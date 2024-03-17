Шойгу поручил командованию Черноморского флота дооборудовать корабли дополнительными огневыми средствами

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Шойгу поручил командованию Черноморского флота дооборудовать корабли дополнительными огневыми средствами

Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил командованию Черноморского флота принять меры к установке дополнительных огневых средств на корабли и суда флота для защиты от безэкипажных катеров, которыми атакует Украина. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Шойгу сегодня в рамках рабочей поездки посетил командный пункт Черноморского флота, где заслушал доклады командования и офицеров по текущей обстановке и выполнении боевых задач в зоне ответственности. Министр поручил оборудовать корабли дополнительными огневыми средствами, в том числе крупнокалиберными пулеметами, для отражения атак безэкипажных катеров ВМС Украины. Кроме того, Шойгу поставил командованию флота задачу проводить тренировки по отражению атак беспилотников, как в дневное, так и в ночное время.



Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом. Тренировки по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Проводить днем и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы

- добавил министр.

Ранее Зеленский заявил, что созданный Украиной флот безэкипажных катеров "уничтожил" чуть ли не половину Черноморского флота, загнав боевые корабли ЧФ под защиту портовой инфраструктуры. В Киеве утверждают, что уже освободили от российских кораблей западные районы Черного моря.

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    113 комментариев
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    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +24
      Сегодня, 13:46
      Это типо без него они этого не понимали?.....может всё же распорядился выделить средства для их дооборудования?
      1. Пастухов
        Пастухов
        +2
        Сегодня, 13:55
        Одессу нужно брать !!! А не дооборудовать ..Мочат они наши коррабли буквально в упор падлы
        ФАБ-ми разрушить в конце концов Что тянем то ?
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +3
          Сегодня, 14:40
          Шойгу поручил командованию Черноморского флота дооборудовать корабли

          Это нужно было делать два года назад, а сейчас нужно всё подкреакловское побережье в труху превращать... Порты в первую очередь... А иначе, как говорил Юлий Цезарь - Мой народ, меня не поймёт!!! request
          1. Аль Манах Ранг пользователя
            Аль Манах
            +2
            Сегодня, 15:01
            Поймёт, не поймёт, но снова выберет. Жаль, правда, что далеко не Цезаря...
            1. Egeny Ранг пользователя
              Egeny
              -2
              Сегодня, 15:14
              Олег, на всех "цезарей" не хватит, имеем что имеем, а вот "крупнокалиберный пулемет... в том числе", в числе "панцирей" или без оных? Может Кужугетович про лазер что-то вещал или дробовиками обойдёмся, которые закупили для борьбы с БПЛА.
              Каждому моряку и по дробовику.))
              1. Аль Манах Ранг пользователя
                Аль Манах
                +2
                Сегодня, 15:17
                Так даже дробовики не положены, а принять их на вооружение у него мозгов не хватит, какие уж там лазеры и прочие звёзды смерти...
                1. Egeny Ранг пользователя
                  Egeny
                  -1
                  Сегодня, 15:20
                  ... какие, какие... "пересветы", например, к палубе прикрутить.)
          2. Egeny Ранг пользователя
            Egeny
            -1
            Сегодня, 15:17
            ...Лёва, а ты крут, однако и дядя Вова не Цезарь.)
      2. ramzay21 Ранг пользователя
        ramzay21
        +33
        Сегодня, 13:59
        Прошло всего два года СВО и наконец в голове Министра обороны, который радостно принимал вообще безоружные корабли наконец возникло гениальное решение! А вот отмиралам-плотоводцам такая идея за два года в голову не пришла почему-то! Или приказа ждали.
        Интересно а чтобы установить боновые заграждения во всех базах ВМФ России они тоже будут приказа ждать?
        1. invisible_man Ранг пользователя
          invisible_man
          +8
          Сегодня, 14:42
          Шойгу - интеллектуал. До других бы дошло на четвертый год.
          1. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            +1
            Сегодня, 15:20
            Да как же так!!С поручениями опередил Самого!
        2. ANB Ранг пользователя
          ANB
          +7
          Сегодня, 14:49
          . Интересно а чтобы установить боновые заграждения во всех базах ВМФ России они тоже будут приказа ждать?

