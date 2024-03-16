Иранское правительство призвало сформировать антиизраильскую международную коалицию

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Иранское правительство призвало сформировать антиизраильскую международную коалицию

Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Энсие Хазали в ходе проходившей в Нью Йорке встречи со своим коллегой из Нигерии Уджу Кеннеди-Оханеньи призвала к созданию международной коалиции против Израиля.

Как сообщает иранское информационное агентство Mehr, в ходе обсуждения вооруженного конфликта в секторе Газа Хазали отметила обеспокоенность Тегерана по поводу продолжающего расти количества погибших и раненых жителей Газы, а также голода в палестинском анклаве.



Также сообщается, что заместитель министра юстиции Ирана Асгар Джалалиян во время своего выступления на 55-й сессии Совета по правам человека в Женеве, обратил внимание присутствовавших на мероприятии представителей международных организаций на убийство Израилем 13 тысяч палестинских детей, произошедшее на протяжении последних пяти месяцев.

Джалалиян подчеркнул, что Тегеран, предупреждая об опасности для детей последствий вооруженных столкновений , имеющих как краткосрочный, так и долгосрочный характер.

Всего, по данным Минздрава Газы, число погибших при израильских ударах по территории палестинского анклава с начала активных боевых действий превысило 31,5 тысячи человек, пострадали более 73,5 тысяч. По информации ведомства, только за минувшие сутки вследствие атак израильской армии на территории региона погибли 63 мирных жителя, еще 112 получили ранения.
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    39 комментариев
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    1. ximkim Ранг пользователя
      ximkim
      -14
      Сегодня, 18:38
      Россия поддержит Израиль.
      1. Андрей Василенко Ранг пользователя
        Андрей Василенко
        +3
        Сегодня, 18:45
        Из чего Вы сделали этот прекрасный вывод?
      2. Неплохой Ранг пользователя
        Неплохой
        +2
        Сегодня, 18:48
        За какую часть тела поддержит? winked
        1. Макsim
          Макsim
          +2
          Сегодня, 19:03
          за ручку тисков которые ласково так буду плющить яйки богоизбраных
          1. Бородач Ранг пользователя
            Бородач
            +2
            Сегодня, 19:24
            Я поддерживаю создание антиизраильской коалиции. good
            Второй фронт нам не помешает.
      3. Комментарий был удален.
      4. Андрей Василенко Ранг пользователя
        Андрей Василенко
        -1
        Сегодня, 18:52
        А вам бы тогда неплохо знать, что самые ортодоксальные евреи сидели в совете у Арафата).
        1. Xenofont Ранг пользователя
          Xenofont
          +1
          Сегодня, 19:12
          Между прочим, часть ортодоксальных евреев выступает против политики нынешних правителей израиля, и самое парадоксальное, отправили делегацию в Иран и были встречены с распростертыми объятьями тамошним руководством! Это не стеб!
          1. Андрей Василенко Ранг пользователя
            Андрей Василенко
            +2
            Сегодня, 19:15
            Я в курсе. Поэтому разместил свой предыдущий пост. Новоприбывшие не знают, что евреи с арабами жили в мире до появления еврейского государства.
            1. Андрей Василенко Ранг пользователя
              Андрей Василенко
              0
              Сегодня, 19:16
              А евреи там таки жили. Удивил?
      5. aksleks
        aksleks
        +2
        Сегодня, 18:52
        Цитата: ximkim
        Россия поддержит Израиль.

        Поподробнее, пожалуйста
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          -3
          Сегодня, 19:24
          Цитата: aksleks
          Поподробнее, пожалуйста

          Какие подробности вы хотели услышать? Почему это произойдёт? Только последние факты:
          Потому что Израиль поддерживает все санкции против России, которые организовывает США И GB.
          Потому что Ил-20 был сбит именно при посредстве израильской авиации, которая хозяйничала в Сирии, как у себя дома.
          Потому что Израиль продемонстрировал уничтожение ЗРПК «Панцирь», а ВКС РФ ни разу не продемонстрировал уничтожение F-35i.
          Потому что Израиль оказывал военную помощь нацистам Киева.
          Да, хотя бы, потому, что Путин в Израиле был, а в Иран ни ногой...
          1. ROSS 42 Ранг пользователя
            ROSS 42
            0
            Сегодня, 19:28
            stop Да, а куда мы поедем зажигать свечи после схождения Благодатного огня?
      6. Alex20042004 Ранг пользователя
        Alex20042004
        0
        Сегодня, 19:48
        Израиль финансирует и обучает укронацистов. Придёт время и евреи будут толпами бежать из Израиля. Ранее был у евреев план слинять вна Украину.
    2. ximkim Ранг пользователя
      ximkim
      -4
      Сегодня, 18:48
      Цитата: Андрей Василенко
      Из чего Вы сделали этот прекрасный вывод?

