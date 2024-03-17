Не сумев прорваться через границу, ВСУ нанесли удар РСЗО «Вампир» и «Ураган» по Белгороду

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Не сумев прорваться через границу, ВСУ нанесли удар РСЗО «Вампир» и «Ураган» по Белгороду

Ничего не добившийся на границе, противник перешел к своей излюбленной тактике ударов по населенным пунктам, под огнем с утра снова Белгород, имеются повреждения зданий и автотранспорта, а также пострадавшие. Об этом сообщают экстренные службы региона.

На вечер субботы украинские нацисты так и не смогли прорвать границу и развить наступление. Практически полностью были прекращены боевые действия в районе Сподарюшено, снизилась активность ВСУ в районе Нехотеевки и Журавлевки. Наиболее активные бои шли в районе Козинки, где боевики ВСУ в течение дня пытались закрепиться на севере села и продвинуться по улице Мира, но наши им этого не позволили. Тем не менее вечером субботы бои в этом населенном пункте продолжались.



На утро воскресенья противник снова ударил по Белгороду РСЗО RM-70 Vampire и "Ураган". Российская ПВО часть снарядов перехватила, но какое-то количество все же по городу ударило. Имеются попадания в жилые здания, автомобили. По предварительным данным, погиб один ребенок, снаряд попал в частный дом на Зареченской улице. Ранения получил мужчина, он доставлен в медицинское учреждение. Но это не окончательные данные.

Около 8.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и трех снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган». Дежурными средствами ПВО все реактивные снаряды уничтожены в воздухе над Белгородской областью

- говорится в сообщении Минобороны.
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    66 комментариев
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    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +17
      Сегодня, 09:43
      Эту мразь только на ликвидацию.Поголовно.Жителям Белгородчины соболезнование
      1. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        +16
        Сегодня, 09:49
        Не понимаю , почему мы только обороняемся в Белгородской области? Почему не дана команда отодвинуть границу на безопасное расстояние от ударов артиллерии и рзсо!? Очень странные действия нашего руководства.
        1. Сергей3 Ранг пользователя
          Сергей3
          +5
          Сегодня, 10:01
          Очень странные действия нашего руководства.
        2. Lako Ранг пользователя
          Lako
          +16
          Сегодня, 10:05
          Вот у меня тоже гора вопросов, к этому гаранту конституции РФ. Один из них. Сколько ещё будет стоять, неприкосновенным этот наркопритон, на Банковой, в Куеве и сколько ещё жители Белгорода будут жить под обстрелами? Может уже пора начать думать о жителях своей страны, которые за тебя сегодня голосуют, а не интересах каких то там ых партнёров на Западе или ещё черт знает где.
          1. Чёрный Ранг пользователя
            Чёрный
            +7
            Сегодня, 10:25
            Уже давно враги бомбят нашу территорию. Враги перешли все "красные линии"... Можно пару Кинжалов на Банковую в Куев ??? Ну так, для остраски...
        3. Victal Ранг пользователя
          Victal
          +5
          Сегодня, 10:06
          Для этого нужны дополнительные силы или хотя бы выбивание всех мостов на Днепре. А пока даже через Оскол укры мосты ремонтируют быстрее чем РФ сносят
        4. Практик23354df Ранг пользователя
          Практик23354df
          +9
          Сегодня, 10:09
          Цитата: vasyliy1
          Почему не дана команда отодвинуть границу

          У российских солдат нет украинских виз. Нельзя нарушать границу.
          1. ГГВ Ранг пользователя
            ГГВ
            0
            Сегодня, 10:46
            Ваш сарказм в статье,где сказано об убийстве ребенка,на мой взгляд, кажется неуместен. Хотя многим нравится,вон активно плюсуют.
          2. vik669 Ранг пользователя
            vik669
            0
            Сегодня, 11:33
            Вот мой отец в 20 лет посетил Берлин на иномарке Студебеккер без всяких виз а ... ???
            1. Практик23354df Ранг пользователя
              Практик23354df
              0
              Сегодня, 11:35
              Это был Ваш отец и было это двадцать лет назад. А сейчас как-то так.
        5. Монтесума Ранг пользователя
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 10:13
          Цитата: vasyliy1
          Не понимаю , почему мы только обороняемся в Белгородской области? Почему не дана команда отодвинуть границу на безопасное расстояние от ударов артиллерии и рзсо!? Очень странные действия нашего руководства.

