Украинские войска применяют американские ракеты AGM-88 HARM с истёкшим почти 30 лет назад сроком годности

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Украинские войска применяют американские ракеты AGM-88 HARM с истёкшим почти 30 лет назад сроком годности

Соединенные штаты используют Украину для утилизации старых вооружений и боеприпасов. Отправленное Киеву старье заменяется новыми вооружениями, которые заказываются на средства, якобы выделенные Украине. Как отмечают российские военные, многие применяемые ВСУ боеприпасы просто не срабатывают из-за того, что срок их годности давно истек.

ТГ-канал AnnaNews опубликовал кадры несработавшей американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, применяемой ВСУ для ударов по российским зенитным комплексам. Данные ракеты США поставляют Украине с 2022 года, причем американцы и не скрывают, что ракеты уже давно превысили свой срок гарантии. Но Зеленскому на это наплевать, самое главное, чтобы бесплатно и побольше.



Как видно по кадрам, гарантийный срок упавшей ракеты истек почти 30 лет назад, 31 октября 1995 года. Скорей всего, это и является основной причиной падения ракеты, она просто не смогла осуществить захват цели и упала, не сработав. По данным российских ресурсов, это далеко не первая такая находка, да и не последняя. Еще летом 2022 года наши находили ракету с истекшей гарантией в 1991 году.


Пентагон официально признал поставки на Украину противорадиолокационных ракет AGM-88 в августе 2022 года, они вошли в очередной пакет военной помощи. Как заявляли американские военные, Киев успешно интегрировал ракеты HARM в комплекс вооружения истребителей МиГ-29. С помощью данных ракет ВСУ охотятся на российские РЛС и зенитные комплексы.
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    25 комментариев
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    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      +3
      Сегодня, 10:36
      а у нас так прямо " из печки"... все хламьё утилизирут потому как главное- впереди.
      1. ВадимЖивов Ранг пользователя
        ВадимЖивов
        +5
        Сегодня, 10:43
        Я занимался утилизацией ракет. Это не дешёвое удовольствие. Поэтому им и сплавляют весь хлам..
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 11:24
          Отправленное Киеву старье заменяется новыми вооружениями, которые заказываются на средства, якобы выделенные Украине.

          Им плевать на Украину,
          И что будет с ней потом,
          «Мировому властелину»
          Думать некогда о том...
          Пусть славяне там воюют,
          Он же будет торговать –
          Ведь, куда-то нужно «зброю»,
          Устаревшую сбывать...
          am
        2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
          Андрей Николаевич
          0
          Сегодня, 12:14
          Нашим политикам надо учиться у американцев. Ничего личного- только бизнесс
      2. Пастухов
        Пастухов
        -2
        Сегодня, 10:45
        Цитата: Аэродромный
        а у нас так прямо " из печки"... все хламьё утилизирут потому как главное- впереди.

        Тоже склады ,еще советские освобождаем от списанного всего ..А вот новейшее вооружение пока испытываем и устраняем недостатки .."Армата" там тестируется ,но не в качестве штурмовика ..,а этакий центр ИИ ударного Будем посмотреть
        1. частное лицо Ранг пользователя
          частное лицо
          +2
          Сегодня, 11:58
          А вот новейшее вооружение пока испытываем и устраняем недостатки .."Армата" там тестируется ,но не в качестве штурмовика

          На прошлой неделе тут на ВО была статья где автор доходчиво так описал ситуацию в нашем ВПК . Да и про ту же "Армату" уже было сказано и написано не раз дороговата "кольчужка" и в реалиях современной войны себя не оправдывает.
      3. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +2
        Сегодня, 11:12
        Они что-прокисли? fool Всукам любое оружие пойдёт,они бьют по площадям,по мирняку этими "старыми" ракетами!
        1. Uncle Lee Ранг пользователя
          Uncle Lee
          +1
          Сегодня, 11:46
          ракеты AGM-88 HARM с истёкшим почти 30 лет назад сроком годности
          Жаль, что они не взрываются при пуске....
    2. Buyan Ранг пользователя
      Buyan
      -2
      Сегодня, 10:40
      Скоро пойдут в ход лук и копья, при такой эскалации
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +5
        Сегодня, 10:41
        Тем не менее эти ракеты убивают. Наших людей убивают...
        1. Пастухов
          Пастухов
          0
          Сегодня, 10:50
          Цитата: Чёрный
          Тем не менее эти ракеты убивают. Наших людей убивают...

