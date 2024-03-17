ВС России нанесли точечные ракетные удары по полигону ВСУ и пункту временной дислокации националистов
ВС России в последние дни нанесли ряд результативных ударов по местам дислокации украинских националистов и иностранных наемников. Часть этих ударов Киев признал, поскольку информация слишком быстро разошлась по СМИ, другую часть тщательно скрывает, чтобы не было паники. Как пример можно привести удары по Одессе, где погибло руководство нацбригад "Цунами" и "Людь", а также по Славянску и Житомирской области. Если про Одессу стало известно сразу, то по Славянску и Житомиру данных до сих пор нет, а там тоже неплохо прилетело.
Удар по полигону при войсковой части А0389 в Житомирской области был нанесен высокоточным оружием, вероятно ракетами ОТРК "Искандер". Причем снова прекрасно сработала российская разведка, ракеты ударили в самый нужный момент, когда на полигоне находилось большое количество украинских военных, проходивших слаживание перед оправкой на передовую. Точных цифр "двухсотых" и "трехсотых" нет, но судя по тому, как СБУ роет землю, прилетело там неплохо. Кроме того, проводились мероприятия по недопущению утечки информации.
- пишет ТГ-канал НгП раZVедка.
Еще один удар был нанесен по Славянску в ночь с пятницы на субботу. Под удар попал Котельно-механический завод, на территории которого был организован пункт временной дислокации нацбата "Волки да Винчи". Пункт был действительно временный, националисты использовали его всего два дня, проводя там перегруппировку. Вот по этому ПВД и прилетело две ракеты. В итоге 18 националистов прямиком отправились к Бандере, еще 25 получили ранения различной степени тяжести. Факт прилета тщательно скрывается, официально говорится, что имеются разрушения на заводе, пострадавших нет.
Нацбат "Волки да Винчи" является ключевой группировкой на Артемовском направлении, националисты пытаются перекрыть нашим путь на Часов Яр.
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