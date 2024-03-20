Ф. Д. Рузвельт: президент, всегда выполнявший свои обещания. От Великой депрессии к мировому лидерству

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто».

Первое послание Св. Ап. Павла к Коринфянам

Почему именно Ф. Д. Рузвельт, а не Г. Гувер стал спасителем Америки?

Рузвельт как человек: личность и карьера

Болезнь: борьба за возвращение

«Ни один крупный политик никогда не страдал такой тяжелой инвалидностью и не занимал высоких постов. У него были скобки, которые позволяли ему стоять. Его врачи считали, что они просто помогают ему достичь максимальной подвижности с помощью костылей, тростей и брекетов, насколько это возможно. Он дошел до того, что мог ходить, держа трость в одной руке, а другой держа человека за руку. В таком состоянии он был, когда баллотировался на пост губернатора и когда баллотировался на пост президента».

Путь наверх: предвыборная программа

«Перед страной стоял единственный политик, смотревший на экономику как на моральную проблему».

«Пусть будет символом то, что я ломаю традицию. Пусть задачей нашей партии будет слом ненужных традиций».

«По моему мнению, двух вещей: работы, создающей моральные и духовные ценности, и безопасности – для себя и для своих семей. Работа и безопасность – не просто два слова. Это духовные ценности, реализовать которые мы должны стремиться».

«Мы должны обеспечить более равномерное распределение национального богатства. Надежды не должны пропасть втуне. Я обещаю американскому народу новый курс. Речь идет о большем, чем избирательная кампания; это призыв к оружию . Помогите мне не победить на выборах, а возвратить Америку ее народу».

Отчаяние и надежда

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто».

«слава Богу, носят только материальный характер»,

«наша нация рвется к действию, и действию именно сейчас. Нашей величайшей первостепенной задачей является дать этим людям возможность работать»,

«наша страна требует действий, действий сейчас, немедленных действий».

«За доверие, которое вы возложили на меня, я отвечу мужеством и приверженностью делу, достойными нашего времени...

В час своей нужды наш народ выказал свое доверие. Он требует дисциплины и лидерства».

«Наступило время сказать правду...

Менялы убежали со своих высоких мест в башне нашей цивилизации».

Задача сейчас – поставить социальные ценности выше, чем денежные доходы…

Единственное, чего мы должны бояться, – это самого страха – безымянного, бессмысленного, безотчетного страха, который парализует усилия, необходимые для превращения отхода в наступление...»

Мозговой трест



Президент Франклин Д. Рузвельт и его администрация 12 сентября 1935 года. Фото: Keystone-France/Gamma-Keystone/Getty Images.



Фото администрации Гувера

Беседы у камина

Новый президент: слом либеральных традиций ради общего блага

«Капитализм подвергся сейчас испытанию, и он его не выдержал...

Экономическая система, при которой погоня за прибылью ведет к разрушению благосостояния народа, должна быть либо полностью отброшена, либо фундаментально изменена».

«Страна нуждается... в смелом, постоянном экспериментировании...

Избери дорогу и попытайся пройти по ней. Если она не верна, признай это честно и постарайся пройти по другой...

Но прежде всего не будь пассивным...

Не стоит ждать от миллионов нуждающихся вечного молчаливого терпения».

«Можно обманывать немногих длительное время, можно обманывать многих недолго, но нельзя обманывать всех всегда».

«Бывают времена, когда нельзя нарушать правила и принципы, но бывают и другие времена, когда опасно соблюдать их».

«Каждый человек имеет право на жизнь, – утверждал он, – а это значит, что нельзя отрицать и его права на достаточно обеспеченные жизненные условия...

Правительство должно дать каждому человеку возможность добиться своим трудом обладания необходимой для его нужд части общественного богатства...

Если для обеспечения этого права человека надо ограничить собственнические права спекулянта, манипулятора, финансиста, я считаю такое ограничение совершенно необходимым».

«Новый курс, стремится сцементировать все наше общество, богатых и бедных, в добровольное братство свободных граждан, сплоченных воедино и стремящихся к общему благу для всех».

Рузвельт и Россия

«Этот человек умеет действовать. У него цель всегда перед глазами. Работать с ним – одно удовольствие. Никаких околичностей. У него густой низкий голос, он говорит не спеша, кажется очень уверенным в себе, нетороплив – в общем, производит сильное впечатление».

Загадочная смерть: распад коалиции

Основные итоги правления Ф. Д. Рузвельта

Исполнил ли Рузвельт обещания народу?

«В 1920-е годы налогообложение не очень обременяло богатых американцев. Самая высокая ставка подоходного налога равнялась всего 24 %, а так как налоги на наследство и недвижимость составляли лишь 20 %…

Однако с развертыванием Нового курса богачи столкнулись с налогами, крайне высокими не только по сравнению с 1920-ми годами, но и по сегодняшним меркам. Верхняя планка подоходного налога (сегодня равная всего 35 %) была поднята до 63 % в период первого президентства Ф. Рузвельта и до 70 % в годы второго».

«К середине 1950-х годов уже не существовало «Золотого побережья» – северного края острова Лонг-Айленд в Нью-Йорке, в эпоху долгого «позолоченного века» (т. е. до Великой депрессии…) служившего зоной обитания богачей и финансовым центром Республиканской партии. Многие особняки продали за бесценок, а затем либо снесли, чтобы построить на их месте танхаусы для представителей среднего класса, либо приспособили для общественного пользования (загородные клубы, частные лечебницы и религиозные приюты по сей день занимают многие бывшие дворцы.) Немалое число роскошных жилищ были безвозмездно переданы некоммерческим организациям или же правительству, чтобы избежать налога на имущество».

Эпилог: уроки для России

«Помогите мне не победить на выборах, а возвратить Америку ее народу».

«государства в России нет…

Вместо государства как института, реализующего курс на развитие страны, мы имеем гигантскую и бесконтрольную частную структуру, успешно извлекающую прибыль в свою пользу. Там, внутри этого «государства», все хорошо: высокие зарплаты, качественная медицина, льготные путевки. Остальные (а это подавляющая часть населения) – неудачники, место которых в лучшем случае в обслуге или у все более скудной кормушки.

«Государственники», ау!...

первейшая задача нашего общества – вернуть в Россию государство».

«По моему мнению, двух вещей: работы, создающей моральные и духовные ценности, и безопасности – для себя и для своих семей».

«Пусть будет символом то, что я ломаю традицию. Пусть задачей нашей партии будет слом ненужных традиций».

«Насадивший ухо не услышит ли? и образовавший глаз не увидит ли? Вразумляющий народы неужели не обличит, – Тот, Кто учит человека разумению?»

Псалом 93

«Неужели не вразумятся все, делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа?»

Псалом 13