          Так нечестно. Вы знали ответ. :)
          Естественно, будут ждать.
          1. УАЗ 452 Ранг пользователя
            УАЗ 452
            +10
            Сегодня, 15:05
            Давным давно, в 2007 году, я читал интервью адмирала Высоцкого, недавно назначенного главкома ВМФ. На вопрос журналиста - в чём адмирал видит свои главные задачи на этом посту, тот ответил - в том, чтобы неукоснительно выполнять требования руководящих документов. Я был в шоке: всегда считал, что на таких должностях главная задача, как раз разрабатывать эти документы, проводить постоянную ревизию ранее принятых на предмет их соответствия современным требованиям, при несоответствии - безжалостно отменять, исправлять. Но как показали последние 2 года, в ВМФ высший комсостав свою деятельность действительно строил так, как и адмирал Высоцкий. Впрочем, судя по тому, что особых побед у нашего флота не было с Синопа, то есть уже больше 170 лет, эти "традиции" задолго до него сложились в когда-то (при Ушакове) славном Российском флоте.
            1. ANB Ранг пользователя
              ANB
              +5
              Сегодня, 15:11
              Ну, в контр адмиралы ещё попадают думающие(знал минимум одного такого ) , но дальше они сейчас не поднимаются. В СССР (при Горшкове) инициатива на флоте ещё была, потом ее стали гнобить.
            2. ANB Ранг пользователя
              ANB
              +4
              Сегодня, 15:16
              . чтобы неукоснительно выполнять требования руководящих документов.

              Я сталкивался с Евменовым на Камчатке.
              1. Он и тогда любил "устав", хотя и подводник
              2. Похоже, начиная с Высоцкого, на замену они себе подбирали таких же, как они сами
              3. Боновые в бухте Крашенинникова черт знает сколько лет были собраны в кучу и никто их нормально не выставлял. Ну и откуда Евменов мог узнать, как ими пользоваться? :)
        3. spirit Ранг пользователя
          spirit
          +2
          Сегодня, 14:50
          Прошло всего два года СВО и наконец в

          Про таких как "паркетный фельдмаршал" хорошо сказал один Генерал США на примере Саддам
        4. Bulrumeb Ранг пользователя
          Bulrumeb
          0
          Сегодня, 15:27
          Не то что не пришла, а бывшему командующему ЧФ пришла идея прямо запретить дооборудование кораблей дополнительными огневыми средствами. Но об этом почему-то молчок.
        5. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
          БЭТ-МЕНТ
          0
          Сегодня, 15:34
          Повесть о том как Мужик двух генералов прокормил, Салтыкова Щедрина почитайте. Ничего не изменилось.
      3. Hagen Ранг пользователя
        Hagen
        +18
        Сегодня, 14:00
        Цитата: Чёрный
        Это типо без него они этого не понимали?

        Один из командующих КЧФ в свое время приказом запретил устанавливать на корабли оборудование и приборы, не предусмотренные проектом. К сожалению наши высшие флотоводцы очень долго раскачиваются и игнорируют чужой опыт, а свой накапливают с трудом и под нажимом сверху. Блиц-решение лежало на поверхности. Трудно объяснить причины его игнорирования. Возможно, не здоровые амбиции и страх предъявить нештатный запрос старшему командиру. Хотелось бы, чтобы об этих причинах рассказало решение суда по делу о бездействии должностных лиц в боевой обстановке.
        1. Аэродромный Ранг пользователя
          Аэродромный
          +19
          Сегодня, 14:07
          даже не знаю как без мата это комментировать...
          1. Чёрный Ранг пользователя
            Чёрный
            +4
            Сегодня, 14:13
            Один из командующих КЧФ в свое время приказом запретил устанавливать на корабли оборудование и приборы
            Надеюсь следователи военной прокуратуры спросят его о причинах такого решения
          2. мордвин 3 Ранг пользователя
            мордвин 3
            +6
            Сегодня, 14:23
            Цитата: Аэродромный
            даже не знаю как без мата это комментировать...

            Пи-пи-пи, шойгу, пи-пи-пи...
          3. BABAY22 Ранг пользователя
            BABAY22
            +8
            Сегодня, 14:31
            Так а чего ж не комментировать...
            Это ж целый Министр Обороны сухопутный с рождения, велит поставить пулемет на судно. А где ж тогда все морские, прости господи, аналитики, стратеги, тактики, инженеры вооружейники и т.д. Они чем занимаются, что у нас флот без оружия на войну явился.
          4. ANB Ранг пользователя
            ANB
            +1
            Сегодня, 15:01
            . даже не знаю как без мата это комментировать...

            Надо собраться, глубоко вздохнуть и выдохнуть. Досчитать до 10. А потом поставить в комментарии много звездочек. :)
          5. СергейАлександрович Ранг пользователя
            СергейАлександрович
            0
            Сегодня, 15:11
            А что в этом непонятного? Здесь на форуме есть с десяток "экспертов", с "маршальскими" погонами, на чистом глазу утверждающих, что большие десантные корабли должны быть безоружными. К ним и прислушивались. У них вам пулемета не выпросить.
            В их понимании, каждый выход БДК в море должен сопровождаться эскортом из сторожевиков по кругу, словно это авианосцы.
        2. УАЗ 452 Ранг пользователя
          УАЗ 452
          +2
          Сегодня, 15:12
          Если верить ТГ "Рыбарь", одной из причин недавней потери корвета было позднее начало борьбы за живучесть, связанное с бюрократическими (!) проволочками.
          Однако поздно начавшаяся борьба за живучесть из-за ожидания приказа командования по сути решила исход.

