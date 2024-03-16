Глава ГУР Украины в эфире украинского телемарафона прокомментировал атаки на Курскую и Белгородскую области

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Глава ГУР Украины в эфире украинского телемарафона прокомментировал атаки на Курскую и Белгородскую области

Попытки прорвать границу России, которые предпринимали украинские боевики в последние несколько суток, впервые прокомментировал руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов (*внесён в РФ в список экстремистов и террористов). Свои размышления по этому вопросу Буданов* представил в эфире так называемого «всеукраинского телемарафона», что лишний раз подтверждает именно ответственность ГУР за атаки на Курскую и Белгородскую области.

При этом Буданов* назвал атаки «внутрироссийским делом», объявив, что «и нападавшие, и оборонявшиеся – россияне». И, конечно же, никто в эфире телемарафона не решился у Буданова* спросить, откуда же у нападавших на российские регионы «россиян» на вооружении взялись американские БМП «Брэдли» и САУ стран НАТО.



Сами заявления главы украинского ГУР выдавали откровенную причастность украинской разведки к происходившему в приграничье.

Несмотря на то, что Буданов цинично заявлял, будто бы Киев к этим атакам не имеет отношения, он же добавлял, что «есть ограниченный успех». В чём именно «ограниченный успех» атаковавших российскую границу боевиков заключался, Буданов не уточнил.

Напомним, что атака на российские регионы сопровождалась массовой рассылкой фейковых роликов украинскими ресурсами. Причём ролики зачастую разоблачались самими же украинскими экспертами, включая и ролик, где боевики из отряда ГУР, позируя в украинской Рыжевке Сумской области, утверждали, будто бы они контролируют российское село Тёткино в Курской области.

Напомним также о том, что в атаках на российское приграничье киевский режим задействовал около 2500 боевиков, причём итоговые потери составили около 1500 человек, включая «300-х».
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    12 комментариев
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    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 22:02
      Для внутреннего "клиента" сойдёт и такая туфта.
    2. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      +1
      Сегодня, 22:02
      Зеленский, Сирский и Мамин пирожок, мясницкое трио
    3. polinet Ранг пользователя
      polinet
      -1
      Сегодня, 22:02
      Мамкин пирожок.
      екст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
    4. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +1
      Сегодня, 22:03
      Когда же на голову этой мразоты наконец Искандер упадет!?!
    5. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +1
      Сегодня, 22:03
      Очередное подтверждение, что для Киева потери бойцов ни чего не значат. Для укрорейха солдат это просто расходный материал.
    6. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      +1
      Сегодня, 22:04
      До меня не доходит, как главы всу и сбу,гур которые отдают приказы, все еще живы. ?????? Даже если они просто исполнители, а заказчики - сша и европа.
      1. topol717 Ранг пользователя
        topol717
        -1
        Сегодня, 22:11
        Цитата: opuonmed
        До меня не доходит, как главы всу и сбу,гур которые отдают приказы, все еще живы. ?????? Даже если они просто исполнители, а заказчики - сша и европа.
        Сейчас я вам объясню. Сами по себе эти людишки ничего не решают. Если убрать их, то быстро поставят других. и не факт что станет лучше, может стать еще хуже. Ну и тратить дорогущие ракеты для стрельбы по вероятным целям не лучшая затея. Ибо нам нужен результат, а не пиар акция, лучше уж 1 опорник разнести.
    7. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 22:05
      Буданов* назвал атаки «внутрироссийским делом» ... «есть ограниченный успех»

      Укрохуцпа, как она есть...
    8. Sancheas Ранг пользователя
      Sancheas
      0
      Сегодня, 22:06
      -.. .. Коммент см
      лишком короткий. ....
    9. poquello Ранг пользователя
      poquello
      0
      Сегодня, 22:06
      2500 "россиян" ? пирожок зашел в гости к обдолбышу на белую дорожку
    10. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 22:08
      никто в эфире телемарафона не решился у Буданова* спросить, откуда же у нападавших на российские регионы «россиян» на вооружении взялись американские БМП «Брэдли» и САУ стран НАТО.
      же спрашивали он ответил что это мол претрофей, мы у шароварников, а власовцы у нас
    11. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      0
      Сегодня, 22:14
      А в чем проблема для наших собрать все дохлые тушки вдоль границы и повыворачивать их карманы в поисках документов? Так сразу и станет ясно, с какого хутора мыколок пригнали

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