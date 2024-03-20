Short Mayo Composite. Составная авиационная система



Short Mayo Composite









Мировой рекорд полета на гидросамолете на дальние расстояния был достигнут самолетом Mercury, верхним компонентом Short Mayo Composite, который взлетел из устья реки Тэй в Данди 6 октября 1938 года.



Гидросамолет был установлен на фюзеляже летающей лодки Maia для облегчения взлета, что позволило ей взять на борт больший запас топлива. Самолеты разделились в небе к северу от Данди, и Mercury пролетел 6 041 милю до Александер-Бей, Юго-Западная Африка.



Два экспериментальных самолета «Меркурий» и «Майя» были построены компанией Short Brothers Ltd. для Imperial Airways и предназначены для перевозки почты на большие расстояния без дозаправки…» «В память о полете капитана Беннетта в 1938 году из устья реки Тэй в Юго-Западную Африку.Мировой рекорд полета на гидросамолете на дальние расстояния был достигнут самолетом Mercury, верхним компонентом Short Mayo Composite, который взлетел из устья реки Тэй в Данди 6 октября 1938 года.Гидросамолет был установлен на фюзеляже летающей лодки Maia для облегчения взлета, что позволило ей взять на борт больший запас топлива. Самолеты разделились в небе к северу от Данди, и Mercury пролетел 6 041 милю до Александер-Бей, Юго-Западная Африка.Два экспериментальных самолета «Меркурий» и «Майя» были построены компанией Short Brothers Ltd. для Imperial Airways и предназначены для перевозки почты на большие расстояния без дозаправки…»

Слышали ли вы о столкновении над Броклсби?

Составные авиационные системы



Sikorsky S-42

Трансатлантическая почта



Short S. 23 G-ADHM Caledonia и G-ADUV Cambria



Short S. 30



Джон Ланкестер Паркер и Майор Роберт Х. Мэйо соответственно

Композитный самолет

Short Mayo Composite

«По сути, смысл существования композитного самолета заключается в том, чтобы поднять в воздух очень тяжело загруженный самолет с помощью другого, легко нагруженного самолета. Большая энергетическая нагрузка первого снижается за счет малой энергетической нагрузки второго, и аналогичным образом нагрузка на крыло комбинированного воздушного судна сравнительно невелика, хотя загрузка перевозимого компонента высока».







USS Akron и USS Macon



Felixstowe Porte Baby, на крыле которого можно заметить истребитель Bristol Scout, и сам Джон Сирил Порт

Летающая лодка

Проблемы

Конструкция



Short S.21 Maia



Short S. 20 Mercury

Полет

Результаты

«С рекордным перелетом Mercury из Фойнс Харбор, Ирландия, в Монреаль и Нью-Йорк, Imperial Airways совместно с Air Ministry (не забывая о производителях машин и двигателей) сделало второй и самый интересный шаг на пути к превращению трансатлантической авиации в коммерческое предложение.

Mercury, верхняя часть составной системы Short Mayo с двигателем Rapier, была запущена при нормальном общем весе 20 800 фунтов (9 434,72 кг), включая 600 фунтов груза, которые включали кадры кинохроники, фотографии для прессы и так далее.

Отстыковка от Maia была совершена в четверг в 19:58, 21 июля.

Спустя 13 часов 29 минут, пролетев над мысом Болд, Ньюфаундленд, «Меркурий» совершил рекордно быстрое пересечение Атлантики с востока на Запад. Бушервиль, Монреаль, был достигнут за 20 часов 20 минут.

Следующей остановкой был залив Манхассет, Порт-Вашингтон, Лонг-Айленд, до которого удалось добраться за 2 часа 11 минут, благодаря чему весь полёт занял 22 часа 31 минуту, приблизительно преодолев 3 240 километров. Из метеорологических данных следует, что они (экипаж) столкнулись со средним встречным ветром примерно 25 миль/ч (40 км/ч). Несколько длинных участков были преодолены при ветрах, значительно превышающих эту скорость.

Полет был совершен по большей части на высотах, варьирующихся от 5 000 футов до 11 000 футов (от 1 524 до 3 352,8 метра)».

«По прибытии в Монреаль в баках оставалось 80 галлонов топлива (примерно 288 кг). Расход топлива на этом рейсе был необычайно низким – 54 галлона в час (примерно 194,4 кг в час), при таком показателе можно было бы пролететь еще как минимум 250 миль (402 км) и при этом оставить разумный запас для безопасной посадки.

Такой экономичный расход топлива в сочетании с высокой крейсерской скоростью Mercury дает некоторое представление об эффективности четырех двигателей 355/370 Napier Napier Mark VI, запас хода и скорость значительно превышают первоначальные требования. Фактически он (Short S. 20 Mercury) доказал, что может совершить значительно больше, чем 2 000-мильный переход через Атлантику при встречном ветре 60 миль в час».

«Эта дань уважения эпическому полету капитана Д. К. Т. Беннетта и первого помощника Иэна Харви была представлена женой капитана Беннетта миссис Ли Беннетт и лордом-провостом Мервином Ролло 4 октября 1997 года».



Short S. 26

Нерадостный конец

Наследие