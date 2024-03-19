Дюнкерк: между Англией и Францией
Осада Дюнкерка принцем Конде в 1646 году.
17 сентября 1646 года французские войска под командованием Людовика II де Бурбона, принца Конде осадили ненавистный французам и англичанам Дюнкерк, с моря крепость блокировал голландский флот Мартина Тромпа, и 11 октября город капитулировал.
Французский Дюнкерк, первая попытка
Остатки дюнкеркских каперов укрылись в испанском Остенде, на 1649 год их насчитывалось 21, а в 1650 году их число достигло 31. Кардинал Джулио Мазарини поставил губернатором Дюнкерка маршала Йозаса Ранцау с задачей вернуть моряков в город и восстановить там флот. В декабре 1646 года в город приехал контр-адмирал Франции Абрахам Дюкен, а 2 мая 1647 года в Дюнкерке был учрежден отдельный филиал французского адмиралтейства.
Одновременно с этим в город зашли корабли, купленные в Швеции для французского флота. Дюкен же и стал командиром Дюнкеркской флотилии, однако прокомандовал недолго – уже в августе 1647 года он был переброшен на Средиземное море, где и покрыл себя славой в 1648–1649 годах.
Ну а дюнкеркская флотилия французов так и влачила жалкое существование. Однако свято место пусто не бывает – дюнкеркцев в Ла-Манше заменили испанские каперы из Остенде и английские приватиры. К тому же в 1651 году испанцы начали очередное наступление во Фландрии, а с моря Дюнкерк заблокировали 14 фрагат испанского капитана Жана де Бока, гарнизон Дюнкерка испытывал большие трудности со снабжением, и новый губернатор граф де Эстрад вообще в письмах Мазарини предлагал отдать Дюнкерк Англии.
30 января 1652 года де Эстрад писал Ле Телье, что «неприятель готовит в Остенде одиннадцать фрегатов». 14 апреля 25 фламандских фрегатов участвовали в атаке испанцев на форт Мардик. После призыва Эстрада о помощи герцог Вандом, адмирал флота Франции, получил приказ покинуть со своей эскадрой Брест, чтобы отправиться на помощь осаждённому Дюнкерку, но сначала ему пришлось противостоять испанскому флоту, крейсировавшему перед Иль-де-Ре, у Ла-Рошели. Вандом разбил испанцев 9 августа, но покинул Ла-Рошель только 29 августа и прибыл в Дьеп только 11 сентября.
Одновременно герцог Омон подготовил в Кале небольшой флот для помощи и собрал 1 500 солдат, но 13 сентября 1652 года Дюнкерк капитулировал и вновь стал испанским.
В очередной раз под властью Испании
Понятно дело, что освобожденный Дюнкерк сразу же стал базой испанских каперов, перешедших из Остенде.
Эрцгерцог Леопольд Вильгельм обнаружил в городе население, истощенное голодом. Он назначил маркиза Леде губернатором и немедленно реорганизовал старый состав олдерменов и адмиралтейства. Форт Мардик был перестроен. 28 мая 1654 года взрыв боеприпасов, хранившихся в подвалах замка Гравелин, разрушил большинство домов в городе.
Прекратив военные действия против Голландии, но продолжая с Францией, корсары Остенде снова вернулись в Дюнкерк. Они захватили рыболовные суда в Булони и Кале, но посредственный улов заставил их отправиться в плавание до Бискайского залива. Возобновился и каботаж. Эрцгерцог разрешил торговцам Дюнкерка взимать с товаров конвойную пошлину в размере 1,5 % для оплаты эскортных фрегатов. В порту вновь базировалась армада, которой командовал Матье Мэйс. Сначала плотник, затем лоцман, он отличился во Флиссингенской экспедиции.
Вид на Дюнкерк и гавань.
Военные действия Испании против Англии возобновились в 1655 году. В мае 1656 года семь корсаров из Дюнкерка и пять из Остенде взяли в плен 20 английских судов. В конце июня дивизия из семи корсаров из Дюнкерка и шести из Остенде захватила 70 каботажных судов, в основном углевозов, парализовав тем самым работу порта Ньюкасл.
В ответ на это двенадцать английских фрегатов установили блокаду Дюнкерка, но были рассеяны осенними штормами. Несмотря на отправку Кромвелем флота Монтегю, осенью испанские каперы захватили множество кораблей с углем общей стоимостью 400 000 гульденов, а также 28-пушечный эскортный фрегат.
Всего с 1651 по 1660 год фламандские каперы захватили 981 французский корабль стоимостью 2 117 000 флоринов и 572 английских корабля стоимостью 2 572 000 флоринов. 1656 год был особенно тяжелым для морской торговли англичан и французов.
