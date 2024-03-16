Американскому военнослужащему разрешили носить на голове орлиные перья по индейской традиции

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Американскому военнослужащему разрешили носить на голове орлиные перья по индейской традиции

В знак памяти о погибших сослуживцах и уважения к ним американскому военному разрешили носить на голове орлиные перья по индейской традиции. Такой чести был удостоен офицер по связям с общественностью Командования по обучению и доктрине армии США (TRADOC) майор Патрик Соренсен.

Об этом военнослужащий рассказал в интервью журналистам американского издания Task & Purpose.



По словам офицера, каждое из пяти перьев символизирует павшего товарища, с которым он служил.

Для меня, я думаю, очень важно, чтобы я помнил своих солдат, и поэтому я ношу свои пять перьев в знак уважения к солдатам, которых я потерял

- заявил Соренсен.

Он стал одним из немногих военнослужащих Вооруженных сил Соединенных Штатов, получивших носить элементы национальной одежды, традиционную прическу и другие атрибуты коренных американцев вместе с военной формой. Он благодарен командованию за то, что армия оказывает ему религиозную поддержку, основанную на традициях и верованиях индейцев США.

Племена носят перья в знак вознесения наших молитв к Богу, потому что орел находится выше всех в небе

- объяснил офицер, почему он решил носить орлиные перья.

В культуре различных индейских народов, проживающих на территории Соединенных Штатов, орел играет роль посредника между людьми и богами. Они так считают, так как орел летает выше и видит дальше, чем любая другая известная им птица. Поэтому орлиные перья индейцы используют, чтобы их просьбы и молитвы легче доходили до небес.
  • соцсеть/Патрик Соренсен
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7 комментариев
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  1. Stoned Alone Ранг пользователя
    Stoned Alone
    +1
    Сегодня, 17:22
    вот это его хорошо торкнуло )))
  2. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 17:23
    Ну,так там недавно разрешили ситхам носить тюрбаны,вместе с браслетом,длинными трусами и прочему,что прилагается..В каждой избушке свои погремушки.Вон у англичан был Черчилль(не Уинстон),так тот в бой шел с луком и мечом.Говорят он единственный,кто завалил гитлеровца стрелой
  3. Эдик Ранг пользователя
    Эдик
    +1
    Сегодня, 17:24
    Наверно многие подумали как я? drinks
  4. isv000 Ранг пользователя
    isv000
    0
    Сегодня, 17:24
    Он стал одним из немногих военнослужащих Вооруженных сил Соединенных Штатов, получивших носить элементы национальной одежды, традиционную прическу и другие атрибуты коренных американцев вместе с военной формой.

    belay То есть теперь они будут орать, что они - потомки чингачгуков?!!! Скальпы тоже будут резать?! В память о поверженном враге...
  5. taiga2018 Ранг пользователя
    taiga2018
    0
    Сегодня, 17:24
    Спасибо тебе Патрик Соренсен,насмешил так насмешил,обеспечил отличное настроение на сон грядущий.
  6. Владимир_Борисович Ранг пользователя
    Владимир_Борисович
    +1
    Сегодня, 17:25
    А три пера в жопе можно? :)))))))))))))
  7. Mavrikiy Ранг пользователя
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 17:26
    Для меня, я думаю, очень важно, чтобы я помнил своих солдат, и поэтому я ношу свои пять перьев в знак уважения к солдатам, которых я потерял
    recourse Красовец. Теперь кольцо в нос, серьгу, пирсинг пупка и прочее... а символика, да мало ли... у кого какая испорченность, такая и фантазия. request

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