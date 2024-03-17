ВС России нанесли точечные ракетные удары по полигону ВСУ и пункту временной дислокации националистов

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ВС России нанесли точечные ракетные удары по полигону ВСУ и пункту временной дислокации националистов

ВС России в последние дни нанесли ряд результативных ударов по местам дислокации украинских националистов и иностранных наемников. Часть этих ударов Киев признал, поскольку информация слишком быстро разошлась по СМИ, другую часть тщательно скрывает, чтобы не было паники. Как пример можно привести удары по Одессе, где погибло руководство нацбригад "Цунами" и "Людь", а также по Славянску и Житомирской области. Если про Одессу стало известно сразу, то по Славянску и Житомиру данных до сих пор нет, а там тоже неплохо прилетело.

Удар по полигону при войсковой части А0389 в Житомирской области был нанесен высокоточным оружием, вероятно ракетами ОТРК "Искандер". Причем снова прекрасно сработала российская разведка, ракеты ударили в самый нужный момент, когда на полигоне находилось большое количество украинских военных, проходивших слаживание перед оправкой на передовую. Точных цифр "двухсотых" и "трехсотых" нет, но судя по тому, как СБУ роет землю, прилетело там неплохо. Кроме того, проводились мероприятия по недопущению утечки информации.



Место удара оцеплено, контрразведка СБУ проводит поиски потенциальных кротов, изымая телефоны и иные электронные устройства у офицерского состава, под проверку попадают, в том числе сами сотрудники СБУ

- пишет ТГ-канал НгП раZVедка.

Еще один удар был нанесен по Славянску в ночь с пятницы на субботу. Под удар попал Котельно-механический завод, на территории которого был организован пункт временной дислокации нацбата "Волки да Винчи". Пункт был действительно временный, националисты использовали его всего два дня, проводя там перегруппировку. Вот по этому ПВД и прилетело две ракеты. В итоге 18 националистов прямиком отправились к Бандере, еще 25 получили ранения различной степени тяжести. Факт прилета тщательно скрывается, официально говорится, что имеются разрушения на заводе, пострадавших нет.

Нацбат "Волки да Винчи" является ключевой группировкой на Артемовском направлении, националисты пытаются перекрыть нашим путь на Часов Яр.
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    29 комментариев
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    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +11
      Сегодня, 11:31
      ВСУ крайне возмущены, почему прилетает вторая ракета в момент разбора завалов.А нас за що! Да потому что вы ,ЛГБТэшники,сэр!!!Продали Родину ,за право ( дальше знаете за что).Это этого стоит.Вчера смотрел Кургиняна,а ведь он прав- для запада нет нацизма на Украине,есть только правые " патриоты".
      1. Пастухов
        Пастухов
        +1
        Сегодня, 11:38
        Цитата: tralflot1832
        ВСУ крайне возмущены, почему прилетает вторая ракета в момент разбора завалов.А нас за що,

        Мы их же методами начали действовать ..Вот и вопят ,а то привыкли ,что Россия добрая душа !
        Мы добрые и щедрые до поры до времени ..А потом ,кто не спрятался ,мы не виноваты падлы
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +5
          Сегодня, 11:46
          Одни из самых богатых люди в укрорейхе - это владельцы ритуальных услуг laughing
        2. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +1
          Сегодня, 11:47
          Цитата: Пастухов
          Мы их же методами начали действовать

          Точных цифр "двухсотых" и "трехсотых" нет, но судя по тому, как СБУ роет землю, прилетело там неплохо.

          Точных цифр «двухсотых» нет
          И «трёхсотых» тоже.
          Это был вам наш ответ
          По нацистской роже.
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 11:38
        Киев пытается скрыть последствия ударов российских ракет...

        Ну так может по Киеву долбанём, чтобы скрывать было нечего... Там Банковая и офис президента есть, есть здание Рады, есть киевские мосты... Когда они по Белгороду хреначат, особо цели не выбирают... am
      3. Арка Ранг пользователя
        Арка
        +1
        Сегодня, 11:42
        С учётом того, что изобрели нацизм англы с французами (немцы тут просто прилежные ученики и лабораторные мыши), то это все как в люфтваффе, когда его глава сам решал, кто еврей а кто нет.
        1. Фразах Ранг пользователя
          Фразах
          +1
          Сегодня, 12:16
          Зачетная теория, но нацизм не изобретали, он просто присущ определенному кругу известной нации, для которой все вокруг безмозглые гои, одни полезные, а другие совершенно бесполезные. В числе полезных англы и саксы.
          1. Арка Ранг пользователя
            Арка
            0
            Сегодня, 12:24
            Если исходить из того, что говорят и делают "представители любителей одной горы" то возразить нечего.
      4. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +3
        Сегодня, 11:51
        Цитата: tralflot1832
        ВСУ крайне возмущены, почему прилетает вторая ракета

        А не стой где попало - попадет еще ! wink
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +2
          Сегодня, 11:59
          Владимир.Был на смене,от нечего делать посмотрел фильм на России 24( советую) про якутский добровольческий полк.Командир полка- развенчаю ,к то говорит что в воронку второй снаряд не прилетает,ещё как прилетает.С такими мужиками мы победим.И это правильно что пошли видео о территориальных частях обороны России.А Вас что, на Сахалине НПЗ нет?
          1. carpenter Ранг пользователя
            carpenter
            0
            Сегодня, 12:18
            Цитата: tralflot1832
            .Был на смене,от нечего делать посмотрел фильм на России 24( советую) про якутский добровольческий полк.

