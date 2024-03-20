Ф. Д. Рузвельт: президент, всегда выполнявший свои обещания. От Великой депрессии к мировому лидерству
Первое послание Св. Ап. Павла к Коринфянам
Почему именно Ф. Д. Рузвельт, а не Г. Гувер стал спасителем Америки?
Ф. Д. Рузвельт является не только национальным героем США, но и одним из величайших руководителей современности мирового масштаба. Так почему он, а не Герберт Гувер стал спасителем Америки? Ведь недаром отмечается, что Гувер отнюдь не был пассивен, а Рузвельт действительно использовал ряд начинаний своего предшественника.
Так в чем принципиальная разница?
Гувер пытался вливать деньги в банки, Рузвельт – в экономику и напрямую людям. Рузвельт, как и в СССР, вынужден был пойти на мощное силовое управление государством. Вмешательство Гувера было ограниченным.
Рузвельт смог оздоровить финансовую систему страны, которая тянула всех на дно, решить проблему золотого стандарта и денежного голода в стране. Гувер просто не знал, как решить этот вопрос.
Гувер полагался на рыночные силы. Он общался с бизнес-элитой страны, призывая ее к сотрудничеству. Рузвельт стремился сплотить весь народ и обращался к нему напрямую посредством радиобесед «у камина».
Администрация Гувера проиграла, ибо, как и многие либеральные политики, они были слишком сухи. Обслуживая интересы крупного капитала и теневой мафии ФРС, они не были способны отстаивать общенациональные чаяния.
Крупный капитал называл Рузвельта социалистом, на деле он был спасителем капитализма, который решил в качестве основы своей политики выбрать не клановые, а общественные интересы. Все компоненты его реформ – экономические, промышленные, банковские усилия были связаны друг с другом, что дало колоссальный синергетический эффект. Гувер был все-таки либералом, а Рузвельт – государственником.
«Кадры решают все». Все дело в масштабе и личных качествах легендарного президента и его соратников. Экономические детали «Нового курса» очень емкая тема, мы ее рассмотрим в отдельном материале, но здесь поговорим именно о личности Рузвельта и тех принципах его государственной политики, которые позволили ему достичь заслуженного успеха.
Рузвельт как человек: личность и карьера
Будущий президент родился 30 января 1882 года в Хайд-Парке. Франклин Делано Рузвельт был американцем голландского происхождения и приходился дальним родственником Теодору Рузвельту (президенту США 1901–1909 гг.).
До 14 лет Рузвельт получал домашнее образование. В 1896–1899 годах проходил обучение в престижной школе в Гротоне (штат Массачусетс). В 1900–1904 учился в Гарвардском университете, получив степень бакалавра. В 1905 году он женится на своей шестиюродной сестре Анне Элеоноре Рузвельт, которая сыграла большую роль в его жизни. В их семье родилось шестеро детей, один из них умер в младенчестве. В 1905–1907 Рузвельт получил юридическое образование в школе Колумбийского университета. Не закончив учебу, он сдал экзамен в Нью-Йоркской палате адвокатов и поступил на службу в престижную фирму Carter Ledyard & Milburn на Уолл-стрит.
В 1910 году он начал политическую карьеру, был избран в сенат законодательного собрания штата Нью-Йорк от Демократической партии (ДП). В президентской кампании 1912 года он поддерживал демократа Томаса Вудро Вильсона, предложившего ему потом пост помощника министра военно-морского флота, который он занимал в 1913–1920 во время Первой мировой войны.
Но потом вдруг последовала полоса неудач.
В 1914 Рузвельт потерпел неудачу на выборах в Конгрессе США. В 1920 году в возрасте всего 38 лет Рузвельт выдвигался на пост вице-президента вместе с Джеймсом Коксом, кандидатом на пост президента от демократической партии, но тот также проиграл выборы.
Болезнь: борьба за возвращение
Рузвельт был молод, популярен, являясь «политическим золотым мальчиком Демократической партии», у него были огромные надежды и шансы на будущее.
