Шойгу поручил командованию Черноморского флота дооборудовать корабли дополнительными огневыми средствами
113
Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил командованию Черноморского флота принять меры к установке дополнительных огневых средств на корабли и суда флота для защиты от безэкипажных катеров, которыми атакует Украина. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
Шойгу сегодня в рамках рабочей поездки посетил командный пункт Черноморского флота, где заслушал доклады командования и офицеров по текущей обстановке и выполнении боевых задач в зоне ответственности. Министр поручил оборудовать корабли дополнительными огневыми средствами, в том числе крупнокалиберными пулеметами, для отражения атак безэкипажных катеров ВМС Украины. Кроме того, Шойгу поставил командованию флота задачу проводить тренировки по отражению атак беспилотников, как в дневное, так и в ночное время.
Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом. Тренировки по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Проводить днем и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы
- добавил министр.
Ранее Зеленский заявил, что созданный Украиной флот безэкипажных катеров "уничтожил" чуть ли не половину Черноморского флота, загнав боевые корабли ЧФ под защиту портовой инфраструктуры. В Киеве утверждают, что уже освободили от российских кораблей западные районы Черного моря.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация