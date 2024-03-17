Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» выбили ВСУ из поселка Мирное Запорожской области
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Хорошие новости приходят из Запорожской области, там подразделения ВС России заняли поселок Мирное, выбив находившиеся там силы ВСУ. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на сообщения с передовой.
По имеющейся на данный момент информации, штурмовые группы из состава 35-й армии группировки войск "Восток" выбили противника из поселка Мирное Запорожской области. Оборону там держали подразделения 203 батальона 108-й бригады ТРО. В 2022 году часть этой бригады присоединилась к новой 3-й штурмовой бригаде ВСУ, созданной ветеранами "Азова"* (террористическая организация, запрещена в России). Кстати, в составе этой бригады имеется целый батальон националистов, но не 203-й, а 98-й.
В ходе боев наши выбили противника из села, после чего не дали ВСУ ввести в бой резервы. Общие потери 203-го батальона ТРО ВСУ составили порядка 15 человек в самом селе, еще автомобиль и живая сила перед селом. Часть оборонявшихся сбежала.
В ходе боев отряды противника потеряли свыше 15 военнослужащих, малая часть сбежала. Попытки ВСУ ввести в бой резервы сорваны, уничтожен автомобиль и живая сила
- сообщают с передовой.
Отметим, что информация неофициальная, Минобороны никаких заявлений не делало, молчат и украинском Генштабе. Поселок Мирное находится между Ореховым и Гуляйполем.
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