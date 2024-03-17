Запущенный со стороны Украины дрон-камикадзе атаковал войсковую часть в Приднестровье

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Запущенный со стороны Украины дрон-камикадзе атаковал войсковую часть в Приднестровье

Очередная провокация произошла на территории непризнанного Приднестровья, неустановленный дрон-камикадзе атаковал стоянку вертолетов на территории одной из воинских частей в Тирасполе. В итоге атаки получил повреждения и полностью сгорел один из вертолетов Ми-8.

Согласно сообщениям местных медиа, сегодня днем дроном-камикадзе была атакована одна из воинских частей, в результате чего возник пожар, уничтоживший вертолет Ми-8. Беспилотник прилетел со стороны Украины - со стороны "Клеверного моста" в Одесской области. Точного места запуска установить не удалось. Пострадавших в результате атаки нет. Министерство государственной безопасности начало расследование.



Сегодня на территории одной из воинских частей Тирасполя произошёл пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошёл в результате атаки дрона-камикадзе, полёт которого был зафиксирован со стороны "Клеверного моста"

- сообщает ТГ-канал "Первый Приднестровский".


Как следует из кадров атаки, дрон целенаправленно бил по вертолету. Ранее в МГБ республики предупреждали, что Украина готовит ряд провокаций на территории непризнанного Приднестровья. Не исключено, что в дальнейшем последуют аналогичные атаки. Киев проводит провокации, надеясь отвлечь внимание Москвы от Донбасса и заставить Россию распылить свои силы.

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    43 комментария
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    1. Türkiye Ранг пользователя
      Türkiye
      +3
      Сегодня, 18:18
      Нападения не будет, потому что сложно будет объяснить европейскому обывателю вторжение на территорию, которая не принадлежит Украине. Если туда кто-то и вторгнется, то это будет Молдавия с Румынией.
      1. Vladlous Ранг пользователя
        Vladlous
        +6
        Сегодня, 18:35
        Позволю себе не согласиться. Европейский обыватель никто и ничто, чтобы ему что-то объяснять. Его дело налоги платить и готовиься отправиться воевать с Россией. а что до выборов... То мы же видели, что творилось на прошлых президентских выборах в США: взяли и написали в бюллетенях, что надо. Часть европйеского населения аполитично, часть глупа, часть представлена беженцами, много пожилых людей.

        Одним словом не им решать и тем более не им объяснять. Жаль, конечно, но, наверное, к тому идёт, что им "Калибр" и "Циркон" всё объяснят, а заодно и решат всё за них.
        1. Realing Ранг пользователя
          Realing
          -7
          Сегодня, 18:52
          взяли и написали в бюллетенях, что надо

          Где вы этот бред вычитываете
      2. Третий район Ранг пользователя
        Третий район
        +2
        Сегодня, 18:59
        Цитата: Türkiye
        Нападения не будет, потому что сложно будет объяснить европейскому обывателю вторжение на территорию,

        Европейскому обывателю уже не раз вешали лапшу на уши , пример нападение натовских войск на Югославию в 1999 году. И теперь не составит труда. Скажут что вторглись , чтобы защитить жителей Молдавии от приднестровских "сепаратистов-террористов" и от российских оккупационных войск. Ещё будут говорить , что это российские войска запускают беспилотники . Как про жителей Донбасса говорили , что они сами себя обстреливают. Примерно как-то так.
    2. Аргон Ранг пользователя
      Аргон
      -2
      Сегодня, 18:19
      Ну понятно все. Растягивают фронт, а то у них резервы по всей границы без дела. Вот и Белгород рвутся, теперь Приднестровье. Не могут снять резервы оттуда, так пускай оттягивают на себя часть российских сил ?!Ждём атаки на Белоруссию?!
      1. invisible_man Ранг пользователя
        invisible_man
        +3
        Сегодня, 18:37
        Как можно растянуть фронт, атакуя Приднестровье? Наши туда физически не могут перебрасывать резервы.
        P.S. Пишут, что вертолет сгорел учебный, списанный. Давно не летал.
        1. helilelik Ранг пользователя
          helilelik
          +2
          Сегодня, 19:06
          Вертолет явно безресурсный,старый Ми-8Т,даже заглушек в двигателях нет.
      2. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +1
        Сегодня, 18:53
        Цитата: Аргон
        Ну понятно все. Растягивают фронт, а то у них резервы по всей границы без дела. Вот и Белгород рвутся, теперь Приднестровье. Не могут снять резервы оттуда, так пускай оттягивают на себя часть российских сил ?!Ждём атаки на Белоруссию?!

