Ракетным ударом поражены предназначенные для ремонта западной бронетехники цеха Николаевского бронетанкового завода

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Ракетным ударом поражены предназначенные для ремонта западной бронетехники цеха Николаевского бронетанкового завода

ВС Росси продолжает наносить точечные ракетные удары по выявленным целям, уничтожая предприятия украинского ВПК, склады и арсеналы, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Сегодня, 17 марта 2024 года, ракетный удар был нанесен по Николаеву. Об этом сообщают российские ресурсы.

Согласно опубликованной информации, примерно в 14:30 мск. времени ВС России нанесли ракетный удар по Николаевскому бронетанковому заводу. В атаке участвовали не менее двух баллистических ракет, вероятно, ОТРК "Искандер", поскольку сообщается о нескольких ударах. Также отмечается, что завод недавно прошел модернизацию, на его мощностях планировалось проводить ремонт бронетехники, поставляемой западными спонсорами, в том числе тяжелой. С места удара поднимается столб черного дыма, имеется возгорание.



Сообщается, что первым ударом был поражен ремонто-сборочный цех завода с современным оборудованием, предназначенный для обслуживания бронетехники немецкого и британского производства. Точный результат поражения не известен. Второй удар был нанесен в район складов и ремонтно-сборочного цеха, куда были доставлены несколько единиц танков Leopard и Challenger, ожидавших ремонта. Имеется информация, что не менее 15 единиц бронетехники получили различные повреждения, возможно уничтожены.


Отмечается, что ВС России за последний месяц поразили более 10 объектов украинского ВПК, нанося точные удары. В Киеве предполагают, что координаты целей российской разведке сливают местные, а ВС России научились быстро, без лишней волокиты, реагировать на полученные данные, нанося точные удары.

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    29 комментариев
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    1. poquello Ранг пользователя
      poquello
      +8
      Сегодня, 16:42
      "ракетный удар был нанесен по Николаеву. "
      надеюсь иностранных специалистов тоже прихватили
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +8
        Сегодня, 16:44
        Хрюшки прям как магнитом, притягивают к себе Искандеры laughing
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +6
      Сегодня, 16:48
      «В Киеве предполагают, что координаты целей российской разведке сливают местные » —

      — Очень хорошо,если это правда ...
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +10
        Сегодня, 16:50
        Кстати есть видео прилета.Показательна реакция людей на улице. Сирена звучить, а все занимаются своими делами. Знают что наши в отличии от у.блюдков из всу не бьют по мирным.
    3. Bombaher Ранг пользователя
      Bombaher
      +5
      Сегодня, 16:59
      Стали наконец-то днём бить заводы, вместе со специалистами и волонтёрами.
    4. Roust Ранг пользователя
      Roust
      +5
      Сегодня, 16:59
      Странно, что такие заводы в 404 - й ещё существуют.
      1. Dart2027 Ранг пользователя
        Dart2027
        +3
        Сегодня, 17:06
        Цитата: Roust
        такие заводы в 404 - й ещё существуют.

        Ждали, пока на него завезут и установят новое и дорогое оборудование, а потом уже накрыли.
      2. Horatii Ранг пользователя
        Horatii
        +1
        Сегодня, 18:10
        Тоже никак не пойму - два с лишним года войны и такой завод не в руинах. Производит продукцию, все коммуникации в порядке. Не понимаю..
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          0
          Сегодня, 18:15
          Цитата: Horatii
          . Не понимаю
          И я тоже не понимаю
    5. Goga_777 Ранг пользователя
      Goga_777
      +2
      Сегодня, 16:59
      Карать этих оскотинившихся... Жалко ссср строил, за счет России а сейчас рушить поиходится
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +1
        Сегодня, 17:25
        Цитата: Goga_777
        Карать этих оскотинившихся... Жалко ссср строил, за счет России а сейчас рушить поиходится

        При той воровской эксплуатации, что вели 30 лет, там всё легче заново отстроить, чем изношенное старьё ремонтировать. Что то оставить, конечно, остальное - под нож, желательно вместе со свиньями...
    6. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +7
      Сегодня, 17:03
      Можно сколько угодно обвинять Министерство Обороны в преувеличении успехов, но, если смотреть правде в глаза, следует признать, что Укриана обеспечивается Западом так, как, возможно, обеспечивался Америкой только Адофль Гитлер. Ну, действительно, уже сколько нанесено этих ударов по военным заводам, складам с вооружением, боеприпасами и ГСМ, но они появляются снова и снова. Нет, с каждым разом этого всего миилитаристского хлама там становится меньше, но каковы объёмы поставок. Ведь даже если учитывать, что когда-то у Украины была значительная часть советской военной мощи, то прошло много времени, и многое было распродано...

