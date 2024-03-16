Брат мэра Киева считает, что президента Зеленского можно легко заменить

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Брат мэра Киева считает, что президента Зеленского можно легко заменить

Брат мэра Киева Виталия Кличко Владимир вновь примерил на себя довольно несвойственное для бывшего профессионального боксера амплуа, решив порассуждать о насущных внутриполитических проблемах Украины и сделав нравоучительные высказывания по поводу западной военной помощи Киеву. В данное время Кличко-младший проживает в Германии, где и пообщался с журналистами сразу двух немецких изданий — газеты Der Tagesspiegel и журнала Focus.

Начал Кличко, что называется, с козырей, заявив, что раз президент Украины Владимир Зеленский таки добился отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, то и его самого (Зеленского) вполне можно заменить кем-то другим. По мнению бывшего боксера, военное положение в стране вовсе должно быть поводом для отмены выборов главы государства.



Если в военное время можно заменить главнокомандующего вооруженными силами, то же самое касается и президента, верно?

— весьма смело задал вполне риторический вопрос Кличко, выразив сожаление в связи с увольнением экс-главкома ВСУ и назначением его послом в Великобритании.

Не забыл Владимир Кличко и о давнем конфликте нынешнего украинского президента с его братом. Он отметил, что за все два года военного противостояния Зеленский ни разу не встречался со столичным мэром, что довольно странно с учетом того, какую должность занимает Кличко-старший. При этом ставший вдруг политологом бывший боксер не без сарказма отметил, что «это у президента проблемы с мэром столицы, а не наоборот».

А вот касательно западной военной помощи позиция Кличко полностью совпадает с высказываниями главного киевского попрошайки. Как и Зеленский, он начал жаловаться журналистам на нехватку боеприпасов у ВСУ, что не позволяет не то что контратаковать, но даже длительное время держать эффективную оборону. Репортерам следовало бы спросить, чего же тогда глава киевского режима столь бездарно расходует БК и еще более дефицитную бронетехнику в безуспешных попытках вторгнуться на признанные украинскими властями и Западом территории России. Конечно, таких вопросов от немецких изданий не прозвучало, а жаль.

При этом Кличко не стал «скромничать» и заявил, что Украине нужны не только истребители F-16 и немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus, но и нечто большее. Что именно, он не уточнил, видимо, не хватило фантазии.

Насчет ракет, поставку которых Киеву упорно отклоняет канцлер ФРГ, находящийся в Германии бывший украинский боксер мог бы и записаться на прием к Олафу Шольцу, да и лично попросить его снять запрет на поставки. Тем более, что раньше они с братом с Шольцем уже встречались.

Правда, перед этим придется придумать еще то самое «большее», только поконкретнее. Причем в это понятие, по словам Кличко, не входят военнослужащие НАТО. Отвечая на вопрос, имеет ли он в виду присутствие западных военнослужащих на Украине, брат киевского мэра заявил, что ВСУ в западных солдатах не нуждаются. Мол, сами справятся, только оружия дайте, да побольше.

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    22 комментария
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    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 18:37
      Ну,ему не мешки ворочать.Тем более находясь вне вна
      1. Андрей Москвин Ранг пользователя
        Андрей Москвин
        +1
        Сегодня, 18:59
        Владимира Кличко - в президенты! Вот смеху будет.
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +1
          Сегодня, 19:20
          Зеленский - диктатор. Никто не сможет сместить укрофюрера. Если только его не отправят послом к Бандере. am
    2. ГГВ Ранг пользователя
      ГГВ
      +2
      Сегодня, 18:41
      Помнится,эти братья являются докторами наук, причём оба сразу. Выходит не только у нас можно стать учёным если не жалко немного денег. Младшему видать не дают спать спокойно,лавры старшего. А ведь были хорошие боксеры, помнится болел за них
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +2
        Сегодня, 18:44
        ...естественно на Педалика laughing
        1. ГГВ Ранг пользователя
          ГГВ
          +3
          Сегодня, 18:50
          Так педалик хоть женат, а Вольдемар по слухам ещё и 3.14дарас. Для запада тот самый президент для xoхляндии.
      2. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        +1
        Сегодня, 18:46
        Какие кадры! Резерв президента России. Сколько готовых глав поселков на колыме! Там и губера магадана доростет, и в вику попадет:самый крупный золотодобытчик 21в.
        Больше чем в золотой лихорадке в Калифорнии... И тд и тп
      3. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
        БЭТ-МЕНТ
        +2
        Сегодня, 18:51
        Куча болезней ожидают боксеров, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, слабоумие, заболевания глаз, проблемы с сосудами и сердцем, остеоартроз. Эти двое как закончат?
        1. Петр_Колдунов Ранг пользователя
          Петр_Колдунов
          +1
          Сегодня, 19:13
          Цитата: БЭТ-МЕНТ
          Куча болезней ожидают боксеров, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, слабоумие, заболевания глаз, проблемы с сосудами и сердцем, остеоартроз. Эти двое как закончат?

