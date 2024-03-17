В Курской области охотник сбил украинский беспилотник из охотничьего ружья

67
В Курской области охотник сбил украинский беспилотник из охотничьего ружья

В Курской области, граничащей с Украиной, российский охотник сбил украинский дрон из охотничьего ружья. Как сообщают власти региона, мужчина состоит в добровольной дружине.

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем ТГ-канале написал, что в одном из приграничных районов Курской области вступивший в добровольную дружину местный охотник сбил украинский дрон из охотничьего ружья. По мнению главы региона, за это мужчину необходимо наградить.



Считаю, что это заслуживает награды. Благодарю всех, кто в эти дни стоит на страже нашей безопасности, а жителей приграничных районов – за стойкость и выдержку

- заявил Старовойт.


Между тем, по данным ТГ-канала "Два майора", ветераны боевых действий уже собрали охотнику на беспилотники "внушительную премию". Также канал предлагает учредить от лица неравнодушных людей и предпринимателей некую премию за сбитые из ружей дроны в приграничных районах. Тем более, что в приграничье охотничьи ружья практически в каждом доме, а в той же Курской области охота запрещена уже два года. Зато на беспилотники нет. Вот и открыть охоту на дроны, а сбитые БПЛА сдавать на запчасти, как доказательство удачной "охоты".

Между тем, бойцы на фронте уже давно говорят о необходимости вооружиться ружьями с дробовыми патронами. Это самый надежный способ сбить фактически любой беспилотник.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    67 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Арка Ранг пользователя
      Арка
      +3
      Сегодня, 17:46
      Повезло мужику. Но молодец!!!
      1. Neo-9947 Ранг пользователя
        Neo-9947
        +32
        Сегодня, 17:54
        Повезло, это когда написано "ЗАНЯТО", ручку дернул, а там "СВОБОДНО".
        А тут меткий глаз, набитая рука...
        1. marchcat Ранг пользователя
          marchcat
          +7
          Сегодня, 17:56
          НЕ перевелись ещё на Руси охотники. good
        2. Аргон Ранг пользователя
          Аргон
          +2
          Сегодня, 17:59
          Вот вот, а если бы промазал?! Получается он вступил в бой не думая об опасности. Конкретно молодец!
          1. Ропот 55 Ранг пользователя
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 18:27
            Аргон hi, в статье не указано что за тип дрона(если не ошибаюсь) если с гранатами под сброс или FPV тогда да имелся риск, а если разведчик с камерой то мужчина рисковал только тем что снимут на "память".
            1. Кот Александрович Ранг пользователя
              Кот Александрович
              +1
              Сегодня, 18:41
              А и правда, почему бы в заметке не указать, что это за дрон был? Военная тайна? what
            2. Telakh Ранг пользователя
              Telakh
              -1
              Сегодня, 18:59
              А ещё у нас уже вылететь нельзя спокойно - все бегут жаловаться что "ац ай ай, у нас дрон летает". Если ещё и палить начнут... Ладно там, где небо закрыто, так ведь в поволжье тоже все поголовно пуганые..
        3. Арка Ранг пользователя
          Арка
          +4
          Сегодня, 18:01
          Цель очень специфическая. Так что удача тут присутствует, что навыков парня вовсе не принижает.
          1. Добрый злыдень Ранг пользователя
            Добрый злыдень
            0
            Сегодня, 18:59
            Надо шире привлекать охотников и, особенно, спортсменов-стендовиков к работе в ополчении. А если наладить для них еще и службу оповещения о прорыве дронов, эффективность таких ополченцев вырастет в разы! И обязательно - официальный статус мужикам.
            А мужик молодец, вполне заслуживает награды. Как минимум, "За боевые заслуги"!
    2. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +1
      Сегодня, 17:47
      Вся риторика и идеология последние годы готовили ухров к войне.
      А их турчинова и пороха притянем к суду? За организацию и вдоховение террорзма против братского русского народа.
      1. hhurik Ранг пользователя
        hhurik
        +3
        Сегодня, 18:01
        Зато у нас все это время гайки оружейного законодательства закручивали (и продолжают) до упора. wink
        Какой-то когнитивный диссонанс: охота запрещена, и тут-же какой-то охотник по угодьям с ружьем шарится. Вы уж это - крестик снимите, или трусы наденьте.
        Впрочем, не удивлюсь: привлекут его за нахождение в угодьях с оружием за производство незаконной охоты, ну чуток опосля. Помню, одно время было модным наказывать за транспортировку оружия в автомобиле по дорогам общего пользования - типа, дорога через угодья идет? Ну и все, браконьер значица.
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +5
          Сегодня, 18:19
          Вы бы статью внимательно прочли.В приграничных районах находятся отряды-дружинники.Да,из охотников,крепких мужиков.Про законодательство согласен-хрень какая то
          1. hhurik Ранг пользователя
            hhurik
            +2
            Сегодня, 18:31
            А я и прочитал внимательно: какой-то треш и самоуправство, со стороны местячковых рулевых Если живем по понятиям - то покатит. А если нет - тогда законодательную жопу народные избранники приподнимают и начинаем работать. Вот этого мужика с дробосралом - чуть ветер подует с другой стороны - распнут и никто и не почешется.
        2. Ропот 55 Ранг пользователя
          Ропот 55
          +3
          Сегодня, 18:38
          Сходить в лес в межсезонье с собакой ОХОТНИЧЕЙ))) приравнивается к браконьерству, и замучаетесь доказывать что ваш спаниель вообще не притравлен и понятия за охоту не имеет.
          1. hhurik Ранг пользователя
            hhurik
            +3
            Сегодня, 18:42
            Да ладно, с блоховозом сходить wink Тут с биноклем или иным каким увеличительным прибором пошарился - уже фсе, статью с земли поднял. Ибо дичь выслеживал, к гадалке не ходи.
            1. Ропот 55 Ранг пользователя
              Ропот 55
              0
              Сегодня, 18:52
              hhurik hi, да ну на лавочку, такую парочку)))
          2. ANB Ранг пользователя
            ANB
            +1
            Сегодня, 18:53
            . Сходить в лес в межсезонье с собакой ОХОТНИЧЕЙ)))

