Российские зенитчики сбили украинский вертолёт с десантом на борту, летевший к Козинкам

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Российские зенитчики сбили украинский вертолёт с десантом на борту, летевший к Козинкам

ВС России сбили украинский вертолет с десантом, направлявшийся в сторону российского села Козинка, поражение винтокрылой машины произошло в районе Лукашовки Сумской области Украины. Об этом сообщают российские ресурсы.

По информации на данный момент, противник попытался снова высадить десант в Козинках, тем самым создав видимость установления контроля над российским населенным пунктом. Однако желание украинских тик-токеров снять новое видео оказалось неосуществимым, поскольку летящий в районе Лукашовки вертолет был сбит бойцами из 138 ОМБр ВС России. Как утверждается, расчет гвардейцев-зенитчиков влепили по вертолету из ПЗРК "Верба".



На борту вертолета находилось порядка 20 украинских военных, скорей всего, не простых всушников, а какого-нибудь спецназа, раз уж их кинули в Козинки. По вертолету тоже информация разнится, некоторые ресурсы, включая военкора Евгения Поддубного допускают, что это мог быть американский UH-60 “Black Hawk”, переданный Украине. Другие утверждают, что это Ми-24 из резервов Воздушных сил ВСУ. Впрочем, это не важно, самое главное то, что одной "вертушкой" у Киева стало меньше.

Воины Армии России сбили вертолет противника UH-60 “Black Hawk” американского производства с десантом на борту. Борт противника уничтожен в районе украинской Лукашовки. На борту военно-транспортного вертолета находилось до 20 человек

- сообщает Поддубный в своем ТГ-канале добавляя, что определить по обломкам модель вертолета затруднительно.

Как сообщается, обломки вертолета догорают примерно в 1,7 км от российской границы, в окрестностях украинской Лукашовки.

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    59 комментариев
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    1. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      +10
      Сегодня, 14:19
      Падение Черного ястреба 2)
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +11
        Сегодня, 14:31
        Падение Черного ястреба 2)

        "Черный ястреб" это у Голливуда, а здесь "Падение всушной вороны..." И уже не второй, а хрен знает какой... am
      2. fiv Ранг пользователя
        fiv
        +9
        Сегодня, 14:34
        Падение черной свиньи с паразитами в брюхе, скорее
        1. Пастухов
          Пастухов
          0
          Сегодня, 15:12
          Цитата: fiv
          Падение черной свиньи с паразитами в брюхе, скорее

          И свинной визг паленых свинов ...Вот куды летают наркоманы ? laughing
        2. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +1
          Сегодня, 15:50
          Цитата: fiv
          Падение черной свиньи с паразитами в брюхе

          Пишут, что все к Бандере в гости отправились
          1. fiv Ранг пользователя
            fiv
            +1
            Сегодня, 15:51
            Жаль, вертолет маленький, рота не влезла
    2. Донна_Роза_дАльвадорес Ранг пользователя
      Донна_Роза_дАльвадорес
      +10
      Сегодня, 14:21
      Красавцы наши!!!! Дымится красиво!
      1. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
        ваш вср 66-67
        +5
        Сегодня, 14:28
        Цитата: Донна_Роза_дАльвадорес
        Красавцы наши!!!! Дымится красиво!

        Земля им стекловатой!
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +17
          Сегодня, 14:32
          В 24-ку двадцать тушек не впихнуть, если это он, то вряд ли такое количество погибших. В "американце " десант 12+3 экипаж...в общем подождем, но в любом случае уважуха нашим парням
          1. ГГВ Ранг пользователя
            ГГВ
            +1
            Сегодня, 15:16
            Будем надеяться, что Ми-8. Там можно до 30 тушек впихнуть+экипаж.
          2. Nikolaevich I Ранг пользователя
            Nikolaevich I
            +1
            Сегодня, 15:18
            Цитата: Чёрный
            В 24-ку двадцать тушек не впихнуть

            Это так...десантный отсек рассчитан на отделение! Это 7-10 бойцов...
        2. Пастухов
          Пастухов
          0
          Сегодня, 15:13
          Цитата: ваш вср 66-67
          Цитата: Донна_Роза_дАльвадорес
          Красавцы наши!!!! Дымится красиво!

          Земля им стекловатой!

