Нигер разорвал военное соглашение с США, потребовав срочного вывода американских войск из страны

Американские войска вслед за французскими покинут Нигер, власти этой африканской страны разорвали двухстороннее военное соглашение, позволявшее военным США находиться на территории страны. Об этом сообщают западные СМИ и подтверждают в Пентагоне.Нигер разрывает сотрудничество с США в военной сфере и требует от Вашингтона вывести американские войска с территории страны как можно быстрее. Как заявил по данному поводу представитель нигерийского правительства Амаду Абдраман, Нигер денонсирует соглашение о нахождении в стране представителей Пентагона, присутствие американских военных признано нежелательным. Причиной такого решения стал визит в страну заместителя главы Госдепа США по Африке Молли Ли, которая попыталась в пренебрежительном тоне пообщаться с властями страны. Нигерийцам такое хамское отношение не понравилось и они указали представителю Госдепа на дверь, а заодно и американским военным.Как сообщают в Ниамее, представитель Госдепа попыталась обвинить Нигер в якобы поставках урана в Иран и в дружбе с Россией и Ираном. Ей в ответ напомнили, что американцы в Нигере с терроризмом не борются, о своей деятельности не говорят, самолеты США летают, где хотят, а Нигер еще и оплачивает часть расходов на их содержание. В общем, такие "соседи" нигерийцам не нужны, пускай едут домой.- пишет ТГ-канал "Африканская инициатива".В Пентагоне подтвердили, что получили заявление властей Нигера и теперь решают, как поступить в этой ситуации. Терять базу в Нигере американцы не хотят.

(...) заданный американской делегацией во главе с госпожой Фи "угрожающе-снисходительный тон переговоров" фактически спровоцировал руководство Нигера на резкий шаг и окончательный разрыв отношений с США

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