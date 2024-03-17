Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» выбили ВСУ из поселка Мирное Запорожской области

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Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» выбили ВСУ из поселка Мирное Запорожской области

Хорошие новости приходят из Запорожской области, там подразделения ВС России заняли поселок Мирное, выбив находившиеся там силы ВСУ. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на сообщения с передовой.

По имеющейся на данный момент информации, штурмовые группы из состава 35-й армии группировки войск "Восток" выбили противника из поселка Мирное Запорожской области. Оборону там держали подразделения 203 батальона 108-й бригады ТРО. В 2022 году часть этой бригады присоединилась к новой 3-й штурмовой бригаде ВСУ, созданной ветеранами "Азова"* (террористическая организация, запрещена в России). Кстати, в составе этой бригады имеется целый батальон националистов, но не 203-й, а 98-й.



В ходе боев наши выбили противника из села, после чего не дали ВСУ ввести в бой резервы. Общие потери 203-го батальона ТРО ВСУ составили порядка 15 человек в самом селе, еще автомобиль и живая сила перед селом. Часть оборонявшихся сбежала.


В ходе боев отряды противника потеряли свыше 15 военнослужащих, малая часть сбежала. Попытки ВСУ ввести в бой резервы сорваны, уничтожен автомобиль и живая сила

- сообщают с передовой.

Отметим, что информация неофициальная, Минобороны никаких заявлений не делало, молчат и украинском Генштабе. Поселок Мирное находится между Ореховым и Гуляйполем.
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    50 комментариев
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    1. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +4
      Сегодня, 13:08
      Ну сейчас либералы поднимут вой, что их сородичей бьют. Сегодня день такой, что даже либералы с кладбища прийдут троллить патриотов, будут нахваливать ВСу, творить провокации. Даже не сомневаюсь. Однако поздравляю наших ребят с успехом, надеюсь, что либералы России, продажные и прогнившие, рано или поздно разделят судьбу уничтоженных бандеровцев.
      1. invisible_man Ранг пользователя
        invisible_man
        -19
        Сегодня, 13:09
        Вряд ли внимание злобных либералов привлекут очередные три сарая. Вот если бы прорыв фронта и выход на оперативный простор...
        Ах, да. "Не торопимся", "перемалываем"...
        1. Serhio250381 Ранг пользователя
          Serhio250381
          +8
          Сегодня, 13:26
          Три сарая у тебя в голове. Там укреп район, там выбор вектора для наступления и захода в тыл ВСУ. Но для таких, как ты. Прохоровское сражение, это миллионы русских и немецких войск, которые сражались за мелкую деревушку Прохоровка
          1. invisible_man Ранг пользователя
            invisible_man
            -12
            Сегодня, 13:33
            Я много раз слышал про эти страшные "укрепрайоны", но ни разу их не видел. Обычно это 2-3 траншеи и подвалы в разрушенных домах. Сколько пропаганда стращала трехэтажными бункерами в Авдеевке? И где они? Показали один раз очередной подвал.
            1. Serhio250381 Ранг пользователя
              Serhio250381
              +2
              Сегодня, 13:41
              А как ты их увидишь с дивана? Я тебе более скажу, что их и на местности плохо видно, потому что, если ты высунешь голову из своего окопа, не говоря уже о штурме, как в тебя тут же дрон прилетит. Но диванные умники этого не понимают
              1. invisible_man Ранг пользователя
                invisible_man
                -9
                Сегодня, 13:48
                Авдеевка освобождена? Так что мешает СМИ показать неприступный, заливаемый ВОСЕМЬ лет бетоном укрепрайон, об который бились лбом почти два года и которым оправдывали высокие потери? Да и телефоны с камерами у всех.
                1. Serhio250381 Ранг пользователя
                  Serhio250381
                  +5
                  Сегодня, 13:52
                  Сто раз уже показывали. У тебя на Украине такое не показывают?
                  1. invisible_man Ранг пользователя
                    invisible_man
                    -10
                    Сегодня, 13:53
                    Я в Москве живу. НИ РАЗУ не показали ни одного "страшного бункера". И в интернете ничего нет. Обычные подвалы, траншеи. Всё.
                    1. Serhio250381 Ранг пользователя
                      Serhio250381
                      +5
                      Сегодня, 13:56
                      Разу показали. Ты не свои украинские каналы смотри, а российские Что в твоем представлении страшные бункера? Как мамкин аналитик их себе представляет?
                      1. invisible_man Ранг пользователя
                        invisible_man
                        -8
                        Сегодня, 14:01
                        Врали, что за 8 лет в Авдеевке под руководством специалистов НАТО созданы мощные оборонительные сооружения, залитые бетоном и углубленные в землю аж на 2-3 этажа. Этим оправдывали неудачные штурмы и огромные потери. В реальности таких сооружений нет, а есть обычные подвалы - их и показывали по ТВ. Смотрю любую информацию, анализирую, делаю выводы.
                        1. Serhio250381 Ранг пользователя
                          Serhio250381
                          +3
                          Сегодня, 14:04
                          Так там бетонные бункеры понатыкану всюду. В реальности, про 2-3 этажа ты придумал. Но на Коксохиме, такие убежища реально есть. Их тоже показали. Еще раз, ты свои украинские репортажи не смотри.
                          Вбей в яндекс "Железобетонные крепости. Авдеевка." и посмотри
                        2. invisible_man Ранг пользователя
                          invisible_man
                          -7
                          Сегодня, 14:08
                          Пожалуйста, не тыкайте и не упоминайте свою любимую Украину. Это раз. Во-вторых, просмотрел уже всё, что только можно. Увиденное не впечатлило и под определение "крепость" никак не попадает.
                        3. Serhio250381 Ранг пользователя
                          Serhio250381
                          +1
                          Сегодня, 14:09
                          Я понимаю, что мамким украинский диванный боец переигрался в компьютерные игры и что-то себе в голове нафантазировал, но в реальности укрепления выглядят так
                        4. Дмитрий Иванов_1991 Ранг пользователя
                          Дмитрий Иванов_1991
                          -1
                          Сегодня, 14:06
                          ты распинаешься перед теми, кто смотрит скабееву и соловьёва, читают про розовых пони на максимально нейтральных и проплаченных каналах вроде колонелкассада.
                          манька мир называется. Когда голову прячут и не видят, не слышат реальность.
                          В манька-мире там у нас всегда победы и наступления, особенно смешно (и стыдно!) про это было слышать в сентябре 2022, когда мы делали переход на более выгодные позиции под Харьковом. Последствия этих перегруппировок - сегодня 16ти летняя девочка убита в Белгороде. Был бы буфер , который мы перегруппировали, она могла бы жить.

