Армия России продвинулась вглубь позиций ВСУ под Угледаром. К северу от села Шевченко на участке примерно 1,6 км в ширину продвижение наших войск составило около километра.Об этом сообщил украинский интернет-ресурс.Российские источники также подтверждают, что Вооруженным силам РФ удалось достичь успеха на данном участке фронта. Некоторые из них сообщают о том, что подразделения армии России закрепились в лесопосадках к северо-западу от Шевченко – села, которое находится юго-западнее Угледара.На Южнодонецком направлении отличились наши артиллеристы. Они нанесли эффективные удары по трем опорным пунктам противника в районе Угледара, Никольского и Павловки. В результате противник понес потери в живой силе и технике.Также российская артиллерия поразила скопления личного состава и техники ВСУ в районе Гуляйполя и Комсомольского.На Южнодонецком направлении отмечены случаи, когда вражеские солдаты сдаются в плен российским военнослужащим.Официальная сводка оборонного ведомства России сообщает, что наши войска улучшают свои позиции на данном участке фронта. Противник здесь потерял примерно 130 военнослужащих убитыми и ранеными.Собственно, активные военные действия отмечены практически по всей линии боевого соприкосновения. В числе прочего, западнее Авдеевки отмечена интенсивная работа российских тяжелых огнеметных систем. А на Запорожье продолжается освобождение от вражеских подразделений центральной части Работино.

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