Летом 1921 года во время отдыха на Кампобелло-Айленд в Канаде его постигла огромная трагедия – Рузвельт заболел полиомиелитом, после чего остался парализованным, перемещался в инвалидной коляске. Хотя такая болезнь считалась «политическим смертным приговором», Рузвельт нашел силы вернуться в политику и стать сначала губернатором Нью-Йорка, а затем и президентом.
Рузвельт, который всегда был крайне энергичен, тяжело переживал последствия болезни. Хотя он боролся до конца, последствия болезни оказались непреодолимы. Но его борьба и возобновление активной жизни изменили характер Рузвельта. Это придало его личности большую твердость, привело к пониманию человеческих страданий и, видимо, даже наперекор судьбе – к росту его амбиций.
В 1924 году, когда Эл Смит был губернатором Нью-Йорка и выдвинул свою кандидатуру от Демократической партии на пост президента, Рузвельт подключился к кампании Смита и произнес речь о выдвижении кандидата в Мэдисон-сквер-Гарден. Образ человека, пострадавшего и вернувшегося в политику, кардинально изменил его имидж.
Как пишет Майкл Морелла (usnews.com):
Его творческий опыт борьбы с болезнью и желание восстановления отразились на его подходе к депрессии, особенно во время так называемых 100 дней. В нем было непреодолимое стремление пробовать любые решения для преодоления множества нестандартных проблем.
Путь наверх: предвыборная программа
В 1928 году Рузвельт побеждает на выборах губернатора штата Нью-Йорк. В 1931 году для борьбы с кризисом и по оказанию помощи семьям безработных им была создана Временная чрезвычайная администрация, опыт которой в дальнейшем был использован во время реализации «Нового курса».
30 июня 1932 года старый друг Рузвельта – Джон Мэк из графства Датчес выдвинул кандидатуру Франклина Рузвельта на выборы президента. Ему было 50 лет. Как справедливо отмечал наш историк Анатолий Уткин:
Предвыборную речь кандидата по радио слушали около десяти миллионов американцев.
Отвечая на вопрос о чаяниях народа, кандидат говорил:
В радиообращениях политика следовали следующие тезисы: федеральная помощь обездоленным, крупномасштабные общественные работы, отмена сухого закона, посадка лесов на потерявших плодородие землях, сокращение процентной ставки на закладные под дома и фермы, добровольный контроль фермеров (компенсируемых федеральным правительством) над урожаями, понижение внешних тарифов.
Рузвельт закончил речь так:
В президентской кампании 1932 года Рузвельт уверенно победил Герберта Гувера (57,4 % избирателей и 472 выборщика против 39,7 % избирателей и 59 выборщиков), потерпевшего неудачу при борьбе с началом Великой депрессии 1929–1933 гг.
Может ли несчастье одного человека послужить к пользе для всей страны?
Борьба с болезнью и страдания привели к тому, что основной смысл его существования переключился на полное служение своему государству и народу. Рузвельт был достаточно набожным человеком, обращался к мудрости Священного Писания. В силу этих причин ему, безусловно, были близки страдания других людей, сочувствие или, как говорят, «эмпатичность» – и простой народ это быстро понял и оценил.
Отчаяние и надежда
Америка была в отчаянии, народ – в полной безысходности, в стране зрели «гроздья гнева», активизировались социальные протесты. Государству нужны были смелые, революционные решения, разрушающие существующие каноны. Страна ждала нового, сильного, уверенного, знающего лидера.
4 марта 1933 года Ф. Д. Рузвельт приступил к исполнению своих обязанностей. Во время инаугурации был серый день, перед Капитолием собралась толпа из ста тысяч человек. Рузвельт положил руку на семейную Библию и обратился к верховному судье Чарльзу Эвансу Хьюзу, цитируя апостола Павла, показывая тем самым, чего не хватало прежнему руководству страны:
Трудности страны
«наша нация рвется к действию, и действию именно сейчас. Нашей величайшей первостепенной задачей является дать этим людям возможность работать»,
«наша страна требует действий, действий сейчас, немедленных действий».
«За доверие, которое вы возложили на меня, я отвечу мужеством и приверженностью делу, достойными нашего времени...
В час своей нужды наш народ выказал свое доверие. Он требует дисциплины и лидерства».