          если это так, то ниже падать просто некуда - если на военном флоте для начала борьбы за живучесть корабля требуется решение вышестоящего командования, то флота больше нет, и никакие реформы и преобразования труп не воскресят, можно только с нуля создать новый флот, избавившись от всех "традиций" предыдущего.
          1. Hagen Ранг пользователя
            Hagen
            0
            Сегодня, 15:34
            Цитата: УАЗ 452
            ниже падать просто некуда - если на военном флоте для начала борьбы за живучесть корабля требуется решение вышестоящего командования,

            Потому и говорю, что должен быть суд, который бы расследовал упущения всех причастных к происшествиям, связанным с утоплением корабля, а виновные должны получить реальное наказание. Всех, не тронутых этим решением командиров, демонстративное наказание больших и малых командиров за потерю корабля должно научить ответственности за порученное оружие и личный состав. По-другому никак. Потом нужно вспомнить военно-научные конференции, что провели после Берлинской наступательной операции и повторить опыт, в целях поиска проблемы и ее решений. По итогам принять решения по реализации одобренных конференцией мер улучшения боевой подготовки и работы флота. Нет ничего сложного. Только растягивать дело на пятилетку не надо.
          2. СергейАлександрович Ранг пользователя
            СергейАлександрович
            0
            Сегодня, 15:44
            Для начала туда надо особистов и прокуратуру прислать, для выяснения всех обстоятельств, а по результатам проверок делать выводы.
      4. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +3
        Сегодня, 14:16
        А что с поиском вражеских морских дронов и их поражением вдали от наших баз?Почему на кораблях нету вертушек,почему ночью вертолёты не патрулируют акваторию совместно с кораблями?Где пусть и беспилотные вертолёты-дроны которые массово пиарили не один год подряд?Почему в кремле заметили то что видит вся страна только сейчас?
        1. Ярик Ранг пользователя
          Ярик
          +2
          Сегодня, 14:51
          Где пусть и беспилотные вертолёты-дроны.....Потому что на Вайлберес их еще не завезли
      5. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        +2
        Сегодня, 14:57
        Глядя на... лицо нового командующего флотом (это же он там сидит?) - может и не понимали?
        Но теперь, слаба богу, приехал главный инспектор-стратег-тактик всея Руси и дал ценный совет-приказ
        Так победим
      6. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
        БЭТ-МЕНТ
        0
        Сегодня, 15:52
        Когда на флоте у нас последний раз были учения по противолодочной, противолодочной, противодроновой защите проводились? Поиск уничтожение АПЛ это целое дело. Корабли то у нас есть для таких операций, соединения? Что с морской авиацией, противолодочными вертолётами. Страшно подумать что будет если не Украина нападет , а Япония например. Это будет вторая Цусима.
    2. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      +18
      Сегодня, 13:46
      Мудрые и своевременные руководящие указания министра! Раньше-то без Шойгу о чём адмиралы думали? Ни тебе дополнительных средств, ни нужного числа учений.
      Хорошо, что такой мудрый человек руководит.
      1. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        +9
        Сегодня, 13:50
        А у нас всегда так. Пока что-то очень плохое не случится, ничего делать не будут. НПЗ, как стояли без прикрытия от дронов, так и стоят. Сейчас защиту героически будут строить
        1. Кот Александрович Ранг пользователя
          Кот Александрович
          +10
          Сегодня, 13:52
          Жаль, что в заметке не сказано, а кто же это надоумил Шойгу всё это приказать! Родина должна знать своих героев!
          Да, и медаль ему выдать. Не Шойгу, а подсказчику. Хотя, и Шойгу можно, тоже заслужил.
          1. Монтесума Ранг пользователя
            Монтесума
            +1
            Сегодня, 14:13
            Цитата: Кот Александрович
            Жаль, что в заметке не сказано, а кто же это надоумил Шойгу всё это приказать! Родина должна знать своих героев!
            Да, и медаль ему выдать. Не Шойгу, а подсказчику.

            Можно даже орденом наградить, исходя из важности принятого (наконец-то!) решения. Воистину, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Ну очень долго рожали решение проблемы. Всегда критиковал диванных подсказчиков (хотя и сам такой), но в данном случае они гораздо раньше отреагировали.
          2. TOS-NN Ранг пользователя
            TOS-NN
            +1
            Сегодня, 14:30
            Видимо дошли хоть отголоски взрыва комментариев на ВО вокруг
            заметок об атаках БЭКов противника, ситуации вокруг Котова и
            проекта корабля 22160 вообще. Не зря всё-таки пишем, не зря..
      2. BAI Ранг пользователя
        BAI
        +7
        Сегодня, 13:59
        Раньше-то без Шойгу о чём адмиралы думали?

