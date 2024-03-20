Черноморскому флоту ВМФ РФ нужна «Кольчуга»: или защита на кораблях, или корабли на дне
Изображение сгенерировано нейросетью DALL·E 3
Последние события, произошедшие совсем недавно на Чёрном море, заставляют нас вновь вернуться к проблеме повышения защищённости кораблей Военно-морского флота Российской Федерации (ВМФ РФ), в первую очередь кораблей Черноморского флота, от атак, осуществляемых вооружёнными силами Украины (ВСУ) и Главным управлением разведки (ГУР) Украины с помощью безэкипажных катеров (БЭК) камикадзе.
К сожалению, прогнозы, озвученные ещё в мае 2023 года в материале При затягивании СВО уничтожение украинскими морскими дронами кораблей Черноморского флота ВМФ РФ – это всего лишь вопрос времени и в июне 2023 года в материале Нападение на «Иван Хурс» и американские учения «Вызов тысячелетия 2002» как пример будущих угроз, к которым пока ещё не готов ни один флот мира, сбываются, и явно прослеживаются тенденции к дальнейшему ухудшению ситуации.
Характерно, что на сухопутном театре военных действий существует схожая проблема – это многочисленные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) камикадзе. Их появление на поле боя значительно повлияло как на тактику применения наземных подразделений, так и на конструкцию боевых и вспомогательных машин, а также укрытий для личного состава, как ВС РФ, так и ВСУ. Стало нормой оснащение боевых и вспомогательных машин защитными сетками и решётками, появились закрытые сверху от обнаружения и защищённые металлическими сетками и дополнительными маскировочными сетями окопы.
Сетки и решётки на боевые машины городят явно не от хорошей жизни, и уж точно не для эстетического наслаждения
К сожалению, на флоте мы пока ничего подобного не наблюдаем. Возможно, что какие-то меры предпринимаются – ставятся средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), проводятся тренировки личного состава, обеспечивается прикрытие от БЭК-камикадзе с вертолётов, но всего этого явно недостаточно, и в дальнейшем ситуация будет только усугубляться.
Совсем недавно, в материале от 9 февраля этого года Необходимы экстремальные меры по защите надводных кораблей от атак безэкипажных катеров-камикадзе мы рассматривали ряд пассивных и активных средств для противодействия этой угрозе. Учитывая то, что наличие рассмотренных средств противодействия на кораблях ВМФ РФ на текущий момент не усматривается, то будем считать вопрос открытым и постараемся рассмотреть проблему более подробно.
Противоторпедные сети на кораблях периода Первой и Второй мировых войн
Проблему защиты надводных кораблей от БЭК-камикадзе можно разделить на две подзадачи: первая – это необходимость обнаружения и уничтожения атакующих БЭК-камикадзе, вторая – это минимизация ущерба в том случае, если БЭК-камикадзе всё же удалось прорваться к защищаемому надводному кораблю.
Поражение любой вели – это вероятностная величина, никакие средства не обеспечат гарантированное отсутствие прорывов БЭК-камикадзе противника к борту защищаемого корабля, поэтому в приоритетном порядке мы рассмотрим создание активно-пассивной системы защиты надводных кораблей от БЭК-камикадзе под условным обозначением «Кольчуга», включающей две подсистемы «Сеть» (пассивная) и «Волна» (активная), а также комплект дополнительной защиты.
Пассивная подсистема «Сеть»
Подсистема «Сеть» – это элемент пассивной защиты. Как понятно из названия, она должна быть основана на широком использовании сетей, современных аналогов противоторпедных сетей, активно применявшихся ещё во времена Первой и Второй мировых войн. Задача подсистемы «Сеть» — выдержать один – максимум два подрыва БЭК-камикадзе противника, прорвавших прочие оборонительные рубежи, то есть по сути она должна дать экипажу корабля «право на ошибку».
Подсистема «Сеть» должна включать в себя металлический каркас – «скелет» и непосредственно сетчатые конструкции. Предположительно, «скелет» может быть изготовлен из стальных или алюминиевых двутавровых балок, сваренных в П/Н-образные конструкции, прикреплённые к корпусу корабля с помощью приваренных к палубе и/или рёбрам жёсткости корабля кронштейнами.
Длина выноса балок за пределы корпуса корабля будет определяться компромиссом между необходимостью сохранения устойчивости и маневренности корабля и его защищённостью от близкого подрыва БЭК-камикадзе – чем дальше мы вынесем балки «скелета», тем лучше будет защищён корабль, но, тем менее, он будет маневренным и устойчивым. В горизонтальной проекции профиль «скелета» будет снижаться к воде, для того чтобы не ухудшать видимость поверхности воды и не мешать работе активных систем обороны корабля.
На «скелет» должны навешиваться защитные сети. Вряд ли это будут металлические конструкции – слишком тяжёлые, да и смысла нет. Скорее всего, будет достаточно прочных сетей из полимерных материалов, хотя возможно включение армирующих металлических элементов. Предположительно, сети должны иметь утяжеление в нижней части и уходить под воду на глубину порядка 1-1,5 метра.
Предполагаемое расположение «скелета» и двух рядов защитных сетей подсистемы «Сеть»
Также, предположительно, сети на «скелете» будут размещаться как минимум в два ряда – в случае подрыва БЭК-камикадзе и прорыва первой линии пассивной обороны, второму БЭК-камикадзе будет сложней прорваться к корпусу корабля. Крайне важно обеспечить защиту кормовой проекции корабля, для того чтобы он не потерял ход и маневренность, при этом конструкция подсистемы «Сеть» не должна мешать работе рулей и винтомоторной группы.