                          ПС: в Балаклеи было 2 роты, одна под руководством капитана, вторая лейтенанта. Когда случилось то, что случилось - капитан действовал строчкой Устава - если нет связи с вышестоящими, отходи на территорию, где эта связь есть. Он оставил свои позиции и вывел ребят. Капитан у Купянска очутился быстро.
                          А лейтенант действовал по строчке Указа - держи оборону, жди подкрепления, не отступай. В итоге, двое суток держали Балаклею, а потом в полном окружении выходили к Купянску, без боеприпасов и боясь каждого шороха.
                          Наградили как думаешь кого-нибудь из них? Верно, капитана - он сберёг людей и был старше по званию и отвечал за два участка - свой и лейтенанта. ПС: я эту историю как читал везде в то время, так и от человека, что на том направлении был слышал. Ему доверяю.
                        5. invisible_man Ранг пользователя
                          invisible_man
                          -7
                          Сегодня, 14:10
                          Да я уже вижу, что очередной "квас" :). Непробиваемые.
                        6. Андрей ВОВ Ранг пользователя
                          Андрей ВОВ
                          +5
                          Сегодня, 14:18
                          Сидишь в москве, так и сиди, видимо и мысли не было пойти воевать. Запускать в Авдеевку сьемочные группы-самоубийство, там мин понатыкано и дроны гоняют во всю. Укрепы были, бетонные, углубленные, между домами не просто траншеи прорыты были.. Местные кто штурмовал видели разницу между 14 годом и сейчас. На диване легко штурмануть какой то там укрепчик, а в реале кровушкой так умоешься, что мама не горюй.
                        7. invisible_man Ранг пользователя
                          invisible_man
                          -4
                          Сегодня, 14:31
                          Цитата: Андрей ВОВ
                          Сидишь в москве, так и сиди

                          Да вот, представь: сижу, и мне очень хорошо.

                          Цитата: Андрей ВОВ
                          Запускать в Авдеевку сьемочные группы-самоубийство

                          Телефон из кармана достать тоже самоубийство? Или у всех конопочные, без камер?
                        8. Андрей ВОВ Ранг пользователя
                          Андрей ВОВ
                          +1
                          Сегодня, 14:36
                          Вот так достают телеыоны, поснимать, плкалякать, а потом ах и прилетает. Зачем рисковать жизнью, ради картинки доя сидящего в москве диванного эксперта?
                        9. Lako Ранг пользователя
                          Lako
                          +3
                          Сегодня, 14:57
                          Да сейчас, все ЦИПСО "сидит в России" Ну и своя либеросня активировалась, политически важное событие, понимаэшь. Когда же ещё себя проявишь?
                        10. Stoned Alone
                          Stoned Alone
                          +2
                          Сегодня, 14:52
                          сам-то ты кто? очередной хохлобот
                        11. Serhio250381 Ранг пользователя
                          Serhio250381
                          +3
                          Сегодня, 14:12
                          Если бы в сентябре 2022г мы НЕ "делали переход на более выгодные позиции под Харьковом", то ты бы сейчас плакался об нескольких десятков тысяч убитых и пленных наших солдат, а ВСУ бы могли бы зайти в Белгород, потому что разгромили бы полностью нашу группировку войск на данном направлении
                        12. Дмитрий Иванов_1991 Ранг пользователя
                          Дмитрий Иванов_1991
                          -6
                          Сегодня, 14:15
                          а ты ? "ты бы сейчас плакался об нескольких десятков тысяч убитых и пленных наших солдат, ". Ты бы не плакался за наших пленных и убитых солдат?
                          вот и попался украинский предатель на страницах нашего форума.
                          дальнейшие беседы с тобой не веду. иди служи ципсо.
                        13. Serhio250381 Ранг пользователя
                          Serhio250381
                          +5
                          Сегодня, 14:18
                          Предатель тут только ты, который ноет, что наши смогли отвести войска, не попасть в окружении, сохранили армию и защитили Белгород от оккупации. Ничего, мы еще освободим Харьков и Суммы, а твой "легион свободы" уже разбит
                        14. Голландец Михель Ранг пользователя
                          Голландец Михель
                          +1
                          Сегодня, 14:31
                          Цитата: Дмитрий Иванов_1991
                          вот и попался украинский предатель на страницах нашего форума.
                          Здесь этих скаклов поле непаханное
                        15. invisible_man Ранг пользователя
                          invisible_man
                          -3
                          Сегодня, 14:18
                          А раньше-то подумать не судьба была? Что вводим микроскопическую группировку на территорию с населением 30+ миллионов, и что Украине будет помогать весь западный мир? И чтобы победить такое государство, надо не устраивать полицейскую операцию по стандартам НАТО, а проводить полноценную мобилизацию.
                        16. Дмитрий Иванов_1991 Ранг пользователя
                          Дмитрий Иванов_1991
                          -3
                          Сегодня, 14:23
                          ты сейчас в путина намекнул? что его хитрый план оказался пшиком?
                          путин же доверился своему куму медведчуку, который получая деньги от нашего гос-ва говорил - да стоит только зайти, флагами помахать - там все разбегутся. зуб свой медведчуковский даю. Дедушка наш и поверил.

                          или про герасимова-шойгу намекаешь?, которые в маршальских штанах не смогли додуматься, что они делают самую большую линию фронта , больше чем было в ВОВ (слова путина, видео цитата даже есть). И 1 миллион формы министр по тылу обещал предоставить, а потом эта форума куда-то делась и даже посадок громких не было. Тоже , наверное, часть плана?

                          некомпетенция же? или так и надо было? у соловьёва спросить надо - он быстро расскажет, как "мы только бровью шевельнём - украина поймёт всё!" (с) дословная видео цитата, или "Киев за три дня!" (с) видео цитата Симоньян.
                          неужели эти светлые и добрые теле-лица нас обманули? нет, не думаю.
                          значит всё-таки знаменитое путинское ХПП, а мы пока ещё не поняли итогов.
                        17. invisible_man Ранг пользователя
                          invisible_man
                          -2
                          Сегодня, 14:26
                          значит всё-таки знаменитое путинское ХПП, а мы пока ещё не поняли итогов.