        Бывший командующи ЧФ (которого недавно сняли) ЗАПРЕТИЛ ставить дополнительные огневые средства на корабли. Вот об этом и думали
        1. УАЗ 452 Ранг пользователя
          УАЗ 452
          +1
          Сегодня, 15:18
          Наверное, из-за того, что с дополнительными огневыми точками, корабли не так красиво смотрелись на парадах, а наши адмиралы (да и генералы тоже) за десятилетия привыкли думать только такими категориями - внешний вид, парады, строевые смотры, и прочая мишура. ЭТИ уже по другому не смогут, а меняют их, если меняют, на точно таких же.
    3. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
      ваш вср 66-67
      +8
      Сегодня, 13:47
      Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил командованию Черноморского флота принять меры к установке дополнительных огневых средств на корабли и суда флота для защиты от безэкипажных катеров, которыми атакует Украина. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
      Ну слава Богу! Не прошло и трех лет, как родилось поручение!
      1. Павел_Свешников Ранг пользователя
        Павел_Свешников
        +4
        Сегодня, 13:57
        И этого мало. Неплохо бы оборудовать их Ланцетами с тепловизорами, и обучить экипаж. Корабли все-таки стоят не копейки и дешевле потратить десяток ланцетов, чем один корабль. А лично я еще бы и еще разведовательными беспилотниками оборудовал и постоянно держал бы в воздухе пару беспилотников для контроля обстановки вокруг корабля на удалении хотя бы 5 миль. И это ни капли не много с учетом, что от этого зависят жизни моряков.
        1. Kwasar9000 Ранг пользователя
          Kwasar9000
          +2
          Сегодня, 14:14
          Десяток ланцетников и рыба-пила, всё снесут, поверьте! А адмиралов давно пенсия и рыбалка ждут.
        2. Владимир М Ранг пользователя
          Владимир М
          0
          Сегодня, 15:11
          Это конечно хорошо - дополнительные Ланцеты с тепловизорами, пара которых будет нарезать круги вокруг корабля на удалении 5 миль. Но тут возникает сразу несколько вопросов, где хранить на этих кораблях эти беспилотники с ЗиПом и с сопутствующим оборудованием, сколько их в конечном счёте надо будет для контроля обстановки вокруг корабля и кто будет управлять этим всем вооружением на корабле. Одно дело раздать "ценные указания", а дальше трава не расти. Совсем другое - практически выполнить "ценные указания" с пользой для дела.
      2. Гардамир Ранг пользователя
        Гардамир
        +2
        Сегодня, 14:35
        А толку от этого поручения?! Сколько надо крупнокалиберных пулеметов на каждый кораблик, чтоб он себя защитил. Пока пулеметы устанавливают, укры пошлют подводные безэкипажники.
        В первую очередь надо научиться видеть противника, все эти РЭБ. гидроакустика. И стрелять не из рогаток, а чем то существенным.
    4. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      +4
      Сегодня, 13:49
      Офигеть, не прошло и 3х лет. Вот за это предложение меня тут постоянно минусовали и говорили, что я ничего не понимаю и вообще
      1. Voronezh Ранг пользователя
        Voronezh
        +7
        Сегодня, 14:22
        Конечно не понимаете. Доп. огневые средства это же сверхштатное имущество. Его надо на каком то основании выдать и поставить на учет, опять же выделять на него сверхштатный, не предусмотренный нормами БЗ. Который надо как то списывать. Опять же схемы расположения, расчеты по углам......... короче, это увлекательнейший, как сейчас говорят, квест! И в нем задействована будет масса людей, причем не всегда компетентных, просто им прикажут. И отчитаются еще до того как эти пулеметы доедут со складов на корабли.....А почему до сих пор этого нет, так я вам скажу. В ВС строго запрещена эксплуатация нештатного имущества, а уж вооружения и подавно. И для фин.департамента абсолютно фиолетово что некоторым образом идут БД, как говорится, инструкция старая но никем не отмененная. А у всех снятых начальников не хватало очевидно смелости без команды дополнительно защитить корабли. А попросить эту самую команду дать опять же смелость нужна....
        1. BABAY22 Ранг пользователя
          BABAY22
          +2
          Сегодня, 14:41
          Цитата: Voronezh
          инструкция старая но никем не отмененная

          Говорят, один офицер по увольнению, потребовал коня и сбрую, ссылаясь на Приказ 30-х годов...
          Вроде выдали...
    5. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      +1
      Сегодня, 13:50
      Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом. Тренировки по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Проводить днем и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы
      - добавил министр.


