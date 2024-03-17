Украинские войска применяют американские ракеты AGM-88 HARM с истёкшим почти 30 лет назад сроком годности
Соединенные штаты используют Украину для утилизации старых вооружений и боеприпасов. Отправленное Киеву старье заменяется новыми вооружениями, которые заказываются на средства, якобы выделенные Украине. Как отмечают российские военные, многие применяемые ВСУ боеприпасы просто не срабатывают из-за того, что срок их годности давно истек.
ТГ-канал AnnaNews опубликовал кадры несработавшей американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, применяемой ВСУ для ударов по российским зенитным комплексам. Данные ракеты США поставляют Украине с 2022 года, причем американцы и не скрывают, что ракеты уже давно превысили свой срок гарантии. Но Зеленскому на это наплевать, самое главное, чтобы бесплатно и побольше.
Как видно по кадрам, гарантийный срок упавшей ракеты истек почти 30 лет назад, 31 октября 1995 года. Скорей всего, это и является основной причиной падения ракеты, она просто не смогла осуществить захват цели и упала, не сработав. По данным российских ресурсов, это далеко не первая такая находка, да и не последняя. Еще летом 2022 года наши находили ракету с истекшей гарантией в 1991 году.
Пентагон официально признал поставки на Украину противорадиолокационных ракет AGM-88 в августе 2022 года, они вошли в очередной пакет военной помощи. Как заявляли американские военные, Киев успешно интегрировал ракеты HARM в комплекс вооружения истребителей МиГ-29. С помощью данных ракет ВСУ охотятся на российские РЛС и зенитные комплексы.
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