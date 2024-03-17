Макрон планирует остановить боевые действия на Украине на время олимпиады в Париже

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Макрон планирует остановить боевые действия на Украине на время олимпиады в Париже

Французский президент Макрон продолжает раздавать интервью различным изданиям и рассказывать про "красные линии", которые якобы перешагнула Россия. При этом он уже сам запутался в своих заявлениях. Если французским СМИ он подтверждает готовность отправить войска на Украину, то украинским медиа говорит совсем обратное.

До Эммануэля Макрона добралась украинская пресса и взяла интервью. Французский лидер украинцев разочаровал, поскольку не стал повторять своих заявлений о возможном вводе войск на Украину. Да и вообще, Макрон все больше уверял представителей украинских медиа, что Франция не намерена поднимать планку эскалации. В то же время он снова завел свою пластинку про "красные линии" и некие "лимиты" России, а также про то, что Париж не допустит победы Москвы в этом конфликте.



Мы не будем идти путем эскалации, потому что нам не нужна еще одна война. Но мы готовы сказать, что у нас нет лимитов. (...) Россия вышла за пределы целей, заявленных в специальной военной операции и теперь она угрожает всем

- заявил Макрон.

Также французский президент надеется, что ему удастся временно остановить боевые действия, он планирует предложить России прекратить огонь на время Олимпийских игр, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее в интервью французским СМИ он допустил проведение французскими войсками операция на территории Украины для противостояния России. При этом Макрон заявил, что он сам этого "не желает" и первым не объявит, но всегда поддержит, если кто-то на это решится.
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    36 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 06:45
      — У Мани мания величия ...
      1. Татьяна Ранг пользователя
        Татьяна
        +12
        Сегодня, 07:04
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        Также французский президент надеется, что ему удастся временно остановить боевые действия, он планирует предложить России прекратить огонь на время Олимпийских игр, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

        Макрон не является защитником дела Украины и не является защитником французов и Франции, а является защитником банкирского клана Ротшильдов и их ставленником во Франции! А именно.

        Макрон - по национальности не галл, а еврей по материнской линии и по отцу он тоже не чистокровный галл, а с какими-то там армянскими корнями (хотя это у же не имеет значения), а также он протеже от банка Ротшильдов. И этим всё сказано!

        См. подробно - https://vk.com/wall-127118757_26208?ysclid=lses9ysee884516413

        ИТОГО. Макрон в политике - еврей-глобалист, а не француз-националист, типа Мари Люпен и ей подобных!

        В Украине руками еврейской киевской хунты Зеленского при поддержке всё того же Макрона - еврея-глобалиста-финансиста ротшильдовского разлива в качестве президента Франции - с Россией и русскими воюют евреи-банкиры Ротшильды! Всё как было в ПМВ и во ВМВ!

        И недавний ПРИЗЫВ во Франции главы французской оппозиционной партии "Патриоты" Флориан Филиппо к правительству страны ОБЪЯВИТЬ ИМПИЧМЕНТ главе государства Эммануэлю Макрону крайне АКТУАЛЕН и не лишён своего ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ для национальной безопасности самой Франции.
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +8
          Сегодня, 07:18
          Пусть своим клопам предложит на время олимпиады перемирие, чтоб не кусали laughing
        2. smart fellow Ранг пользователя
          smart fellow
          +3
          Сегодня, 07:33
          В Украине руками еврейской киевской хунты Зеленского при поддержке всё того же Макрона - еврея-глобалиста-финансиста ротшильдовского разлива в качестве президента Франции - с Россией и русскими воюют евреи-банкиры Ротшильды! Всё как было в ПМВ и во ВМВ!

          Если в кране нет воды ... sad
        3. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +2
          Сегодня, 07:47
          Цитата: Татьяна
          Макрон не является защитником дела Украины и не является защитником французов и Франции
          Это кроличий хвост, которым вертят из Уолл-Стрита. Такой же и Шольц
    2. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +7
      Сегодня, 06:53
      Также французский президент надеется, что ему удастся временно остановить боевые действия, он планирует предложить России прекратить огонь на время Олимпийских игр, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
      Ага...в обмен на Херсон, Николаев и Одессу...
      Что может нам предложить человек, который не может навести порядок в собственной стране? Да еще и учитывая, что в той Олимпиаде Россия и не участвует. Только высадку своих войск на побережье Украины захват указанных городов и передачу их нам )))
      1. Владимир_2У Ранг пользователя
        Владимир_2У
        +3
        Сегодня, 07:04
        Цитата: svp67
        Да еще и учитывая, что в той Олимпиаде Россия и не участвует.

