ВС России нанесли новый удар по тыловым районам Украины, две волны «Гераней» атаковали Одессу

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ВС России нанесли новый удар по тыловым районам Украины, две волны «Гераней» атаковали Одессу

Российские войска нанесли массированный удар по тыловым районам Украины, дроны-камикадзе типа "Герань" атаковали южные и центральные регионы. Работала украинская ПВО и в Сумской и Харьковской областях, но там удары наносились ракетами.

По данным украинских ресурсов, в ночь с субботы на воскресенье была проведена одна из самых массированных воздушных атак беспилотниками. Где-то во втором часу ночи воздушная тревога была объявлена почти по всей территории Украины, а работа ПВО была отмечена в Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. Достоверно известно, что "Герани" ударили по Прилукам в Черниговской области, по Днепропетровской области и юго-восточной окраине самого Днепропетровска, работали дроны и в районе Покровска на временно оккупированной территории ДНР.



Особенно этой ночью досталось Одессе, по данным украинских пабликов, город атаковали двумя волнами, причем ПВО не справилась, хотя отмечались пуски даже дефицитных ракет. Известно о взрывах в различных районах Одессы и области, "Герани" атаковали Аркадию, Коблево, Молдаванку, Нерубайское, Таирова и другие районы, в области атакованы Палиевка и Усатово. Пока конкретики по пораженным объектам нет, власти Одессы просто признают прилеты, но не говорят, что поражено.

По нашим данным уже было около десяти прилётов в пригороде Одессы и даже на окраине города. По Одессе не просто так массово начали бить. Особенно после слива сбора всей верхушки МВД и ТРО в городе, куда был прилёт

- сообщает ТГ-канал "Легитимный".
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    18 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 06:23
      — Одессу подготавливаем к возвращению ...
      (Одесса русский город)
      1. mark1 Ранг пользователя
        mark1
        +4
        Сегодня, 06:37
        Еще бы понять как освобождать будем - по суше далеко, по морю похоже не на чем. Остается только верить в неизбежность.
        1. Бывший солдат Ранг пользователя
          Бывший солдат
          -8
          Сегодня, 07:11
          Еще бы понять как освобождать будем - по суше далеко, по морю похоже не на чем. Остается только верить в неизбежность.

          Французы часто были союзниками России. Может пусть занимают Одессу? А потом Путин с Макроном договорится и французы вручат нам её на блюдечке с голубой каемочкой. sad
          1. Бывший солдат Ранг пользователя
            Бывший солдат
            +1
            Сегодня, 07:31
            Французы часто были союзниками России. Может пусть занимают Одессу? А потом Путин с Макроном договорится и французы вручат нам её на блюдечке с голубой каемочкой. sad

            laughing После моего предположения, Зеленской французов в Одессу точно не допустит. laughing
      2. мордвин 3 Ранг пользователя
        мордвин 3
        -6
        Сегодня, 06:48
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        Одессу подготавливаем к возвращению ...

        Ага, сначала все разнесем, а потом войдем.
        Ну что, не ждали?
        1. FeHa3eIIaM
          FeHa3eIIaM
          0
          Сегодня, 07:11
          до чего же мордва душная
          1. мордвин 3 Ранг пользователя
            мордвин 3
            0
            Сегодня, 07:29
            Цитата: FeHa3eIIaM
            до чего же мордва душная

            А ты свежачком парфюмерию разносишь?
      3. usr01 Ранг пользователя
        usr01
        +1
        Сегодня, 07:42
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        Одессу подготавливаем к возвращению
        Одессу готовить не надо! Одесса - готова, как тот пионер!!!
        Готовить надо гуцулов! к земле!!!
        ...причем ПВО не справилась...

        И как ей бедной справиться?? Этот наглый "мопед" два часа наворачивает круги, и даже тепловые ловушки не отстреливает!!! кружит и кружит.. ну безумный камикадзе! wassat
        т.е. вынюхивает ПУ и зоны обстрела. А ПВО старается.. и 7,62-12,7? и ЗСУ и что-то покрупнее ~80?? (на слух плохо понятно.. да и далековато..) вот ракет - не видел, не слышал, наверное в Киев уехали, Зелю захыщать.. Ну или совсем ФСЁ!
        Я насчитал 3 района... А потом в другой стороне такое себе "БУМмм!!!" Ну как??? жужжали здесь, а БУМ - там??? как-то не хорошо, не поевропейски, обманули... recourse
    2. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +6
      Сегодня, 06:24
      Хорошая ответка за бомбардировку Белгорода. good
    3. Vitaly.17 Ранг пользователя
      Vitaly.17
      +5
      Сегодня, 06:32
      Похоже удар нанесен на опережение по террористам планировавшим взрывы к последнему дню выборов.
    4. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      +3
      Сегодня, 06:34
      Это репетиция встречи так называемых французов.
      1. svp67 Ранг пользователя
        svp67
        +3
        Сегодня, 06:41
        Цитата: antiaircrafter
        Это репетиция встречи так называемых французов.

        Да проходили это там уже

    5. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      +2
      Сегодня, 06:41
      Пока конкретики по пораженным объектам нет, власти Одессы просто признают прилеты, но не говорят, что поражено.

      Если не говорят, то значит попали туда, куда надо
    6. Бывший солдат Ранг пользователя
      Бывший солдат
      0
      Сегодня, 07:06
      две волны «Гераней» атаковали Одессу


      Это чтоб Макрон забыл про Одессу-маму.
    7. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      +2
      Сегодня, 07:09
      Как только французкий иностранный легион будет введен на территорию Одессы тут же по ним надо нанести ракетный удар! Что бы задавить на месте. Уверен что ответа не будет. Но на это нужно политическая воля!
      1. klev72 Ранг пользователя
        klev72
        0
        Сегодня, 07:57
        Воля уже есть, нужны разведданные.
    8. U-58 Ранг пользователя
      U-58
      0
      Сегодня, 07:39
      Странным образом народ заговорил о вводе французских войск как о решенном вопросе.
      Он таки не решен. Более того, если такое решение будет принято, в кругах НАТО начнётся раздрай и шатания, ибо далеко не все там настроены настолько решительно. Отдается отчёт о непредсказуемости развития событий в таких обстоятельствах.
      1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
        БЭТ-МЕНТ
        0
        Сегодня, 08:15
        У них выхода другого нет либо войска вводить либо сдавать Украину!

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