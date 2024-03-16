Глава ГУР Украины в эфире украинского телемарафона прокомментировал атаки на Курскую и Белгородскую области

Попытки прорвать границу России, которые предпринимали украинские боевики в последние несколько суток, впервые прокомментировал руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов (*внесён в РФ в список экстремистов и террористов). Свои размышления по этому вопросу Буданов* представил в эфире так называемого «всеукраинского телемарафона», что лишний раз подтверждает именно ответственность ГУР за атаки на Курскую и Белгородскую области.При этом Буданов* назвал атаки «внутрироссийским делом», объявив, что «и нападавшие, и оборонявшиеся – россияне». И, конечно же, никто в эфире телемарафона не решился у Буданова* спросить, откуда же у нападавших на российские регионы «россиян» на вооружении взялись американские БМП «Брэдли» и САУ стран НАТО.Сами заявления главы украинского ГУР выдавали откровенную причастность украинской разведки к происходившему в приграничье.Несмотря на то, что Буданов цинично заявлял, будто бы Киев к этим атакам не имеет отношения, он же добавлял, что «есть ограниченный успех». В чём именно «ограниченный успех» атаковавших российскую границу боевиков заключался, Буданов не уточнил.Напомним, что атака на российские регионы сопровождалась массовой рассылкой фейковых роликов украинскими ресурсами. Причём ролики зачастую разоблачались самими же украинскими экспертами, включая и ролик, где боевики из отряда ГУР, позируя в украинской Рыжевке Сумской области, утверждали, будто бы они контролируют российское село Тёткино в Курской области.Напомним также о том, что в атаках на российское приграничье киевский режим задействовал около 2500 боевиков, причём итоговые потери составили около 1500 человек, включая «300-х».

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»