      Мне кажется, что поставки оружия и боеприпасов, обеспечение оборудованием - носят гораздо больший масштаб, чем это официально декларируется. По некоторым данным много чего было поставлено в период пандемии коронавируса, когда мир был, так сказать, законопачен. Однако, если следовать принципу аналогий, подобная же накачка оружием, выполняемая втихую, без шума и пыли, происходит и в отношении Армении, и стран Балтии, и Финляндии, и Молдавии. Всюду разворачиваются арсеналы. К сожалению, Украина это только начало. Это, так сказать, передовой отряд НАТо, призванный измотать нашу страну, заставить её раскрыть карты. Вот поэтому, кстати, столь сдержанно Россия работает с ситсемами РЭБ, чтобы не светить характеристики.
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +3
        Сегодня, 17:35
        То, что свинарник это только начало, ежу понятно. Потому надо наносить такие удары, чтобы НАТО "примерило эту рубашку" на себя и вспотело, чтобы липкое потекло пониже спины. Только так они поймут что воевать с нами не надо. Но это вряд ли... В ЕС все не только сошли с ума но и выполняют приказ гегемона, безоговорочно и вприпрыжку. Спасёт положение только смена власти в Штатах, иначе Манхетен тоже умоется...
        1. Арка Ранг пользователя
          Арка
          0
          Сегодня, 17:50
          Так ещё неизвестно по западенским заводам с какой начинкой полетит. Вполне может одна ракета и даже в окрестностях работать будет невозможно.
        2. Vladlous Ранг пользователя
          Vladlous
          +1
          Сегодня, 17:50
          Должен с Вами согласиться в том плане, что они выполняют команды США. Это надо же было до какой степени лишиться суверенитета, чтобы встать на путь самоликвидации. Ведь дело не в отдельных деятелях, подсаженных на крючок спецслужб Америки, дело в тотальном зомбировании, оболванивании, в вымывании мозгов. "Каждый образованный человек - наш враг", эти слова принадлежат Адольфу Гитлеру. И хотя сегодян на Западе достаточно людей с дипломами, всё же наличие диплома не означает наличия мозгов. К сожалению.
      2. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        +2
        Сегодня, 17:43
        ередовой отряд НАТо, призванный измотать нашу страну, заставить её раскрыть карты

        Предположу что все "карты" в нато давно известны (раз они про 24-02 знали за три месяца)
        1. Vladlous Ранг пользователя
          Vladlous
          +1
          Сегодня, 17:52
          Согласен, что все карты им давно известны, однако всегда есть пара карт неизвестных. Они знают очень многое, и пусть думают, что знают всё. Уверен, нам есть чем их удивить и смертельно шокировать.
    7. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +4
      Сегодня, 17:15
      Там Рейнметалл заанонсировал четыре завода построить, нехай на ус мотает.
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        0
        Сегодня, 17:22
        Цитата: lukash66
        Там Рейнметалл заанонсировал четыре завода построить, нехай на ус мотает.

        Все подобные постройки в Залежалой - от лукавого. Деньги разворуют, завод взорвут, свалят всё на русских...
    8. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      +5
      Сегодня, 17:15
      Если завод действительно назывался бронетанковым, очень странно, что он не привлек внимания раньше. Те же вопросы по отношению к оставшимся оборонным предприятиям. Только не надо нести пургу, что ждали оборудования и прочей хрени. Новый завод построить это не ишака купить.
      1. Арка Ранг пользователя
        Арка
        -1
        Сегодня, 17:26
        Стены, энергетика там давние. Молотить, пока нет оборудования со спецами, также нет смысла. Если посмотрите на количество экс предприятий ВПК на 404 то их было много. В идеале накрыть можно все но с этим даже амеры не справятся.
    9. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      0
      Сегодня, 17:20
      Судя по видео Николаев живёт обычной жизнью, ездят машины, бродят горожане. Только речь выдаёт в нём русский город...
      1. Ghost1 Ранг пользователя
        Ghost1
        0
        Сегодня, 18:57
        Уже давно понятно что там в большинстве мест обычная жизнь идёт, а у нас некоторые всё ждут там бунтов против киевского режима. Электричество и топливо им видимо никто отрубать не будет.
    10. Андрей Москвин Ранг пользователя
      Андрей Москвин
      0
      Сегодня, 17:23
      В атаке участвовали не менее двух баллистических ракет, вероятно, ОТРК "Искандер", поскольку сообщается о нескольких ударах.

      Странный вывод.
    11. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 17:27
      В Николаеве был "бронетанковый завод"? winked
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        0
        Сегодня, 17:59
        У морекопов и СТО "У Ашота" за ЦАРМ сойдёт...
      2. BAI Ранг пользователя
        BAI
        0
        Сегодня, 18:13

        В Николаеве был "бронетанковый завод"?


        ВИКИ в помощь:
        Николаевский бронетанковый завод — государственное предприятие бронетанковой промышленности Украины, расположенное в Николаеве. Предприятие осуществляет диагностику, ремонт, техническое обслуживание, переоборудование и модернизацию бронетанковой и автомобильной техники[1].

        Николаевский бронетанковый завод
        1. костя1 Ранг пользователя
          костя1
          +1
          Сегодня, 18:16
          Даже по тексту видно-что это не завод а рембаза
    12. BAI Ранг пользователя
      BAI
      +1
      Сегодня, 18:10
      Почему не бьют по НПЗ и электростанциям?

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