Глава ГУР Украины в эфире украинского телемарафона прокомментировал атаки на Курскую и Белгородскую области
Попытки прорвать границу России, которые предпринимали украинские боевики в последние несколько суток, впервые прокомментировал руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов (*внесён в РФ в список экстремистов и террористов). Свои размышления по этому вопросу Буданов* представил в эфире так называемого «всеукраинского телемарафона», что лишний раз подтверждает именно ответственность ГУР за атаки на Курскую и Белгородскую области.
При этом Буданов* назвал атаки «внутрироссийским делом», объявив, что «и нападавшие, и оборонявшиеся – россияне». И, конечно же, никто в эфире телемарафона не решился у Буданова* спросить, откуда же у нападавших на российские регионы «россиян» на вооружении взялись американские БМП «Брэдли» и САУ стран НАТО.
Сами заявления главы украинского ГУР выдавали откровенную причастность украинской разведки к происходившему в приграничье.
Несмотря на то, что Буданов цинично заявлял, будто бы Киев к этим атакам не имеет отношения, он же добавлял, что «есть ограниченный успех». В чём именно «ограниченный успех» атаковавших российскую границу боевиков заключался, Буданов не уточнил.
Напомним, что атака на российские регионы сопровождалась массовой рассылкой фейковых роликов украинскими ресурсами. Причём ролики зачастую разоблачались самими же украинскими экспертами, включая и ролик, где боевики из отряда ГУР, позируя в украинской Рыжевке Сумской области, утверждали, будто бы они контролируют российское село Тёткино в Курской области.
Напомним также о том, что в атаках на российское приграничье киевский режим задействовал около 2500 боевиков, причём итоговые потери составили около 1500 человек, включая «300-х».
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