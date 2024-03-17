ВС России нанесли новый удар по тыловым районам Украины, две волны «Гераней» атаковали Одессу
Российские войска нанесли массированный удар по тыловым районам Украины, дроны-камикадзе типа "Герань" атаковали южные и центральные регионы. Работала украинская ПВО и в Сумской и Харьковской областях, но там удары наносились ракетами.
По данным украинских ресурсов, в ночь с субботы на воскресенье была проведена одна из самых массированных воздушных атак беспилотниками. Где-то во втором часу ночи воздушная тревога была объявлена почти по всей территории Украины, а работа ПВО была отмечена в Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. Достоверно известно, что "Герани" ударили по Прилукам в Черниговской области, по Днепропетровской области и юго-восточной окраине самого Днепропетровска, работали дроны и в районе Покровска на временно оккупированной территории ДНР.
Особенно этой ночью досталось Одессе, по данным украинских пабликов, город атаковали двумя волнами, причем ПВО не справилась, хотя отмечались пуски даже дефицитных ракет. Известно о взрывах в различных районах Одессы и области, "Герани" атаковали Аркадию, Коблево, Молдаванку, Нерубайское, Таирова и другие районы, в области атакованы Палиевка и Усатово. Пока конкретики по пораженным объектам нет, власти Одессы просто признают прилеты, но не говорят, что поражено.
- сообщает ТГ-канал "Легитимный".
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