Воины Армии России сбили вертолет противника UH-60 “Black Hawk” американского производства с десантом на борту. Борт противника уничтожен в районе украинской Лукашовки. На борту военно-транспортного вертолета находилось до 20 человек

ВС России сбили украинский вертолет с десантом, направлявшийся в сторону российского села Козинка, поражение винтокрылой машины произошло в районе Лукашовки Сумской области Украины. Об этом сообщают российские ресурсы.По информации на данный момент, противник попытался снова высадить десант в Козинках, тем самым создав видимость установления контроля над российским населенным пунктом. Однако желание украинских тик-токеров снять новое видео оказалось неосуществимым, поскольку летящий в районе Лукашовки вертолет был сбит бойцами из 138 ОМБр ВС России. Как утверждается, расчет гвардейцев-зенитчиков влепили по вертолету из ПЗРК "Верба".На борту вертолета находилось порядка 20 украинских военных, скорей всего, не простых всушников, а какого-нибудь спецназа, раз уж их кинули в Козинки. По вертолету тоже информация разнится, некоторые ресурсы, включая военкора Евгения Поддубного допускают, что это мог быть американский UH-60 “Black Hawk”, переданный Украине. Другие утверждают, что это Ми-24 из резервов Воздушных сил ВСУ. Впрочем, это не важно, самое главное то, что одной "вертушкой" у Киева стало меньше.- сообщает Поддубный в своем ТГ-канале добавляя, что определить по обломкам модель вертолета затруднительно.Как сообщается, обломки вертолета догорают примерно в 1,7 км от российской границы, в окрестностях украинской Лукашовки.