      а мы то думали, что они сами смогут, а до него только донесут свое решение...
      а если бы он не скомандовал сейчас? - то, так и гибли моряки и корабли???
      как там было сказано папой Карлой: " страна дураков"
      а лицо не переднем плане фотографии - такое одухотворенное....,
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +5
        Сегодня, 13:55
        Лицо на переднем плане наконец-то получило ценное указание.
      2. 16112014nk Ранг пользователя
        16112014nk
        +4
        Сегодня, 14:39
        Цитата: Дедок
        лицо не переднем плане фотографии - такое одухотворенное....

        Лицо не обезображенное интеллектом.
        Думать и действовать самостоятельно не способное. Только по приказу.
    6. Aken Ранг пользователя
      Aken
      +12
      Сегодня, 13:54
      Спасибо Шойгу за заботу.
      Если бы не его своевременное указание, ЧФ потерял бы от дронов кучу кораблей.
      Счастлива страна, имеющая такого министра обороны.
    7. Dart2027 Ранг пользователя
      Dart2027
      0
      Сегодня, 13:55
      Интересно что это будет. Мне кажется, что нужно ставить на каждый борт по 3 АК-630 с возможностью вести огонь по поверхности моря и приборами ночного видения. Вот только на уже построенных кораблях это нереально, так что скорее всего будут пулеметы, наводящиеся вручную.
      1. eskulap Ранг пользователя
        eskulap
        +2
        Сегодня, 15:09
        Шойгу - главный дискредитатор вс - 'поручил", ещё бы "призвал" и будет это так : приварят на корабль по паре дшк и вот вам и "в том числе крупнокалиберные пулеметы"
        1. Dart2027 Ранг пользователя
          Dart2027
          0
          Сегодня, 15:15
          Цитата: eskulap
          приварят на корабль по паре дшк и вот вам и "в том числе крупнокалиберные пулеметы"

          А Вы полагаете, что на уже построенный корабль так легко установить что-то дополнительно? Что-то серьезное можно поставить только при постройке, или в процессе ремонта с модернизацией.
          1. eskulap Ранг пользователя
            eskulap
            +1
            Сегодня, 15:20
            Так а я про что? Именно так и сделают -легко и доступно, а эффективность х.з.
      2. СергейАлександрович Ранг пользователя
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 15:24
        АК-630 большая и тяжелая, не на всякий корабль установишь. Нужны установки наподобие вертолетной УСПУ-24 с пулеметом ЯкБ-12,7. Но и с такой установкой не всё просто, установка сложна в заряжании и обслуживании. Если устанавливать в казематах, так хоть на рельсах, чтобы выдвигать и задвигать.
        1. СергейАлександрович Ранг пользователя
          СергейАлександрович
          0
          Сегодня, 15:30
          Хорошие углы склонения и поворота.
    8. _Ugene_ Ранг пользователя
      _Ugene_
      +2
      Сегодня, 13:58
      Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом. Тренировки по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Проводить днем и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы
      в моменте это всё правильно, здесь и сейчас другого выхода нет, но в перспективе это путь в никуда, человеку не победить робота, нужны соответствующие средства противодействия, безэкипажные, полностью автоматизированные, с элементами ИИ
      1. Арка Ранг пользователя
        Арка
        0
        Сегодня, 14:04
        Пока ситуация схожа с 1877-1878 годами. Но, правда уже после войны, средства защиты были найдены. Сейчас идёт процесс поиска. Как п. с. В Красном море с бэками пока справляются по системе 40 на одного. В ином случае сомневаюсь, что тот же Берк вывернется один от четырёх.
        1. _Ugene_ Ранг пользователя
          _Ugene_
          0
          Сегодня, 14:08
          сдаётся мне что Берк, что наши корабли вообще ничего не смогут противопоставить подводным дронам, а они уже на подходе, на рейде только можно сети противоторпедные расставить
          1. Арка Ранг пользователя
            Арка
            +2
            Сегодня, 14:13
            Вопрос в обнаружении. А так РБУ качественно справятся. Но... вопрос в количестве атакующих объектов. При перегрузке системы поражение неминуемо. А вот утыкать корабли всем, чем можно со всех углов - не реализуемо.
            1. _Ugene_ Ранг пользователя
              _Ugene_
              +3
              Сегодня, 14:15
              в том и дело, с обнаружением надводных проблема, а если их ещё и визуально не видно будет, двигатели у них водометные, не слышно их, то хана, только прятаться
          2. свой1970 Ранг пользователя
            свой1970
            +1
            Сегодня, 14:52
            Цитата: _Ugene_
            сдаётся мне что Берк, что наши корабли вообще ничего не смогут противопоставить подводным дронам, а они уже на подходе, на рейде только можно сети противоторпедные расставить