          Да убивают ...Маски запад уже давно сбросил и показал свой оскал кровавый ..Кто еще верит в "святую" дерьмократию западную ? И что они с Россией хотят сделать ?
          Думаю таких уже резко поубавилось И что делать и кто виноват ? В России уже даже самому тупому понятно
    3. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +1
      Сегодня, 10:40
      Хахлам сбагривают старьё со всего мира по цене нового , а кастрюлеголовые скачут от радости.
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 10:51
        Ну и что, они ведь скачут в кредит.
        1. Пастухов
          Пастухов
          -2
          Сегодня, 10:54
          Цитата: Кот Александрович
          Ну и что, они ведь скачут в кредит.

          Уже давно не скачут ..Денацифицированы и факельных шествий уже НЕТ И даже портреты Бандеры исчезли ..Вопли начинаются националього менталитета "А нас за шо ..?"
          Но уже поздно, русские свинорезы достали и прут злобные молчаливые
      2. Пленник Ранг пользователя
        Пленник
        0
        Сегодня, 11:03
        Девиз натЫ- хахлам хлам. laughing
    4. Egeny Ранг пользователя
      Egeny
      +5
      Сегодня, 10:45
      применяемые ВСУ боеприпасы просто не срабатывают из-за того, что срок их годности давно истек.

      ...не поняла, автор статейки ратует за то, чтобы все американские ракеты попадали в цель?
      Наши тоже "утилизируют" старые запасы, благо что научились применять новые методы апгрейда.
      1. stelltok Ранг пользователя
        stelltok
        0
        Сегодня, 11:09
        не поняла.....ратует за то...

        Ага. Похоже так и есть.
    5. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 10:50
      — Просроченные боеприпасы,вооружение,техника,устаревшие методы ведения войны и "правила международных отношений" всё утилизируется ...
    6. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      -2
      Сегодня, 11:10
      Какая страна,такие и боеприпасы ей присылает загнивший запад. . . hi
    7. красноярск Ранг пользователя
      красноярск
      -1
      Сегодня, 11:11
      [/quote]ТГ-канал AnnaNews опубликовал кадры несработавшей американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, применяемой ВСУ для ударов по российским зенитным комплексам. Данные ракеты США поставляю[quote]

      Вот и чудненько. А я считаю, что нам надо молча радоваться такому состоянию дел. И молиться за то, чтобы как можно больше у укров было таких ракет, и не только ракет.
    8. acetophenon Ранг пользователя
      acetophenon
      0
      Сегодня, 11:23
      Видимо, хорошие ракеты.Раз до сих пор годные.
    9. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 11:26
      Украинские войска применяют американские ракеты AGM-88 HARM с истёкшим почти 30 лет назад сроком годности

      В преддверии поражения «группа Зеленского» может отбиваться даже комнатными тапочками.
      Убедительная просьба: коли нет никакого желания уничтожить гада в логове, не дайте ему улизнуть от трибунала, чтобы не предоставить ему участь безбедного дожития (как ГМС) вместо ответа за свои кровавые преступления...
      stop Считаю необходимым отмену моратория на смертную казнь за военные преступления.
      Хищения и махинации в сфере производства вооружения и поставок техники и имущества тоже не должны остаться безнаказанными.
    10. Eug Ранг пользователя
      Eug
      0
      Сегодня, 11:31
      Что-то пока нет сообщений, что этот "хлам" взрывается до запуска и соответственно разваливает носитель.. а то, что с таким "хламом" так упорно сопротивляются - это скорее +, чем -...
    11. ANB Ранг пользователя
      ANB
      0
      Сегодня, 12:11
      Гарантийный срок и срок годности так то разные вещи.
      Но 30 лет - это уже все сроки вышли. Такие даже просто хранить опасно.
    12. жарофф Ранг пользователя
      жарофф
      0
      Сегодня, 12:16
      Судя по тону статьи,автор хочет,чтобы ВСУ вооружались исключительно передовым западным оружием

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