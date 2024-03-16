На Украине с должности спикера воздушных сил ВСУ снят Юрий Игнат

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На Украине с должности спикера воздушных сил ВСУ снят Юрий Игнат

Ряды вооружённых сил Украины продолжают покидать лица, которых так или иначе обозначают как лояльных экс-главкому ВСУ Валерию Залужному. Сегодня стало известно о том, что с поста спикера Воздушных сил ВСУ был уволен небезызвестный Юрий Игнат.

Основную порцию своей известности Игнат получил после того, как в сети появился ролик, где он сам, не имея никаких документов под рукой, вносит в компьютер данные о числе якобы сбитых российских беспилотников и ракет. После этого за Игнатом в сети стало закрепляться прозвище «Виртуальный «Пэтриот» - в том плане, что вся Украина получала данные о сбитых объектах чаще всего из фантазий спикера ВС ВСУ.



О снятии с должности полковника Игната сообщил командующий ВС ВСУ Николай Олещук. В своём посте он поблагодарил «говорящую голову» Воздушных сил за проделанную работу, многозначительно добавив, что «победа на земле куётся в небе».

При этом Олещук также отметил, что Игнат «останется в составе ВС ВСУ. Правда, обычно эти формулировки на современной Украине чаще всего свидетельствуют, что человека собираются «отодвинуть подальше».

Украинские эксперты считают, что снятие Игната с должности может быть связано с продолжением кадровых чисток, проводимых Зеленским.
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    12 комментариев
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    1. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +3
      Сегодня, 21:42
      Не велика потеря ни для них ни, тем более, для нас. Балабола другого назначат, такое место не долго будет пустовать, болтать не в атаку ходить.
      От этого увольнения ни кому ни жарко ни холодно.
      1. poquello Ранг пользователя
        poquello
        +2
        Сегодня, 21:47
        Цитата: Лешак
        Не велика потеря ни для них ни, тем более, для нас. Балабола другого назначат, такое место не долго будет пустовать, болтать не в атаку ходить.
        От этого увольнения ни кому ни жарко ни холодно.

        да вы шо, очнь страшный человек, написано же, ракеты десятками сбивал одним движением руки по клавиатуре
        1. Лешак Ранг пользователя
          Лешак
          +2
          Сегодня, 21:55
          Цитата: poquello
          да вы шо, очнь страшный человек, написано же, ракеты десятками сбивал одним движением руки по клавиатуре

          И шо они, таки, падали?
          1. poquello Ранг пользователя
            poquello
            +1
            Сегодня, 21:58
            Цитата: Лешак
            Цитата: poquello
            да вы шо, очнь страшный человек, написано же, ракеты десятками сбивал одним движением руки по клавиатуре

            И шо они таки падали?

            так ракеты всегда падают, ну кроме буревестника - этот может летать долго
            1. Лешак Ранг пользователя
              Лешак
              +2
              Сегодня, 22:07
              ... ракеты десятками сбивал одним движением руки по клавиатуре
              И шо они таки падали?
              так ракеты всегда падают, ну кроме буревестника - этот может летать долго
              Тогда он делал много лишней работы - сбивал одним движением руки по клавиатуре. Можно было и не двигать рукой request всё равно упадут...
              1. poquello Ранг пользователя
                poquello
                0
                Сегодня, 22:09
                Цитата: Лешак
                всё равно упадут...

                так весь фокус в этом и заключался
                1. Лешак Ранг пользователя
                  Лешак
                  +1
                  Сегодня, 22:12
                  Значит фокус не удался request
                  Цитата: poquello

                  так весь фокус в этом и заключался
    2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 21:45
      В окопы,свинорылого! Пусть там свои сказки рассказывает, рагулью.
    3. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      +1
      Сегодня, 21:51
      На Украине с должности спикера воздушных сил ВСУ снят Юрий Игнат

      Дотрынделся...
    4. helilelik Ранг пользователя
      helilelik
      +1
      Сегодня, 21:53
      А что у него имя,а что фамилия?
    5. sifgame Ранг пользователя
      sifgame
      +1
      Сегодня, 21:54
      А отчество у него интересно какое
    6. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      +1
      Сегодня, 22:05
      поедит в европу или сша жить если РФ его не уничтожит

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