Запущенный со стороны Украины дрон-камикадзе атаковал войсковую часть в Приднестровье
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Очередная провокация произошла на территории непризнанного Приднестровья, неустановленный дрон-камикадзе атаковал стоянку вертолетов на территории одной из воинских частей в Тирасполе. В итоге атаки получил повреждения и полностью сгорел один из вертолетов Ми-8.
Согласно сообщениям местных медиа, сегодня днем дроном-камикадзе была атакована одна из воинских частей, в результате чего возник пожар, уничтоживший вертолет Ми-8. Беспилотник прилетел со стороны Украины - со стороны "Клеверного моста" в Одесской области. Точного места запуска установить не удалось. Пострадавших в результате атаки нет. Министерство государственной безопасности начало расследование.
Сегодня на территории одной из воинских частей Тирасполя произошёл пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошёл в результате атаки дрона-камикадзе, полёт которого был зафиксирован со стороны "Клеверного моста"
- сообщает ТГ-канал "Первый Приднестровский".
Как следует из кадров атаки, дрон целенаправленно бил по вертолету. Ранее в МГБ республики предупреждали, что Украина готовит ряд провокаций на территории непризнанного Приднестровья. Не исключено, что в дальнейшем последуют аналогичные атаки. Киев проводит провокации, надеясь отвлечь внимание Москвы от Донбасса и заставить Россию распылить свои силы.
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