Украинские беспилотники атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае
Украинские беспилотники продолжают атаковать объекты топливно-энергетического сектора в российских регионах, Киев поставил задачу нанести как можно больший ущерб российской экономике. Сегодня несколько БПЛА самолетного типа атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае.
По данным местных властей, несколько украинских беспилотников в ночь с субботы на воскресенье атаковали нефтеперерабатывающий завод. Как сообщается, все они были сбиты, но из-за падения одного из них возник пожар, который удалось весьма оперативно потушить. Какие нанесены повреждения НПЗ не известно, один человек в ходе налета БПЛА умер, у него остановилось сердце. На данный момент на местах падения дронов работают экстренные службы.
- говорится в сообщении.
Вообще же, ночь была весьма тревожной и для других регионов, противовоздушная оборона работала в Подмосковье и Москве, там было сбито четыре беспилотника, причем два в районе аэропорта Домодедово. Также четыре беспилотника сбито в Ярославской области, несколько дронов перехвачено в Калужской области. В Брянской ПВО перехватила переделанную зенитную ракету от комплекса С-200. Всего за ночь было перехвачено 35 украинских беспилотников.
- говорится в сообщении Минобороны.
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