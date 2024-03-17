Чистка ВСУ продолжается: с должности снят спикер ОСГВ «Таврия» Дмитрий Лиховой

Я уже не начальник отдела связей с общественностью и не представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия"

Сейчас всюду ставят своих "бесхребетных шмыгалей" (аналогия с премьером Шмыгалем, который как марионетка сидит в кресле и выполняет все указания Зеленского и Ермака)

"Чистка" украинской армии от лояльных в той или иной степени экс-главкому ВСУ Залужному военнослужащих продолжается, вслед за спикером Воздушных сил Юрием Игнатом своего поста лишился спикер группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой. Об этом он написал в одной из запрещенных в России соцсетей.Постоянно рассказывавший в ходе телемарафонов об "успехах" украинской армии в районе Авдеевки спикер командования "Таврия" Лиховой лишился своей должности. Причину увольнения он не назвал, но по данным некоторых украинских ресурсов, это связано с Залужным. Причем утверждается, что на самом деле масштабы перестановок в ВСУ гораздо больше, своих должностей лишаются не только командиры высшего звена, но среднего. Просто они не медийные личности, поэтому это все проходит мимо прессы. А вот Лиховой или Игнат постоянно мелькали на экране, поэтому вопросы по ним возникают.- написал экс-спикер в соцсети добавив, что возвращается к выполнению повседневных обязанностей, но не уточнил, каких именно.По данным украинских ресурсов, Зеленский начал "тихие чистки" в ВСУ, отправляя в отставку всех офицеров, лояльно относящихся к бывшему главкому Залужному, а также критикующих Сырского и самого Зеленского.- пишет ТГ-канал "Легитимный".