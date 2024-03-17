Не сумев прорваться через границу, ВСУ нанесли удар РСЗО «Вампир» и «Ураган» по Белгороду

Около 8.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и трех снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган». Дежурными средствами ПВО все реактивные снаряды уничтожены в воздухе над Белгородской областью

Ничего не добившийся на границе, противник перешел к своей излюбленной тактике ударов по населенным пунктам, под огнем с утра снова Белгород, имеются повреждения зданий и автотранспорта, а также пострадавшие. Об этом сообщают экстренные службы региона.На вечер субботы украинские нацисты так и не смогли прорвать границу и развить наступление. Практически полностью были прекращены боевые действия в районе Сподарюшено, снизилась активность ВСУ в районе Нехотеевки и Журавлевки. Наиболее активные бои шли в районе Козинки, где боевики ВСУ в течение дня пытались закрепиться на севере села и продвинуться по улице Мира, но наши им этого не позволили. Тем не менее вечером субботы бои в этом населенном пункте продолжались.На утро воскресенья противник снова ударил по Белгороду РСЗО RM-70 Vampire и "Ураган". Российская ПВО часть снарядов перехватила, но какое-то количество все же по городу ударило. Имеются попадания в жилые здания, автомобили. По предварительным данным, погиб один ребенок, снаряд попал в частный дом на Зареченской улице. Ранения получил мужчина, он доставлен в медицинское учреждение. Но это не окончательные данные.- говорится в сообщении Минобороны.