                          Ну, собссно, да. Подождем, украинские дроны еще до Урала не долетели.
                        18. Gorohes Ранг пользователя
                          Gorohes
                          0
                          Сегодня, 14:31
                          За то по твоему московскому дому прилетел еще в прошлом году, верим верим бот ))
                        19. invisible_man Ранг пользователя
                          invisible_man
                          -3
                          Сегодня, 14:34
                          Не по моему, а по соседнему. Ленинский пр-т, 92, корп. 1
                          Странно слышать обвинение "бот" от чувака, который на форуме без году неделя)
                2. Андрей Василенко Ранг пользователя
                  Андрей Василенко
                  +1
                  Сегодня, 13:57
                  Ждите ответа. Хотя о чем я? Вы же сидите и пишете о нас, не от нас).
                3. Дмитрий Иванов_1991 Ранг пользователя
                  Дмитрий Иванов_1991
                  -2
                  Сегодня, 13:58
                  так показывали уже.
                  сейчас минусов наберу, но расскажу.
                  видео из телеги. Постили на канале Алекс Паркер Ретурнс.
                  где-то через пару дней как её взяли.

                  идут трое наших по улице, один снимает, один рядом и третий вдалеке.
                  Стоит разбитая бмп на обочине, вокруг неё (как бы сказать, чтобы не дискредитировать нашу армию) - лежат мужчины с красными повязками (я же не уточняю, как лежат, верно? скажем, отдыхают). Они их по именам называют, по позывным, этого нам огнемётчика в усиление дали, с этим утром шутки шутили. Человек 8. Идут дальше то слева лежит, то справа, то вдалеке. Около 15 за 4 минутное видео.
                  Видео сильное, показано натуралистично - цена боёв и всего одного финального наскока с захватом этой самой Авдеевки. На одной улочке метров 200.

                  Такое не публикуют у Колонелкассада, ура-соловьёва и прочих рыбарей. Это будни, это рутина войны. Потери есть с обеих сторон.. Но наших ребят, реально жалко..

                  Я почему всегда пишу в комментариях, все тут генералы красных стрелочек, особенно авторы статей, цитирую : "сегодня взяли то, завтра выйдем туда, а это уже открывает нам дорогу туда-то". Прям читаешь и радуешься своим глупеньким умом - как наши всё хорошо берут и легко получается. Особенно у рисователей стрелочек и кружочков с окружением врага.
                  А потом в телеге вот на такое видео попадаешься и сидишь пол вечера под эффектом - жалко мужиков. Кто-то стрелочки рисует, а кто-то тяжёлую мужскую работу делает, без пафоса и помпы ура-статей.
                  Простым мужчинам на фронте.
                  Вот им поклон, а рисователям стрелочек - с моей стороны - всегда негатив.
            2. Андрей Василенко Ранг пользователя
              Андрей Василенко
              +2
              Сегодня, 14:02
              Ни разу не видел? У нас легко. Иди записывайся в добровольцы. Хватать тебя за задницу никто не будет. На бойню посылают мясо. А мы сами решаем... И много когда-то решили.
        2. Дмитрий Иванов_1991 Ранг пользователя
          Дмитрий Иванов_1991
          -9
          Сегодня, 13:28
          как видно из новости, эти "три сарая" обороняли аж около 20!!!! солдат врага (15 убитых и малая часть сбежала = около ~20+).
          наши несколько месяцев пытались взять этот укреп район, и вот наконец-то взяли!
          они - молодцы!
          а ты сарказм пишешь, эх...
          1. invisible_man Ранг пользователя
            invisible_man
            -11
            Сегодня, 13:35
            Цитата: Дмитрий Иванов_1991
            эти "три сарая" обороняли аж около 20!!!! солдат врага

