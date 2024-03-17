Чистка ВСУ продолжается: с должности снят спикер ОСГВ «Таврия» Дмитрий Лиховой

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Чистка ВСУ продолжается: с должности снят спикер ОСГВ «Таврия» Дмитрий Лиховой

"Чистка" украинской армии от лояльных в той или иной степени экс-главкому ВСУ Залужному военнослужащих продолжается, вслед за спикером Воздушных сил Юрием Игнатом своего поста лишился спикер группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой. Об этом он написал в одной из запрещенных в России соцсетей.

Постоянно рассказывавший в ходе телемарафонов об "успехах" украинской армии в районе Авдеевки спикер командования "Таврия" Лиховой лишился своей должности. Причину увольнения он не назвал, но по данным некоторых украинских ресурсов, это связано с Залужным. Причем утверждается, что на самом деле масштабы перестановок в ВСУ гораздо больше, своих должностей лишаются не только командиры высшего звена, но среднего. Просто они не медийные личности, поэтому это все проходит мимо прессы. А вот Лиховой или Игнат постоянно мелькали на экране, поэтому вопросы по ним возникают.



Я уже не начальник отдела связей с общественностью и не представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия"

- написал экс-спикер в соцсети добавив, что возвращается к выполнению повседневных обязанностей, но не уточнил, каких именно.

По данным украинских ресурсов, Зеленский начал "тихие чистки" в ВСУ, отправляя в отставку всех офицеров, лояльно относящихся к бывшему главкому Залужному, а также критикующих Сырского и самого Зеленского.

Сейчас всюду ставят своих "бесхребетных шмыгалей" (аналогия с премьером Шмыгалем, который как марионетка сидит в кресле и выполняет все указания Зеленского и Ермака)

- пишет ТГ-канал "Легитимный".
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    27 комментариев
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    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +5
      Сегодня, 08:42
      Возня в свинарнике нас мало интересует. Тут нужна зачистка всего свинарника.
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 08:49
        Чёрный hi, дык всё равно без Западных руководителей и коммандиров не решается, кураторы крепко держат Зеленского за нужные места, так что как рулили там США и Ко, так и дальше рулить будут.
        1. Бережливый Ранг пользователя
          Бережливый
          0
          Сегодня, 09:08
          Снять с должности мало,рядовыми в окопы,там мяса на убой всегда не хватает!
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 08:50
        Возня в свинарнике нас мало интересует. Тут нужна зачистка всего свинарника.

        Хорошо хоть не авгиевых конюшен... Пусть свинорылы не обижаются, коль сами не могут справится, так и придётся всю нечисть нам со своей Окраины выметать!!! am
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 08:58
          laughing Да неужели этот говорун отправится в окопы?Это всего навсего движ кроватей в публичном доме
      3. Ингвар 72 Ранг пользователя
        Ингвар 72
        +7
        Сегодня, 08:52
        Цитата: Чёрный
        Тут нужна зачистка всего свинарника.

        Наше МО тоже неплохо бы почистить. К некоторым нашим "военноначальникам" есть масса вопросов, и непонятно, почему они ещё на своих должностях.
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +2
          Сегодня, 08:59
          Точно не знаю,но с флотским командованием начали решать..
          1. Ингвар 72 Ранг пользователя
            Ингвар 72
            +1
            Сегодня, 09:54
            Цитата: dmi.pris1
            но с флотским командованием начали решать..

            Пока результаты не будет видно, о пользе смены командующего говорить рано. Потери на ЧМ просто жесть.
          2. Aken Ранг пользователя
            Aken
            0
            Сегодня, 11:43
            Припоздали. Новому командованию воевать уже нечем.
      4. Пастухов
        Пастухов
        -1
        Сегодня, 09:11
        Цитата: Чёрный
        Возня в свинарнике нас мало интересует. Тут нужна зачистка всего свинарника.