          Так уже именно так и закончили. Как минимум, первые три болезни у них обоих налицо.
      4. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 19:15
        Цитата: ГГВ
        А ведь были хорошие боксеры, помнится болел за них

        Зря конечно, но боксеры не плохие - были, но не судьба.
      5. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        0
        Сегодня, 19:16
        Цитата: ГГВ
        Выходит не только у нас можно стать учёным если не жалко немного денег.

        Говорят в Германии каждый второй чиновник учёную степень имеет. В деле коррупции мы далеко не первые
    3. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +2
      Сегодня, 18:41
      Мнение чела с отбитым мозгом-очень для них важно?-а он не поделился зачем клоуна-менять? laughing
    4. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      0
      Сегодня, 18:45
      Мухамед Али скончался в мучениях, он страшно болел, Паркинсонизм. Джо Фрейзер умер от рака печени. Эти как закончат?
      1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
        БЭТ-МЕНТ
        -2
        Сегодня, 18:50
        Куча болезней ожидают боксеров, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, слабоумие, заболевания глаз, проблемы с сосудами и сердцем, остеоартроз. Эти двое как закончат?
      2. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 19:13
        Цитата: БЭТ-МЕНТ
        Эти как закончат?

        Ну один закончит мэром Киева, второй пенсионером, если в политику не полезет.
    5. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      +1
      Сегодня, 18:48
      В общем,не все могут сегодня заменить Зеленского,вернее все могут,но только могут не все. . . fellow
    6. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 18:48
      Брат мэра Киева считает, что президента Зеленского можно легко заменить
      . А он разве не знал, что заменить можно не только всех???
    7. ВитаминBF3mg Ранг пользователя
      ВитаминBF3mg
      +1
      Сегодня, 18:51
      -"а зачем голова боксеру?,наверно чтоб не получать?"..
      -"мда,я в неё еще кушаю"..
    8. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:10
      Если в военное время можно заменить главнокомандующего вооруженными силами, то же самое касается и президента, верно?

      Ну ответ тут ясен, кем то из Кличков, они ведь то же оттуда.
    9. лесничий Ранг пользователя
      лесничий
      0
      Сегодня, 19:12
      А что же этот супер-пупермен в Германии прячется? Подал бы пример своему великому воинству - пошел бы в добробаты. Да видать задний привод не железный, сжимается иногда.
    10. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      0
      Сегодня, 19:17
      Что-то он на бомжа похож, будто не только пьет, но ещё и под мостом ночует
    11. рюрикович Ранг пользователя
      рюрикович
      0
      Сегодня, 19:46
      Мда... Дурь, она , конечно, заразна... В данном случае в бОшках этой дури хватает, ибо сие пЭрсонажи кровные братья. т.е. дурь находилась в мозгах у обоих на генном уровне... А в силу специфики предыдущих мест работы,когда в черепушку прилетало (иногда,но прилетало), то скудоумие усугубляется request То один к земле готовится и не по всякому смотрит вдаль, то второй обороняе нэньку аж из Германии... request
      Клоуны, что сказать...Хотя я уже ничему не удивляюсь... lol

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