          Аллах Акбар шайтанам
    3. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +7
      Сегодня, 14:24
      Да,по этому видео точно тип вертушки не опредилишь .Но,главное что сбили,надеюсь что стрелка ПЗРК наградят!
      1. Canecat Ранг пользователя
        Canecat
        +2
        Сегодня, 14:41
        Спецы по хвостовой балке могут попытаться. Думаю для них это реально.
        1. Болторез Ранг пользователя
          Болторез
          0
          Сегодня, 14:51
          Спецы по хвостовой балке
          Не спец, но вроде ми-24 догорает.
        2. helilelik Ранг пользователя
          helilelik
          +1
          Сегодня, 15:59
          Я максимально увеличил,разобрать что-то трудно,конечно,но похоже и правда хок. Стабилизатор очень близко к килевой балке(если она сохранилась,видно плохо),у милевских расстояние больше. Неужели нельзя залить не снятое телефоном с монитора видео,а первоисточник? У военкоров нет такой возможности?
    4. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      +5
      Сегодня, 14:24
      Шо, опять? Похоже, что бег по граблям становится фишкой Буданова и К*.
      Примечание: "Шо, опять?" - не опечатка. Фраза из мультика про волка и пса. yes
    5. Андрей ВОВ Ранг пользователя
      Андрей ВОВ
      +4
      Сегодня, 14:27
      Ну крокодил вряд ли, 20 человек в полной вкладке с дополнителтным бк в него просто не войдет, что то другое летело.
      1. Paul Zewike Ранг пользователя
        Paul Zewike
        +7
        Сегодня, 14:36
        И в один ни в другой 20 человек не поместится, ми-24 8 человек, hawk 10. В ми-8 22. Но скорее всего произвольно выдумали количество десанта.
        1. Владимир М Ранг пользователя
          Владимир М
          +2
          Сегодня, 14:53
          В том то вся и проблема, "писателей" пишущих про 20 человек - надо гнать ... тряпками. Должен же быть предел глупостей.
          1. Монтесума Ранг пользователя
            Монтесума
            +2
            Сегодня, 15:14
            Цитата: Владимир М
            В том то вся и проблема, "писателей" пишущих про 20 человек - надо гнать ... тряпками. Должен же быть предел глупостей.

            Информацию довели обычные военкоры, не спецы по авиатехнике. Могли не разобраться сразу, а дали, как срочное сообщение. Не стоит придираться, будет уточняющая публикация.
            1. Владимир М Ранг пользователя
              Владимир М
              0
              Сегодня, 15:35
              Если гражданин себя гордо называет "военкором", то непростительные глупости нести не должен. И что значит "обычные" военкоры? Есть и не обычные?
              1. Монтесума Ранг пользователя
                Монтесума
                +2
                Сегодня, 15:46
                Цитата: Владимир М
                Если гражданин себя гордо называет "военкором", то непростительные глупости нести не должен.

                Ну так научите их, как надо. Подайте личный пример. И в чём "непростительная глупость"? В том, что не было возможности сразу подбежать к горящему вертолёту, по-быстрому определить тип летаблы и точно посчитать количество бывших "орлов Буданова"? Ну у вас и запросы.
                На этом дискуссия с вами закончена, нет смысла продолжать. Разрешите откланяться. hi
                1. Владимир М Ранг пользователя
                  Владимир М
                  0
                  Сегодня, 15:52
                  И вам всего самого хорошего.
          2. Кот Александрович Ранг пользователя
            Кот Александрович
            -1
            Сегодня, 15:15
            Ну м.б. всё же возможно постараться туда 20 рыл затолкать. Боезапас для гвинтокрыла взять по минимуму, набить чудиков поплотнее с одними только козацькими саблями. И, главное, зачислить в десантную группу только карликов-националистов. Тогда ведь, пожалуй, можно и 20?
        2. Piramidon Ранг пользователя
          Piramidon
          +1
          Сегодня, 15:25
          Цитата: Paul Zewike
          И в один ни в другой 20 человек не поместится, ми-24 8 человек, hawk 10. В ми-8 22.

          Остальные на внешней подвеске размещались. laughing
    6. Voronezh Ранг пользователя
      Voronezh
      +2
      Сегодня, 14:27
      Так Козинки чистые или там все таки кто то продолжает прятаться?
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +3
        Сегодня, 15:04
        Цитата: Voronezh
        Так Козинки чистые или там все таки кто то продолжает прятаться?