        Кто бы это до "наших" чинуш от спорта довёл. Лизоблюдов "мирового" класса.
      2. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Сегодня, 07:08
        Цитата: svp67
        Да еще и учитывая, что в той Олимпиаде Россия и не участвует.

        Вот именно. И надо не размениваться, никаких спортсменов под белым флагом. Если они патриоты. Тут уже на принцип надо идти.
        При этом Макрон заявил, что он сам этого "не желает" и первым не объявит, но всегда поддержит, если кто-то на это решится.

        Как призывать - так он первый, а как решиться - так кто-то другой. Трус несчастный. Так и будет из за спины большого дяди тяфкать.
        1. svp67 Ранг пользователя
          svp67
          0
          Сегодня, 07:16
          Сударыня hi
          С МАСЛЕНИЦЕЙ!!!
          Цитата: Егоза
          И надо не размениваться, никаких спортсменов под белым флагом.

          Тут уже каждый решает сам. Похожие ж "спортсмены" три дня пытались перейти нашу границу в Белгородской и Курской областях, и многие жизни за это положили, о чем я лично ни чуть и не жалею. Они сами сделали свой выбор
          1. Егоза Ранг пользователя
            Егоза
            +1
            Сегодня, 07:21
            Цитата: svp67
            Сударыня
            С МАСЛЕНИЦЕЙ!!!

            И Вас также, Сергей!
            А вот с Украины спортсмены поедут? laughing Или их уже всех в армию забрали? Но вот был бы номер, если бы поехали, да там бы и остались. wink показали бы пример " высокого патриотизма"
    3. туц Ранг пользователя
      туц
      +5
      Сегодня, 06:53
      08.08.08 и в вовремя Сочинской олимпиады кто боевые действия остановил ? Лицемеры
      1. Андрей ВОВ Ранг пользователя
        Андрей ВОВ
        0
        Сегодня, 08:16
        Прошу прощения, в августе 8 года олимпиада была в Пекине
    4. PN Ранг пользователя
      PN
      +6
      Сегодня, 06:54
      А Израилю он уже предложил перемирие или это другое?
      1. marchcat Ранг пользователя
        marchcat
        +2
        Сегодня, 07:24
        Мало того, их спортсмены будут участвовать в этой олимпиаде.Вот и разберись в голове западных чинуш, где белое - это черное и наоборот.
    5. fif21 Ранг пользователя
      fif21
      +3
      Сегодня, 06:59
      1. Франция , Германия , США несут полную ответственность за развязывание военного конфликта на Украине . Геноцид Донбасса начался с одобрения этих стран .
      2.Олимпийские игры МОК превратил в средство разжигания вражды, и унижения неугодных ,поэтому Россия не должна придерживаться Олимпийских принципов , и без передышки продолжит могилизировать бандеровских выкормышей .
      3. Макрон со своей старухой принесут смерть и разрушения народу Франции , если не спрячет свой грязный, лживый язычек подальше . hi
    6. yuliatreb Ранг пользователя
      yuliatreb
      0
      Сегодня, 07:01
      Макрон своими пустыми заявлениями, превратился в дрявую пустышку и как политик сроднился с клоуном Зеленским, и стал таким же.
    7. Таймень Ранг пользователя
      Таймень
      +1
      Сегодня, 07:02
      Вообще-то существам из лгбт слова не дают.Их место под шконкой возле(грубо говоря )"параши".
    8. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +2
      Сегодня, 07:07
      Макарон - "Миротворец Хренов", авторитет хочет заработать за чужой счет, а втихушку поправить дела у ВСУк.
      Думает, что он самый хитрый, а ведь просто он петух с непомерно раздутым эго, мама его в детстве не любила.
    9. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      +3
      Сегодня, 07:11
      Размечтался Ушлёпок, не пройдёт, проходили, Хрен тебе, передышки не будет ❗❗❗
    10. pexotinec Ранг пользователя
      pexotinec
      +3
      Сегодня, 07:15
      Мы не участвуем в Олимпиаде и какого мы будем прекращать наступать. Упырь хитрый, передышку затеял дать поросятам.
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 07:17
        А какелы то разве Микрона послушаются? Прекратят по гражданским шмалять????
        Сомневаюсь я (с)
    11. DrRey Ранг пользователя
      DrRey
      +2
      Сегодня, 07:16
      А по французской конституции можно на 3 срок идти? Если нет к чему все эти песни?
      1. LeutnantTom Ранг пользователя
        LeutnantTom
        0
        Сегодня, 08:09
        Во Франции разрешено максимум два срока, если во Франции не объявлена ​​война!
        Возможно, расчет Макарона состоит в том, что, если французские солдаты погибнут на фронте, французский лягушад может объявить войну. Итак, Макрону предстоит третий срок у власти.
    12. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      +2
      Сегодня, 07:17
      Цитата: svp67
      учитывая, что в той Олимпиаде Россия и не участвует

