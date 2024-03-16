Украинский ресурс: армия России продвинулась вглубь позиций ВСУ под Угледаром

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Украинский ресурс: армия России продвинулась вглубь позиций ВСУ под Угледаром

Армия России продвинулась вглубь позиций ВСУ под Угледаром. К северу от села Шевченко на участке примерно 1,6 км в ширину продвижение наших войск составило около километра.

Об этом сообщил украинский интернет-ресурс.

Российские источники также подтверждают, что Вооруженным силам РФ удалось достичь успеха на данном участке фронта. Некоторые из них сообщают о том, что подразделения армии России закрепились в лесопосадках к северо-западу от Шевченко – села, которое находится юго-западнее Угледара.

На Южнодонецком направлении отличились наши артиллеристы. Они нанесли эффективные удары по трем опорным пунктам противника в районе Угледара, Никольского и Павловки. В результате противник понес потери в живой силе и технике.

Также российская артиллерия поразила скопления личного состава и техники ВСУ в районе Гуляйполя и Комсомольского.

На Южнодонецком направлении отмечены случаи, когда вражеские солдаты сдаются в плен российским военнослужащим.

Официальная сводка оборонного ведомства России сообщает, что наши войска улучшают свои позиции на данном участке фронта. Противник здесь потерял примерно 130 военнослужащих убитыми и ранеными.

Собственно, активные военные действия отмечены практически по всей линии боевого соприкосновения. В числе прочего, западнее Авдеевки отмечена интенсивная работа российских тяжелых огнеметных систем. А на Запорожье продолжается освобождение от вражеских подразделений центральной части Работино.

  • Алексей Коновалов/ТАСС
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4 комментария
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  1. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +2
    Сегодня, 18:43
    Типа-порадовал-украинцев?-надеюсь-и дальше-продолжит-радовать? laughing
  2. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
    БЭТ-МЕНТ
    -1
    Сегодня, 18:54
    Падение Угледара привело бы к падению Фронта!
    1. Задира Ранг пользователя
      Задира
      +1
      Сегодня, 18:57
      Цитата: БЭТ-МЕНТ
      Падение Угледара привело бы к падению Фронта!

      Да чего уж скромничать - привело бы к капитуляции Киева
  3. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    +2
    Сегодня, 19:09
    Видимо успехи русской армии заставляют кое-кого поторопиться (оф-топ, но важно)
    Власти Венгрии на официальном уровне требуют от киевского режима признать все права этнических венгров, проживающих на Украине, а также закрепить в Верховной раде депутатский мандат за представителем венгерского меньшинства.

    Отметим, что эти требования, естественно, не будут выполнены. Однако в этом случае Будапешт имеет полное право на защиту этнических венгров сначала политико-дипломатическими, а потом и военными методами.

    В свое время на Украине говорили, что одна 128-я огшбр уничтожит всю армию Венгрии, однако в ходе СВО эту Закарпатскую бригаду уже ликвидировали российские войска.

    Источник: https://rusvesna.su/news/1710583995

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