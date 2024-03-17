Украинские беспилотники атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае

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Украинские беспилотники атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае

Украинские беспилотники продолжают атаковать объекты топливно-энергетического сектора в российских регионах, Киев поставил задачу нанести как можно больший ущерб российской экономике. Сегодня несколько БПЛА самолетного типа атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае.

По данным местных властей, несколько украинских беспилотников в ночь с субботы на воскресенье атаковали нефтеперерабатывающий завод. Как сообщается, все они были сбиты, но из-за падения одного из них возник пожар, который удалось весьма оперативно потушить. Какие нанесены повреждения НПЗ не известно, один человек в ходе налета БПЛА умер, у него остановилось сердце. На данный момент на местах падения дронов работают экстренные службы.



Очередная попытка теракта со стороны преступного киевского режима. Ночью в районе трех часов утра несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ. По данным ЕДДС Славянского района, беспилотники были нейтрализованы, однако в результате падения одного из аппаратов возник пожар

- говорится в сообщении.


Вообще же, ночь была весьма тревожной и для других регионов, противовоздушная оборона работала в Подмосковье и Москве, там было сбито четыре беспилотника, причем два в районе аэропорта Домодедово. Также четыре беспилотника сбито в Ярославской области, несколько дронов перехвачено в Калужской области. В Брянской ПВО перехватила переделанную зенитную ракету от комплекса С-200. Всего за ночь было перехвачено 35 украинских беспилотников.

Дежурными средствами ПВО 35 БпЛА перехвачено и уничтожено над территориями Московской (4 БпЛА), Белгородской (3 БпЛА), Калужской (2 БпЛА), Орловской (1 БпЛА), Ростовской (1 БпЛА), Ярославской (4 БпЛА), Краснодарской (17 БпЛА), Курской (3 БпЛА) областей

- говорится в сообщении Минобороны.
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    26 комментариев
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    1. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 07:20
      Украинские беспилотники атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае

      а ответственные с нашей стороны даже не почесались... а что, ну подорожает бензин до 100 рублей, главное сказки про стабильность !
      1. ГГВ Ранг пользователя
        ГГВ
        -5
        Сегодня, 07:36
        Летом 2023г. несколько десятков боевиков зашли на территорию РФ и захватили населенный пункт. Весной 2024г.,по некоторым данным, 2500 боевиков атакуют,но прорваться не получается. 500 из них уже прорываться не куда и не смогут(а если посчитать раненых,то и больше). По вашему мнению руководство "чесалось" эти пол года или нет? Думаю и с НПЗ, разберутся как лучше защищать.
        1. частное лицо Ранг пользователя
          частное лицо
          +4
          Сегодня, 08:03
          Думаю и с НПЗ, разберутся как лучше защищать.

          Ага вот у нас сегодня отключили всё наружное освещение ,чуть ноги не переломал на смене совершая обходы.
          1. фигвам Ранг пользователя
            фигвам
            -1
            Сегодня, 08:11
            Цитата: частное лицо
            Ага вот у нас сегодня отключили всё наружное освещение

            Это называется светомаскировка
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 07:22
      — Ещё бы владельцам всех НПЗ озаботиться защитой своих предприятий из своих доходов ...
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +5
        Сегодня, 07:32
        Ничего по существу статьи не прокомментирую. Просто скажу , что наш гуманизм принимают за слабость
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +3
          Сегодня, 07:40
          Цитата: Чёрный
          Просто скажу , что наш гуманизм принимают за слабость
          Да и гуманизмом-то назвать это трудно. Непонятно что
    3. Степняк Ранг пользователя
      Степняк
      +5
      Сегодня, 07:25
      "один человек в ходе налета БПЛА умер, у него остановилось сердце."
      От таких новостей и у меня сердце просится наружу. До СВО даже лень было голову поднимать когда что-то в небе летело. Сейчас на каждый звук бегу к ближайшему окну.
      1. Андрей Москвин Ранг пользователя
        Андрей Москвин
        +5
        Сегодня, 07:48
        А почему их сбивают точно над НПЗ? Постоянно обломки с зарядом падают на цели. Прямо как на Украине. belay
        1. Степняк Ранг пользователя
          Степняк
          +4
          Сегодня, 07:52
          Ну, может быть, во время боевых действий надо где-то и соврать. Чтобы не сеять панику, или дезинформировать противника. Но не так топорно, как это делают наши СМИ. Результаты гонки за дипломом высшего образования дают свои плоды.
    4. Goga_777 Ранг пользователя
      Goga_777
      +4
      Сегодня, 07:30
      А почему на банковской спокойно? Бомбить их города, хотя бы администрации тв, мосты
      1. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        +3
        Сегодня, 07:40
        хотя бы администрации тв,

