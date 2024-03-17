Макрон планирует остановить боевые действия на Украине на время олимпиады в Париже

Мы не будем идти путем эскалации, потому что нам не нужна еще одна война. Но мы готовы сказать, что у нас нет лимитов. (...) Россия вышла за пределы целей, заявленных в специальной военной операции и теперь она угрожает всем

Французский президент Макрон продолжает раздавать интервью различным изданиям и рассказывать про "красные линии", которые якобы перешагнула Россия. При этом он уже сам запутался в своих заявлениях. Если французским СМИ он подтверждает готовность отправить войска на Украину, то украинским медиа говорит совсем обратное.До Эммануэля Макрона добралась украинская пресса и взяла интервью. Французский лидер украинцев разочаровал, поскольку не стал повторять своих заявлений о возможном вводе войск на Украину. Да и вообще, Макрон все больше уверял представителей украинских медиа, что Франция не намерена поднимать планку эскалации. В то же время он снова завел свою пластинку про "красные линии" и некие "лимиты" России, а также про то, что Париж не допустит победы Москвы в этом конфликте.- заявил Макрон.Также французский президент надеется, что ему удастся временно остановить боевые действия, он планирует предложить России прекратить огонь на время Олимпийских игр, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.Ранее в интервью французским СМИ он допустил проведение французскими войсками операция на территории Украины для противостояния России. При этом Макрон заявил, что он сам этого "не желает" и первым не объявит, но всегда поддержит, если кто-то на это решится.