Что касается сухопутных военных операций, то 1655 год ознаменовался блестящей кампанией во Фландрии со взятием принцем Конде, перешедшим на сторону испанцев (во Франции тогда во всю шла Фронда), Ландреси и победой при Сен-Гислене. Губернатор Перонна Шарль де Монши, маркиз д'Окенкур, казалось, был готов присоединиться к Конде, но Мазарини заплатил ему 600 000 ливров, чтобы он не предал.
На море французская торговля в восточном Ла-Манше понесла в 1653 году меньшие потери, чем в предыдущем году, но они оставались на очень высоком уровне. Также с лета 1654 года Мазарини приветствовал предложенный союз между Францией и Англией. Министр знал, как сильно Кромвеля ненавидели во Франции, но не видел другого способа отвоевать города Па-де-Кале-Нор у Филиппа IV.
Голландские корабли в Ла-Манше.
В ноябре 1655 года две страны заключили торговый договор. Кромвель пытался организовать морскую блокаду Дюнкерка и Остенде в 1656 и 1657 годах, после чего ряд фламандских каперов продали свои трофеи в Кадисе и Виго. Столкнувшись с успехом корсаров, Кромвель и Мазарини подписали 3 марта 1657 года Парижский мирный договор и решили совместно возобновить наступление в морской Фландрии.
Англия обязалась предоставить 40 кораблей и 6 000 человек, Франция – 20 000 солдат для осады Гравелина, Мардика и Дюнкерка. В случае успеха предполагалось, что Гравелин будет отдан Франции, а Мардик и Дюнкерк – Англии.
14 июня 1658 года Тюррен победил испанцев в битве в Дюнах, и Дюнкерк пал. Согласно договору он был передан Англии.
Английский Дюнкерк
Первым английским губернатором Дюнкерка стал шотландский воин и дипломат Уильям Локкарт из Ли. Он описал Дюнкерк как полностью опустошенный войной город, в котором осталось 4 000 жителей. Собственно, это и стало основной проблемой – разоренный город не мог платить налоги, из которых выплачивалось жалование английскому гарнизону, и быстро стал обузой для английского правительства.
К тому же Оливер Кромвель умер, его сын Ричард оказался неспособен управлять страной. Гарнизон Дюнкерка и губернатор встали на сторону парламента, а 11 декабря 1659 года Локарт заверил генерала Джорджа Монка в своей лояльности. Последний во главе армии шотландцев и роялистов взял Лондон и сформировал новый парламент.
В это самое время будущий король Англии Карл II Стюарт стремился вернуться в Англию и просил Локкарта принять его в Дюнкерке и обеспечить его проезд в Англию. Локкарт отказался, и будущий король поселился в Бреде, откуда написал декларацию в парламент. Это заявление было с энтузиазмом встречено в Англии, и 31 мая новый глава магистрата Дюнкерка Томас Сержант объявил Карла II своим сюзереном. На следующий день Карл вошел в город и 4 июня отправился в Лондон. Локкарта же сменил полковник Хардли.
Дюнкерк и его флотилия в 1640 году.
Однако от перемены мест слагаемых ситуация в Дюнкерке не поменялась, он все так же продолжал быть обузой для Англии. Англичанин Джон Гренхал так описал состояние форта Мардик:
Перепись, произведенная по требованию Локкарта, насчитала 30 июля 1659 года 1 621 женщину, 1 060 мужчин и 2 419 детей.
Нельзя сказать, что англичане ничего не пытались сделать, например, деревянный форт Леон они заменили каменной цитаделью. Но в то же самое время пирсы порта так и не восстановили, расчистку фарватера не делали, и в результате дюнкеркский канал оказался полностью заилен, и «корабли водоизмещением от 300 до 400 тонн могли заходить в него только один раз в каждые две недели во время большого прилива».
Враждебно настроенные к англичанам многие моряки и судовладельцы еще в 1658 году уехали в Остенде. 20 сентября 1660 года, когда король Англии объявил о прекращении военных действий с Испанией, последние экипажи корсаров переправились в Голландию или даже в Испанию, где продолжалась война против Португалии.
Содержание королевского двора, флота, эскадр Ямайки и Дюнкерка превышало доходы британской короны. Карл II по совету своего канцлера Гайда де Кларендона решил продать Дюнкерк. После долгих и изматывающих переговоров цена была снижена с 12 до 5 миллионов турских ливров.
27 октября 1662 года Дюнкерк, его цитадель и территория перешли под контроль французов. Людовик XIV торжественно въехал в город 2 декабря. В том же году бюджет французского флота составил 3 миллиона ливров; далее он возрос до 6,5 миллионов в 1665 году и до 10,5 миллионов в 1666 году.