            Слава богу, у меня шелти. Размер спаниеля, но числится в овчарках :)
          3. KCA Ранг пользователя
            KCA
            0
            Сегодня, 19:09
            В старое советское время охотничья собака записывалась в охотничий билет вместе с ножом и ружжом, а сейчас кто и каким докажет что у меня охотничья, а не декоративная собака? Хватит вбрасывать
      2. fiv Ранг пользователя
        fiv
        0
        Сегодня, 18:39
        Их риторика и идеология возникли далеко не в последние годы. Следственный комитет все по полочкам разложит. А ВС РФ пока без возбуждения уголовных дел обходятся.
    3. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      -26
      Сегодня, 17:48
      Из ружья?-а чего не банкой с огурцами?-а то что солдаты хотят ружья-это прикольно lol
      1. vik669 Ранг пользователя
        vik669
        -1
        Сегодня, 18:10
        Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями.
      2. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +5
        Сегодня, 18:15
        Если без стеба,то ружья применяли при штурме окопов еще в Первую мировую."Окопная метла".Мужик молодец.Меткий глаз,верная рука.Дружинники в деле
    4. Андрей1978 Ранг пользователя
      Андрей1978
      +7
      Сегодня, 17:49
      В Ираке дедушка пастух АН64 РЛС сбил, прилетал прятался на пастбище за горой, дедушке надоело барашков собирать! Бахнул из двух стволов, удачно попал
      1. Canecat Ранг пользователя
        Canecat
        +6
        Сегодня, 17:51
        Цитата: Андрей1978
        Бахнул из двух стволов, удачно попал

        Ага... дуплетом из ЗСУ-23-2 laughing
      2. Задира Ранг пользователя
        Задира
        +8
        Сегодня, 17:52
        Дело за малым: осталось охотников научить отличать чужие БПЛА от своих winked
    5. Сергей3 Ранг пользователя
      Сергей3
      +3
      Сегодня, 17:53
      Там не ружьё надо, а что то типа лёгкого двухствольного пистолета с патронами от дробовика. Сейчас FPV дронами стали за каждым индивидуально охотится, а это должно быть лёгкое оружие последнего шанса, всё равно больше двух раз не успеет выстрелить. А полноценное многозарядное ружьё с дробью одно на подразделение.
      1. 75Сергей Ранг пользователя
        75Сергей
        0
        Сегодня, 18:01
        Помповое, а почему бы и нет
      2. paul3390 Ранг пользователя
        paul3390
        +4
        Сегодня, 18:07
        типа лёгкого двухствольного пистолета с патронами от дробовика