            Посмотри на следующей смене сериал "Переведи ее через Майдан " 2024 года. режиссёр Глеб Алейников. Вся подноготная "404" и майдана.
          2. Uncle Lee Ранг пользователя
            Uncle Lee
            +1
            Сегодня, 12:19
            Цитата: tralflot1832
            на Сахалине НПЗ нет?

            Только разговоры есть ! Свои нефть, газ - все на вывоз. Обещают из газового конденсата гнать бензин, авиатопливо, дизельку. В проекте, а когда сделают - вопрос !
            1. tralflot1832 Ранг пользователя
              tralflot1832
              0
              Сегодня, 12:23
              Ну да ,танкерами и бензовозами это дороже и карман ширше у многих.
      5. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        -2
        Сегодня, 12:04
        Может быть,Путин в день выборов соизволит дать приказ вынести в пыль в киеве здания сбу,гур,мо ,генштаба всук,зданий рады и дворца зели как минимум?Сколько можно "играть в одни ворота,"впустую тратя слова на пресловутые "красные линии"?
        1. п-к Ранг пользователя
          п-к
          -1
          Сегодня, 12:18
          Он сказал, что мы не такие. И это не война, а специальная военная операция.
    2. Аргон Ранг пользователя
      Аргон
      +3
      Сегодня, 11:32
      Надеюсь МО России понимает, что укропы будут больше присылать БПЛА и у них уже производство БПЛА ставится на поток. Надеюсь работают по этому направлению.
      1. Арка Ранг пользователя
        Арка
        +4
        Сегодня, 12:00
        Вы уверены, что производство дронов идёт на территории 404? То, что враг перешёл к террору - ожидаемый факт. По иному нагло-саксы обоих изводов и не действуют. И снабжать своих прокси необходимым для этого будут по любому. Тем более, если под удар попали "отдыхающие в Альпах".
    3. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +4
      Сегодня, 11:33
      Радостно узнать.
      Раньше кончат, раньше наступит мир.
      Бейте гадов, ребята! Мы гордимся российской армией!
      1. Пастухов
        Пастухов
        +1
        Сегодня, 11:41
        Цитата: ROSS 42
        Радостно узнать.
        Раньше кончат, раньше наступит мир.
        Бейте гадов, ребята! Мы гордимся российской армией!

        Пора уже решить украинский вопрос ,иначе это все может затянутся на десятилетия
        Свинарник должен быть ликвидирован ! ЧУМА-нацистская там свинная
    4. Комментарий был удален.
    5. Joker62 Ранг пользователя
      Joker62
      0
      Сегодня, 11:35
      од удар попал Котельно-механический завод, на территории которого был организован пункт временной дислокации нацбата "Волки да Винчи"

      Очень хорошие волки попали под разделку своих шкур от российской ракеты!
      Браво! Так держать! good
      1. Пастухов
        Пастухов
        -1
        Сегодня, 11:42
        Цитата: Joker62
        од удар попал Котельно-механический завод, на территории которого был организован пункт временной дислокации нацбата "Волки да Винчи"

        Очень хорошие волки попали под разделку своих шкур от российской ракеты!
        Браво! Так держать! good

        Жаренной свининой запахло паленой negative
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          0
          Сегодня, 12:23
          Цитата: Пастухов
          Жаренной свининой запахло паленой

          Вижу, ваши минусаторы не любят жареной свинины.
    6. пешик
      пешик
      -4
      Сегодня, 11:41
      Цитата: tralflot1832
      ВСУ крайне возмущены, почему прилетает вторая ракета в момент разбора завалов.А нас за що,



      флот, - что-то маловато ракет, а?, всего две - что мало целей на Украине разведано? По Одессе, утром писали, - 10 гераней, на миллионник то 10 гераней всего.
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +3
        Сегодня, 11:48
        Гераньки это расходный материал, чтобы Одесситы не спали.Сам глава Одессы ,подтвердил- разнесены в хлам два сельско хозяйственных комплекса.Сельскохозяйственный комплекс имеет огромные ангары ,с системой поддержания заданного климата.Но тут Гераньки проверели климат и кто им дышал.
    7. Макsim
      Макsim
      0
      Сегодня, 12:05
      а какая сейчас дальность Искандеров?
      1. Андрей ВОВ Ранг пользователя
        Андрей ВОВ
        +1
        Сегодня, 12:14
        А с какой целью интересуетесь?
    8. cmax Ранг пользователя
      cmax
      0
      Сегодня, 12:08
      Молодцы, по больше бы! За Белгород, Донецк!
    9. п-к Ранг пользователя
      п-к
      +1
      Сегодня, 12:13
      Давно пора ударить по Банковой и прочим улицам.
    10. Андрей Москвин Ранг пользователя
      Андрей Москвин
      0
      Сегодня, 12:16
      проходивших слаживание перед оправкой на передовую.

      Оправиться то успели перед смертью?

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

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