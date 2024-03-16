Американскому военнослужащему разрешили носить на голове орлиные перья по индейской традиции

Для меня, я думаю, очень важно, чтобы я помнил своих солдат, и поэтому я ношу свои пять перьев в знак уважения к солдатам, которых я потерял

Племена носят перья в знак вознесения наших молитв к Богу, потому что орел находится выше всех в небе

В знак памяти о погибших сослуживцах и уважения к ним американскому военному разрешили носить на голове орлиные перья по индейской традиции. Такой чести был удостоен офицер по связям с общественностью Командования по обучению и доктрине армии США (TRADOC) майор Патрик Соренсен.Об этом военнослужащий рассказал в интервью журналистам американского издания Task & Purpose.По словам офицера, каждое из пяти перьев символизирует павшего товарища, с которым он служил.- заявил Соренсен.Он стал одним из немногих военнослужащих Вооруженных сил Соединенных Штатов, получивших носить элементы национальной одежды, традиционную прическу и другие атрибуты коренных американцев вместе с военной формой. Он благодарен командованию за то, что армия оказывает ему религиозную поддержку, основанную на традициях и верованиях индейцев США.- объяснил офицер, почему он решил носить орлиные перья.В культуре различных индейских народов, проживающих на территории Соединенных Штатов, орел играет роль посредника между людьми и богами. Они так считают, так как орел летает выше и видит дальше, чем любая другая известная им птица. Поэтому орлиные перья индейцы используют, чтобы их просьбы и молитвы легче доходили до небес.