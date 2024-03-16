Опубликованы кадры сбития ракеты AGM-88B Block 3 и её носителя – модернизированного МиГ-29А ВСУ

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть сбитие российским ЗРК "Тор-М2" американской противорадиолокационной ракеты AGM-88B Block 3. Вслед за ракетой был уничтожен и ее носитель – модернизированный истребитель МиГ-29А ВСУ.США ранее поставили боевикам киевского режима некоторое количество противорадиолокационных ракет HARM. Судя по обнаруженным обломкам сбитых боеприпасов, ВСУ используют модификацию AGM-88B Block 3. AGM-88B Block 3 впервые была представлена в 1990 году. Ракета оборудована головкой самонаведения с запоминающим устройством, которое обеспечивает оперативную перезапись информации в зависимости от типа поражаемой цели. Боевая часть ракеты представляет собой осколочно-фугасный снаряд массой 66 кг, подрываемый при помощи неконтактного лазерного взрывателя. ВСУ запускают AGM-88B Block 3 с самолетов.Ранее сообщалось, что украинские источники подтвердили ликвидацию русской армией девяти подготовленных на Западе операторов американской ЗРК Patriot. Уточняется, что представляющие высокую ценность для ВСУ специалисты были уничтожены вместе с двумя пусковыми установками американской ЗРК, пораженных ОТРК "Искандер" на открытой местности в оккупированной киевским режимом части ДНР.Ликвидация подготовленных операторов является для Киева не менее болезненным ударом, чем уничтожение самих установок, поскольку переданные Киеву системы вооружения становятся бесполезными без способного их обслуживать квалифицированного персонала.

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