        Проблематично. Формально Белоруссия в войне не участвует и нападение на неё будет актом агрессии. Если конечно НАТО окончательно не слетит с катушек и не наплюёт на всё но, на этот случай, у нас есть военный союз и ТЯО на местах. Тогда мы получим нападение на Союзное государство и с лёгким сердцем отправим спам-рассылку "Сарматов", "Авангардов" и т. п. Пусть ловят...
    3. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +2
      Сегодня, 18:19
      И что теперь-молдаване хохлам войну объявят?
    4. Борис Сергеев Ранг пользователя
      Борис Сергеев
      +1
      Сегодня, 18:21
      Кого они хотят спровоцировать? Тех, кто на обстрелы Белгорода не реагирует?
    5. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +1
      Сегодня, 18:23
      Ну, вот чего и стоило ожилать. Странно, что это не случилось раньше. А так подождали выборов и атаковали. Не думаю, что этим всё ограничится. Скорее всего будут развивать эту тему эскалации ситуации в Преднестровье. Впрочем, ещё полночь не на ступила, целых шесть часов до неё, могут, что угодно выкинуть. Даже, как полагают некоторые, ситуация может дойти до ядерной диверсии.

      Происходящее, на мой взгляд, чётко обрисовывает причины по которым ни Молдавия, на страны Балтии, ни Закавказье, ни Украина, ни Финляндия не могут быть самостоятельными государствами. Они должны находиться под железной пятой России, поскольку представляют прямую угрозу независимости нашей страны, когда живут своим умом. Другое дело, что, конечно, будущие провинции не должны, как это было во времена СССР, дотироваться и отстраиваться. Они должны быть под военным и политическим контролем, но не выступать в качестве "витрин социализма", как гвоорили в советские времена.

      Свобода в их понимании - это вражада с Россией и игра на стороне Америки с целью ликвидации России.

      Полагаю, что выплачивая некое подобие дани и отрабатывая повинности, они несколько переосмыслят своё поведение и место в мире. Ещё раз - ни копейки туда, никаких заводов, стадионов, школ и прочего, только средства для наших баз и наших военных. Обращение как с колонями. Тогда, глядишь, интеллект заведётся.
      1. Realing Ранг пользователя
        Realing
        -5
        Сегодня, 18:55
        Вам бы батенька лечиться, ну или таблетки пить не забывать.
        1. Vladlous Ранг пользователя
          Vladlous
          0
          Сегодня, 19:12
          А вам советую принимать микстуру от власовщины, знаете ли легко заразиться, пропагандируя либеральные взгляды и восхищаясь направо и налево США.
    6. fiv Ранг пользователя
      fiv
      +2
      Сегодня, 18:25
      Ждем реакции молдавского правительства на удар по (как оно считает) молдавской территории. А хламхлам надо несимметрично ответить. Очень несимметрично. И санде кнопку на кресло побольше, так как без нее не обошлось.
    7. GUKTU76 Ранг пользователя
      GUKTU76
      -1
      Сегодня, 18:32
      Цитата: Борис Сергеев
      Кого они хотят спровоцировать? Тех, кто на обстрелы Белгорода не реагирует?

      Тех, кто считает, что война без потерь не бывает. А бабьи истерики делу не помогут.
      1. Борис Сергеев Ранг пользователя
        Борис Сергеев
        -1
        Сегодня, 18:52
        Вы не заметили, что на третий год " СВО" обстреливается Белгород, а не Львов?
    8. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 18:32
      Дрон мелкий летел "из под бока" а с учётом местной специфики сложно предотвратить.
    9. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      0
      Сегодня, 18:32
      Аж до тла сгорел. А противопожарная система не сработала что ли?
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 18:36
        Уарабей hi, скорее всего не было. Нежданчик. Борт стоит открытый, бей не хочу.
        1. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          +2
          Сегодня, 18:48
          Вообще странная машина. Разноцветная какая-то, без стекла одного стоит... Такое ощущение, что списаный хлам, который на запчасти дербенят.
      2. kva555 Ранг пользователя
        kva555
        +2
        Сегодня, 18:49
        От вертолёта только корпус, запчасти сняты, использовался как макет.
    10. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      -3
      Сегодня, 18:35
      Интересно, что на третий год СВО, где дроны заняли первые ударные позиции, в Приднестровье, в воинской части прошляпили удар.
      Этот удар должен был быть ожидаемым, а не неожиданным.
      1. KCA Ранг пользователя
        KCA
        -1
        Сегодня, 18:47
        А каким боком связаны ПМР и СВО? ПМР не субъект РФ или окраины, из российского там только миротворцы, а вот Молдавия считает эту территорию своей. вот им и надо напрягаться, понятно что де-факто это пророссийская территория, но вот просто так начать там строить базы и размещать системы ПВО пока ни как, опять-же, чтоб новый конфликт не провоцировать
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          +1
          Сегодня, 18:51
          А ПМР связана с СВО в прямом смысле. Если не понятно, объясню следующим коментом. Но мой первый комент был о том, что на третий год СВО, под боком ПМР, уже давно надо было принять меры от атак частей и гоструктор, структур энергетики и т. п. с воздуха.
          1. KCA Ранг пользователя
            KCA
            0
            Сегодня, 18:52
            Откуда у блокадной ПМР ресурсы хоть на что-то? Тем более на ПВО
            1. Фаталист Ранг пользователя
              Фаталист
              +1
              Сегодня, 18:53
              У них что же, даже ЗУшек нет, да неужели?
        2. Егоза Ранг пользователя
          Егоза
          +1
          Сегодня, 18:57
          Цитата: KCA
          ПМР не субъект РФ или окраины, из российского там только миротворцы