Таким образом, покупка Дюнкерка составляла сумму, примерно равную шести месяцам среднего бюджета французского флота в 1660–1670 годы.
Дюнкерк снова французский
Больше всех переходу Дюнкерка под французскую юрисдикцию радовалась, как ни странно, Голландия. На тот момент Голландия была союзницей Франции и считала, что теперь навсегда избавилась от дюнкеркских корсаров. Как говорится, знать бы заранее…
Приехавшие в Дюнкерк представители французской администрации констатировали, что порт находится «в плохом состоянии и в большом разорении». Однако одновременно с подписанием Парижского договора Кольбер писал Шатильону, интенданту укреплений Дюнкерка, что он ждет прибытия инженера из Амстердама и что оба они должны определить
Жан-Батист Кольбер.
В следующем году Кольбер поручил комиссии экспертов в составе интенданта де Террона, инженера Клервиля, генерального комиссара укреплений Шастиллона и голландца Янссена, архитектора Блонделя и капитанов кораблей проанализировать всю французскую береговую линию в Ла-Манше. Комиссия отметила, что Кале и Булонь не могут стать арсеналами флота. С другой стороны, Дюнкерк из-за исключительности своей гавани – вполне может, ибо его гавань, находящаяся «в лиге от города, способна вместить 500 и более судов». Однако порт и доступ к нему были очень плохими:
Поскольку Дюнкерк был административно присоединен к Пикардии, заместитель интенданта Пикардии был одновременно генеральным комиссаром военно-морского флота и генерал-лейтенантом Адмиралтейства. Осенью 1662 года Людовик XIV назначил Накара интендантом флота Дюнкерка.
И с 1661 года в Дюнкерке возобновилась нормальная морская жизнь.
В «Описи судов в Дюнкерке за 1664 год» насчитывалось 75 судов водоизмещением от 10 до 30 тонн, 7 – от 30 до 80, 1 – 100, 3 – от 100 до 200, и 1 – 240 тонн, всего 2 675 тонн. Беландры и рыбацкие лодки составляли большую часть из 75 судов водоизмещением менее 30 тонн.
В списке капитанов был только один дюнкеркец: Якоб-Янссен Кувенар, военный капитан, остальные перечисленные уроженцы города были торговыми капитанами – Жан Хокерс, Якоб Бар, Франсуа Янссен, Бальтазар Керлинк и Якоб Рожье. Большое количество владельцев рыболовных флотилий можно объяснить мерой, принятой в пользу города.
В свое время де Эстрад сообщил морякам Дюнкерка, что рыболовное судно будет получать 600 ливров в год. Кроме того, жители Дюнкерка были освобождены от службы на французских военных кораблях. Жители Дордрехта и Гертруденберга поселились в обмен на монополию на ловлю лосося от Ньюпора до Гравелина и освобождение от постоя солдат. В приграничном городе эта привилегия была значительной.
Самый знаменитый корсар французского Дюнкерка – Жан Бар.
В январе 1663 года в городе могло разместиться до 1 800 солдат. Однако Наккар построил новые казармы, поскольку необходимо было разместить 46 рот гарнизона.
Таким образом, все жители Дюнкерка были постепенно освобождены от размещения войск, за исключением постоя офицеров в местных гостиницах.
Город и порт начали одеваться в камень, камни доставлялись из булонских карьеров по морю.
Ну а 31 марта 1665 года
Собственно, этот день – и есть дата создания французской дюнкеркской флотилии, столь громко заявившей о себе в последующих войнах.
Литература:
1. Patrick Villiers «Les corsaires du littoral: Dunkerque, Calais, Boulogne, de Philippe II à Louis XIV (1568–1713)» – Presses Universitaires du Septentrion, 2000.
2. Colin Martin, Geoffrey Parker «The Spanish Armada» – Manchester Univ Pr., 2002.
3. E. W. Petrejus «La flûte hollandaise» – Lausanne, 1967.
4. Unger, Richard W. «Dutch Shipbuilding in the Golden Age» – History Today. Vol. 34, No. 1, 1981.
5. H. Malo «Les corsaires dunkerquois et Jean Bart», tom I – Des origines à 1682. Paris, Mercure de France, 1913.
6. Dr Lemaire, «La frégate, navire dunkerquois» – Bulletin de l'Union Faulconnier, tome XXX, 1933.
7. La Roncière «Histoire de la marine française», tome IV – Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine Année, 1910.
- Сергей Махов
- upload.wikimedia.org, www.puttyandpaint.com
Информация