          А что тут непонятного? Либо группировка ВС РФ на этом направлении ещё не сформирована в достаточной степени, либо погодные условия не позволяют. Не так просто отодвинуть границу большой протяжённости на десятки километров, тем более, что в укрорейхе к такому варианту действий со стороны РФ тоже готовятся.
          1. Борис Сергеев Ранг пользователя
            Борис Сергеев
            +9
            Сегодня, 10:21
            Когда сдавали север Харьковской области, об обстрелах Белгорода не задумывались? Или "мы-не такие", значит и "они -такие"? Они как раз такие, а руководство у нас никакое.
            1. ГГВ Ранг пользователя
              ГГВ
              +2
              Сегодня, 10:50
              Когда сдавали,у xохлов личного состава минимум в три раза больше было. А вот зачем начали,с таким количеством войск,вот тут точно не понятно. Вернее кто убедил Верховного начать таким количеством.
              1. Борис Сергеев Ранг пользователя
                Борис Сергеев
                +2
                Сегодня, 11:37
                Когда сдавали, то в Телеграмме за две недели появились сообщения о предстоящем наступлении ВСУ. Однако, организацией обороны никто заниматься и не думал: главнокомандующий, министр обороны и начальник ГШ отбыли на учения...на Дальний Восток. На этой "показухе" было задействовано несколько тысяч военных, которые пригодились бы под Харьковом. Не исключено, что Харьковская область попала в какой-то негласный "договорняк", но главнокомандующего опять "обвели вокруг пальца".
          2. ГГВ Ранг пользователя
            ГГВ
            -5
            Сегодня, 11:19
            Скорее всего не хватает личного состава. Сообщают:500т. добровольцев подписало контракт за 2023г.,вот только контракты подписывают на пол года, соответственно служат на данный момент 250т. из этих контрактников. Поэтому и охраняют границы срочники и отодвигать неким(а ведь есть ещё погибшие и раненые). Впрочем даже если призвать больше,есть чем вооружить и одеть?Вполне возможно,я так думаю,после выборов может что-то и изменится. И на мой взгляд пора заканчивать СВО и объявлять войну,со всеми вытекающими отсюда выводами.
        6. svp67 Ранг пользователя
          svp67
          +2
          Сегодня, 10:26
          Цитата: vasyliy1
          Не понимаю , почему мы только обороняемся в Белгородской области?

          Потому, что количество сил привлекаемых на проведение СВО - ограниченно. И такими вот ударами они пытаются нас снять ударные части с юга и центра и бросить их на харьковское направление, а это значит и на сам Харьков, так как от него до Белгорода 80 км, а до границы и того меньше, где втянуть в очень кровопролитные городские бои, в сравнении с которыми Мариуполь, Артемовск и Авдеевка просто поблекнут. И истощим ударные возможности наших войск, летом или ранней осенью нанести удар по нашим войскам с выходом к Крыму
          1. BABAY22 Ранг пользователя
            BABAY22
            +4
            Сегодня, 11:08
            А когда СВО начинали, никто не подумал, что на Украине вообще-то 40 млн. народу и из них миллионов 10 потенциальных призывников, и то что Запад их двумя руками и ногами поддержит. Тогда зачем СВО начинали, если сил не хватает?
            1. Голландец Михель Ранг пользователя
              Голландец Михель
              +2
              Сегодня, 11:24
              Цитата: BABAY22
              А когда СВО начинали, никто не подумал
              Никто так же и не подумал о $300 млрд., лежащих за рубежом. Никто не подумал и о диверсификации внешней торговли, а импортозамещение начали только с началом СВО. У кого об этом спросить можно?
              1. AdAstra Ранг пользователя
                AdAstra
                +4
                Сегодня, 11:36
                На выборном участке можно спросить, но Вам никто не ответит, а после сегодня и подавно.
              2. BABAY22 Ранг пользователя
                BABAY22
                +4
                Сегодня, 11:36
                У нас в стране уже лет 500 всем рулит только один, без чьего ведома муха на окно не сядет, и соответственно он за всё и в ответе. Как бы тут большинство ни изголялось, что не доложили, приукрасили, ввели в заблуждение....
                Ну так, на то ты и Верховный, чтоб владеть ситуацией.
                Верховного конечно никогда во время войны не меняют - это неоспоримо. Но по окончании вопросов к нему накопилось. Жаль никто их не задаст, и я в том числе. У нас так не принято.
                1. Задира Ранг пользователя
                  Задира
                  0
                  Сегодня, 12:13
                  Цитата: BABAY22
                  У нас в стране уже лет 500 всем рулит только один, без чьего ведома муха на окно не сядет, и соответственно он за всё и в ответе. Как бы тут большинство ни изголялось, что не доложили, приукрасили, ввели в заблуждение....
                  Ну так, на то ты и Верховный, чтоб владеть ситуацией.
                  Верховного конечно никогда во время войны не меняют - это неоспоримо. Но по окончании вопросов к нему накопилось. Жаль никто их не задаст, и я в том числе. У нас так не принято.

