Минобороны подтвердило освобождение посёлка Мирное на Южно-Донецком направлении

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Минобороны подтвердило освобождение посёлка Мирное на Южно-Донецком направлении

Российские войска продолжают владеть инициативой практически по всей линии фронта, противник ушел в оборону, проводя контратаки на некоторых участках. В последние дни ВСУ проводят войсковую операцию на границе с Калужской и Белогородской областей России, пытаясь замаскировать ее под самостоятельные действия подразделений российских предателей. На сегодняшний день противник потерял большое количество личного состава и техники, но ничего не добился.

Российские войска наступают на линии Работино - Вербовое, юго-западнее Угледара в районе Шевченко, сразу на трех направлениях от Марьинки (Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка), западнее Авдеевки, на Часов Яр, в районе Белогоровки, Терны и под Купянском. В то же время продвижение носит тактический характер, стратегических операций Генштаб России не проводит, видимо ожидая наступления тепла и сухих дорог.



На Купянском направлении без изменений, наши отразили три контратаки в районе Синьковки, нанеся удары по ВСУ в районе Кисловки. Продвижения нет. На границе белгородской области боевые действия идут в районе села Козинка Грайворонского района. На Донецком наши заняли более выгодные рубежи и позиции в районах Богдановка, Красное, Курдюмовка, Перше Травня, Клещеевка и Андреевка.

На Авдеевском продолжаются бои на линии Тоненькое - Орловка - Бердычи, противник пытается остановить наших вводом свежих резервов, но продвижение есть, пусть и тактического плана. Противник пытается контратаковать, особенно в районе Бердычей, поскольку за ними расположено Очеретино с новой линией обороны.

На Южно-Донецком направлении российские войска в ходе наступления взяли село Мирное Запорожской области. Ситуация на Гуляйпольском направлении активизировалась впервые за довольно длительное время. На Херсонском бои на линии Работино - Вербовое.

Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям составили: по личному составу - 895 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - 4 бронемашины; по артиллерии - гаубица Д-20 и РСЗО RM-70 Vampire. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы М777, две гаубицы Д-20, две Д-30, одна гаубица Мста-Б, одна FH70.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены: места сборки и проведения испытаний безэкипажных катеров, пункт временной дислокации батареи ЗРК IRIS-T в Одесской области, цех сборки и подготовки беспилотников в районе Прилуки Черниговской области. Средствами ПВО уничтожено 168 беспилотников.
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    13 комментариев
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    1. Mavrov Pavel
      Mavrov Pavel
      -13
      Сегодня, 15:34
      Ruská vojska postupují po celé frontové linii tak leda na papíře a v představách vygumovaných palicích ruských generálů....
      1. Пастухов
        Пастухов
        +5
        Сегодня, 15:38
        Цитата: Mavrov Pavel
        Ruská vojska postupují po celé frontové linii tak leda na papíře a v představách vygumovaných palicích ruských generálů....

        Ес оф кос ..Шнеля Хенде хок ..Все что знаю )))))
        Прибалтов не люблю
      2. smart_ups Ранг пользователя
        smart_ups
        +2
        Сегодня, 15:45
        не твоя армия продвигается вот и бесишься. ( tvoje armáda není v pohybu ).
        1. Ясная Ранг пользователя
          Ясная
          0
          Сегодня, 15:54
          Цитата: smart_ups
          не твоя армия продвигается вот и бесишься. ( tvoje armáda není v pohybu ).

          А, что он написал?
      3. Stoned Alone
        Stoned Alone
        +3
        Сегодня, 15:51
        ты-то куда лезешь? чехи вообще чувства собственного достоинства не имеют, всем подлизать готовы
      4. Фразах Ранг пользователя
        Фразах
        0
        Сегодня, 15:58
        Выгумованными дубинками гоняют чешских и прочих фермеров, делая это безо всякого воображения. А ruská vojska наступают, к сожалению для упоротых.
      5. Tagan Ранг пользователя
        Tagan
        0
        Сегодня, 16:02
        Как там ваша армия ЕС-СС поживает? Стринги не обделали ещё?
    2. пешик
      пешик
      0
      Сегодня, 15:47
      Цитата: Пастухов
      Цитата: Mavrov Pavel
      Ruská vojska postupují po celé frontové linii tak leda na papíře a v představách vygumovaných palicích ruských generálů....

      Ес оф кос ..Шнеля Хенде хок ..Все что знаю )))))
      Прибалтов не люблю


      ешь кокосы, ешь бананы.
    3. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      0
      Сегодня, 15:48
      Так мы к лету до Одессы дойдём .
      1. guest Ранг пользователя
        guest
        0
        Сегодня, 16:01
        Цитата: Ирек
        Так мы к лету до Одессы дойдём .

        К лету какого года?
    4. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      0
      Сегодня, 15:58
      продвижение носит тактический характер, стратегических операций Генштаб России не проводит, видимо ожидая наступления тепла и сухих дорог.

      Конечно. Ещё и для того чтобы не ломать тыловую логистику.
    5. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      0
      Сегодня, 15:59
      В последние дни ВСУ проводят войсковую операцию на границе с Калужской ...

      Автор, что-то не свежее съел?
      Чего не с Московской? wassat
    6. guest Ранг пользователя
      guest
      0
      Сегодня, 16:00
      На Херсонском бои на линии Работино - Вербовое.

      С каких пор это Херсонское?

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