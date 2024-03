Дюнкерк: между Англией и Францией

Осада Дюнкерка принцем Конде в 1646 году.

Французский Дюнкерк, первая попытка

В очередной раз под властью Испании



Вид на Дюнкерк и гавань.



Голландские корабли в Ла-Манше.

Английский Дюнкерк



Дюнкерк и его флотилия в 1640 году.

«Я прибыл в Мардик, полностью сожженную крепость. Я увидел, что домов там осталось всего шесть. Большинство соседних деревень были сожжены во время последних войн. Я насчитал семь или восемь церквей, стоящих посреди пустыни. Они сохраняют только голые стены и следы улиц вокруг себя».

Дюнкерк снова французский

«все необходимые работы, от подхода к Мардику до гавани Дюкерка, чтобы сделать Дюнкерк одним из лучших портов на побережье».



Жан-Батист Кольбер.

«корабли во время прилива заходят в канал, ведущий в гавань, который в настоящее время сильно засыпан песком и почти полностью заилен».



Самый знаменитый корсар французского Дюнкерка – Жан Бар.

«король решил вооружить и снарядить для войны значительное количество своих лучших кораблей с целью сохранить подвластные ему моря и побережья, как в Леванте, так и в Понане, сделав их свободными и освобожденными от пиратства».