          А украинцам по фиг. Раз русские - надо стрелять. Хотя с другой стороны, очень они мешают Санду. Не с ее ли подачи и прилетело? Тем более, что можно на украину свалить.
          1. KCA Ранг пользователя
            KCA
            0
            Сегодня, 18:59
            Там боеприпасов на десятки килотонн в тротиловом, до границы с окраиной километра 2 от складов, вот чуть-чуть попадут, хватит всем по самые уши и окраине и молдавии, будут визжать что РФ применили ЯО
            1. Фаталист Ранг пользователя
              Фаталист
              0
              Сегодня, 19:03
              Ну да, а Приднестровье вообще канет в лету.
              1. KCA Ранг пользователя
                KCA
                +1
                Сегодня, 19:06
                Ваши предложений? Загнать туда наших побольше для защиты Приднестровья, а радостные ххлы соберут все носители и запустят Штормы по складу?
                1. Фаталист Ранг пользователя
                  Фаталист
                  0
                  Сегодня, 19:10
                  Вы угомоните свой пыл и свои фантазии. Я понимаю, воскресный вечер, но коней придержите, будьте так любезны. Предложения пусть делают советники в МО ПМР. А мой посыл был, что на третий год войны под БОКОМ ПМР, можно было организовать хоть что то, наподобие хотя б качующих ПВО, как у тех же украинцев, на пикапах с ПЗРК и спаренными пулемётами 7.62.
                  1. KCA Ранг пользователя
                    KCA
                    0
                    Сегодня, 19:11
                    Вы смеётесь? В тылу врага организовать хоть что-то? На карту посмотрите
                    1. Фаталист Ранг пользователя
                      Фаталист
                      0
                      Сегодня, 19:12
                      В реально пьяны? Вы вообще отдаёте себе отчёт, что разговор идёт о ВО на територии ПМР?
                      И это МО ПМР должно было шевелиться.
    11. тлауикол Ранг пользователя
      тлауикол
      +2
      Сегодня, 18:35
      Молдаване помогут хххлам забрать склады генерала Лебедя в Приднестровье. Там много чего хорошего. Надо минировать и взрывать.
      На правом борту вертолёта опознавательный знак. Не наших ВКС
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        +2
        Сегодня, 18:44
        Там, по ходу, все борта наши. Не де юре, а де факто.
      2. invisible_man Ранг пользователя
        invisible_man
        0
        Сегодня, 18:45
        Ничего хорошего там уже давно нет, хлам последнего разбора. Большей частью просроченный.
        1. тлауикол Ранг пользователя
          тлауикол
          +1
          Сегодня, 18:50
          Они западной просрочкой воюют, а чем наша хуже? Да и стволы..
      3. Realing Ранг пользователя
        Realing
        0
        Сегодня, 18:57
        Они и так заминированы уже давно, потому никто туда и не суется, если они бахнут, будет как ядерная бомба в миниатюре
      4. Владимирский Ранг пользователя
        Владимирский
        0
        Сегодня, 18:58
        какой знак? это лет 10 как списанный борт....
    12. К-50 Ранг пользователя
      К-50
      +1
      Сегодня, 18:47
      Запущенный со стороны Украины дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье

      Как бешеные шакалы, что всех вокруг покусать хотят.
    13. osp Ранг пользователя
      osp
      0
      Сегодня, 18:56
      Утром всякий раз уже даже страшновато смотреть новости в Интернете.
      Только и видишь что очередной российский НПЗ атакован украинскими БПЛА.
      Сегодня ночью Славянск-на Кубани отличился.
      Вчера пара заводов в Самарской области.
      Это уже очень серьезные вещи - явно работают аналитики и разведка НАТО в этих атаках.
      Зато по телевизору ничего кроме выборов.
    14. Владимирский Ранг пользователя
      Владимирский
      +1
      Сегодня, 18:57
      Этот вертолет совершил свой последний полет в 2015-м году. Хотя сам факт нужно местным парням обмозговать и сделать выводы.
    15. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      0
      Сегодня, 19:09
      Надо было не на киев идти зимой 22 года а на Николаев и Одессу. Сейчас поужинаем плоды полководческого таланта военно-политического руководства.

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