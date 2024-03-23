Дела музейные. Сразу три разные скьявоны



Венецианские мечи скьявоны 1480–1490 гг. и шестоперы XVI в. Венеция и Венгрия. Имели горизонтальное перекрестие, изогнутое в форме буквы S. Традиционное оружие гвардии дожей. Арсенал дворца дожей в Венеции. Фотография автора

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Апостола Павла 2-е послание к Тимофею



Рукоятка тесака. Фото автора



Навершие сарматского меча. Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора



А вот это страница из каталога выставки 2016 года «Запад – Восток. Блеск клинка и звон холодной стали», проводившейся в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П. В. Алабина. И на ней вы видите типичную скьявону, которую назвали просто палашом. Что, в принципе, правильно, однако можно было бы и уточнить. Оружие-то уж больно интересное. Да, а вес его указан? Нет, хотя это интересно. А не указан потому, что в наших региональных музеях просто нет больших весов. Не положены они им… А жаль!



В Метрополитен-музее в Нью-Йорке их скьявона также своим именем не названа. Она там называется broadsword, что в переводе на русский язык как раз и означает «палаш». Но зато все нужные измерения в описании присутствуют. Время: XVIII в. Культурная принадлежность: Италия, Венеция. Материалы: сталь, латунь, дерево, кожа. Общая длина 98,4 см. Длина клинка 83,8 см. Вес: 1 020,6 г.



Посмотрим на первый рисунок, и на нем первые два меча (А и Б). Они демонстрируют древний венгерский стиль с перекрестной рукоятью, который развился в позднем Средневековье. Затем появилась дужка C – с добавлением колец для пальцев. Пример D – как шло развитие этого типа рукояти, становившейся более изысканной



Продолжающимся развитием является рукоять меча E, включающая характерный испанский прорезной орнамент. Меч F аналогичен, он не имеет прорезей, но обладает уникальным навершием. Меч G представлял необычный вариант типичного венгерско-венецианского квадратного навершия



Рукоять у меча H имеет характерное навершие в форме трезубца, как и у меча F, но сочетается с типичной южногерманской рукоятью и уже имеет гарду-корзинку, более напоминающую гарды для скьявоны. Кстати, последние три рукояти (H, I и J) чрезвычайно важны для того, чтобы сделать какой-либо вывод о происхождении полностью развитой скьявоны



Тип 1 и тип 2



Тип 2а и Тип 2b



Кстати, в самой Венеции в ходу были самые разные шпаги, а отнюдь не одни лишь скьявоны, остававшиеся явно оружием тяжелой конницы. Арсенал дворца дожей в Венеции, фотография автора



А теперь давайте вернемся к нашей пензенской скьявоне с замененной, к большому сожалению, рукояткой. Она, как видите, относится к типу 2. Интересно, что на её клинке, помимо изображения волка Пассау, имеется сразу несколько других клейм. Фотография автора



«Крест и круг»



«Голова короля»