        Стрелять из пистоля 12-го калибра - руку отбить можно, особенно если магнумом. Да и реальная дальность полёта дроби при таком коротком стволе - мизерная..
      3. Jrvin Ранг пользователя
        Jrvin
        +3
        Сегодня, 18:08
        Лучше уж тогда сделать что то типа подствольника только в замен ВОГ, патрон дробовой, возможно и 8 калибра, чтоб картечи побольше или другие приблуды
        1. Ропот 55 Ранг пользователя
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 18:21
          Jrvin hi, у Билли из "Хищника" на М-16 был прилажен дробовик, предлагаете перенять?
          1. hhurik Ранг пользователя
            hhurik
            0
            Сегодня, 18:36
            Спарка нужна, из трофейных парабеллумов - их на складах дофига было, ну до того момента, как на ступеньки храма ВС расплавили.
        2. Glock-17 Ранг пользователя
          Glock-17
          0
          Сегодня, 18:22
          А может лучше перейти к тактике вермахта и возложить основную огневую поддержку на пулеметчика, а в пулеметный расчёт ввести больше дробовиков для защиты от дронов.
      4. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +2
        Сегодня, 18:17
        Вы во внутренней баллистике разбираетесь?
        В гладкостволе применяется самые быстрогорящие горящие пороха (в т.ч. прогрессивные), т.к. сопротивление и собственно герметизация обеспечивается только инерцией дробого-го заряда, амортизатора, он же пыж (войлок или пластик-контейнер) ну и прокладки картоннные (обтюратор). Давления не превышают у 12 калибра 650 атмосфер по стандарту (у магнумов 76мм несколько больше). Поэтому с короткого ствола кроме вспышки вы толком ничего не получите.
        Для сравнения в ПМ давления достигают 1150 атмосфер. Часть энергии тратится при этом для врезания пули в нарезы
        1. Капитан Пушкин Ранг пользователя
          Капитан Пушкин
          0
          Сегодня, 18:33
          Цитата: Enceladus
          Вы во внутренней баллистике разбираетесь?

          Внутренняя баллистика - это полный семестр в артиллерийском училище...
          1. Enceladus Ранг пользователя
            Enceladus
            0
            Сегодня, 18:38
            Ну баллистика стрелковки все-таки отличается. За различия гладкоствола я описал выше кратко. Собственно для стрелковки пороха делятся и по прогрессивности, скорости горения и зависимости скорости горения от давления. Там на самом деле довольно многоэтажные формулы, которые по факту решаются численным методом только. Но только исключительно на этапе проектирования... фактические таблицы уже состаляются на базе отстрела и фактических замеров
        2. paul3390 Ранг пользователя
          paul3390
          +1
          Сегодня, 18:52
          Просто киношный образ типа "Смерть председателя" насмерть врезался в неокрепшие умы далёких от практики людей.. what laughing
          1. Enceladus Ранг пользователя
            Enceladus
            0
            Сегодня, 18:55
            Фильм не смотрел... юмор сорян - не заценил feel . Но нужно массы просвещать ведь good drinks hi
      5. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 18:23
        Цитата: Сергей3
        это должно быть лёгкое оружие последнего шанса, всё равно больше двух раз не успеет выстрелить

        Там же не указаны высота, направление. Одно дело, если он к тебе летит. И совсем другое - если он на пролётном курсе на вменяемой высоте и со скоростью не как у МиГа.

        Охотников здесь много, а потому многие знают, что обычные наши утки иной раз такое выделывают, что куда там беспилотникам... Между дробинами протискиваются... laughing
        А уж для любителей охоты на бекаса беспилотник вобще должен быть не шустрее метеозонда в тихую погоду. lol

        Так что перевооружать с Калашникова на дробовики, конечно, никто не собирается, но по моему мнению - "дробостреляльщики" должны сейчас быть в штатном расписании точно так же, как пулемётчики представлены.
        Пулемёты впервые громче всего заявили о себе в Первую мировую против толп народу, пешком и на лошадях шатающихся по полю. Видимо, настало время дробовикам о себе заявить.