      Вот это действительно удивительный момент!
      Россия в фарм-соревновании не участвует, а ОКР поддерживает участников с российским гражданством... Еще наверное и трансляции будут по ТВ, да по радио каждые полчаса дикторы "с упоением" будут молоть чушь про "новые олимпийские рекорды заморских атлетов и праздник спорта"... Потом еще и китайских иномарок раздадут "призёрам" ?!
    13. ЧороКыргыз Ранг пользователя
      ЧороКыргыз
      0
      Сегодня, 07:19
      Трусливые европусы. То да то нет, то так то этак.
    14. JonnyT Ранг пользователя
      JonnyT
      +1
      Сегодня, 07:21
      Опять этот пудель цирковой что то там тявкает
    15. uralex Ранг пользователя
      uralex
      0
      Сегодня, 07:35
      Макрон планирует остановить боевые действия на Украине на время олимпиады в Париже
      Макрон явно переоценивает свой авторитет в мировой политике...
    16. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 07:44
      он планирует предложить России прекратить огонь на время Олимпийских игр
      Было бы хорошо, если бы там оказались бородатые мужики в сандалиях, все обвешанные взрывчаткой. Все равно наших спортсменов там не будет wink
    17. ODERVIT Ранг пользователя
      ODERVIT
      +1
      Сегодня, 07:54
      Что-то много стало этого "макрона". Видать скоро совсем не будет.
    18. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      -1
      Сегодня, 07:55
      Ежели Франция высадит свои войска в Одессе и ударит по укро-бандеровским бандформированиям выступив союзником России в СВО,то не то что к июлю,возможно даже к 9 маю ,укро-хунта капитулирует и французская олимпиада пройдёт в мирной Европе. . . winked
    19. LeutnantTom Ранг пользователя
      LeutnantTom
      +1
      Сегодня, 07:59
      Пожиратель лягушек болен шизофренией.
      Примут ли российские спортсмены участие в Парижской Олимпиаде? Если не!? Тогда не беда, не давайте врагу покоя. Учитывает ли враг Россию?

      Хотя Олимпийские игры уже не имеют ничего общего со спортом, те времена давно прошли! Это всего лишь бизнес, может Олимпиада должна пройти как 30 лет назад, без рекламы и коммерции!?
      Сегодня, 14 дней спустя, кто вообще знает, кто стал олимпийским чемпионом? В прошлом люди также праздновали первые шесть мест. Сейчас празднуется только первое место. Летние и зимние Олимпийские игры — это просто бизнес!
    20. rusich Ранг пользователя
      rusich
      0
      Сегодня, 08:06
      Французский петушок пусть лучше залезет под юбку своей страхолюдине и кукарекает там. Нас его планы НЕ ИНТЕРЕСУЮТ
    21. Ретвизан 8 Ранг пользователя
      Ретвизан 8
      0
      Сегодня, 08:07
      ..."он планирует предложить России прекратить огонь на время Олимпийских игр, которые пройдут в Париже"...
      Петушатник похоже вообще не догоняет , что происходит !
      Видимо считает , что они там в "райских садах" будут продолжать раскайфовываться , а война где то там далеко и их не касается.
      Хочет России предложить остановить боевые действия?
      Пусть Укро-ине предложит капитулировать и будет ему тишина во время проведения Олимпийских игр.
    22. Сергей_К Ранг пользователя
      Сергей_К
      0
      Сегодня, 08:12
      лягушачий наполеончик пусть строит лягушек в своем болоте...
    23. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      -1
      Сегодня, 08:12
      Макрон планирует остановить боевые действия на Украине на время олимпиады в Париже

      Неужто, как Нерон, захочет стать олимпиоником?
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    24. Андрей ВОВ Ранг пользователя
      Андрей ВОВ
      0
      Сегодня, 08:13
      Раскукарекался петушара, пусть сначала еще проведет олимпиаду

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