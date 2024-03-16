Американскому военнослужащему разрешили носить на голове орлиные перья по индейской традиции
В знак памяти о погибших сослуживцах и уважения к ним американскому военному разрешили носить на голове орлиные перья по индейской традиции. Такой чести был удостоен офицер по связям с общественностью Командования по обучению и доктрине армии США (TRADOC) майор Патрик Соренсен.
Об этом военнослужащий рассказал в интервью журналистам американского издания Task & Purpose.
По словам офицера, каждое из пяти перьев символизирует павшего товарища, с которым он служил.
- заявил Соренсен.
Он стал одним из немногих военнослужащих Вооруженных сил Соединенных Штатов, получивших носить элементы национальной одежды, традиционную прическу и другие атрибуты коренных американцев вместе с военной формой. Он благодарен командованию за то, что армия оказывает ему религиозную поддержку, основанную на традициях и верованиях индейцев США.
- объяснил офицер, почему он решил носить орлиные перья.
В культуре различных индейских народов, проживающих на территории Соединенных Штатов, орел играет роль посредника между людьми и богами. Они так считают, так как орел летает выше и видит дальше, чем любая другая известная им птица. Поэтому орлиные перья индейцы используют, чтобы их просьбы и молитвы легче доходили до небес.
- соцсеть/Патрик Соренсен
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