Может быть рассмотрен вариант конструкции «скелета» с подвижными, вынесенными за пределы корпуса силовыми конструкциями, со стороны корпуса закреплёнными на шарнирах, а с внешней стороны опирающимися на поплавки, выполненные в виде композитного или металлического корпуса и заполненные плавучим, негорючим материалом – в этом случае корабль станет чем-то типа тримарана. Разумеется, оптимальная конструкция может быть определена только по результатам детальной проработки применительно к конкретным моделям оснащаемых/защищаемых кораблей.
Подсистема «Сеть» в варианте «тримаран»
Активная подсистема «Волна»
Подсистема «Волна» предназначена для активного сдерживания БЭК-камикадзе. У кораблей есть доступ к неограниченному количеству забортной воды, которая, будучи выброшена под высоким давлением, фактически становится поражающим элементом. Соответственно, подсистема «Волна» должна включать в себя мощные насосы и водомёты по периметру корпуса корабля.
К примеру, одна немецкая компания разработала «Автоматическую систему защиты от пиратов», включающую инфракрасные (ИК) видеокамеры кругового обзора и мощные автоматические водомёты, способные за 1 минуту, под давлением 10 атмосфер, выбросить на дальность до 90 метров по 5 тонн воды каждая. Такая «водяная пушка» способна перевернуть достаточно крупную лодку с пиратами, что уж тут говорить про БЭК-камикадзе – его или перевернёт, или отбросит в сторону, дав дополнительное время экипажу корабля на его уничтожение.
Соответственно, имеется два варианта – создание некоей автоматизированной системы, аналогичной той, что рассмотрена выше, однако её проектирование и ввод в эксплуатацию могут затянуться. Второй вариант – размещение группы водомётов, осуществляющих переброс струи воды из одного крайнего положения в другое, вдоль ограждений подсистемы «Сеть». Во втором случае не требуются какие-либо сложные системы автоматизации и управления. В случае приближения противника к защитным сетям он, скорее всего, будет отброшен или опрокинут водяной струёй, либо на нём могут быть повреждены антенны спутниковой связи или иная аппаратура.
Нейросеть DALL·E 3, конечно, несколько экспрессивна, тем не менее идею передаёт – подойти к кораблю с такими водяными пушками БЭК-камикадзе было бы крайне затруднительно
В любом случае, даже если БЭК-камикадзе постарается проскочить «между струйками», то его действия будут замедлены необходимостью осуществления дополнительных манёвров, необходимых для уклонения от струй водомётов. Также дополнительным сдерживающим фактором будут сильные водяные брызги, создаваемые струями водомётов. Поскольку наведение БЭК-камикадзе осуществляется вручную, то ограничение видимости значительно усложнит работу операторов.
Дополнительная защита
Бронирующая плёнка с двух сторон на стеклянные элементы – не выдержит близкий подрыв, но убережёт экипаж от осколков.
Необходима установка сеток и решёток на наиболее уязвимые элементы корабля, там, где это конструктивно допустимо – это уже не от БЭК-камикадзе, а от БПЛА-камикадзе, с которыми у надводных кораблей также имеются шансы на встречу, причём атака БПЛА-камикадзе может предшествовать атаке БЭК-камикадзе.
Противник осуществляет атаки преимущественно в ночное время, соответственно, обнаружение корабля-цели осуществляется с помощью тепловизоров. Может быть рассмотрен вариант дополнения подсистемы «Волна» устройством охлаждения корпуса корабля забортной водой, которой, как мы уже говорили ранее, у нас имеется неограниченное количество. Техническая реализация этой функции должна быть максимально проста – шланг с распылителями по периметру корпуса, направленными на стенки корпуса.
Верхняя часть корпуса корабля, обеспечить охлаждение которой забортной водой не получится, может частично быть укрыта материалом, использующимся для изготовления системы маскировки «Накидка» для бронетехники.
Охлаждение корпуса корабля забортной водой и маскировочные сети могут значительно усложнить наведение БЭК-камикадзе на корабль в ночное время
Выводы
Да, возможно, что защищённые «Кольчугой» корабли не будут выглядеть так стремительно и красиво, как сейчас, так ведь и бронетехника с сетками и решётками становится похожа на передвижной курятник, тем не менее реалии войны диктуют свои требования.
Хотя система «Кольчуга» потенциально может снизить скоростные и маневренные характеристики защищаемого корабля, но, как показывает практика, ни скорость, ни маневренность от БЭК-камикадзе не спасают – лучше уж сложно маневрировать и швартоваться, чем просто и некрасиво тонуть.
Сейчас речь идёт о выживании Черноморского флота ВМФ РФ в принципе, поскольку на фоне провалов летнего контрнаступления интенсивность и эффективность атак, осуществляемых ВСУ и ГУР Украины, будут только возрастать.
Не исключено, что уже пришло время строить ангары для кораблей, поскольку на стоянках они крайне уязвимы. От крылатых ракет они, конечно, не защитят, но от БПЛА-камикадзе с маломощной боевой частью – вполне, впрочем, нам бы вначале для самолётов укрытия построить в достаточных количествах. Изображение сгенерировано нейросетью DALL·E 3
Не стоит забывать и про корабли других флотов ВМФ РФ. ГУР Украины вполне может организовать «доставку» дюжины БЭК-камикадзе, например, на Балтику, а то и в зону ответственности Северного или Тихоокеанского флотов – ничего сверхсложного в этом нет, помощники у Украины найдутся, а за счёт эффекта неожиданности результаты могут быть для нас крайне неприятными, так что расслабляться не стоит.
Информация