            3 БЭКа - один подрывает сети, два других входят в прорыв и рвут корабль
          3. ГолыйМужик Ранг пользователя
            ГолыйМужик
            +1
            Сегодня, 15:20
            Пока вроде надводные через старлинки и тому подобное управляются. С подводными тут будут некоторые проблемы.
            1. _Ugene_ Ранг пользователя
              _Ugene_
              0
              Сегодня, 15:55
              да, они должны быть полностью автономными, у буржуев вовсю разработки идут
    9. al3x Ранг пользователя
      al3x
      +2
      Сегодня, 14:00
      Пока ещё какой нибудь корабль не потопили? Как вовремя. Глядишь, такими темпами через пару лет и начнём то, что ещё не начинали.
    10. Черноречье Ранг пользователя
      Черноречье
      +8
      Сегодня, 14:01
      Да неужели !!! Половину Флота Черноморского потеряли и очухались только что. Фигура шойгу несчастливая какая то. Нужен новый министр с военным образованием и с тактическим мышлением. Пока шойгу в МО РФ никаких прорывов и значительных побед не будет.Только благодаря героизму наших ребят всё ещё есть надежда на победу но никак не благодаря "мудрому шойге". Нет в нём даже харизмы командирской, так , тёплое г...о.
      1. Vita VKO Ранг пользователя
        Vita VKO
        +7
        Сегодня, 14:24
        Цитата: Черноречье
        никак не благодаря "мудрому шойге".

        От командующего и выше больше ценится личная преданность. А самыми преданными могут быть только дураки, они больше ни кому не нужны.
      2. УАЗ 452 Ранг пользователя
        УАЗ 452
        +3
        Сегодня, 15:24
        Нужен новый министр с военным образованием и с тактическим мышлением.

        А разве у наших адмиралов, включая тех, кого сняли, не было военного образования? И как - помогло?
      3. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
        БЭТ-МЕНТ
        0
        Сегодня, 16:01
        15 августа было опубликовано решение о капитуляции Японии. Вечером того же дня адмирал Ониси пригласил в свою резиденцию несколько офицеров. Они разговаривали до полуночи, затем участники встречи разошлись.

        Где-то перед наступлением утра помощнику адмирала Ониси сообщили, что его начальник совершил харакири. Помчавшись в резиденцию адмирала, помощник обнаружил тело Ониса в кабинете на втором этаже, где он выпотрошил себя японским мечом традиционным способом. Брюшная полость была аккуратно рассечена, но последующая попытка адмирала перерезать себе горло была не столь успешна. Когда помощник прибыл, адмирал находился еще в сознании и сказал:

        – Не пытайся мне помочь.

        Таким образом, отказавшись как от медицинской помощи, так и от последнего удара с целью освобождения от предсмертных мук, он агонизировал до шести часов вечера. Его желание продлить страдания, очевидно, было актом искупления. Оставшись вечером предыдущего дня один после ухода офицеров штаба, адмирал Ониси написал записку следующего содержания:
        «Хотел бы выразить свою глубокую признательность храбрым камикадзе. Они самоотверженно сражались и умирали с верой в нашу окончательную победу. Своей смертью я хотел бы искупить свою вину за провал усилий добиться победы и извиниться перед скорбящими семьями погибших пилотов.

        Желаю японским юношам на примере моей смерти укрепить свой дух. Безрассудство только помогает врагу. Вы должны неукоснительно следовать духу решения императора. Гордитесь тем, что вы – японцы.

        Вы – сокровище нации. Со всем неугомонным духом камикадзе боритесь за благосостояние Японии и за мир во всем мире».
    11. пешик
      пешик
      +2
      Сегодня, 14:04
      Очухались "руководители" - это нужно было делать раньше, до СВО.
    12. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 14:06
      Министр поручил оборудовать корабли дополнительными огневыми средствами, в том числе крупнокалиберными пулеметами, для отражения атак безэкипажных катеров ВМС Украины.

      Ему сказал кто-нибудь, что нужно дернуть за кольцо?
      «Илья Муромец и Соловей разбойник»©