            Ух, ты! 20 солдат! Это всё меняет :)
            1. Serhio250381 Ранг пользователя
              Serhio250381
              +4
              Сегодня, 13:44
              Да, жалко тебя там не было, а то бы взял эту деревушку еще 2 года назад
      2. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +4
        Сегодня, 13:25
        А давайте ка для начала дождёмся подтверждения информации о освобождении села от всук,а то часто случается что кто-то выкладывая непроверенную информацию бежит впереди паровоза! hi
      3. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +8
        Сегодня, 13:41
        Ещё одна хорошая новость от военкоров - под Козинками сбили вертолёт UH-60 " Black Hawk" с 20 отборными укросвиньями на борту.
      4. Stoned Alone
        Stoned Alone
        +1
        Сегодня, 15:03
        либералы России они только в интернете существуют, и то там половина украинцев
    2. Кукурузник Ранг пользователя
      Кукурузник
      -15
      Сегодня, 13:27
      Домодедово бомбят, на избирательных участках с полудня очереди...
      1. Андрей ВОВ Ранг пользователя
        Андрей ВОВ
        +2
        Сегодня, 14:20
        Не бомбят, сбили беспилотник и в ступинском районе, волну не гони.
      2. Комментарий был удален.
      3. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 14:37
        Цитата: Кукурузник
        Домодедово бомбят, на избирательных участках с полудня очереди...

        а какая связь?
    3. Велизарий Ранг пользователя
      Велизарий
      -9
      Сегодня, 13:34
      Ээээ,так оно же с 2022 года уже освобождено. Как же можно освободить уже освобожденное ?
      Тут либо для создания позитивного фона стали выкладывать новости о освобождение освобожденного,либо наши карты даже самые объективные и дотошные ( например Лостаморовская) неточны.
      Во втором случае-поздравляем бойцов !
      1. guest Ранг пользователя
        guest
        -1
        Сегодня, 13:44
        Цитата: Велизарий
        Ээээ,так оно же с 2022 года уже освобождено. Как же можно освободить уже освобожденное ?

        Ну в 2022 много чего мы освободили, но потом были всякие "жесты доброй воли" и "перегруппировки".
        1. Дмитрий Иванов_1991 Ранг пользователя
          Дмитрий Иванов_1991
          -5
          Сегодня, 13:48
          занятие более выгодных позиций туда же..
          мы везде наступаем, прям как татары.

          анекдот в тему:
          — Как сказать по татарски вперед? — спрашивает русский у татарина.
          — Алга! — говорит татарин.
          — А как сказать назад?
          — У татар нет назад, они разворачиваются и алга!
      2. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        +1
        Сегодня, 13:46
        А еще у нас Херсон освобожден, Суммы и через какие города мы еще проезжали в начале СВО? Там куча населенных пунктов через которые мы просто проезжали в 2022г. Куча, которые постоянно переходят из рук в руки
        1. Андрей ВОВ Ранг пользователя
          Андрей ВОВ
          +1
          Сегодня, 14:21
          В Суммы мы не заходили, через Сумскую область да, входили, но город не брали.
    4. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 14:32
      когда вы начнете показывать привязки к мелкомасштабным картам, сиди и гадай где это, а если учесть что ЗО не один поселок с таким названием то вообще шиздец!!!
      1. Дмитрий Иванов_1991 Ранг пользователя
        Дмитрий Иванов_1991
        0
        Сегодня, 15:04
        есть канал в вк, телеге -Оружейный Мастер.
        Он раз в 2 дня выкладывает линию фронта, с километражом, видео подтверждением и своими комментариями. Сухо и по факту. Без ура-мы-завтра-в-киеве речей, все его прогнозы - ближайшие села в пределах 1-3км от участка фронта.
        Рекомендую.
        ПС: скриншот от вчерашнего видео оставлю.
        На нём видно - километраж (масштаб), приблизительная линия фронта, которую он вручную корректирует на основе видеофиксации (и объяняет почему сдвинул на 100 метров левее, на 150 правее - всё звучит логично, на мой взгляд), а не на основе рапортов конашенкова по 2-3км сдвигает туда-сюда линию фронта.
        Видео как раз на скрине - точка обзора с беспилотника и по ним виден рельеф, нас. пункт, посадки и т.д.
    5. Victor19 Ранг пользователя
      Victor19
      0
      Сегодня, 15:42
      Слава армии России! текст короткий
    6. lisikat2 Ранг пользователя
      lisikat2
      0
      Сегодня, 15:59
      "между Ореховым и Гуляйполем" мне это напомнило историю: ведь, Гуляйполе это родина Нестора Махно . Яркая была личность.
      Мне , довольно, много пришлось читать о Несторе Махно, но мне запомнился Махно в фильме'"Хождение по мукам"1977

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