17 сентября 1646 года французские войска под командованием Людовика II де Бурбона, принца Конде осадили ненавистный французам и англичанам Дюнкерк, с моря крепость блокировал голландский флот Мартина Тромпа, и 11 октября город капитулировал.Остатки дюнкеркских каперов укрылись в испанском Остенде, на 1649 год их насчитывалось 21, а в 1650 году их число достигло 31. Кардинал Джулио Мазарини поставил губернатором Дюнкерка маршала Йозаса Ранцау с задачей вернуть моряков в город и восстановить там флот. В декабре 1646 года в город приехал контр-адмирал Франции Абрахам Дюкен, а 2 мая 1647 года в Дюнкерке был учрежден отдельный филиал французского адмиралтейства.Одновременно с этим в город зашли корабли, купленные в Швеции для французского флота . Дюкен же и стал командиром Дюнкеркской флотилии, однако прокомандовал недолго – уже в августе 1647 года он был переброшен на Средиземное море, где и покрыл себя славой в 1648–1649 годах.Ну а дюнкеркская флотилия французов так и влачила жалкое существование. Однако свято место пусто не бывает – дюнкеркцев в Ла-Манше заменили испанские каперы из Остенде и английские приватиры. К тому же в 1651 году испанцы начали очередное наступление во Фландрии, а с моря Дюнкерк заблокировали 14 фрагат испанского капитана Жана де Бока, гарнизон Дюнкерка испытывал большие трудности со снабжением, и новый губернатор граф де Эстрад вообще в письмах Мазарини предлагал отдать Дюнкерк Англии.30 января 1652 года де Эстрад писал Ле Телье, что. 14 апреля 25 фламандских фрегатов участвовали в атаке испанцев на форт Мардик. После призыва Эстрада о помощи герцог Вандом, адмирал флота Франции, получил приказ покинуть со своей эскадрой Брест, чтобы отправиться на помощь осаждённому Дюнкерку, но сначала ему пришлось противостоять испанскому флоту, крейсировавшему перед Иль-де-Ре, у Ла-Рошели. Вандом разбил испанцев 9 августа, но покинул Ла-Рошель только 29 августа и прибыл в Дьеп только 11 сентября.Одновременно герцог Омон подготовил в Кале небольшой флот для помощи и собрал 1 500 солдат, но 13 сентября 1652 года Дюнкерк капитулировал и вновь стал испанским.Понятно дело, что освобожденный Дюнкерк сразу же стал базой испанских каперов, перешедших из Остенде.Эрцгерцог Леопольд Вильгельм обнаружил в городе население, истощенное голодом. Он назначил маркиза Леде губернатором и немедленно реорганизовал старый состав олдерменов и адмиралтейства. Форт Мардик был перестроен. 28 мая 1654 года взрыв боеприпасов, хранившихся в подвалах замка Гравелин, разрушил большинство домов в городе.Прекратив военные действия против Голландии, но продолжая с Францией, корсары Остенде снова вернулись в Дюнкерк. Они захватили рыболовные суда в Булони и Кале, но посредственный улов заставил их отправиться в плавание до Бискайского залива. Возобновился и каботаж. Эрцгерцог разрешил торговцам Дюнкерка взимать с товаров конвойную пошлину в размере 1,5 % для оплаты эскортных фрегатов. В порту вновь базировалась армада, которой командовал Матье Мэйс. Сначала плотник, затем лоцман, он отличился во Флиссингенской экспедиции.Военные действия Испании против Англии возобновились в 1655 году. В мае 1656 года семь корсаров из Дюнкерка и пять из Остенде взяли в плен 20 английских судов. В конце июня дивизия из семи корсаров из Дюнкерка и шести из Остенде захватила 70 каботажных судов, в основном углевозов, парализовав тем самым работу порта Ньюкасл.В ответ на это двенадцать английских фрегатов установили блокаду Дюнкерка, но были рассеяны осенними штормами. Несмотря на отправку Кромвелем флота Монтегю, осенью испанские каперы захватили множество кораблей с углем общей стоимостью 400 000 гульденов, а также 28-пушечный эскортный фрегат.Всего с 1651 по 1660 год фламандские каперы захватили 981 французский корабль стоимостью 2 117 000 флоринов и 572 английских корабля стоимостью 2 572 000 флоринов. 1656 год был особенно тяжелым для морской торговли англичан и французов.Что касается сухопутных военных операций, то 1655 год ознаменовался блестящей кампанией во Фландрии со взятием принцем Конде, перешедшим на сторону испанцев (во Франции тогда во всю шла Фронда), Ландреси и победой при Сен-Гислене. Губернатор Перонна Шарль де Монши, маркиз д'Окенкур, казалось, был готов присоединиться к Конде, но Мазарини заплатил ему 600 000 ливров, чтобы он не предал.На море французская торговля в восточном Ла-Манше понесла в 1653 году меньшие потери, чем в предыдущем году, но они оставались на очень высоком уровне. Также с лета 1654 года Мазарини приветствовал предложенный союз между Францией и Англией. Министр знал, как сильно Кромвеля ненавидели во Франции, но не видел другого способа отвоевать города Па-де-Кале-Нор у Филиппа IV.В ноябре 1655 года две страны заключили торговый договор. Кромвель пытался организовать морскую блокаду Дюнкерка и Остенде в 1656 и 1657 годах, после чего ряд фламандских каперов продали свои трофеи в Кадисе и Виго. Столкнувшись с успехом корсаров, Кромвель и Мазарини подписали 3 марта 1657 года Парижский мирный договор и решили совместно возобновить наступление в морской Фландрии.Англия обязалась предоставить 40 кораблей и 6 000 человек, Франция – 20 000 солдат для осады Гравелина, Мардика и Дюнкерка. В случае успеха предполагалось, что Гравелин будет отдан Франции, а Мардик и Дюнкерк – Англии.14 июня 1658 года Тюррен победил испанцев в битве в Дюнах, и Дюнкерк пал. Согласно договору он был передан Англии.Первым английским губернатором Дюнкерка стал шотландский воин и дипломат Уильям Локкарт из Ли. Он описал Дюнкерк как полностью опустошенный войной город, в котором осталось 4 000 жителей. Собственно, это и стало основной проблемой – разоренный город не мог платить налоги, из которых выплачивалось жалование английскому гарнизону, и быстро стал обузой для английского правительства.