      Там ещё шёл разговор за корабельные «Герани»...Это же надёжнее, если оператор головастый и рукастый?
    13. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +3
      Сегодня, 14:08
      Может конструкторы и кораблестроители этим должны были озаботиться, вкупе с военной приемкой.
      Теперь министр повелевает дооборудовать корабли самим и тем, что у них найдется?!
    14. ВохаАхов Ранг пользователя
      ВохаАхов
      +4
      Сегодня, 14:09
      Ну неужели! На третий год боевых действий дошло!!! Так и хочется сказать: "Вы не тормоза, вы медленные газы". А ещё через три года дойдет, что надо с помощью БПЛА светить в постоянном режиме всё Черное море. И как только из Одессы что-то выйдет, дежурными средствами отправлять все на дно.
    15. jamonchik Ранг пользователя
      jamonchik
      +4
      Сегодня, 14:12
      wassat ать и 2ух лет не прошло,а я то думал чего ждали,оказывается приказа не было soldier
      1. al3x Ранг пользователя
        al3x
        +7
        Сегодня, 14:19
        Поправочка, уже третий год это длится. А этот парадный маршал только очухался.
        1. УАЗ 452 Ранг пользователя
          УАЗ 452
          +2
          Сегодня, 15:25
          А парадные адмиралы не очухались до сих пор.
    16. Ronrew Ранг пользователя
      Ronrew
      +6
      Сегодня, 14:16
      "Министр поручил оборудовать корабли дополнительными огневыми средствами, в том числе крупнокалиберными пулеметами, для отражения атак безэкипажных катеров ВМС Украины" - шёл третий год СВО.
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        +1
        Сегодня, 14:52
        Ждем когда этот стратегический гений приедет В Белгород и тоже даст там ценные указания
    17. Грац Ранг пользователя
      Грац
      -1
      Сегодня, 14:17
      что пока министр мордой не тыкнет не почешутся что за народ, эти дроны уже полтора года как жить мешают
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        +3
        Сегодня, 14:51
        Ага, министр хороший
        Это те кого он назначает плохие
        А он хороший
      2. al3x Ранг пользователя
        al3x
        +1
        Сегодня, 15:21
        Я дико извиняюсь, но может уже нужно самого министра, как котёнка, который ещё не в курсе для чего в доме есть лоток?
    18. pexotinec Ранг пользователя
      pexotinec
      +4
      Сегодня, 14:19
      Вы зададите правильный вопрос а почему раньше это кто то не сделал и не предложил. Ответ прост высокое командование живёт по принципу инициатива е.... инициатора. Вот и сидят на попе ровно и смотрят как флот потихоньку идёт на дно.
    19. next322 Ранг пользователя
      next322
      +1
      Сегодня, 14:20
      Неужели все это невозможно было сделать еще в 22 году? чем занимался Евменов и 2 предыдущих ком ЧФ?
      1. al3x Ранг пользователя
        al3x
        +5
        Сегодня, 14:31
        До 22 года всей стране ежегодно демонстрировали не имеющую аналогов в мире парадную армию, часть из которой существовала исключительно на бумажных носителях.
    20. Appraiser Ранг пользователя
      Appraiser
      +4
      Сегодня, 14:20
      Да уж, Министр Обороны у нас просто стратег какой то, наверное прозрел?
    21. Aleks88
      Aleks88
      +1
      Сегодня, 14:31
      Это не компетенция шойгу. Это командование ЧФ должно было делать, как только появилась инфа о производстве БЭК на территории 404. Это показуха для журналюг.
      По ходу, после Горшкова у нас и не было министра обороны. Шойгу - это нечто. Что со страной делают? Пригожин, хоть и уголовник 1000 раз раз прав.
      1. al3x Ранг пользователя
        al3x
        +3
        Сегодня, 15:26
        Цитата: Aleks88
        Это не компетенция шойгу.


        Это некомпетенция Шойгу.
    22. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +12
      Сегодня, 14:32
      На четвертый день Зоркий Сокол заметил, что у сарая нет одной стены wink
    23. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      +2
      Сегодня, 14:40
      Даже не представляю, что был бы, если бы светлую голову тестя блогера на третьем году СВО не посетили эти здравые мысли и он бы не раздал "ценных" указаний. А вообще стоит признать, все те люди, что ему на бумажке пишут - профнепригодны.
    24. nesoglasen Ранг пользователя
      nesoglasen
      +4
      Сегодня, 14:42
      Раньше ставили гидроакустические буи для обнаружения идущих судов. Можно было заранее обнаружить врага.
      1. СергейАлександрович Ранг пользователя
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 15:36
        Это другая проблема, проблема обнаружения. Буи даже в пассивном режиме работали недолго, к тому же их надо потом собирать. Гидроакустические буи должны заменить беспилотные катера с аппаратурой.
    25. Павленко Валерий Ранг пользователя
      Павленко Валерий
      +1
      Сегодня, 14:45
      Да уж, олень проснулся, после долгой Северной, полу годовой спячки.
    26. SovAr238A Ранг пользователя
      SovAr238A
      +3
      Сегодня, 14:46
      А нельзя было это сделать сразу после того, как прозвучали новости про создание Магуры?
      Или наше начальство такое тупое и глупое, что до него как до жирафа?
      Или надо потерять половину черноморского флота?
      Что бы мозг сказал вкл?
    27. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      +1
      Сегодня, 14:50
      Что за неуставщину он на себя напялил?!
      1. eskulap Ранг пользователя
        eskulap
        0
        Сегодня, 15:22
        Возможно полевая форма вариант для генерала
    28. СергейАлександрович Ранг пользователя
      СергейАлександрович
      +3
      Сегодня, 14:53
      Хорошо смотрится и пулемет ГШГ-7,62. несмотря на небольшой калибр.
      https://youtu.be/C_Dl4UC-wY8?si=-dBkxP53AZmwJmon
      Желательно иметь и станок для стрельбы сидя, наподобие того, что сделали для пикапа из видео.
    29. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      +1
      Сегодня, 14:55
      Это новый камандующим флотом на фото на переднем плане
      Лицо говорит о всем
      Отрицателный отбор во всец красе
      Наберут преданных - а спришавают как с умных?
    30. mark1 Ранг пользователя
      mark1
      0
      Сегодня, 15:03
      Вдумчиво, весьма вдумчиво... сначала как следует подумали (пару лет), а потом издали поручение...
    31. Ratmir_Ryazan Ранг пользователя
      Ratmir_Ryazan
      +1
      Сегодня, 15:04
      Даже до гражданского по сути министра обороны дошло, что на кораблях должно быть больше пулемётов, просто интересно, а чем командование ЧФ с начала СВО занималось?!