                  Не обижайтесь, но ваше классовое сознание не дотягивает до оного у пролетария с путиловского завода столетней давности. При капитализме власть (в том числе и верховная) обслуживает интересы господствующего класса. Полагаете, что этим классом в настоящий момент являются трудящиеся, кто живет от зарплаты до зарплаты?
            2. vik669 Ранг пользователя
              vik669
              -2
              Сегодня, 11:37
              Да что вы понимаете в военно-морском юморе!
        7. dementor873 Ранг пользователя
          dementor873
          +3
          Сегодня, 10:29
          Цитата: vasyliy1
          Не понимаю , почему мы только обороняемся в Белгородской области? Почему не дана команда отодвинуть границу на безопасное расстояние от ударов артиллерии и рзсо!? Очень странные действия нашего руководства.

          А чего переживать явка на выборах уже 60%, 95 из них за Путина.
        8. ZovSailor Ранг пользователя
          ZovSailor
          -3
          Сегодня, 10:58
          vasyliy1
          Сегодня, 09:49
          Не понимаю , почему мы только обороняемся в Белгородской области? Почему не дана команда отодвинуть границу на безопасное расстояние от ударов артиллерии и рзсо!? Очень странные действия нашего руководства.
          Имею сказать, таки. Приказ! Не команда! о наступлении будет, когда созреют условия для прорывов наших ВС РФ в С ВО на нескольких участках ЛБС, чтобы гнать бандерхрюков до Львива, Ужгорода и Берлина! В данный момент при прорыве потери наших бойцов могут оказаться несоразмерными тем целям и задачам, которые поставлены.
          А пока, стиснув зубы и кулаки, мы поддержим ВС РФ в СВО, наш многонациональный и многоконфессиональный народ РФ в священный для мусульман месяц Рамадан и единство нашей страны назло лже-недо-западу для нашей Победы, одной на всех, мы за ценой не постоим!
        9. Баюн Ранг пользователя
          Баюн
          0
          Сегодня, 12:09
          Люди из телевизора - только 3-ий уровень управления. Это уже очевидно даже тем, кто за них всей душой, но дружен с логикой. №2 - Неизвестные Отцы уровня Хозяев Федерации. Над ними Папы(не только римские) Мира, Суверены нацвассалов.

          Сейчас, по сути, противостоят 2 глобальных проекта: глобализм Запада с их "должен остаться только один" и глобализм Северо-Востока с "пусть расцветают все цветы". Стране У не повезло в том, что военное противостояние этих мировых проектов происходит на ее земле.

          P.S.: Готовились биться немцами, но "лучший немец", товарищ Г, довел дело до очередной русской гражданской.
      2. Пастухов
        Пастухов
        -4
        Сегодня, 09:52
        Цитата: dmi.pris1
        Эту мразь только на ликвидацию.Поголовно.Жителям Белгородчины соболезнование

        Мои соболезнования семьям погибших..Ничего со следующей недели начнется месть жестокая и все сметающая ..Свинарник пора зачищать !!!!
        Действуй ВВП и хватит осторожничать ..Россия явно за тебя ,в очереди на выборах стоял реально soldier
        1. Taskhyl
          Taskhyl
          +7
          Сегодня, 10:03
          Про эту месть, "жестокую и всесметающую" трындят уже почти год. Вот- вот, сейчас, после обеда, с понедельника...)))
        2. Добрый злыдень Ранг пользователя
          Добрый злыдень
          +4
          Сегодня, 10:08
          Цитата: Пастухов
          Ничего со следующей недели начнется месть жестокая и все сметающая ..

          С чего бы?
          1. Пастухов
            Пастухов
            -9
            Сегодня, 10:33
            Цитата: Добрый злыдень
            Цитата: Пастухов
            Ничего со следующей недели начнется месть жестокая и все сметающая ..

