертов высказывают мнение, что Украина уже проиграла войну. Вопрос лишь в том, какое будущее ждёт государство Украину. А вот будущее её туманно. Возможен раздел Украины, возможно включение территории Украины в состав РФ. Туман войны. А вот вероятность существования государства Украина уменьшается с каждым днём, как и колличестве ветеранов ВСУ. Срок пребывания на передовой можно хоть на 100 умножить, вот только РФ за это не заплатит ни копейки. Срок нужно будет заново отрабатывать в солнечном Магадане.
        2. Pharmacist Ранг пользователя
          Pharmacist
          +2
          Сегодня, 16:35
          А тем, кто отправляется в Крынки можно сразу на десять!
      2. Андрей Василенко Ранг пользователя
        Андрей Василенко
        +3
        Сегодня, 16:43
        Хоть я и постарше, но видел пару выпусков мультфильма про "мышей-рокеров с марса". Там есть диалог:
        "Шеф, а может вы повысите нам зарплату? "
        "А сколько вы получали?"
        "Ничего шеф"
        "Отлично с завтрашнего дня будете получать в десять раз больше!"
        "Ура!"
    2. курвиметр Ранг пользователя
      курвиметр
      -1
      Сегодня, 15:51
      Временной разрыв небольшой после принятия решений-указов, режимы двигаются параллельными курсами...
      1. Андрей Василенко Ранг пользователя
        Андрей Василенко
        +2
        Сегодня, 16:48
        Поясните эту мысль-образ.
    3. Roust Ранг пользователя
      Roust
      +3
      Сегодня, 15:52
      Да хоть на десять! Мёртвым безразлично. Оставшимся живым - платить будет некому. Страны 404 - й уже не будет.
    4. Aken Ранг пользователя
      Aken
      0
      Сегодня, 15:58
      Смерть выслугу обнуляет. Доплаты тоже. Зачем мертвецу деньги? Чертей подкупать?
      С другой стороны, а что мы знаем о товарно-денежных отношениях в аду?
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +3
        Сегодня, 16:19
        Когда-то.... многие пацаны входили... под надписью... Добро пожаловать в Ад...Которым было по 18 лет и учебка... И мы... я только со слов знаю... первый Грозный... Зато знаю 2-й Ад...И также входили... И пошел за человеком, кто Ад уже прошел! Кто-то был и в 3-м в августовском и пошел уже за мной, хоть его не называют штурмом. За чьей-то ошибкой - чей-то героизм. И сейчас там наши пацаны идут... В бой идут одни старики!
        Знаешь сколько у них наркоты? у этих будановских гниющих вместе? Я сейчас от МО ни копейки не получаю и прочего. Если спросили бы... я бы сказал да. Снова и снова...
        И рая и ада нет... адреналин такой, что пулю чувствуешь или осколок, только когда они в СИЗ попадают.
      2. Андрей Василенко Ранг пользователя
        Андрей Василенко
        -1
        Сегодня, 16:49
        Опять здесь? Идите покурите в сторонке. Без Вас разберемся.
    5. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +3
      Сегодня, 15:59
      Им бы со штатами расчитаться,за ленд- лиз... Еще и правнуки платить будут...
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +2
        Сегодня, 16:04
        Ну судя по тому, что в сенате - зеля премиум аккоунт не проплатил lol
    6. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +3
      Сегодня, 16:03
      Груз 100 им уже почти закрыли... на 2х много, интересно каким способом будут на 3 умножать? У нас как раз 100 груза много... умножаем их вполне успешно good
    7. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +3
      Сегодня, 16:09
      Двадцать минут помножить на три , получается час , всё равно на передке они больше не живут.
    8. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +5
      Сегодня, 16:20
      А зачем?-если украинец за время пребывания на передовой не убит-он плохой украинец tongue
    9. Юрий_Я Ранг пользователя
      Юрий_Я
      +1
      Сегодня, 16:21
      На Украине предлагают время пребывания военнослужащих ВСУ на передовой умножать на три

