В Курской области охотник сбил украинский беспилотник из охотничьего ружья
В Курской области, граничащей с Украиной, российский охотник сбил украинский дрон из охотничьего ружья. Как сообщают власти региона, мужчина состоит в добровольной дружине.
Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем ТГ-канале написал, что в одном из приграничных районов Курской области вступивший в добровольную дружину местный охотник сбил украинский дрон из охотничьего ружья. По мнению главы региона, за это мужчину необходимо наградить.
- заявил Старовойт.
Между тем, по данным ТГ-канала "Два майора", ветераны боевых действий уже собрали охотнику на беспилотники "внушительную премию". Также канал предлагает учредить от лица неравнодушных людей и предпринимателей некую премию за сбитые из ружей дроны в приграничных районах. Тем более, что в приграничье охотничьи ружья практически в каждом доме, а в той же Курской области охота запрещена уже два года. Зато на беспилотники нет. Вот и открыть охоту на дроны, а сбитые БПЛА сдавать на запчасти, как доказательство удачной "охоты".
Между тем, бойцы на фронте уже давно говорят о необходимости вооружиться ружьями с дробовыми патронами. Это самый надежный способ сбить фактически любой беспилотник.
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