        А, кстати - вопрос к историкам оружия. Пулемёт с дробовиком никто ещё женить не пытался? Очень, наверное, эффективно было бы против беспилотников.
        1. Капитан Пушкин Ранг пользователя
          Капитан Пушкин
          +1
          Сегодня, 18:47
          Цитата: Zoldat_A
          Пулемёт с дробовиком никто ещё женить не пытался? Очень, наверное, эффективно было бы против беспилотников.

          В России делают ружья со стволами следующих размеров:
          12-й калибр — 18,2–18,7 мм;
          16-й — 17–17,25 мм;
          20-й — 15,7–15,95 мм;
          28-й — 14–14,25 мм;
          32-й — 12,5–12,75 мм.

          Обычные охотничьи ружья рассчитаны на стрельбу на расстояние в 35 метров. При использовании обычной дроби опытный охотник может попасть в птицу, находящуюся от него на дистанции в 50 метров.
          1. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 19:02
            Цитата: Капитан Пушкин
            В России делают ружья со стволами следующих размеров:

            Цитата: Капитан Пушкин
            Обычные охотничьи ружья рассчитаны на стрельбу на расстояние в 35 метров.

            Это я знаю примерно с возраста, когда от отдачи ружья падать и ружьё ронять перестал - отец с детства таскал на охоту.

            Я о другом.
            Не под охотничий патрон, а какой-нибудь хитрый. Вопросы автоматики и подачи боепитания, опять же, решать... Нашим Кулибиным простор подумать - поле не паханное.

            Кто-то из оружейников наших прославленных по телевизору говорил, что обычно не патрон делается под оружие, а оружие под патрон. Для меня, больше понимающего в вопросах применения оружия, чем в его конструировании, тогда это стало откровением. Хотя, в принципе, всё логично.
            Так вот пусть умники наши в КБ и покумекают.
            А сама мысль мне, например, нравится. Ну, может быть, по типу зенитной крупнокалиберной артиллерии в Великую Отечественную, палящей осколочными и создающей "облако" из осколков... Пусть не охотничья дробь, конечно, а что-то другое, но схожее по принципу, создающее "облако". Много ли тому беспилотнику, в конце-то концов, надо, если на них сети, как на карпа, ставят?
        2. fiv Ранг пользователя
          fiv
          +1
          Сегодня, 18:49
          Есть "утиные ружья" или "гусиные". Дроби грамм под двести- триста, калибр до двух пар см. Только неповоротливое оно. А теперь надо "дронницу" заделать, на вертлюге
          1. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 19:06
            Цитата: fiv
            Есть "утиные ружья" или "гусиные"

            См. мой комментарий выше. То же самое и здесь можно сказать.
    6. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +4
      Сегодня, 17:54
      В любом случае, молодец! У врага одним дроном меньше.
    7. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      0
      Сегодня, 17:55
      Я вообще удивляюсь почему ещё не стали эти дроны мочить из гладкоствола. По сравнению с голубем, вальдшнепом это простая цель.
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 18:25
        Wolfskin1993 hi, бюрократия-с, это надо вводить как штатное вооружения снабжение патронами обеспечивать, контракты на закупку, откаты-подкаты, плюс дроны только недавно стали полноценным видом войск, до 2022 у нас всерьез как ударное не воспринимали.
      2. Капитан Пушкин Ранг пользователя
        Капитан Пушкин
        0
        Сегодня, 18:51
        Цитата: Wolfskin1993
        Я вообще удивляюсь почему ещё не стали эти дроны мочить из гладкоствола. По сравнению с голубем, вальдшнепом это простая цель.