      Медведев признался, что он еврей( а другие не стали).
      1. Андрей Василенко Ранг пользователя
        Андрей Василенко
        +4
        Сегодня, 18:50
        Допустим у многих есть еврейские корни, но не все поддерживают войну на уничтожение всех и вся.
        1. Кот Александрович Ранг пользователя
          Кот Александрович
          -4
          Сегодня, 19:01
          Согласан, у многих евреев есть еврейские корни. crying
          1. Андрей Василенко Ранг пользователя
            Андрей Василенко
            +2
            Сегодня, 19:03
            Не передергивайте. Вам меня не умотать)
            1. Rusland Ранг пользователя
              Rusland
              +1
              Сегодня, 19:11
              Да ладно Вам, пусть подёргается. yes
      2. Incvizitor Ранг пользователя
        Incvizitor
        0
        Сегодня, 19:19
        Не все евреи нацисты чтобы политику Израиля поддерживать.
    3. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +1
      Сегодня, 18:49
      Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Энсие Хазали в ходе проходившей в Нью Йорке встречи со своим коллегой из Нигерии Уджу Кеннеди-Оханеньи призвала к созданию международной коалиции против Израиля.
      Оформить коалицию требовалось ещё вчера request
    4. ximkim Ранг пользователя
      ximkim
      -3
      Сегодня, 18:49
      Цитата: Неплохой
      За какую часть тела поддержит? winked

      Родственников и родню не бросают.
      1. Rusland Ранг пользователя
        Rusland
        +4
        Сегодня, 19:05
        Нашли чем Россию связать, сейчас это не в моде. yes
    5. ximkim Ранг пользователя
      ximkim
      -6
      Сегодня, 18:50
      Цитата: aksleks
      Цитата: ximkim
      Россия поддержит Израиль.

      Подробнее - любопытно.

      Комментарии прочтите. hi
    6. ximkim Ранг пользователя
      ximkim
      -4
      Сегодня, 18:51
      Цитата: Андрей Василенко
      Допустим у многих есть еврейские корни, но не все поддерживают войну на уничтожение всех и вся.

      Ещё как поддерживают.
      1. Неплохой Ранг пользователя
        Неплохой
        +4
        Сегодня, 18:57
        Театр одного актёра? Достойная тема подвернулась? wink
      2. Андрей Василенко Ранг пользователя
        Андрей Василенко
        0
        Сегодня, 18:57
        Отрубите себе... ну вы поняли...Вы евреем станете?)
    7. Андрей Москвин Ранг пользователя
      Андрей Москвин
      0
      Сегодня, 18:55
      Вот и узнаем, с кем "весь мир".
    8. Добрый Ранг пользователя
      Добрый
      +2
      Сегодня, 18:56
      Цитата: ximkim
      Россия поддержит Израиль.

      Только в случае признания военных преступлений и возврата оккупированных территорий, а также покаяния перед народом Палестины и полного её восстановления за счет Израиля.
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 19:04
        Да, всё так! И пусть ещё все они утопятся в Средиземном море.
        1. Андрей Василенко Ранг пользователя
          Андрей Василенко
          0
          Сегодня, 19:07
          Не обязательно.Есть варианты Красное, Средиземное, Мраморное и Тивериадское.
          1. Андрей Василенко Ранг пользователя
            Андрей Василенко
            0
            Сегодня, 19:09
            Ну и Мертвое море, наконец)
          2. Комментарий был удален.
            1. Андрей Василенко Ранг пользователя
              Андрей Василенко
              +1
              Сегодня, 19:13
              Географию учите. В Израиле четыре моря.
              1. isv000 Ранг пользователя
                isv000
                0
                Сегодня, 19:34
                Цитата: Андрей Василенко
                Географию учите. В Израиле четыре моря.

                Садитесь. Два. С большой натяжкой можно отнести к ним два моря, если притянуть за уши Средиземку - больно жирно им приписывать её...
                1. Андрей Василенко Ранг пользователя
                  Андрей Василенко
                  0
                  Сегодня, 19:41
                  Аналогично. Просто смотрим карту.
    9. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +2
      Сегодня, 18:56
      Россия, полагаю, не будет поддерживать никакой Израиль. Просто потому, что это противоречит национальным интересам России, и, что очень важно, представляет прямую угрозу существованию России. Израиль - союзник США, а союзник нашего врага - наш враг. Тем более, что подавляющая часть так называемых олигархов, вылупившихся из преступных схем 90-ых годов самозванных хозяев страны, являются врагами народа России. Помощью Израилю и его спасением из горнила грядущей катастрофы пусть занимаются его американские партнёры и их европейские сателлиты. Россия не должна себя вести так, словно это она организатор Холокста, вообще не должна вестись на эту странную историю.

      Если союзник США на Ближнем Востоке прекратит своё существование, особенно сейчас, когда стало ярко видно его истинное лицо, это было бы весьма хорошо для России. Не надо переживать из-за наших якобы соотечественников там - их в Израиле нет. Всем известна позиция подавляющего большинства уехавших в Израиль бывших граждан России и их отношение к нашей великой Родине. Их шуточки и насмешки над Великой Отечественной войной, их презриетльное отношение к русской культуре, да и вообще к россиянам в целом. Поэтому, если их там всех закопают, не вижу в этом большой трагедии. После израильских наёмников на Украине, зигующих как дышащих, после Шендеровичей и Сванидзе, и прочих - у меня они ничего кроме презрения и мерзости не вызывают.
    10. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +1
      Сегодня, 19:11
      Благое начинание: надо поддержать наших союзников-персов.
      1. Андрей Василенко Ранг пользователя
        Андрей Василенко
        0
        Сегодня, 19:23
        Не всегда были союзниками. Но... Лиха беда - начало)
    11. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      0
      Сегодня, 19:43
      Израиловка не жилец. Вопрос лишь времени и их хитро*опости, если ума хватит с персами замирится и газовикам возместить похеренное, что вряд ли. Стоит арабам сплотится и всё, покупайте белую материю. Только вот это тоже из области фантастики, хотя, если допекут...
    12. Грац Ранг пользователя
      Грац
      0
      Сегодня, 19:47
      хм на стороне палестинцев воюют хуситы и прокси Ирана, а остальные арабы вроде как родственники забили, такие вот дела

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