        И зачем тратится на эти не столь важные объекты ? Лучше уж ударить по электроподстанциям чтобы лишить электричества промышленность и всё остальное , чтобы в туалет бегали в парки и скверы и мылись у ручья.
        1. Goga_777 Ранг пользователя
          Goga_777
          0
          Сегодня, 07:43
          О. Ычно убирают руководство, зомбиящик
          1. частное лицо Ранг пользователя
            частное лицо
            +1
            Сегодня, 07:45
            убирают руководство, зомбиящик

            Ну видать руководство трогать низя а без электричества зомбоящик просто ящик.
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +3
        Сегодня, 07:41
        Цитата: Goga_777
        А почему на банковской спокойно?
        Потому что это нетолерантно wink
    5. мордвин 3 Ранг пользователя
      мордвин 3
      +9
      Сегодня, 07:35
      все они были сбиты, но из-за падения одного из них возник пожар, который удалось весьма оперативно потушить. Какие нанесены повреждения НПЗ не известно, один человек в ходе налета БПЛА умер, у него остановилось сердце.

      Уже надоели такие новости эзоповым языком. Прямо нельзя сказать?
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        -3
        Сегодня, 07:42
        Цитата: мордвин 3
        Уже надоели такие новости эзоповым языком
        На войне всегда говорят эзоповым языком wink
        1. мордвин 3 Ранг пользователя
          мордвин 3
          +3
          Сегодня, 07:46
          Цитата: Голландец Михель
          На войне всегда говорят эзоповым языком

          Из приказа № 227:
          Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа из Москвы, покрыв свои знамена позором.

          Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию, а многие из них проклинают Красную Армию за то, что она отдает наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток.
          1. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            +2
            Сегодня, 07:52
            мордвин 3, Наши доблестные войска отошли на заранее подготовленные и удобные позиции под натиском полностью деморализованного противника wink
            1. мордвин 3 Ранг пользователя
              мордвин 3
              +1
              Сегодня, 07:54
              Цитата: Голландец Михель
              войска отошли

              Нет, заманили в ловушку-мышеловку.
      2. uralex Ранг пользователя
        uralex
        +4
        Сегодня, 07:43
        Нашим новостям требуется переводчик:
        все они были сбиты, но из-за падения одного из них возник пожар
        - один беспилотник достиг цели и нанес урон предприятию.
        один человек в ходе налета БПЛА умер
        - имеется одна жертва...
    6. LeutnantTom Ранг пользователя
      LeutnantTom
      +1
      Сегодня, 07:40
      Вопрос 1 Как возможно, что нацистские дроны могут беспрепятственно летать так далеко?
      Вопрос 2 Почему нацистские дроны, действительно украинские или западные, уничтожаются только на месте? А не на границе или например 200 км уже разрушено? В открытом поле или в лесной зоне.
      Возможно, пришло время объявить войну.!?
      Если бы все нацистские дроны действительно были уничтожены, то это была бы отличная работа!
      Белгород атакован чешскими ракетами «Вампир», Есть ли еще красные линии для Шойгу или Путина?
      Или в МИД пригласят только чешского посла и будут грозить указательным пальцем?
    7. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      0
      Сегодня, 08:16
      Чем дольше наше руководство будет только рисовать красные линии без конкретного ответа на удары врага, тем враг решительнее и наглее будет наращивать мощь и дальность ударов по нашей территории.
    8. BAI Ранг пользователя
      BAI
      0
      Сегодня, 08:17
      Вот хо.хл.лы бьют НПЗ. А мы весь пошлый год по трансформаторным будкам. И сейчас по войскам бьем, а по украинским НПЗ - нет. Опять договорености
    9. AlexWar
      AlexWar
      0
      Сегодня, 08:19
      По электростанция Украины пора бить снова.
    10. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 08:20
      Украинские беспилотники продолжают атаковать объекты топливно-энергетического сектора в российских регионах, Киев поставил задачу нанести как можно больший ущерб российской экономике.

      А кто-то предполагал иные действия?
      Войны не может вести страна с разрушенной экономикой. Именно поэтому диверсии в тылу всегда считались эффективными в плане затрат на разрушение объектов, не способных обеспечить собственную защиту.

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