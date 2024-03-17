Украинский ТГ-канал: Сырский пытается удержать фронт в районе Авдеевки вводом свежих резервов
Российская авиация и артиллерия не дают возможности ВСУ стабилизировать фронт в районе Авдеевки, удерживать позиции удается только с помощью перебрасываемых на направление резервов. Сырский пытается не допустить прорыва российских войск, поскольку новая линия обороны в районе Селидово еще не готова. Об этом пишут украинские ресурсы со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.
Командование ВСУ вынуждено бросать в бой новые резервы, ценой жизни украинских военных выигрывая время для постройки новой линии обороны в районе Селидово. Главком ВСУ Сырский уже перебросил под Бердычи подразделения из состава стратегического резерва, другого способа остановить российское наступление у него не нашлось. Надо признать, свежие силы сумели временно остановить продвижение российских войск, но именно, что временно. Российские ВКС с авиабомбами с УМПК и артиллерия буквально сточили резервы, после чего штурмовые группы снова пошли вперед. А это означает, что Сырскому необходимо снова вводить в бой резервы.
- пишет ТГ-канал "Резидент".
По данным другого ТГ-канала "Легитимный", украинская армия вошла в фазу, когда ежедневные потери превышают количество новых мобилизованных. Предполагается, что ближе к лету дефицит может составить 4 к 1, т.е. на 4 выбывших (убитые, раненые) придется всего один мобилизованный. А это означает, что затыкать дыры в обороне, как сейчас позволяет себе Генштаб ВСУ, будет уже некем.
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