        Эффективная дальность стрельбы 35-50 метров. Это только для самообороны, но не все согласятся носить в дополнение к штатному оружию ещё и дробовик.
    8. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +2
      Сегодня, 18:00
      Что-то мне кажется, что такие беспилотники, как на фотографии, далеко не летают, может запускавший где-то близко отирался
      1. Сергей3 Ранг пользователя
        Сергей3
        +1
        Сегодня, 18:03
        Здесь может оказаться, что и не украинский дрон, с обоих сторон одинаковые используют.
      2. hhurik Ранг пользователя
        hhurik
        +2
        Сегодня, 18:38
        Это охотнадзор из кустов неподалеку следил, выявлял факт браконьерства.
    9. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +5
      Сегодня, 18:01
      Еще в СССР, когда пластиковые контейнеры были роскошью... барс/сунар + войлок и обсупка крахмалом и четко подобраная навеска 4-2 можно было на 40 метров вполне хорошую равномерную осыпь получить и очень резкую... без отрывов и овалов (смятых дробин). 0-00 на 50-60, волчьей до 70, а кабаньей и на 100-ку вполне
      1. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        +3
        Сегодня, 18:14
        Ни фига не понял (так как не из охотников), но очень увлекательный пост. good wink
        1. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          +3
          Сегодня, 18:26
          Барс/сунар это наши прогрессивные нитроглицериновые пороха. Имеют в 1,5+ раза большую плотность, чем классика в виде Сокола (тем более последний крайне не рекомендуется трамбовать). Скорости горения от давления куда выше. Это освобождает место в гильзе для дополнительного пыжа, который амортизирует скачек давления, не давая деформировать сами дробины/картечь. Для этого дополнительно еще обсыпают крахмалом, для сохранения их сферической формы, т.е. меньшей потери энергии. Картечины иногда по спичкам разводят, чтобы стояли четко 1 над другой. Да там много ухищрений. Например, т.к. используются для таких патронов в основном латунные гильзы (бумажки выгорают на 2-3 выстрел, да и вальцовка дохнет сразу) - их под жевело рассверливали или под боксера клали несколько порошинок того жэ П-25 или от строительных д4 патронов
          З.Ы. Патроны чисто индивидуальной сборки. Порох ТОЛЬКО взвешивать и отстреливать конкретно под свой ствол (длину и цоки). В этом из доступного ЦКИБСОО ружья подходили, т.к. по факту спортивные. Их ижей - 27 хороша, особенно 27-Е1С (могу путать абравиатуру, давно это было)
          1. hhurik Ранг пользователя
            hhurik
            +1
            Сегодня, 18:40
            Это же технологии 25 летней давности. wink Помню, еще фича была - фотопленка при снаряжении связанной картечи. Вот кто сейчас пользуется фотопленкой? А латунными гильзами с центробоем?
            1. Enceladus Ранг пользователя
              Enceladus
              0
              Сегодня, 18:53
              Цитата: hhurik
              связанной

              В целом она "вязакой" называлась. Латунь хороша тем, что ее дольше можно вальцевать. И выше писал - или рассверливали или в боксер подсыпали порох. Для сокола не критично, а вот для сунара/барса довольно критично. В целом латуни хватет на 5-6 выстрелов. Это больше чем у пластика и тем более бумаги.
              Цитата: hhurik
              Это же технологии 25 летней давности

              Ну как сказать - хороший вручную зарелоадинный патрон будет лучше любого заводского. И в первую оередь в том, что ты знаешь какой будет выстрел и понятие возьмешь или не возьмешь. В охоте есть негласное правило - без подранков. Грамотно собранный 2-кой вполне на пролете может взять гуся с 50-60. За счет хорошей и резкой осыпи. На том же 0-ле на 60м очень часто подранки идут если заводские.
              1. hhurik Ранг пользователя
                hhurik
                +1
                Сегодня, 19:01
                Я эти манипуляции все проходил в 80-90 гг., был ИЖ-27М с постоянными чоками и книжка 50-х годов по снаряжению патронов. Удивительно информативна вообще подобная литература тех лет - отличные рисунки, понятный язык и построение текста. Подобрал к каждому стволу (чок-получок) индивидуальный патрон.
                Сейчас все это не актуально: чоки сменные, есть насадки в виде удлинителя ствола, калибры стали в основном магнум и супермагнум - на любой вкус. Но не суть: не вижу дробосрал в виде средства борьбы с беспилотниками, от слова совсем. Не катит он по своим ТТХ, что-то другое надо фабриковать.
                1. Enceladus Ранг пользователя
                  Enceladus
                  0
                  Сегодня, 19:07
                  Повреждение любой лопасти и дрон уже дестабилизируется... Поэтому 4 до нуля имхо имеет место быть. Как вариант вязанка из волчей+ картечи.

