На Украине с должности спикера воздушных сил ВСУ снят Юрий Игнат
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Ряды вооружённых сил Украины продолжают покидать лица, которых так или иначе обозначают как лояльных экс-главкому ВСУ Валерию Залужному. Сегодня стало известно о том, что с поста спикера Воздушных сил ВСУ был уволен небезызвестный Юрий Игнат.
Основную порцию своей известности Игнат получил после того, как в сети появился ролик, где он сам, не имея никаких документов под рукой, вносит в компьютер данные о числе якобы сбитых российских беспилотников и ракет. После этого за Игнатом в сети стало закрепляться прозвище «Виртуальный «Пэтриот» - в том плане, что вся Украина получала данные о сбитых объектах чаще всего из фантазий спикера ВС ВСУ.
О снятии с должности полковника Игната сообщил командующий ВС ВСУ Николай Олещук. В своём посте он поблагодарил «говорящую голову» Воздушных сил за проделанную работу, многозначительно добавив, что «победа на земле куётся в небе».
При этом Олещук также отметил, что Игнат «останется в составе ВС ВСУ. Правда, обычно эти формулировки на современной Украине чаще всего свидетельствуют, что человека собираются «отодвинуть подальше».
Украинские эксперты считают, что снятие Игната с должности может быть связано с продолжением кадровых чисток, проводимых Зеленским.
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