            С чего бы?

            Ну как с чего ?..Нашему главе государства Российского ,будет выдан карт-бланш полного доверия ..Пусть доведет дело до конца .! Свинарник должен быть ликвидирован ..Чумка свинная распространяется
            1. Практик23354df Ранг пользователя
              Практик23354df
              +2
              Сегодня, 10:37
              Цитата: Пастухов
              .Нашему главе государства Российского ,будет выдан карт-бланш полного доверия

              А сейчас у главы государства, получается, нет полного доверия?
              1. vik669 Ранг пользователя
                vik669
                -1
                Сегодня, 11:43
                Но не пропьет, и не потеряет же а если ... больше — с другом пополам!
        3. Борис Сергеев Ранг пользователя
          Борис Сергеев
          +4
          Сегодня, 10:41
          Имея 6 лет в запасе, зачем Путину действовать? Разве что ещё какую -нибудь "пенсионную реформу" запустить- "повоняют и забудут" к 2030-му.
        4. Eug Ранг пользователя
          Eug
          +3
          Сегодня, 10:44
          Вы реально думаете, что Россия, стоящая о очередях на голосование, что-то решает? Хотелось бы, конечно, но, как по мне, увы - эта Россия всего лишь ширма, прикрывающая совсем другие интересы и периодически обеспечивающая их....
        5. AdAstra Ранг пользователя
          AdAstra
          +2
          Сегодня, 11:37
          А почему именно со следующей, а не с сегодняшней или вчерашней, а?
      3. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +2
        Сегодня, 11:14
        Пока шкурные интересы давлеют над гибелью наших граждан,войска не пересекут границу в Белгородчине!
    2. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +2
      Сегодня, 09:49
      В этом вся суть хахлизма, генетика такая.
      1. Пастухов
        Пастухов
        0
        Сегодня, 10:36
        Цитата: Ирек
        В этом вся суть хахлизма, генетика такая.

        Подтверждаю у самого родственники имеются и первая жена чистая хохлушка ..Выгнал за вранье и т.д.
    3. Gpn27 Ранг пользователя
      Gpn27
      +6
      Сегодня, 09:49
      И что. Они будут продолжать бомбить Белгород и одновременно строить укрепления в Харьковской области. Как раз когда мы вынуждены будем наступать по аналогии в Авдеевкой, они достроят укрепы. Мы потеряем на них намного больше, чем они сейчас
    4. Отшельница Ранг пользователя
      Отшельница
      +7
      Сегодня, 09:50
      Вампиры на территории РФ. Ждём-с Таурсы. И не только в Белгороде.
      ДА КО ЛЕ???
      1. vik669 Ранг пользователя
        vik669
        +3
        Сегодня, 11:46
        Да перестаньте вы переживать из-за сегодняшних неприятностей. Завтра будут новые!
    5. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +2
      Сегодня, 09:52
      Сволочи бандеровские.
      Короткий комментарий.
    6. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +3
      Сегодня, 09:55
      Обнаглели от безнаказанности,только стерев Банковую можно надеяться на затишье...ведь наверняка наши знают где сидят и Зе и Буданов.Зе пусть ещё побегает ,а Бу задержался....
      1. Отшельница Ранг пользователя
        Отшельница
        +2
        Сегодня, 10:05
        Кровавый клоун каждую ночь в новом месте ночует, а на Банковой только тех персонал. Ликвидация клоуна ничего не даст, вон уже Кличко-2 из Германии предлагает свою кандидатуру. Надо уничтожить Сырского и мамкин пирожок, возомнил из себя стратега, подстилка американская.
        1. ARIONkrsk Ранг пользователя
          ARIONkrsk
          +2
          Сегодня, 10:14
          Цитата: Отшельница
          Кровавый клоун каждую ночь в новом месте ночует, а на Банковой только тех персонал. Ликвидация клоуна ничего не даст, вон уже Кличко-2 из Германии предлагает свою кандидатуру. Надо уничтожить Сырского и мамкин пирожок, возомнил из себя стратега, подстилка американская.