                  На самом деле ПТР в начале войны тоже эффективностью не страдали. Но давали психологическую поддержку.
                  Цитата: hhurik
                  вообще подобная литература тех лет - отличные рисунки, понятный язык и построение текста

                  Что есть, то есть! good
                  Цитата: hhurik
                  Сейчас все это не актуально

                  Ну для кого это так пострелушки - да, а для тех, кто профессионально живет промыслом - все по старинке. Да и еще никогда выстрел зависил от свола, а не от патрона. 99% оружия так или иначе создается под патрон. 1% это ломаев армс laughing
      2. paul3390 Ранг пользователя
        paul3390
        +1
        Сегодня, 18:54
        Ещё народ баловался кольцом из ватмана вокруг дроби.. belay И парафином заливал. what
        1. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          0
          Сегодня, 19:00
          Парафин больше для картечи юзали, т.к. он успевает застывать или в гильзу пиленную вначали лили, а потом уже в готовый вставляли после выпрессовки. Да у него плотнось меньше, у того-же крахмала 1,5г/см3 (парафин 0.95) - но держит хуже, т.к. работает как жидкость, а не сыпучий материал. Поэтому любая дробь - только крахмал.
          Цитата: paul3390
          кольцом из ватмана
          Ну честно говоря разницы особой не видел. Да предотвращает свинцевание ствола. Но если картечь или дробь из трердого свинца в графитовой - разницы имхо - нет.
    10. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 18:11
      Надо полагать, он у него прямо над головой пролетал?
    11. 23ronin Ранг пользователя
      23ronin
      +2
      Сегодня, 18:12
      Хотелосьбы отметить, есть так называемые "гусиные"ружья ,гусь птица крепкая на крыло, пока как временная мера вполне можно пользовать...
    12. Кариб Ранг пользователя
      Кариб
      0
      Сегодня, 18:13
      Мужику награду, может генералы озаботятся внедрением.
    13. polinet Ранг пользователя
      polinet
      0
      Сегодня, 18:25
      Цитата: Аргон
      Вот вот, а если бы промазал?! Получается он вступил в бой не думая об опасности. Конкретно молодец!

      Дробью кучно пошло.
    14. _Ugene_ Ранг пользователя
      _Ugene_
      +2
      Сегодня, 18:49
      в той же Курской области охота запрещена уже два года. Зато на беспилотники нет. Вот и открыть охоту на дроны
      если охота запрещена то находиться с заряженным ружьём в этих местах запрещено по закону, и как же тогда на дроны охотиться?
    15. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      +1
      Сегодня, 18:51
      17 марта уже стало чёрным днём для Белгорода: известно минимум о двух жертвах варварских обстрелов города и 11 раненых мирных жителях.

      Одна из жертв, напомним, 16-летняя девушка.

      Второй погибший — мужчина, в момент обстрела он находился на парковке. От полученных ран он скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи.

      11 человек получили ранения различной степени тяжести (8 человек в больнице). В самом тяжелом состоянии — женщина с осколочным ранением грудной клетки, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

      Различные разрушения выявлены в 36 квартирах 17 многоквартирных домов, 9 частных домовладениях, на трех хозяйственных субъектах. Зафиксированы повреждения 12 автомобилей.
    16. К-50 Ранг пользователя
      К-50
      +1
      Сегодня, 18:52
      В Курской области охотник сбил украинский беспилотник из охотничьего ружья

      Молодец! Премию мужику! Заслужил!!! good
    17. rafat Ранг пользователя
      rafat
      0
      Сегодня, 19:03
      Логически рассуждая дробовик само то и даже на лбс надо иметь такое оружие несколько конечно модернизированное .
    18. Черноречье Ранг пользователя
      Черноречье
      0
      Сегодня, 19:09
      А откуда известно что это хохлячий дрон ?

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»