        Тех, кто прятался в Козинках, в ночь на 15 марта нашли спецназовцы РФ, а тех, кто решил по-быстрому перепрятаться "за ленточкой", нашли удачно поставленные мины. Желающие ещё раз сыграть в прятки, пока больше в Козинках не появлялись.
        1. Piramidon Ранг пользователя
          Piramidon
          0
          Сегодня, 15:28
          Цитата: Монтесума
          Желающие ещё раз сыграть в прятки, пока больше в Козинках не появлялись

          Однако чубатые зачем то упорно лезут именно в Козинки, как будто там жрачку халявную раздают.
          1. Монтесума Ранг пользователя
            Монтесума
            0
            Сегодня, 15:37
            Цитата: Piramidon
            Однако чубатые зачем то упорно лезут именно в Козинки

            Сёла Сподарюшено и Козинка находятся практически на границе с укрорейхом. Буданов и К* посчитали их доступной добычей, но просчитались.
    7. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +9
      Сегодня, 14:28
      Как сообщается, обломки вертолета догорают примерно в 1,7 км от российской границы, в окрестностях украинской Лукашовки.
      Палёной свининой потянуло... feel
      1. ГГВ Ранг пользователя
        ГГВ
        0
        Сегодня, 15:23
        Тогда что получается:или не "вербой"сбили или наши на территории xoxляндии
    8. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 14:32
      Хоть одна хорошая новость!
      1. Piramidon Ранг пользователя
        Piramidon
        +1
        Сегодня, 15:29
        Цитата: Голландец Михель
        Хоть одна хорошая новость!

        Видимо до Голландии никакие новости не доходят.
    9. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +8
      Сегодня, 14:37
      Вертушку с выкидышами Бандеры сбили - это прекрасно. Не надо им соxувствовать и переживать, всё, что они делают, они делают во славу США, во славу ворюг из Белого Дома, во славу убийц русского народа, во славу убийц народа России. Их собратья по нацизму беглые российские либералы, порождённые власовским движением, проводят в Таллине в день выборов, сегодня, террор в отношении голосующих граждан России. Скандируют "Навальный!" и требуют убить Путина, обезглавить Россию. Они собирают данные на всех, идущих голосовать. Жаль, не могут повторить судьбу этих на вертолёте. Это же как надо ненавидеть свой народ и свою страну.

      Смерть предателям!

      Слава России!
    10. lewerlin53rus Ранг пользователя
      lewerlin53rus
      0
      Сегодня, 14:39
      Замечательно. Ждем F16
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +1
        Сегодня, 15:22
        Цитата: lewerlin53rus
        Замечательно. Ждем F16

        И другое натовское, по списку!
    11. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      +3
      Сегодня, 14:39
      Да ладно, оказывается пзрк у кого то все таки были.
      Представляю какой визг свинячий в этой падающей коробке стоял.
      1. Теренин Ранг пользователя
        Теренин
        0
        Сегодня, 15:26
        Цитата: Incvizitor
        Представляю какой визг свинячий в этой падающей коробке стоял.

        При падении, обычно двигатель наверху отрывается и ... крики прекращаются моментально.
    12. zsdk Ранг пользователя
      zsdk
      +2
      Сегодня, 14:45
      Все никак не успокоится кастрюлеголовым свидомитам.
    13. ВохаАхов Ранг пользователя
      ВохаАхов
      +2
      Сегодня, 14:52
      По видео разобрать точно что за вертолет затруднительно, но больше всего Ми-24 напоминает. А там десанта максимум отделение - 7-8 чел.
    14. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      -8
      Сегодня, 14:59
      Никакой там не блэк хоук
      Осередной фейк от поддубного
      Как обычно

      Ми-24. Значит и про десант в 20 человек тоже фейк.

      На блэк хоук 20 человек тоже не поместится
      Вы бы хоть проверяли сказки предде чем их печатать. В википедию бы хоть зашли
    15. вася фикс Ранг пользователя
      вася фикс
      0
      Сегодня, 15:00
      На счет 20ти человек врядли если только на подвеске и к шасси привязали
    16. Ratmir_Ryazan Ранг пользователя
      Ratmir_Ryazan
      0
      Сегодня, 15:09
      Ну вот, можем.
      Только вот такое ощущение, что у нас дефицит ПЗРК, будь их в достаточном количестве как и подготовленных расчётов, укропы никогда бы не посмели через ЛБС летать.
      Давайте, купим в Иране, Северной Корее или ещё где-то. Совсем не дело, что противник может перелететь через границу и высадили десант у нас в тылу. Мы их бить на подлете должны.
      1. Andobor Ранг пользователя
        Andobor
        +1
        Сегодня, 15:42
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        Только вот такое ощущение, что у нас дефицит ПЗРК, будь их в достаточном количестве как и подготовленных расчётов, укропы никогда бы не посмели через ЛБС летать.