К тому же Оливер Кромвель умер, его сын Ричард оказался неспособен управлять страной. Гарнизон Дюнкерка и губернатор встали на сторону парламента, а 11 декабря 1659 года Локарт заверил генерала Джорджа Монка в своей лояльности. Последний во главе армии шотландцев и роялистов взял Лондон и сформировал новый парламент.В это самое время будущий король Англии Карл II Стюарт стремился вернуться в Англию и просил Локкарта принять его в Дюнкерке и обеспечить его проезд в Англию. Локкарт отказался, и будущий король поселился в Бреде, откуда написал декларацию в парламент. Это заявление было с энтузиазмом встречено в Англии, и 31 мая новый глава магистрата Дюнкерка Томас Сержант объявил Карла II своим сюзереном. На следующий день Карл вошел в город и 4 июня отправился в Лондон. Локкарта же сменил полковник Хардли.Однако от перемены мест слагаемых ситуация в Дюнкерке не поменялась, он все так же продолжал быть обузой для Англии. Англичанин Джон Гренхал так описал состояние форта Мардик:Перепись, произведенная по требованию Локкарта, насчитала 30 июля 1659 года 1 621 женщину, 1 060 мужчин и 2 419 детей.Нельзя сказать, что англичане ничего не пытались сделать, например, деревянный форт Леон они заменили каменной цитаделью. Но в то же самое время пирсы порта так и не восстановили, расчистку фарватера не делали, и в результате дюнкеркский канал оказался полностью заилен, и «корабли водоизмещением от 300 до 400 тонн могли заходить в него только один раз в каждые две недели во время большого прилива».Враждебно настроенные к англичанам многие моряки и судовладельцы еще в 1658 году уехали в Остенде. 20 сентября 1660 года, когда король Англии объявил о прекращении военных действий с Испанией, последние экипажи корсаров переправились в Голландию или даже в Испанию, где продолжалась война против Португалии.Содержание королевского двора, флота, эскадр Ямайки и Дюнкерка превышало доходы британской короны. Карл II по совету своего канцлера Гайда де Кларендона решил продать Дюнкерк. После долгих и изматывающих переговоров цена была снижена с 12 до 5 миллионов турских ливров.27 октября 1662 года Дюнкерк, его цитадель и территория перешли под контроль французов. Людовик XIV торжественно въехал в город 2 декабря. В том же году бюджет французского флота составил 3 миллиона ливров; далее он возрос до 6,5 миллионов в 1665 году и до 10,5 миллионов в 1666 году.Таким образом, покупка Дюнкерка составляла сумму, примерно равную шести месяцам среднего бюджета французского флота в 1660–1670 годы.Больше всех переходу Дюнкерка под французскую юрисдикцию радовалась, как ни странно, Голландия. На тот момент Голландия была союзницей Франции и считала, что теперь навсегда избавилась от дюнкеркских корсаров. Как говорится, знать бы заранее…Приехавшие в Дюнкерк представители французской администрации констатировали, что порт находится «в плохом состоянии и в большом разорении». Однако одновременно с подписанием Парижского договора Кольбер писал Шатильону, интенданту укреплений Дюнкерка, что он ждет прибытия инженера из Амстердама и что оба они должны определитьВ следующем году Кольбер поручил комиссии экспертов в составе интенданта де Террона, инженера Клервиля, генерального комиссара укреплений Шастиллона и голландца Янссена, архитектора Блонделя и капитанов кораблей проанализировать всю французскую береговую линию в Ла-Манше. Комиссия отметила, что Кале и Булонь не могут стать арсеналами флота. С другой стороны, Дюнкерк из-за исключительности своей гавани – вполне может, ибо его гавань, находящаяся «в лиге от города, способна вместить 500 и более судов». Однако порт и доступ к нему были очень плохими:Поскольку Дюнкерк был административно присоединен к Пикардии, заместитель интенданта Пикардии был одновременно генеральным комиссаром военно-морского флота и генерал-лейтенантом Адмиралтейства. Осенью 1662 года Людовик XIV назначил Накара интендантом флота Дюнкерка.И с 1661 года в Дюнкерке возобновилась нормальная морская жизнь.В «Описи судов в Дюнкерке за 1664 год» насчитывалось 75 судов водоизмещением от 10 до 30 тонн, 7 – от 30 до 80, 1 – 100, 3 – от 100 до 200, и 1 – 240 тонн, всего 2 675 тонн. Беландры и рыбацкие лодки составляли большую часть из 75 судов водоизмещением менее 30 тонн.В списке капитанов был только один дюнкеркец: Якоб-Янссен Кувенар, военный капитан, остальные перечисленные уроженцы города были торговыми капитанами – Жан Хокерс, Якоб Бар, Франсуа Янссен, Бальтазар Керлинк и Якоб Рожье. Большое количество владельцев рыболовных флотилий можно объяснить мерой, принятой в пользу города.В свое время де Эстрад сообщил морякам Дюнкерка, что рыболовное судно будет получать 600 ливров в год. Кроме того, жители Дюнкерка были освобождены от службы на французских военных кораблях. Жители Дордрехта и Гертруденберга поселились в обмен на монополию на ловлю лосося от Ньюпора до Гравелина и освобождение от постоя солдат. В приграничном городе эта привилегия была значительной.В январе 1663 года в городе могло разместиться до 1 800 солдат. Однако Наккар построил новые казармы, поскольку необходимо было разместить 46 рот гарнизона.Таким образом, все жители Дюнкерка были постепенно освобождены от размещения войск, за исключением постоя офицеров в местных гостиницах.Город и порт начали одеваться в камень, камни доставлялись из булонских карьеров по морю.Ну а 31 марта 1665 годаСобственно, этот день – и есть дата создания французской дюнкеркской флотилии, столь громко заявившей о себе в последующих войнах.