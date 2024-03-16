Иранское правительство призвало сформировать антиизраильскую международную коалицию

Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Энсие Хазали в ходе проходившей в Нью Йорке встречи со своим коллегой из Нигерии Уджу Кеннеди-Оханеньи призвала к созданию международной коалиции против Израиля.Как сообщает иранское информационное агентство Mehr, в ходе обсуждения вооруженного конфликта в секторе Газа Хазали отметила обеспокоенность Тегерана по поводу продолжающего расти количества погибших и раненых жителей Газы, а также голода в палестинском анклаве.Также сообщается, что заместитель министра юстиции Ирана Асгар Джалалиян во время своего выступления на 55-й сессии Совета по правам человека в Женеве, обратил внимание присутствовавших на мероприятии представителей международных организаций на убийство Израилем 13 тысяч палестинских детей, произошедшее на протяжении последних пяти месяцев.Джалалиян подчеркнул, что Тегеран, предупреждая об опасности для детей последствий вооруженных столкновений , имеющих как краткосрочный, так и долгосрочный характер.Всего, по данным Минздрава Газы, число погибших при израильских ударах по территории палестинского анклава с начала активных боевых действий превысило 31,5 тысячи человек, пострадали более 73,5 тысяч. По информации ведомства, только за минувшие сутки вследствие атак израильской армии на территории региона погибли 63 мирных жителя, еще 112 получили ранения.

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