        Хорошо написал Черный ..Идет зачистка !
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 08:42
      «Постоянно рассказывавший в ходе телемарафонов об "успехах" украинской армии в районе Авдеевки спикер командования "Таврия" Лиховой лишился своей должности» —

      — Не убедил в"успехах"...
    3. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 08:44
      начал "тихие чистки" в ВСУ,

      Пусть бы уже начал чистить Раду вместе с кабмином. А потом и свое окружение, а потом и себя в отставку отправил. laughing
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 08:51
        Егоза hi, так там если верить СМИ очень многие из Слуг Народа на "лыжи встают" видать хотят подальше быть в случае чего.
        1. Егоза Ранг пользователя
          Егоза
          +2
          Сегодня, 08:53
          Цитата: Ропот 55
          очень многие из Слуг Народа на "лыжи встают" видать хотят подальше быть в случае чего.

          А должности послов, или хотя бы подметайлы в посольствах не хватает на всех.
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 08:56
        Цитата: Егоза
        а потом и себя в отставку отправил
        Фигуру такого уровня в отставку отправляют из Вашингтона
        1. Егоза Ранг пользователя
          Егоза
          +1
          Сегодня, 09:06
          Цитата: Голландец Михель
          Фигуру такого уровня в отставку отправляют из Вашингтона

          Ну так ведь смог через ВР запретить сам себе вести переговоры с ВВП. Может и тут прокатит, пока в Вашингтоне не опомнились. Помните заповедь из старого фильма? ""В профессии вора , главное, вовремя смыться"
    4. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +1
      Сегодня, 08:47
      Как то просто все, отправили в отставку мемуары писать. Надо разжаловать в рядовые и в штрафную часть.
    5. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +3
      Сегодня, 08:47
      Он такой же Лиховой как я- Цукерман...)
    6. жарофф Ранг пользователя
      жарофф
      +2
      Сегодня, 08:57
      Убрали болтуна . Это разве перестановки? Болтун не командует войсками
    7. А. Эверт Ранг пользователя
      А. Эверт
      +1
      Сегодня, 09:30
      Этот субьект - не зачистка всу от людей залужного. Просто убрали завравшуюся говорящую голову по типу небезызвестного игната. Главную фигуру - командующего осгв "таврия" тарнавского судя по информации, не сняли, ведь это человек сырского. Неделю назад писали, что замолчал телеграм-канал командующего воздушными силами усраины олещука, прочили его снятие, но сняли не его, а завравшегося игната. Так что, ко всём этим перестановкам надо отнестись критически. И зачищают всу не от людей зели, а от людей вальцмана, именно таковыми являются снятые командующий объединёнными силами и северным направлением наев, заместители залужного забродский и балан, начальник генерального штаба шаптала.
    8. Ig sura Ранг пользователя
      Ig sura
      +1
      Сегодня, 09:33
      В окопы теперь этого ВСУшника пусть тоже гниёт
    9. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      0
      Сегодня, 09:51
      Ну и рожа , типичный хахляцкий ботаник.
    10. HAM Ранг пользователя
      HAM
      0
      Сегодня, 10:04
      Пан Зе сделал огромную глупость,отправив Залужного в Лондон.
      Там его "подкормят",приоденут и а-ля в президенты краины....даже "консультантов" из МИ6 не надо отправлять на краину-объект уже под боком,можно готовить на царствование....а "соратников" За наберёт новых,более злых на "квартал"...
      1. А. Эверт Ранг пользователя
        А. Эверт
        0
        Сегодня, 10:45
        Вряд ли. Хряк списан и даже комиссован с военной службы по состоянию здоровья. И отступное дали-хероя усраинв и если верить слухам-53 ляма зелени.
    11. moneron Ранг пользователя
      moneron
      0
      Сегодня, 10:57
      странно, что о чистках в армии противника мы знаем больше, чем в своей.....как и потерях ....
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        0
        Сегодня, 11:47
        Аполитично рассуждаете. Несовременно. Критиканством попахивает.
        У нас нет никаких чисток. У нас идёт процесс продвижения наиболее талантливых полководцев.
        У нас никого не снимают. Их перемещают на ответственные посты, где они принесут максимальную пользу Отечеству.
    12. Пальмовый человек
      Пальмовый человек
      0
      Сегодня, 11:46
      Разве это не хорошо? Замену и понижение в должности более опытных на...
      Других. Лояльны президенту Зеленскому (который, глядя на нынешнюю неадекватность на фронте, не очень разбирается в военном деле)..
      Неадекватные и дорогостоящие действия противника, что может быть лучше?

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