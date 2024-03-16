«Капитан» Грант вне зоны доступа: самолёт с министром обороны Британии в гипотетическую зону активности РЭБ ВС РФ могли направить натовские «союзники»

капитаном

В Британии прессе и на телевидение продолжается обсуждение темы пропажи сигнала GPS и спутниковой связи на борту самолёта королевских ВВС, где находился министр обороны Грант Шаппс. Стоит напомнить, что британские власти обвиняют в примерно получасовом отсутствии сигнала в небе над Балтикой Россию и, конкретно, использование российских систем РЭБ «Борисоглебск-2». Причём подчёркивают, что сигнал пропал «неподалёку от Калининграда».Обращает на себя внимание то, как подаётся материал в британских СМИ.Сначала сообщается, что «министр обороны Соединённого Королевства проводил серию консультаций с партнёрами по НАТО, в том числе по вопросу координации усилий в рамках проводимых военных учений». В тех же репортажах рассказывается, сколь решительно Шаппс настроен «на поддержку союзников по НАТО в плане противодействия России». И после этого британские эксперты и чиновники разного уровня рефлексируют: как же так вышло, что самолёт Dassault 900LX с министром на борту «подвергся воздействию средств радиоэлектронной борьбы»? Всё в типичном стиле: «А нас-то за что?»Попал ли самолёт сГрантом Шаппсом на самом деле под какое-то российское РЭБ-воздействие, или всё это очередные басни Запада с целью выдвинуть новые обвинения в адрес России, с одной стороны, не столь принципиально. Но есть важный нюанс. Даже если допустить, что действительно имело место воздействие российской РЭБ, то что в зоне активности российских Вооружённых сил делал самолёт Шаппса? Для чего лётчикам (а в кабинете пилотов находился и сам Шаппс) понадобилось вести самолёт там, где Россия однозначно не может и не должна сидеть сложа руки.Или имела место провокация западных (например, американских) спецслужб, когда самолёт с Шаппсом по указке натовских диспетчеров могли специально повести именно через ту зону, где ВС РФ, не давая силам НАТО, прикрывающимся своими учениям, вести аэрокосмическую слежку за нашими военными в Калининградской области? Учитывая откровенно малый политический вес г-на Шаппса на Западе, его вполне могли сами же «союзнички» если не сделать сакральной жертвой, то именно на нём отработать «учебный» вариант подобного развития событий. Учения же…