Рузвельт обозначил причину кризиса – диктатуру крупного капитал:
Менялы убежали со своих высоких мест в башне нашей цивилизации».
Задача сейчас – поставить социальные ценности выше, чем денежные доходы…
Единственное, чего мы должны бояться, – это самого страха – безымянного, бессмысленного, безотчетного страха, который парализует усилия, необходимые для превращения отхода в наступление...»
Рузвельт понимал, про терпение народа имеет предел – и ситуация в США может закончиться либо революцией, как в России, либо фашистским переворотом. Как человек, хорошо знавший Библию, он осознавал, что в стране нарушены принципы нравственного управления государством, которые, как и нравственные заповеди, также изложены в ней.
Америка получила надежду, и к чести президента он не обманул свой народ. Новый курс (New Deal) – курс преодоления страха дал свои результаты.
Мозговой трест
Рузвельт был ярко выраженным коллективистом, и в своей деятельности опирался на так называемый «мозговой трест», состоявший из представителей виднейших ученых и практиков того времени, оформившийся в 1932 году во время его избирательной кампании. Использование лучших умов нации было его ноу-хау, имевшее безусловное значение в его успехе. Не менее важно, что Рузвельт смог синтезировать свежие прогрессивные экономико-политические концепции того времени: «нового национализма» Т. Рузвельта и «новой свободы» В. Вильсона.
Главным источником «треста» стал Колумбийский университет, где он ранее получал юридическое образование и имел знакомых, расположенный в самом центре Манхэттена. Профессор Моли был юристом, Рекс Тагвел – экспертом по сельскому хозяйству. Адольф Берль – экономистом. Рузвельту нравилось слышать свежие идеи. Обычно «мозговой трест» собирался у губернатора в Олбени, приезжая вечерним поездом к ужину. Шел свободный обмен мнениями.
В результате «мозговых штурмов» рождались радиообращения Рузвельта. Простые американцы понимали, что губернатор крупнейшего штата готов к активным нестандартным действиям для спасения страны, ища выход из любой ситуации.
Сравним фото и лица администрации Рузвельта и Гувера. Разница вполне понятна: сухие каменные аристократы и позитивные, активные люди.
Президент Франклин Д. Рузвельт и его администрация 12 сентября 1935 года. Фото: Keystone-France/Gamma-Keystone/Getty Images.
Фото администрации Гувера
Беседы у камина
В США властвовали газеты, но эпоха прогресса явила их мощного конкурента – радио. Радиоприемники появились у миллионов американцев. Рузвельт осознал преимущества радио раньше многих политиков. Он был первым президентом в истории, который начал прямой диалог с народом, учитывая проблемы нации. Во время Великой депрессии он начал цикл своих знаменитых «Бесед у камина» – регулярные радиообращения к американскому народу. В них он регулярно разъяснял меры правительства и их результаты. Народ с замиранием сердца слушал эти беседы, понимая, что от них зависит их будущее.
В воскресенье 12 марта 1933 года Рузвельт провел первую беседу уже в качестве президента. Шестьдесят миллионов американцев слушали его речь. В самых простых выражениях он дал оценку первым мерам по борьбе с кризисом.
Новый президент: слом либеральных традиций ради общего блага
Скорее всего, на момент своего избрания Рузвельт имел свое видение на реформирование существующего экономического порядка. Во многом он действовал эмпирически, на основании требований реальной жизни, практики, а не каких-либо догм.
Рузвельт четко осознавал, что лишения народа рано или поздно приведут к его радикализации и социальному взрыву. Он выступал как спаситель капиталистической системы.
Америка стала леветь, и общественное мнение все более восставало против крупной буржуазии – представителей крупных монополистов, банкиров, финансистов. Так, на собрании одной из церковных общин в штате Огайо в сентябре 1932 года говорили об этом так:
Экономическая система, при которой погоня за прибылью ведет к разрушению благосостояния народа, должна быть либо полностью отброшена, либо фундаментально изменена».
Широко известны следующие высказывания Ф. Д. Рузвельта:
Избери дорогу и попытайся пройти по ней. Если она не верна, признай это честно и постарайся пройти по другой...