          Зачем сейчас уничтожать Сырского, он неплохо на мясные штурмы отправляет своих и в котлах палит их, не дай бог кто умный придет.
          1. Борис Сергеев Ранг пользователя
            Борис Сергеев
            +3
            Сегодня, 10:25
            Может, всё гораздо проще: руководство Украины не трогают, поскольку (1) Путин израильскому премьеру обещал; (2) эти "партнёры" нужны переговоров, которые Путин предлагает каждую неделю. Если по "партнерам"ударят, вдруг там подумают, что Россия, действительно, собралась Украину денацифицировать!
        2. Арка Ранг пользователя
          Арка
          0
          Сегодня, 10:46
          В дополнение. Все эти иудушки - расходный материал. Поэтому когда "вдруг" появляются очередные полковники или генералы "серфенгисты", внезапно утонувшие на Гаваях, то тогда виден реальный ответ.
    7. Victal Ранг пользователя
      Victal
      +6
      Сегодня, 09:59
      Сегодня вампиры, завтра атакамсы, послезавтра штормшедовы, а если немного подождать то и томагавки будут, и будут выбивать заводы и инфраструктуру по всей России. Сейчас РФ делает ставку на уничтожение живой силы ВСУ, но для этих ударов вообще не нужен ни один украинец, достаточно пару натовских операторов
    8. Ralex Ранг пользователя
      Ralex
      +5
      Сегодня, 10:03
      Цитата: vasyliy1
      Не понимаю , почему мы только обороняемся в Белгородской области? Почему не дана команда отодвинуть границу на безопасное расстояние от ударов артиллерии и рзсо!? Очень странные действия нашего руководства.

      Вот и меня этот вопрос интересует. Ведь там нет никакого укрепрайона,да и войск особо нет.неужели у нас вообще нет резервов. Ну ведь очевидно же,что удар в Белгородской области поставит ВСУ в очень сложное положение.Но пока в сложном положении,к сожалению жители Белгородчины.
    9. Т-73 Ранг пользователя
      Т-73
      +2
      Сегодня, 10:16
      Да уж, действительно - гора вопросов. Оборонка как говорят работает 24х7, а прикрыть Курскую и Белгородскую намертво никак? Парни на передовой не могут прогибать сотнями километров. Банковскую оставить - самим нужна будет, а вот новостройки киевские можно и подравнять. Пусть почувствуют разницу. Не Зеля, он -95 мм ниже уровня земли. Но что обещал Порох? Забыли? Могу про детей напомнить. Мы там для всех почти - зло и русня. И почему не убедить в этом? Одни вопросы.
    10. LeutnantTom Ранг пользователя
      LeutnantTom
      0
      Сегодня, 10:20
      Будет ли теперь чешский посол приглашен в МИД и МИД будет грозить указательным пальцем?
      Есть ли у Шойгу или Путина еще несколько красных линий?
    11. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
      Виктор Ленинградец
      +5
      Сегодня, 10:41
      Стоит поверить Верховному: "Мы ещё не начинали".
      Очевидно готовимся, а пока - стоять и терпеть.
      Что у нас там в наборе: исключение применения ядерного оружия, готовность к переговорам, дальнейшая либерализация и приватизация. Хорошая легенда!
    12. Черноречье Ранг пользователя
      Черноречье
      +1
      Сегодня, 10:43
      Цитата: vasyliy1
      Не понимаю , почему мы только обороняемся в Белгородской области? Почему не дана команда отодвинуть границу на безопасное расстояние от ударов артиллерии и рзсо!? Очень странные действия нашего руководства.

      Да потомучто на это сейчас нету ни сил ни средств. Вы думаете что Путину всё это нравится ? Он бы с удовольствием бы отодвинул границу... Мы сейчас пожинаем плоды "великих" реформаторов армии, которые выгоняли боевых офицеров на гражданку без квартир и обеспечения, которые уничтожали военные училища и наш ВПК. Все знают фамилии негодяев но они прекрасно себя чувствуют. И ещё я не верю что президент был не в курсе. Ну возможно его специально неправильно информировали как и сейчас по поводу уже неуправляемой миграции из кишлаков и аулов.
      1. LeutnantTom Ранг пользователя
        LeutnantTom
        0
        Сегодня, 10:52
        Как я уже упоминал несколько недель назад, для России, для российского гражданского населения в приграничном районе было бы лучше иметь Берлинскую стену 2.0. строить! конечно, намного лучше!
        Это в первую очередь предотвратит проникновение в страну украинских террористов!
        1. vik669 Ранг пользователя
          vik669
          0
          Сегодня, 11:58
          Цитата: LeutnantTom
          было бы лучше иметь Берлинскую стену 2.0
          да и на берегу Ла-Манша желательно а то галльский петух что то разкукарекался
          1. vik669 Ранг пользователя
            vik669
            0
            Сегодня, 12:05
            Цитата: Виктор Ленинградец
            вот тогда - всё и начнётся.

