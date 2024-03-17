Нигер разорвал военное соглашение с США, потребовав срочного вывода американских войск из страны

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Нигер разорвал военное соглашение с США, потребовав срочного вывода американских войск из страны

Американские войска вслед за французскими покинут Нигер, власти этой африканской страны разорвали двухстороннее военное соглашение, позволявшее военным США находиться на территории страны. Об этом сообщают западные СМИ и подтверждают в Пентагоне.

Нигер разрывает сотрудничество с США в военной сфере и требует от Вашингтона вывести американские войска с территории страны как можно быстрее. Как заявил по данному поводу представитель нигерийского правительства Амаду Абдраман, Нигер денонсирует соглашение о нахождении в стране представителей Пентагона, присутствие американских военных признано нежелательным. Причиной такого решения стал визит в страну заместителя главы Госдепа США по Африке Молли Ли, которая попыталась в пренебрежительном тоне пообщаться с властями страны. Нигерийцам такое хамское отношение не понравилось и они указали представителю Госдепа на дверь, а заодно и американским военным.



Как сообщают в Ниамее, представитель Госдепа попыталась обвинить Нигер в якобы поставках урана в Иран и в дружбе с Россией и Ираном. Ей в ответ напомнили, что американцы в Нигере с терроризмом не борются, о своей деятельности не говорят, самолеты США летают, где хотят, а Нигер еще и оплачивает часть расходов на их содержание. В общем, такие "соседи" нигерийцам не нужны, пускай едут домой.

(...) заданный американской делегацией во главе с госпожой Фи "угрожающе-снисходительный тон переговоров" фактически спровоцировал руководство Нигера на резкий шаг и окончательный разрыв отношений с США

- пишет ТГ-канал "Африканская инициатива".

В Пентагоне подтвердили, что получили заявление властей Нигера и теперь решают, как поступить в этой ситуации. Терять базу в Нигере американцы не хотят.
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    12 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 07:49
      «Нигер разрывает сотрудничество с США в военной сфере и требует от Вашингтона вывести американские войска с территории страны» —

      — "Вы больше не афроамериканцы!" ...
      1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        0
        Сегодня, 08:20
        Тут важно понять, кто теперь заменит Францию и США в Нигере в качестве торговых партнеров... Или кому теперь Нигер будет продавать свой уран и за сколько? Нам их уран в виде руды не нужен, тем более без выхода к морю для транспортировки руды. Китаю то же самое, и везти ещё дальше. Значит, надо строить обогатительную фабрику для производства концентрата на месте, а это деньги, персонал и опять же пути транспортировки или через Алжир или через недружественную Нигерию. Потянем ли мы эту ношу и не получится ли так, как было при СССР, где торопились с поддержкой любого людоеда, стоило ему произнести слово социализм?
    2. smart fellow Ранг пользователя
      smart fellow
      +2
      Сегодня, 07:51
      Нигерийцам

      Правильно будет нигерцам. Нигерийцы это жители Нигерии.
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +2
        Сегодня, 08:11
        Нигер - это уран. Так просто сша оттуда не выдавить, но....с лягушатниками получилось( не без участия "Вагнера") и этих выпроводят. Тут ведь за Нигером серьёзные ребята стоят - мы и Китай.
    3. Владимир Нижегородский Ранг пользователя
      Владимир Нижегородский
      +2
      Сегодня, 07:52
      Французский контингент войск выгнали, сбежали не оглядываясь.
      И янкесы гоу хоум теперь поедут далеко изз Нигера.
      А базу выводить надо было давно начать.
      Видно была трудность.
      Сейчас решили.
      Молодцы Нигерцы, красные линии были, а теперь действуют сообща с Мали и Буркина-Фасо.
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        +1
        Сегодня, 08:03
        Цитата: Владимир Нижегородский

        Молодцы Нигерцы, красные линии были, а теперь действуют сообща с Мали и Буркина-Фасо.
    4. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 07:54
      присутствие американских военных признано нежелательным
      Эх, если так бы поступала любая страна и не только африканская
    5. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      +2
      Сегодня, 07:59
      Молодцы, только так и надо, в скором времени таких стран будет больше, и это Радывает ))) ❗
    6. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +3
      Сегодня, 08:04
      Полосатики как тараканы, завести их легко, а вот уговорами выдворить их нереально. Только травить.))
    7. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 08:12
      заданный американской делегацией во главе с госпожой Фи

      Госпоже Фи высказали свое Фе , и правильно, нечего хамить. А чтоб выдворить американцев прекрасный повод нашелся. tongue
    8. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 08:22
      В Пентагоне подтвердили, что получили заявление властей Нигера и теперь решают, как поступить в этой ситуации. Терять базу в Нигере американцы не хотят.
      Закрутят войнушку?
      За этими террорюгами, не заржавеет.
    9. Владимир Федин Ранг пользователя
      Владимир Федин
      0
      Сегодня, 08:22
      Страх перед американской военной машиной уходит. Таких новостей будет всё больше в мире.

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