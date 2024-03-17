Минобороны подтвердило освобождение посёлка Мирное на Южно-Донецком направлении
Российские войска продолжают владеть инициативой практически по всей линии фронта, противник ушел в оборону, проводя контратаки на некоторых участках. В последние дни ВСУ проводят войсковую операцию на границе с Калужской и Белогородской областей России, пытаясь замаскировать ее под самостоятельные действия подразделений российских предателей. На сегодняшний день противник потерял большое количество личного состава и техники, но ничего не добился.
Российские войска наступают на линии Работино - Вербовое, юго-западнее Угледара в районе Шевченко, сразу на трех направлениях от Марьинки (Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка), западнее Авдеевки, на Часов Яр, в районе Белогоровки, Терны и под Купянском. В то же время продвижение носит тактический характер, стратегических операций Генштаб России не проводит, видимо ожидая наступления тепла и сухих дорог.
На Купянском направлении без изменений, наши отразили три контратаки в районе Синьковки, нанеся удары по ВСУ в районе Кисловки. Продвижения нет. На границе белгородской области боевые действия идут в районе села Козинка Грайворонского района. На Донецком наши заняли более выгодные рубежи и позиции в районах Богдановка, Красное, Курдюмовка, Перше Травня, Клещеевка и Андреевка.
На Авдеевском продолжаются бои на линии Тоненькое - Орловка - Бердычи, противник пытается остановить наших вводом свежих резервов, но продвижение есть, пусть и тактического плана. Противник пытается контратаковать, особенно в районе Бердычей, поскольку за ними расположено Очеретино с новой линией обороны.
На Южно-Донецком направлении российские войска в ходе наступления взяли село Мирное Запорожской области. Ситуация на Гуляйпольском направлении активизировалась впервые за довольно длительное время. На Херсонском бои на линии Работино - Вербовое.
Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям составили: по личному составу - 895 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - 4 бронемашины; по артиллерии - гаубица Д-20 и РСЗО RM-70 Vampire. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы М777, две гаубицы Д-20, две Д-30, одна гаубица Мста-Б, одна FH70.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены: места сборки и проведения испытаний безэкипажных катеров, пункт временной дислокации батареи ЗРК IRIS-T в Одесской области, цех сборки и подготовки беспилотников в районе Прилуки Черниговской области. Средствами ПВО уничтожено 168 беспилотников.
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