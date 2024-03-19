Дюнкерк: между Англией и Францией



Осада Дюнкерка принцем Конде в 1646 году.

Французский Дюнкерк, первая попытка

В очередной раз под властью Испании



Вид на Дюнкерк и гавань.



Голландские корабли в Ла-Манше.

Английский Дюнкерк



Дюнкерк и его флотилия в 1640 году.

«Я прибыл в Мардик, полностью сожженную крепость. Я увидел, что домов там осталось всего шесть. Большинство соседних деревень были сожжены во время последних войн. Я насчитал семь или восемь церквей, стоящих посреди пустыни. Они сохраняют только голые стены и следы улиц вокруг себя».

Дюнкерк снова французский

«все необходимые работы, от подхода к Мардику до гавани Дюкерка, чтобы сделать Дюнкерк одним из лучших портов на побережье».



Жан-Батист Кольбер.

«корабли во время прилива заходят в канал, ведущий в гавань, который в настоящее время сильно засыпан песком и почти полностью заилен».



Самый знаменитый корсар французского Дюнкерка – Жан Бар.

«король решил вооружить и снарядить для войны значительное количество своих лучших кораблей с целью сохранить подвластные ему моря и побережья, как в Леванте, так и в Понане, сделав их свободными и освобожденными от пиратства».

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1. Patrick Villiers «Les corsaires du littoral: Dunkerque, Calais, Boulogne, de Philippe II à Louis XIV (1568–1713)» – Presses Universitaires du Septentrion, 2000.

2. Colin Martin, Geoffrey Parker «The Spanish Armada» – Manchester Univ Pr., 2002.

3. E. W. Petrejus «La flûte hollandaise» – Lausanne, 1967.

4. Unger, Richard W. «Dutch Shipbuilding in the Golden Age» – History Today. Vol. 34, No. 1, 1981.

5. H. Malo «Les corsaires dunkerquois et Jean Bart», tom I – Des origines à 1682. Paris, Mercure de France, 1913.

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