Ракетным ударом поражены предназначенные для ремонта западной бронетехники цеха Николаевского бронетанкового завода
ВС Росси продолжает наносить точечные ракетные удары по выявленным целям, уничтожая предприятия украинского ВПК, склады и арсеналы, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Сегодня, 17 марта 2024 года, ракетный удар был нанесен по Николаеву. Об этом сообщают российские ресурсы.
Согласно опубликованной информации, примерно в 14:30 мск. времени ВС России нанесли ракетный удар по Николаевскому бронетанковому заводу. В атаке участвовали не менее двух баллистических ракет, вероятно, ОТРК "Искандер", поскольку сообщается о нескольких ударах. Также отмечается, что завод недавно прошел модернизацию, на его мощностях планировалось проводить ремонт бронетехники, поставляемой западными спонсорами, в том числе тяжелой. С места удара поднимается столб черного дыма, имеется возгорание.
Сообщается, что первым ударом был поражен ремонто-сборочный цех завода с современным оборудованием, предназначенный для обслуживания бронетехники немецкого и британского производства. Точный результат поражения не известен. Второй удар был нанесен в район складов и ремонтно-сборочного цеха, куда были доставлены несколько единиц танков Leopard и Challenger, ожидавших ремонта. Имеется информация, что не менее 15 единиц бронетехники получили различные повреждения, возможно уничтожены.
Отмечается, что ВС России за последний месяц поразили более 10 объектов украинского ВПК, нанося точные удары. В Киеве предполагают, что координаты целей российской разведке сливают местные, а ВС России научились быстро, без лишней волокиты, реагировать на полученные данные, нанося точные удары.
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