Ну и знаменитый «бегущий волк» непосредственно на доле…

P. S.

Казалось бы, какое отношение имеют эти слова из эпиграфа к теме венецианской скьявоны и музейного дела? Но если подумать, то самое прямое. Трудностей в работе музейщиков, как, впрочем, и во всякой другой хорошей работе, хоть отбавляй. Правда, они и несколько специфического толка.Ну например, пришел к вам человек и принес вам в отдел рукоятку от французского саперного тесака. Внешний вид – «так себе». Клинка нет. Французы в 1812 году в вашу область не заходили. И что вот с «этим» делать? Брать на хранение, отдавать реставратору или же выкинуть, да и дело с концом.А вот другой интересный артефакт.Диск из оникса. Найден ещё в 1892 году в скольких-то верстах от Казани на глубине 2–3 аршин среди пяти костяков. Там же найдено много бус, бронзовые кольца и кружки, железные предметы и каменный скребок. Все это написано на сопроводительной бумажке, судя по всему, ещё до 1917 года. И… затем это диск был помещен… в реконструкцию мордовского погребения (!), скелету на грудь в качестве украшения.Между тем, это не что иное как навершие рукояти сарматского меча, доказательством чему являются аналоги таких дисков, найденные в Болгарии. То есть это вполне могло быть и нагрудное украшение. То есть люди разрыли сарматское погребение, увидели, понравилось, да на себя и надели. Вот только указано это нигде не было…Кстати, американская скьявона выглядит точь-в-точь как образец из Самары. Так что, может быть, и датировку в нем стоило бы поменять с XVII века на XVIII?Но всё-таки хотелось бы узнать об этом оружии побольше.Оказалось, что этой темой занимался не только такой мэтр оружиеведения, как Эварт Окшотт, но и Натан Робинсон – профессиональный веб-разработчик из Сан-Франциско, который основал даже собственный ресурс, посвященный холодному оружию, и в частности той же скьявоне.Итак, давайте посмотрим, что можно узнать из их материалов, опубликованных в разное время.Прежде всего, отмечается, что скьявоны встречаются как с однолезвийными, так и с обоюдоострыми клинками разной длины с долом и без него. В современном итальянском языке слово schiavo означает «раб», а slavo означает «славянин». На венецианском итальянском языке, современном для самого меча, это слово относилось… к «славянской женщине», причем, возможно, к далматинкам. Этот перевод интересен тем, что предполагает: название оружия соответствует привычке называть меч «она».А вот общепринятое определение скьявоны, цитируемое во многих текстах и конкретно означающее «наемный солдат», скорее всего, неверно. Хотя, несмотря на путаницу с самим названием, скьявона, безусловно, может ассоциироваться с солдатами, набранными с территорий, находившихся на Балканах под влиянием Венеции. Причем именно из них, как иностранцев, не имеющих в Венеции корней, набирали и телохранителей венецианского дожа.Для ранних мечей этого типа было характерно навершие «кошачья голова», называемое по-немецки katzenkopfknauf, и перекрестие в виде буквы S, встретить которое можно на сохранившихся образцах мечей с рукоятью XIV века. Эти типы мечей сейчас часто называют скьявонеска, но, вероятно, точнее их называть «спада скьявона» (что означает «славянский меч»).Еще больше усложняется вопрос с названием скьявоной мечей с корзинчатой рукояткой – ведь они-то откуда-то да взялись?Снова взглянув на навершие в форме трезубца у меча F, мы можем увидеть не только некоторое сходство и связь между этим ранним стилем и более новой скьявоной.Эварт Окшотт разделил скьявону на две основные категории, которые он назвал типом 1 и типом 2. В свою очередь тип 2 имеет два варианта с возрастающей сложностью, которые называются 2a и 2b. Как показано на рисунке, тип 1 не только визуально проще остальных, но и отличается от него, так что можно было бы отнести его к совершенно другой форме рукояти, если бы не общая методология изготовления и характерное навершие в виде «кошачьей головы». Это могло бы навести на мысль, что эти рукояти выпускались полком, но подтвердить это невозможно.Гарды на рукоятях типа 1 уплощенные, широкие и всегда имеют простую листовидную форму. Задняя крестовина имеет квадратное сечение, расширяется на конце и обычно закругляется наружу. В нижней части корзины, закрывающей область рикассо клинка, расположены два заостренных стержня, пересекающихся и прикрепленных на концах. Эфесы типа 1, похоже, изначально всегда имели навершие в виде «кошачьей головы», хотя его форма и материал могли различаться.Гарды типа 2 более сложны. Верхняя петля рукояти, в отличие от трех уплощенных форм, наблюдаемых в типе 1, образована парой диагональных узких полосок, соединенных между собой серией коротких полосок, расположенных под прямым углом к петлям. Навершия изготавливались из железа, бронзы или латуни и даже из цельного серебра.Конструкция типа 2b – самая сложная за счет добавления еще одного ряда защитных петель, образующих три ряда вырезов. Из всех четырех типов рукояти типа 2 имеют наибольшее разнообразие конструкций и украшений. Неизвестно, какой тип рукояти возник первым и эволюционировал ли один из другого. Этот вопрос сложен, так что после всего вышесказанного разумно заключить, что различные типы рукоятей были современными и, вполне возможно, что гарды скьявоны по-своему развивались в разных регионах.В любом случае, по мнению Натана Робинсона, главным в скьявоне является то, что она… была. Была в XVII–XVIII вв. и применялась на территории Италии и Германских княжеств, и каким-то образом связана со славянскими народами района Адриатики.Кстати, скьявона из самарского музея явно относится к самому сложному и позднему их типу и никак не может датироваться XVII веком.