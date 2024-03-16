Только что комитет по нацбезопасности, обороне и разведке поддержал соответствующую 403 правку «Разумной политики»

Украинским военным могут изменить порядок расчета выслуги лет за время их пребывания в зоне боевых действий. На Украине предлагают время пребывания военнослужащих ВСУ на передовой умножать на три.Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады Дмитрий Разумков.Он рассказал, что в законодательный орган была внесена поправка в новый законопроект о мобилизации. Там сказано, что украинским военным, участвующим в боевых действиях после начала российской спецоперации месяц пребывания на передовой будет засчитываться как три. Данную поправку поддержал комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке.До этого подобной льготой пользовались только украинские боевики, участвовавшие в карательных действиях на Донбассе с 2014 по 2022 годы, то есть так называемые участники АТО и ООС. Теперь же порядок выслуги лет может распространиться и на остальных военнослужащих ВСУ и Нацгвардии, воюющих сегодня против России.Разумков оценивает данное решение, если его одобрит Рада, как «восстановление справедливости».- написал депутат в своем ТГ.Собственно, похожий порядок уже действует в России. Президентский указ, согласно которому время участия в боевых действиях в зоне СВО военнослужащим ВС России и сотрудникам Росгвардии засчитывается в соотношении месяц за два, был принят 3 января 2023 года. К действиям на передовой приравнивается и период лечения в медучреждениях после ранения или контузии.Примечательно, что еще 27 декабря 2019 года глава ДНР Денис Пушилин, когда республика еще не входила в состав РФ, внес изменения в закон республики «О социальной защите ветеранов войны». В них предусматривалось, что военнослужащим Вооруженных сил или Народной милиции ДНР рассчитывали выслугу из расчета месяц за три при условии, что они прослужили непрерывно не менее 30 месяцев.