ATACMS – очередная «серебряная пуля» для ВСУ
Вопрос времени
Баллистические ATACMS на Украине обитают уже давно. Еще осенью прошлого года националисты нанесли удары оперативно-тактическими ракетами по аэродромам в Бердянске и Луганске. По данным информационных агентств России и Соединенных Штатов, противнику передали не менее 20 ATACMS. Важной особенностью изделия является его дальнобойность – Зеленскому передали начальную модификацию Block 1A, работающую на 165 км. Сравнительно немного по современным меркам, но в два с лишним раза дальнобойнее ракет GMLRS.
Повод вспомнить об ATACMS случился в связи с заявлением директора ЦРУ Уильяма Бёрнса о возврате наступательного потенциала Украины к концу текущего года. При условии, разумеется, предоставления режиму Зеленского финансирования в полном объеме. Речь о тех самых шести десятках миллиардов, передачу которых не могут согласовать с прошлой осени.
По словам шефа американской разведки, промедление с принятием законопроекта в Конгрессе может стоить Украине еще нескольких Авдеевок. Если покопаться в карьере Бёрнса, то окажется, что он ни разу не военный. Он хороший дипломат и несколько лет работал послом Соединенных Штатов в России.
Рассматривать заявления Бёрнса необходимо через призму западной пропаганды, но ни в коем случае не пренебрегать ими. А сказал Бёрнс много интересного. Например, о неких «проникающих ударах по Крыму». Если взять за точку отсчета территорию Херсонской области, которая пока под украинским контролем, то ВСУ для ударов по российскому полуострову необходимы средства с дальностью около 300 км.
Справедливости ради, такое оружие у противника присутствует – англо-французские Storm Shadow летят на 250 км и больше. Ракеты малозаметные и опасно движутся к цели на низких высотах, но не самые удобные для ВСУ.
Во-первых, скорость не превышает 1 000 км/ч.
Во-вторых, для запуска необходимо поднимать в воздухе скудные остатки Су-24М из украинских запасов. Поэтому ни о каком массированном применении и речи быть не может. Самолеты вынуждены работать на солидном удалении от линии фронта (до 50–80 км), чтобы избежать уничтожения с земли. Это сокращает дистанцию эффективной работы. В то же время воздушное базирование Storm Shadow позволяет запускать ракеты над акваторией Черного моря.
Шеф ЦРУ Уильям Бёрнс
ATACMS в варианте Block IA с большой долей вероятности окажется в следующем пакете военной помощи Украине. Это опасное изделие – дальность стрельбы около 300 км, что теоретически позволяет ударить по Керчи и Крымскому мосту. Причем не просто запустить пару-тройку изделий, а устроить настоящий массированный налет. В том числе и для перегрузки системы ПВО на востоке Крыма.
Напомним, ATACMS – это баллистическая ракета со скоростью полета более 1 500 км/ч. Запускать её националисты могут буквально с любой точки. Для этого и предназначены платформы M142 HIMARS и М270 MLRS.
У американцев хранится порядка 360 ракет ATACMS M39A1 Block IA с кассетной боевой частью и более 1 100 в унитарном исполнении. Последние могут применяться против защищенных и особо прочных конструкций, в том числе мостовых опор.
Если пофантазировать, то нельзя исключать вероятность отправки на Украину ракет PrSM (Precision Strike Missile) дальностью до 500 км. С одной стороны, такая дальнобойность избыточна для фронта. С другой – националисты таким оружием могут работать из глубокого тыла. А также вывести события на новый уровень сложности – например, ударить по Волгограду.
PrSM – это не примитивный дрон с двадцатью килограммами взрывчатки, крадущийся к цели на бреющем полете. По открытым данным, изделие относится к разряду гиперзвуковых, хотя и уступает ATACMS по разрушительной силе. За рубежом уже начали переоборудовать часть носителей – HIMARS и MLRS – под новую баллистическую ракету.
К слову, в отличие от ATACMS, в стандартный контейнер входит не одна, а две ракеты.
Мысли Бёрнса
Слова шефа ЦРУ о переходе инициативы в руки ВСУ после одобрения Конгрессом 60-миллиардной помощи, полны оптимизма. Если рассматривать мнение Бёрнса как выражение официальной точки зрения американского истеблишмента, то на Зеленском крест еще не поставлен.
Вопреки существующему мнению, Вашингтон намерен вывести Украину на границы 1991 года. По крайней мере, от подобных намерений не отказался. Мнение Бёрнса – это лишь верхушка айсберга, который готовят для России в США. ATACMS или PrSM должны занять важное, но не ключевое место в стратегии ВСУ на ближайшие месяцы.
Перед планировщиками наступления до границ 1991 года стоит нетривиальная задача увеличения живой силы на фронте. Активно муссируется информация о нежелании выдавать 60-миллиардный подарок Киеву без новой волны мобилизации. На этом, к слову, настаивал Залужный, но не нашел понимания у Зеленского. За что и ушел на почетную пенсию в Лондон.
Можно снабдить украинцев самым современным оружием, но со стремительно редеющими бригадами на фронте не удастся его даже зафиксировать на одном месте. Именно поэтому без нового закона о мобилизации мужчин моложе 27 лет денег Киев не получит.
Игры демократов и республиканцев в Конгрессе лишь маскировка ультиматума Зеленскому.
Поэтому и рассматривать слова Бёрнса следует не в отношении собственных сенаторов, а в направлении Киева. Дескать, вы примите условия сделки, загоните на фронт еще полмиллиона украинцев, тогда мы и деньги выдадим. А с ними и вожделенные «серебряные пули» ATACMS, достающие до самых дальних концов Крыма. Если совсем хорошо будете себя вести, то и контингент НАТО введем к границе с Белоруссией, чтобы освободить 100–150 тысяч украинцев для бойни на восточном фронте.
Только вот у киевского режима другая стратегия.
Сырский уже не просит мобилизацию – он полностью в кармане у Зеленского. Надежда у действующего пока президента (напомним, что с мая Зеленский без выборов будет нелигитимен) на контролируемый отход собственных войск в оперативно-тактическую глубину. Российская Армия, движущаяся на запад должна, по мнению киевского режима, отрезвить европейцев, а с ними и американцев.
Рисковый план в случае реализации должен заметно ускорить «ленд-лиз», и Украина должна обойтись без мобилизации.
Что будет дальше?
На этот счет в Киеве единого мнения нет, но понятно одно – любая мобилизация станет последней, как для правительства, так и для всей страны.
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