        Так они и не летают, приблизился на дальность выстрела - сбили, с чего такие ощущения что ПЗРК не хватает.
    17. Parvis Rasulov Ранг пользователя
      Parvis Rasulov
      -2
      Сегодня, 15:18
      Если на борту было до 20-ти человек, то это точно не UN-60, и Ми 24, скорее всего, это Ми 8, в вертолет Ми 24, и UN 60, не возможно поместит 20 человек, на нем нет такого объема для размещения большого количества людей
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        +1
        Сегодня, 15:22
        Тебе в голову мысль не пришла, откуда поддубный вообще может знать , были там 20 человек или 2?
        Как вообще можно всерьез воспринимать такую информацию и делать из нее выводы?
      2. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        0
        Сегодня, 15:37
        Существует интересный рекорд. Однажды, в телефонную будку, набили аж 25 человек. laughing
    18. Луенков Ранг пользователя
      Луенков
      0
      Сегодня, 15:21
      Цитата: Lev_Russia
      Падение Черного ястреба 2)

      "Черный ястреб" это у Голливуда, а здесь "Падение всушной вороны..." И уже не второй, а хрен знает какой... am

      Падение вонючей вороны было то
    19. tun5t
      tun5t
      +1
      Сегодня, 15:26
      https://76.ru/text/incidents/2024/03/17/73344821/comments/ по этой ссылке угрожают президенту ледорубом, в день голосования, модератор блокирует сообщения против, сайт российский- - везде воюют, и в инете особенно, может ципсо, может "элита" бунтует, как обещал президент заменить их на фронтовиков.
    20. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      -1
      Сегодня, 15:28
      Падение чёрного ястреба дубль хз какой. Велкам. Камикадзе. ))
    21. Луенков Ранг пользователя
      Луенков
      +1
      Сегодня, 15:30
      Цитата: Андрей ВОВ
      Ну крокодил вряд ли, 20 человек в полной вкладке с дополнителтным бк в него просто не войдет, что то другое летело.

      В общем так. 30 человек набивались в ми8. Но если с бк то максимум 20.
    22. Николай-Николаевич Ранг пользователя
      Николай-Николаевич
      0
      Сегодня, 15:33
      Какая радостная весть!
    23. Луенков Ранг пользователя
      Луенков
      -1
      Сегодня, 15:36
      Цитата: Ivan№One
      Никакой там не блэк хоук
      Осередной фейк от поддубного
      Как обычно

      Ми-24. Значит и про десант в 20 человек тоже фейк.

      На блэк хоук 20 человек тоже не поместится
      Вы бы хоть проверяли сказки предде чем их печатать. В википедию бы хоть зашли

      В википердии тобя забанили?
    24. sifgame Ранг пользователя
      sifgame
      0
      Сегодня, 15:44
      В МИ-24 20 человек десанта?
    25. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      0
      Сегодня, 15:45
      Безумные совсем, им выдают опиуматы, явно под стимуляторами какими то сумасшедшие идут в самоубийственные атаки уже четвертый день
    26. Fitter65 Ранг пользователя
      Fitter65
      0
      Сегодня, 15:47
      ВС России сбили украинский вертолет с десантом, ....На борту вертолета находилось порядка 20 украинских военных,... По вертолету тоже информация разнится, некоторые ресурсы, включая военкора Евгения Поддубного допускают, что это мог быть американский UH-60 “Black Hawk”, переданный Украине. Другие утверждают, что это Ми-24 из резервов Воздушных сил ВСУ.
      Согласно ТТХ ни Ми-24, ни тем более UH-60 Black Hawk 20 человек ,десантников , за один раз не тащат... Это всё наш родной Ми-8, вот он это может...
      1. Andobor Ранг пользователя
        Andobor
        0
        Сегодня, 15:56
        Да, парьтесь вы, то не вертолет был и даже не гелиокоптер, а гвинтокрыл какой то.
    27. Серик Бур Ранг пользователя
      Серик Бур
      0
      Сегодня, 15:59
      Цитата: ГГВ
      Тогда что получается:или не "вербой"сбили или наши на территории xoxляндии

      От перемены мест слагаемых сумма не меняется. "Верба" на территории хохла хорошо расцвела.

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