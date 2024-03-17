Украинский ТГ-канал: Сырский пытается удержать фронт в районе Авдеевки вводом свежих резервов

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Украинский ТГ-канал: Сырский пытается удержать фронт в районе Авдеевки вводом свежих резервов

Российская авиация и артиллерия не дают возможности ВСУ стабилизировать фронт в районе Авдеевки, удерживать позиции удается только с помощью перебрасываемых на направление резервов. Сырский пытается не допустить прорыва российских войск, поскольку новая линия обороны в районе Селидово еще не готова. Об этом пишут украинские ресурсы со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.

Командование ВСУ вынуждено бросать в бой новые резервы, ценой жизни украинских военных выигрывая время для постройки новой линии обороны в районе Селидово. Главком ВСУ Сырский уже перебросил под Бердычи подразделения из состава стратегического резерва, другого способа остановить российское наступление у него не нашлось. Надо признать, свежие силы сумели временно остановить продвижение российских войск, но именно, что временно. Российские ВКС с авиабомбами с УМПК и артиллерия буквально сточили резервы, после чего штурмовые группы снова пошли вперед. А это означает, что Сырскому необходимо снова вводить в бой резервы.



Наш источник в Генштабе рассказал, что украинская армия не может стабилизировать фронт на Авдеевском направлении, из-за интенсивных обстрелов артиллерией и авиацией. Сырский вынужден перебрасывать все новые резервы, пока идет строительство оборонительных сооружений под Селидово

- пишет ТГ-канал "Резидент".

По данным другого ТГ-канала "Легитимный", украинская армия вошла в фазу, когда ежедневные потери превышают количество новых мобилизованных. Предполагается, что ближе к лету дефицит может составить 4 к 1, т.е. на 4 выбывших (убитые, раненые) придется всего один мобилизованный. А это означает, что затыкать дыры в обороне, как сейчас позволяет себе Генштаб ВСУ, будет уже некем.
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    6 комментариев
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    1. Пастухов
      Пастухов
      -1
      Сегодня, 12:17
      Поздно Сырский поздно .. hi
    2. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      -1
      Сегодня, 12:19
      Генерал труп пытается закопать побольше свежих бандеровских мертвяков. Больше мёртвых бандеровцев, чище воздух в России и её окрестностях!

      Слава России!

      Не забудьте проголосовать.
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 12:27
        Сырский вынужден перебрасывать все новые резервы
        Мясник, генерал 200...Отрабатывает свое название.
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      -1
      Сегодня, 12:20
      «Командование ВСУ вынуждено бросать в бой новые резервы, ценой жизни украинских военных выигрывая время для постройки новой линии обороны в районе Селидово» —

      — Для обороны тоже люди нужны,желательно военные ...
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 12:20
      Судя по тому как Сырский расходует резервы,лажа - мы потеряли ВСУ мобилизованных не проходит.Запад на этот инфовброс очень надеялся.
    5. Андрей ВОВ Ранг пользователя
      Андрей ВОВ
      +1
      Сегодня, 12:23
      Плюс эта авантюра Буданова, с сотнями подготовленных трупов...

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