Но прежде всего не будь пассивным...
Не стоит ждать от миллионов нуждающихся вечного молчаливого терпения».
«Можно обманывать немногих длительное время, можно обманывать многих недолго, но нельзя обманывать всех всегда».
Рузвельт имел ярко выраженное ораторское дарование и не боялся открыто объяснять народу содержание государственной политики и проводимых реформ, он постоянно выступал по радио.
Американский истеблишмент поначалу считал, что все придет в порядок само собой, чем и была обусловлена слабость экономических мер президента Гувера. Необходимы были смелые, революционные решения, в том числе частично разрушающие существующие каноны – и заслуга Рузвельта именно в том, что он смог провести их в жизнь:
После того, как кризис стал практически безысходным, крупная буржуазия с надеждой обратила взгляды на новые реформы, при этом элита в какой-то части готова была поступиться чем-то из своих неограниченных возможностей для восстановления нормальной ситуации.
Таким образом, низы явно не могли жить в этой ситуации, но верхи также хотели ее изменить.
И если Гувер настаивал на сохранении индивидуализма, то Рузвельт хотел изменить распределительные механизмы, призывая к обращению взглядов власти на «забытого американца у подножья экономической пирамиды».
Основной посыл проводимых реформ сводился к социализации капитализма (конвергенции), усилению роли государства, повышению государственных расходов, применению антимонопольных мер. По всей видимости, на характере его реформ отразился также опыт социалистических преобразований, проводимых в СССР – а именно активное управление экономикой, пенсионное обеспечение, организация общественных работ.
Рузвельт высказывал по тем временам очень революционные идеи о социальной ответственности государства. Так, в своей программной речи в Сан-Франциско 23 сентября 1932 года он говорил:
Правительство должно дать каждому человеку возможность добиться своим трудом обладания необходимой для его нужд части общественного богатства...
Если для обеспечения этого права человека надо ограничить собственнические права спекулянта, манипулятора, финансиста, я считаю такое ограничение совершенно необходимым».
Не менее важным был призыв к социальному миру и общенациональному единству:
Отметим, что политику президента отличали такие качества, как решительность, лидерство, дипломатизм, реализм.
Рузвельт и Россия
После революции 1917 года США не захотели признавать СССР. В то же время между СССР и США существовали торговые отношения. Установление дипломатических отношений состоялось в 1933 году, благодаря заинтересованности со стороны представителей деловых кругов Америки. 4 августа 1937 года стороны подписали договор о предоставлении друг другу режима максимального экономического благоприятствования.
При этом на фоне Великой депрессии СССР демонстрировал фантастические темпы роста. Как говорили американцы, «что придумали эти русские – у них есть работа».
США достаточно активно помогали СССР в осуществлении индустриализации, поставляя заводы, техническую документацию, специалистов. И. Сталин, в отличие от нас сегодняшних, не хотел сесть на иглу импорта – валюта была на вес золота. И это сотрудничество было крайне выгодно для США в условиях экономического кризиса. В начале 30-х СССР проводил набор для работы среди американцев через советскую фирму «Амторг», и, хотя зарплата была не сильно велика, более 100 тысяч (!) американцев подали свои заявки.
Возможно, Ф. Д. Рузвельт учитывал опыт реформ, проводимых в СССР. Во время Великой Отечественной войны СССР и США стали союзниками, являясь членами Антигитлеровской коалиции, и активно сотрудничали. После нападения Германии США сразу стали оказывать экономическую помощь СССР, осуществляя поставки по ленд-лизу. Переговоры о помощи проводились с сентября 1941 года. 1 октября был подписан протокол о поставках в СССР на 1 млрд долларов. Президент США подписал документ, по которому ленд-лиз распространялся и на СССР. В октябре 1941 года пошли первые поставки.
В начале июня 1944 года в Нормандии был открыт второй фронт. В апреле 1945 года состоялась историческая встреча отделения 58-й гвардейской стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта и 69-го пехотного подразделения военных сил США на реке Эльбе.
Во время войны состоялось три конференции между главами СССР, США и Англии (в ноябре 1943 года – Тегеранская, в феврале 1945 года – Ялтинская, в июле-августе 1945 года – Потсдамская).
