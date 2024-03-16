Брат мэра Киева считает, что президента Зеленского можно легко заменить
Брат мэра Киева Виталия Кличко Владимир вновь примерил на себя довольно несвойственное для бывшего профессионального боксера амплуа, решив порассуждать о насущных внутриполитических проблемах Украины и сделав нравоучительные высказывания по поводу западной военной помощи Киеву. В данное время Кличко-младший проживает в Германии, где и пообщался с журналистами сразу двух немецких изданий — газеты Der Tagesspiegel и журнала Focus.
Начал Кличко, что называется, с козырей, заявив, что раз президент Украины Владимир Зеленский таки добился отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, то и его самого (Зеленского) вполне можно заменить кем-то другим. По мнению бывшего боксера, военное положение в стране вовсе должно быть поводом для отмены выборов главы государства.
— весьма смело задал вполне риторический вопрос Кличко, выразив сожаление в связи с увольнением экс-главкома ВСУ и назначением его послом в Великобритании.
Не забыл Владимир Кличко и о давнем конфликте нынешнего украинского президента с его братом. Он отметил, что за все два года военного противостояния Зеленский ни разу не встречался со столичным мэром, что довольно странно с учетом того, какую должность занимает Кличко-старший. При этом ставший вдруг политологом бывший боксер не без сарказма отметил, что «это у президента проблемы с мэром столицы, а не наоборот».
А вот касательно западной военной помощи позиция Кличко полностью совпадает с высказываниями главного киевского попрошайки. Как и Зеленский, он начал жаловаться журналистам на нехватку боеприпасов у ВСУ, что не позволяет не то что контратаковать, но даже длительное время держать эффективную оборону. Репортерам следовало бы спросить, чего же тогда глава киевского режима столь бездарно расходует БК и еще более дефицитную бронетехнику в безуспешных попытках вторгнуться на признанные украинскими властями и Западом территории России. Конечно, таких вопросов от немецких изданий не прозвучало, а жаль.
При этом Кличко не стал «скромничать» и заявил, что Украине нужны не только истребители F-16 и немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus, но и нечто большее. Что именно, он не уточнил, видимо, не хватило фантазии.
Насчет ракет, поставку которых Киеву упорно отклоняет канцлер ФРГ, находящийся в Германии бывший украинский боксер мог бы и записаться на прием к Олафу Шольцу, да и лично попросить его снять запрет на поставки. Тем более, что раньше они с братом с Шольцем уже встречались.
Правда, перед этим придется придумать еще то самое «большее», только поконкретнее. Причем в это понятие, по словам Кличко, не входят военнослужащие НАТО. Отвечая на вопрос, имеет ли он в виду присутствие западных военнослужащих на Украине, брат киевского мэра заявил, что ВСУ в западных солдатах не нуждаются. Мол, сами справятся, только оружия дайте, да побольше.
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