            Да что вы говорите? Танцевала на столе? Я? В трусах? Да вы рано ушли...
    13. moneron Ранг пользователя
      moneron
      0
      Сегодня, 10:51
      всу делает всё , что в её силах при их возможностях. а мы?.....
      1. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
        Виктор Ленинградец
        0
        Сегодня, 10:58
        всу делает всё , что в её силах при их возможностях. а мы?.....

        Да нет, они тоже ограничиваются "эффектами на публику". Под тупых косят.
        Сейчас миттельшпиль - борьба за качество. Скоро наши партнёры будут вводить в операцию новые фигуры, вот тогда - всё и начнётся.
    14. юрий Л Ранг пользователя
      юрий Л
      +3
      Сегодня, 10:57
      Почему Киев ,Банковая 11,не получил за эту цепь злодеяний абсолютно оправданного в глазах всего Мира ответного подарка?Чем дальше,тем более понятна становится задумка укрофашиста.Смотрите,мы безнаказанно убиваем русских людей столько,сколько и когда хотим,потому что Ваша элита не будет отвечать на любое наше деяние,потому что её реальный Хозяин( тот же,что и Наш) так приказал( см.слова нашим интервьюерам опаснейшего,умного врага З.Бжезинского в интервью от 2009 "а Вы уверены,что Ваша элита,это Ваша ,а не Наша элита?Я не уверен в этом!")И вот сейчас укрофашист показывает всему миру,что он абсолютно безнаказанно может разрушать Россию(Белгород, Курск,Самара,Сызрань,Рязань,Кубань,Домодедово,скоро страницы не хватит перечислять ежедневные места атак)И тем призывает задуматься ,что нами правят..не совсем смелые люди.Через некоторое время он получит дроны с дальностью не 1000,а 3000км,и, здравствуй Урал,Сибирь.Еще через некоторое время он получит боголовки из Кобальта -60( посмотрите украинские ток шоу,про это часто медиа- враги говорят) и немедля их применит против Русских городов.Ответа не будет,будет только будет плач Яр..,извините Пескова по этому поводу.Ну а дальше- жди россиянин ядрен батон. И даже над словами наших Руководителей о применении Россией ЯО Запад ...просто смеется( см.например их реакцию на интервью Президента Киселеву) Видно что то ,чего мы не знаем,говорит Западу о ничтожности этих слов(и скорее всего,это надежда,а вдруг деньги украденные отдадут.Успокойтесь,не отдадут Никогда,а вот на верёвке надежды потаскают,коли Вы эти деньги любите больше ,чем Россию) Если б на месте Президента такое сказал бы Ким Чен Ын,то они слушали бы с замиранием сердца каждое слово ЕГО ,а так... Хуситов и то слушают куда более внимательно,потому что в их словах есть Воля применить Силу против западной нелюди,а у наших руководителей видно Сила есть,а вот Воли ... нет.Именно это нам изо всех сил показывают все последние дни укротвари,в этом задумка их Хозяина.Показать всем их место в мире( Шавка Моська лает,Слон идёт по городу,НО его ведут... дрессировщики)Неужели все так?
    15. Черноречье Ранг пользователя
      Черноречье
      +2
      Сегодня, 11:11
      Цитата: юрий Л
      Почему Киев ,Банковая 11,не получил за эту цепь злодеяний абсолютно оправданного в глазах всего Мира ответного подарка?Чем дальше,тем более понятна становится задумка укрофашиста.Смотрите,мы безнаказанно убиваем русских людей столько,сколько и когда хотим,потому что Ваша элита не будет отвечать на любое наше деяние,потому что её реальный Хозяин( тот же,что и Наш) так приказал( см.слова нашим интервьюерам опаснейшего,умного врага З.Бжезинского в интервью от 2009 "а Вы уверены,что Ваша элита,это Ваша ,а не Наша элита?Я не уверен в этом!")И вот сейчас укрофашист показывает всему миру,что он абсолютно безнаказанно может разрушать Россию(Белгород, Курск,Самара,Сызрань,Рязань,Кубань,Домодедово,скоро страницы не хватит перечислять ежедневные места атак)И тем призывает задуматься ,что нами правят..не совсем смелые люди.Через некоторое время он получит дроны с дальностью не 1000,а 3000км,и, здравствуй Урал,Сибирь.Еще через некоторое время он получит боголовки из Кобальта -60( посмотрите украинские ток шоу,про это часто медиа- враги говорят) и немедля их применит против Русских городов.Ответа не будет,будет только будет плач Яр..,извините Пескова по этому поводу.Ну а дальше- жди россиянин ядрен батон. И даже над словами наших Руководителей о применении Россией ЯО Запад ...просто смеется( см.например их реакцию на интервью Президента Киселеву) Видно что то ,чего мы не знаем,говорит Западу о ничтожности этих слов(и скорее всего,это надежда,а вдруг деньги украденные отдадут.Успокойтесь,не отдадут Никогда,а вот на верёвке надежды потаскают,коли Вы эти деньги любите больше ,чем Россию) Если б на месте Президента такое сказал бы Ким Чен Ын,то они слушали бы с замиранием сердца каждое слово ЕГО ,а так... Хуситов и то слушают куда более внимательно,потому что в их словах есть Воля применить Силу против западной нелюди,а у наших руководителей видно Сила есть,а вот Воли ... нет.Именно это нам изо всех сил показывают все последние дни укротвари,в этом задумка их Хозяина.Показать всем их место в мире( Шавка Моська лает,Слон идёт по городу,НО его ведут... дрессировщики)Неужели все так?