Как считает сын Рузвельта Эллиот, сближение Рузвельта и Сталина произошло после конференции в Тегеране в конце 1943 года. Рузвельт так описывал Сталина:
Загадочная смерть: распад коалиции
Рузвельт умер неожиданно 12 апреля 1945 в своем поместье Уорм-Спрингс. По официальной версии, от кровоизлияния в мозг, в возрасте 63 года, за месяц до окончания войны. Тело не вскрывали, похороны, как у Джона Кеннеди, были в закрытом гробу. Прошли слухи, что смерть была насильственной, и его застрелили в затылок. На эту тему в 1948 году американский публицист Э. Джозефсон написал книгу «Странная смерть Франклина Д. Рузвельта».
И то, что курс США был внезапно изменен кардинально, подтверждает это.
Могли Рузвельта убрать за дружбу со Сталиным?
За этим могло стоять так называемое «глубинное государство» США, которое сначала развязало холодную войну, потом развалило СССР, затем посадило у власти в России либералов, разрушивших в 90-е наше государство, а позже переформатировало Украину, втянув ее в войну с Россией. Так что вся эта длинная история берет начало с 1945, когда СССР был на пике могущества, что явно раздражало эти силы.
У Рузвельта был соратник – Генри Уоллес, вице-президент в администрации Рузвельта с 1941 по 1945 год, который был активным сторонником развития сотрудничества между СССР и США. Как считает Оливер Стоун, автор известного сериала «Нерассказанная история США», Уоллес мог вполне стать президентом США после Рузвельта.
Но уступая правому крылу Демократической партии на президентских выборах 1944 года, Рузвельт в качестве своего преемника выбрал Трумэна, а не Уоллеса, что стало роковым обстоятельством.
После смерти президентом становится «ястреб» Трумэн, которому явно не нравился мирный курс Рузвельта и Уоллеса. В то время как администрация Трумэна взяла курс на конфронтацию с СССР, Уоллес выступил против холодной войны, призывая к мирному сосуществованию с Советским Союзом. В результате 20 сентября 1946 года Генри Уоллес вынужден был уйти в отставку с поста министра торговли.
Основные итоги правления Ф. Д. Рузвельта
Подавляющее большинство американцев видят в Рузвельте одного из выдающихся представителей своей нации, ставя его в один ряд с Джорджем Вашингтоном, Томасом Джефферсоном и Авраамом Линкольном.
Рузвельт, хотя и отстаивал интересы правящего класса, но правил и для народа. В целом он смог вытянуть страну из кризиса, хотя основное оживление пришлось на Вторую мировую войну, явившуюся спасителем американского капитализма.
При Рузвельте произошло полное оттеснение Англии с позиций мирового лидера, которое прочно заняли США; реформы Рузвельта сформировали новую модель капитализма с человеческим лицом, в которой государство получало право на вмешательство и регулирование стихии рынка, была введена социальная защита населения.
Рузвельт – один из немногих деятелей Запада, который установил отличные связи с Россией (СССР), имея личные хорошие взаимоотношения со Сталиным. Рузвельт восхищался подвигом советского народа и прекрасно понимал, что наш народ был главным победителем фашизма. Все это не нравилось теневой элите США.
Сразу после его смерти мир увидел кардинальное изменение отношений бывших союзников, которые перешли в холодную войну и ядерную гонку. И личность Гувера, и личность следующего президента – Трумэна, были несравнимы с личностью Рузвельта – это были люди другого масштаба.
Рузвельт стал единственным президентом в истории США, избиравшимся четыре срока подряд. Этот президент стал одним из самых величайших государственных деятелей всемирной новой истории, и его приход к власти в столь тяжелый период для США был огромным подарком провидения.
Исполнил ли Рузвельт обещания народу?
Да, и не только в общем плане, но и вполне конкретно.
Как в США было достигнуто выравнивание доходов?
Одним из инструментов повышения благосостоянии широких масс стало повышение и выравнивание уровня заработных плат, вторым – повышение налогов:
Однако с развертыванием Нового курса богачи столкнулись с налогами, крайне высокими не только по сравнению с 1920-ми годами, но и по сегодняшним меркам. Верхняя планка подоходного налога (сегодня равная всего 35 %) была поднята до 63 % в период первого президентства Ф. Рузвельта и до 70 % в годы второго».