      только их руководство надеется, что получателей льготы не будет, их просто умножат на ноль...
    10. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      +2
      Сегодня, 16:23
      Правильно. А ещё всем убитым на передовой хероям нужно выдавать три гроба (типа матрёшки фараоновой), могилу рыть в три раза глубже и втыкать в неё по три флага. А чё, заслужили ведь.
    11. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      +1
      Сегодня, 16:30
      Так укра ФСЁ!!! Не будет никакой укры и выслуги! А вот срока на Колыму и прочие стройки Сибири и Дальнего Востока , таки да, можно умножать на 3... или 5.
      Нам не жалко!
      1. Дво Ранг пользователя
        Дво
        -2
        Сегодня, 16:53
        Не знаю как их не будет ,три года не можем к границам Донецкой области выйти .На нашей стороне в Брянской и Белгородской области масса разрушенных приграничных сёл и в каждом крупном городе растут кладбища ветеранов СВО идёшь и смотришь 2003 ,2001 и так дале года рождения.
    12. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 16:33
      Зашибись! Имею , таки, вопросы накопились,кто в теме- откуда вести время отсчёта за200соченным, за-300соченным. за400соченным, я не побоюсь этого слова, но кто ответит за базар Верховной Рады?
    13. alex-defensor Ранг пользователя
      alex-defensor
      +2
      Сегодня, 16:43
      На Украине предлагают время пребывания военнослужащих ВСУ на передовой умножать на три

      Но пока что реальность помножает его на НОЛЬ. Там с обеих сторон гибнет наш генофонд и это печально, но поделать нечего... Жаль "обработанных", за чужие интересы гибнут.
      1. Андрей Василенко Ранг пользователя
        Андрей Василенко
        +1
        Сегодня, 16:54
        Простите, но вынужден не согласиться. Мне не нужен ТАКОЙ генофонд, который выпускает Украина.
        1. alex-defensor Ранг пользователя
          alex-defensor
          0
          Сегодня, 16:57
          Цитата: Андрей Василенко
          Простите, но вынужден не согласиться. Мне не нужен ТАКОЙ генофонд, который выпускает Украина.

          На счет прощения - подумаю laughing
          Беда украинцев не в генофонде, а в образовании и воспитании...
          Любой народ можно настроить так, как надо кому-то. Россия упустила из рук этот вопрос, по вине либероты, пришедшей в 90-е к власти в нашей стране.
          1. Андрей Василенко Ранг пользователя
            Андрей Василенко
            +1
            Сегодня, 16:59
            Воспитание занимает десятилетия. У нас их нет. Увы.
            1. carpenter Ранг пользователя
              carpenter
              0
              Сегодня, 17:08
              Цитата: Андрей Василенко
              Воспитание занимает десятилетия.

              Примерно с 6 лет, когда первый раз выстрелил.
    14. blackcat Ранг пользователя
      blackcat
      +3
      Сегодня, 16:46
      Что толку умножать их время на какие-то мифические коэффициенты если оно всё одно будет помножено на ноль нашими парнями на передовой am
    15. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 16:58
      На Украине предлагают время пребывания военнослужащих ВСУ на передовой умножать на три

      А не проще предложить - "пребывание на фронте пока не закопают в овраге".
      1. Андрей Василенко Ранг пользователя
        Андрей Василенко
        0
        Сегодня, 17:01
        Вот вообще не в обиду. Вы воевали? Вам было не страшно?
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +1
          Сегодня, 17:04
          Цитата: Андрей Василенко
          Вот вообще не в обиду. Вы воевали? Вам было не страшно?

          Страшно, но пришлось не в бывшем СССР.
          1. Андрей Василенко Ранг пользователя
            Андрей Василенко
            0
            Сегодня, 17:05
            Жму руку. Воевать всегда страшно. Не боятся только идиоты.
            1. carpenter Ранг пользователя
              carpenter
              +1
              Сегодня, 17:07
              Цитата: Андрей Василенко
              Воевать всегда страшно. Не боятся только идиоты.

              До сих пор страшно, хотя прошло 43 года.
    16. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      0
      Сегодня, 17:06
      военным, участвующим в боевых действиях после начала российской спецоперации

      Тем самым они признаЮт, что никакой "войны с 2014-года" Россия против них не вела. yes
      1. Андрей Василенко Ранг пользователя
        Андрей Василенко
        0
        Сегодня, 17:08
        Были какие-то сомнения?
        1. Аль Манах Ранг пользователя
          Аль Манах
          0
          Сегодня, 17:09
          Они постоянно визжат, что рашкавоюетпротивнассчетырнадцатогогода.
          1. Андрей Василенко Ранг пользователя
            Андрей Василенко
            0
            Сегодня, 17:10
            Свиньи всегда знают, когда их зарежут.
            1. Аль Манах Ранг пользователя
              Аль Манах
              +1
              Сегодня, 17:11
              И даже двуногие, согласен. Их даже специально помечают знАком с вилами. Типа, "вилы вам". laughing
    17. buslaif Ранг пользователя
      buslaif
      0
      Сегодня, 17:26
      В Советской армии при участии в боевых действиях срок выслуги шёл 1 месяц за 3. Думаю,что и сейчас этот принцип действует.

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