      Ну судя по тому как всё начиналось и к чему пришло всё так и будет как вы паписали.От Кремля сейчас трудно ждать адекватных действий. Кремль находится сейчас в шоке и рассказывает как их надули и обманули и всё равно с маниакальным упорством продолжает наступать на одни и те же грабли. Хочется Сталина И. В. Хотя бы на пол годика. Леопольды уже обрыдли всем.
    16. Хикаро Ранг пользователя
      Хикаро
      0
      Сегодня, 11:17
      Что бы отодвинуть границу и предотвратить обстрелы. не хватает ресурсов! Об этом уже много говорилось! Нужна 2 мобилизация и отбросить к черту все красные линии! Предполагаю. что после выборов президент объявит об этих мерах.иначе успеха не будет!
    17. Ksanatos Ранг пользователя
      Ksanatos
      0
      Сегодня, 11:24
      Как вариант: ВВП ждет мая, когда Зеля будет не легитимным. Тогда уничтожат всех.
    18. Роман Ефремов Ранг пользователя
      Роман Ефремов
      -1
      Сегодня, 11:25
      Цитата: vasyliy1
      Не понимаю , почему мы только обороняемся в Белгородской области? Почему не дана команда отодвинуть границу на безопасное расстояние от ударов артиллерии и рзсо!?

      До выборов не будет никаких резких движений с нашей стороны. После выборов можно ожидать и начала нашего наступления, и второй волны мобилизации.
      1. Ghost1 Ранг пользователя
        Ghost1
        +1
        Сегодня, 11:43
        А может и дальше будет так же без каких-либо резких движений. Тут сказать уверенно нельзя.
    19. Луенков Ранг пользователя
      Луенков
      +1
      Сегодня, 11:43
      Цитата: Борис Сергеев
      Когда сдавали север Харьковской области, об обстрелах Белгорода не задумывались? Или "мы-не такие", значит и "они -такие"? Они как раз такие, а руководство у нас никакое.

      .. Перегрупировка говорила о красных линиях, интервалах достоверности и желании спасти и показаться лучше. Спасатель во главе, это важно и это вам не думать о русских, которых слили в 90Х по национальным анклавам. География НПЗ в России сейчас и сегодня говорит о том, что красные линии они у Львова и Сувалок.
    20. vik669 Ранг пользователя
      vik669
      +2
      Сегодня, 11:53
      Цитата: Т-73
      а прикрыть Курскую и Белгородскую намертво никак?

      Ну а Брянскую Воронежскую и тд что - решать надо жёстко и резко чтобы больше другим не хотелось и даже не думалось
    21. штурм Ранг пользователя
      штурм
      +1
      Сегодня, 12:08
      И где хваленая разведка которая якобы отслеживает все перемещения противника в приграничной зоне....
      Раньше стреляли по приграничных селам, а теперь по областном центру вот и вся разница...

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