Поэтому становится вполне понятным, почему курс Ф. Д. Рузвельта представителями крупного капитала именовался как «социалистический», что, конечно, абсолютно неверно.
Теперь сравним это с нашими налогами. Наконец ввели прогрессивную ставку – но она только15 %.
А вот и частные следствия этих мер:
Результаты этой политики можно во многом считать своеобразной, только мягкой экономической экспроприацией.
Эпилог: уроки для России
Русский народ ныне кинут в объятия стихии «невидимой руки» рынка. Все стремятся снять сливки: олигархи, крупные компании, банки, торговые сети, коммунальщики, аптеки, зубные врачи и пр. Очевидно: в такой системе развитие страны не может быть главным приоритетом. И государство загадочным образом бездействует над всем этим.
Найдется ли здесь место для любви, и помним ли мы вечные слова апостола Павла?
Рузвельт не забывал об этом – и это ему помогало.
Как в США в 30-е, в России не соблюдаются многие принципы нравственного управления государством. Но Церковь, как и до революции, безмолвствует об этом, ибо связана с государством помощью в проектах строительства и восстановления храмов.
Когда-то Рузвельт просил у народа Америки чрезвычайных полномочий:
У нас сейчас две России: патриотическая (родом из СССР) и либеральная олигархическая (глубинное государство, посаженное Западом), генетически от Царской России.
Парадоксально, но либерал Евгений Гонтмахер еще в 2013 говорил:
Вместо государства как института, реализующего курс на развитие страны, мы имеем гигантскую и бесконтрольную частную структуру, успешно извлекающую прибыль в свою пользу. Там, внутри этого «государства», все хорошо: высокие зарплаты, качественная медицина, льготные путевки. Остальные (а это подавляющая часть населения) – неудачники, место которых в лучшем случае в обслуге или у все более скудной кормушки.
«Государственники», ау!...
первейшая задача нашего общества – вернуть в Россию государство».
Президент обещает наконец ввести новое прогрессивное налогообложение. Подробности пока не известны, но это шаг вперед.
Вспомним, как четко говорил Рузвельт о том, что хочет народ – любой народ:
К глубокому сожалению, нынешняя либеральная экономика, по-прежнему превращающая Россию в сырьевую периферию, теперь уже Китая (красивое название «разворот на Восток»), в которой для нас главное – экспорт сырья не может дать стране необходимое количество качественных рабочих мест. Для этого нужно импортозамещение, развитие промышленности и технологий, создание добавленной стоимости (в сырье ее нет): и не точечное, а сплошное, тотальное, массированное, как у Сталина. Без этого – не изжить бедность, ни обеспечить рождаемость – мы не сможем никогда: ни через 5, ни через 10 и даже 50 лет.
Наша страна, имеющая лучшую Армию в мире по рейтингу за 2023 (U. S. News & World Report), 8 лет терпела бомбежки Донбасса, а сейчас допускает воздушные атаки на Курскую и Белгородскую области. Рузвельт ответил на трагедию Перл-Харбора сокрушительным разгромом японского флота у атолла Мидуэй в 1942 году, после чего Япония вынуждена была перейти к оборонительным действиям. У нас есть много возможностей, чтобы украинские пушки замолчали навсегда.
Рузвельт говорил о сломе именно либеральных ценностей и либеральных традиций, которые и привели его страну к депрессии.
Не были ли 90-е нашей Русской депрессией?
Народ вновь сделал свой выбор в пользу действующего президента. Люди проголосовали за завершение СВО и возврат Русских земель.
Но вернут ли народу России его законное государство, отнятое в 90-х?
Национализируют ли Банк России, чтобы он работал не на МВФ, а на развитие страны?
Смогут ли сломать чуждые нам либеральные правила Вашингтонского консенсуса, которые ведут нас к неумолимому вымиранию Русской цивилизации?
Или мы продолжим сидеть на двух стульях?
Псалом 93
Псалом 13
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