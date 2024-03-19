Российский рынок и китайский импорт – параллельный и не очень

Опасность не миновала

Тысяча мелочей – и все для вас

Автомобиль не роскошь

И сто тысяч почему

Ширпотреб – не будем разбираться, когда это слово вошло в оборот, главное, что он продолжает вытеснять всё сколько-нибудь качественное и долговечное. До полного абсурда ситуацию довели сначала немцы со своим эрзацем, а затем и Китай вместе с «тиграми» Юго-Восточной Азии, которые отвоевали своё «достойное место» в системе международного разделения труда.Экономическая война, развязанная Западом против России не только и не столько из-за СВО, мощно стимулирует у нас программы импортозамещения. И самое видное место в них тут же занял Китай, что поначалу вызвало у многих россиян настоящую эйфорию. А как же – разворот на Восток состоялся, прорвёмся, что нам эти санкции.Но сейчас можно найти всё больше аргументов в пользу того, что замещением импорта в первую очередь должна заняться российская промышленность. Она, как и любая иная, не может быть на все 100 процентов самодостаточной, но во всём надеяться на якобы дружественные экономики – это просто опасно.Пример того, к чему приводит такая политика – экспансия некачественного китайского ширпотреба. По сути дела, российский потребительский рынок сейчас переживает вторую волну наплыва дешёвки из КНР, наподобие той, что была в девяностых.Где же, когда уже нет «Черкизона» и «Петраши», всё это продаётся?Большая часть представленных ниже примеров продукции – либо на «Алиэкспрессе», либо в небольших магазинчиках со стандартными названиями вроде «Всё для дома», «Смешные цены» или «1000 мелочей», имена у них почти одинаковые; а также в хард-дискаунтерах вроде «Светофора». Столкнуться с этими стандартными предметами может каждый, кто не прочь сэкономить на качестве.Наши «братья навек» особенно любят поставлять на российский рынок дешёвые аксессуары, наподобие к примеру картхолдеров. Дефекты у них проявляются по стандартному сценарию: сначала отваливается краска, потом ослабляется сила зажима картхолдера, из-за чего карты и денежные купюры начинают из него сыпаться, потом разваливается и сам картхолдер.Защитные стёкла для смартфонов – ещё одна излюбленная продукция китайского ширпотреба. Приклеить его так, чтобы стояло ровно и без странного вида волдырей, невозможно. Бывает и экзотика по российским меркам, например, бамбуковые зубные щетки.Это для России бамбук – экзотика, а в Китае из него делают что угодно, например, строительные леса, а в последнее время даже строят небоскрёбы. Бамбуку действительно сноса нет, да вот только щетина из таких зубных щёток начинает вываливаться уже после первого пользования.Ну и, конечно, китайцы – мастера штамповать в огромных количествах мелкую кухонную утварь. Среди неё попадаются интересные с виду экземпляры, способные своей заковыристостью покорить сердце российской хозяйки. Беда в том, что, если даже абстрагироваться от качества, нередко на упаковках такого инструментария ничего не написано: только штрихкод и всё.Пример – механические тёрки, казалось бы, удобная вещь, одной рукой прижимаешь продукт в специальной коробке, другой крутишь измельчающий барабан. Но из описаний в Интернете на более-менее серьёзных кулинарных сайтах следует, что такие тёрки предназначены для измельчения сыра.Тереть на них картошку для драников – сизифов труд, лучше уж дедовским методом на обычной ручной тёрке. Ну, впрочем, китайцы драников не едят. Зато они в своей кухне широко используют пельмени.Поэтому пластиковые, а в лучшем случае – псевдометаллические прессы для пельменей китайского производства продаются везде, где только можно. В действительности, единственный толк от таких прессов в том, что они позволяют делать одинаковые куски теста. Всё остальное, опять же, придётся делать вручную.Но это мелочи, хоть и досадные. Перейдём к более серьёзным вещам, таким как китайские автомобили. Они стали массово поступать на российский рынок сразу после начала СВО, когда санкции ужесточились.И это вам не тёрка, которая не трёт, как по несравнимым денежным затратам, так и по потенциальной опасности в случае поломки для водителя и окружающих. Причём не всегда эти автомобили, которые уже метко назвали «лакированными шкатулками без мозгов и тормозов», действительно дешёвые.Некоторые из них построены на базе, например, старых «японцев» – способность китайцев без зазрения совести использовать чужие технологии под своими брендами давно известна. При этом новые китайские копии старых зарубежных машин стоят больше, чем пусть хоть и с пробегом, но более надёжные оригиналы.Почему всё это происходит?Первое – Китай, пожираемый экономическим кризисом, схожим с тем, что охватил более продвинутые экономики западных стран, теперь будет изыскивать всё новые и новые пути решения проблемы. А Россия для Китая – прежде всего ёмкий рынок, готовый проглотить всё или почти всё.У нас, как известно, проблемы одновременно и с нехваткой качественной продукции из санкционных стран, и с недостаточным производством отечественных аналогов. Потому-то Россия и видится для ряда производителей из КНР местом, которое можно наводнить продукцией с низкой себестоимостью и таким же качеством.Маржа и почти неприкрытый подкуп российских оптовых покупателей, как из бизнеса, так и из власти, снимет все проблемы. И было бы неправильно говорить, что Россия не имеет традиций производить такие товары. На московских сетевых скупках чуть ли не вперёд записываются, чтобы купить советский, например, металлический инструмент для слесарных, столярных, электротехнических работ. Ему ведь сноса нет.Справедливости ради отметим, что перекупщики отечественные не намного лучше, чем китайцы: покупают ненужные тиски и напильники на килограмм по цене лома, а перепродают в розницу уже поштучно и совсем по другой цене.Так что, похоже, нам предстоит или двинуться назад к советской продукции, или развивать новые технологии в бытовой промышленности и в том же автопроме. Поднебесная тут явно не в помощь.