      Или теперь без указания министра обороны у нас и пулемёт лишний на корабль нельзя ставить? Защиту из сетки для танка тоже с министром обороны согласовывать теперь или пока самим можно ставить?
      1. DenVB Ранг пользователя
        DenVB
        +1
        Сегодня, 15:34
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        Или теперь без указания министра обороны у нас и пулемёт лишний на корабль нельзя ставить?

        А что, ответственность за незаконное хранение огнестрельного оружия у нас уже отменили? Кто выдаст командиру корабля пулемет, не предусмотренный проектом? Даже если кто-то выдаст - он не дуpак его брать. За такое можно присесть неусловно.
    32. Lis_96
      Lis_96
      0
      Сегодня, 15:05
      Решение лежит на поверхности, всего лишь стоит придумать защитное поле, которое корабль может генерировать для своей защиты. Это ж элементарно.
    33. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      0
      Сегодня, 15:11
      То есть только сейчас отдано распоряжение пошевелить пальцем?!!
      В Средневековье Босфор цепью перегораживали, в 19-м столетии придумали боновое противоторпедное заграждение, а в 21-м веке понадобилось два года и целый ряд потопленных кораблей, чтоб начать тугой процесс осмысления над вечным русским вопросом - "что делать"?
    34. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      -2
      Сегодня, 15:18
      Опомнился, здрасьте приехали! Ничего это не даст, нужно кардинально решать проблему! Брать Одессу, сделать Чёрное море бесполетной зоной!
    35. DenVB Ранг пользователя
      DenVB
      +1
      Сегодня, 15:25
      Наше МО своей скоростью реакции производит впечатление боксера, который вышел на ринг, принял стойку, стоял пятнадцать минут неподвижно, пока его лупили со всех сторон, а после удара гонга начал махать кулаками на пустом ринге, изображая бой с противником, который уже давно ушел в раздевалку.
    36. Сочи Ранг пользователя
      Сочи
      +1
      Сегодня, 15:32
      решение запоздалое. но лучше поздно чем никогда... есть же корабельные МЗА, но их поснимали и на базы хранения, а с баз хранения на мотолыги налепили. И все эти малозаметности, которые на хорошей волне будут моргать на радаре мозянкой... и требование никаких выступающих деталей и оборудования. А то что любая лодка с КПВ уже нешуточная угроза, тем более малокалиберным скорострелкам 23, 25,30, 40мм вообще нечего противопоставить никому в голову не приходит? Так и противодронного вооружения по сути нет!!!
    37. Pavel57 Ранг пользователя
      Pavel57
      0
      Сегодня, 15:34
      Вопрос даже не адмиральского уровня. Хорошо, что не президент решает , совсем было бы грустно.
    38. Луенков Ранг пользователя
      Луенков
      0
      Сегодня, 15:38
      Всёж разбудили спасателя. Будем защищаться?
    39. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      +1
      Сегодня, 15:39
      У США против камикадзе все корабли , вся палуба на кораблях была пулеметами и зенитными пушками уставлена. У нас только доперло.
    40. Turkir Ранг пользователя
      Turkir
      0
      Сегодня, 15:48
      Ну, да если частные, а не государственные компании обслуживают МО, то приказ им этот как ветер в поле.
    41. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      0
      Сегодня, 15:56
      Адмирал Нахимов утопил в Синопе турецкий флот, а царь батюшка проиграл войну!
      1. Sergey39 Ранг пользователя
        Sergey39
        0
        Сегодня, 16:02
        Не Вам судить Нашу историю!
    42. Sergey39 Ранг пользователя
      Sergey39
      0
      Сегодня, 16:01
      Нет слов, прозрели! Какая цена- этого решения. Насколько, Мы долго запрягаем!!!((((

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