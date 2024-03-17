WSJ: Европа сможет обеспечить Украину артиллерийскими снарядами не ранее конца 2025 года

Европа не в состоянии обеспечить Украину артиллерийскими снарядами, арсеналы пусты, а производство не налажено. Обещанные к концу этого года боеприпасы Киев тоже не получит. Как пишет The Wall Street Journal, наиболее вероятные сроки поставки снарядов - конец 2025 года.В Евросоюзе планируют нарастить производство снарядов только к концу 2025 - началу 2026 года. Ранее никак сделать это не получится. Так что все обещания, звучащие от европейских чиновников или политиков являются лишь заявлениями, ничем не подкрепленными. А еще нужно учесть, что боеприпасы нужны не только Украине, но и странам НАТО, оставшимся без снарядов благодаря Киеву.По данным американского издания, сейчас нарастить производство артиллерийских снарядов нет возможности. Во-первых, на это нет денег, во-вторых, в Европе просто нет необходимого количества квалифицированного рабочего персонала. Сюда также можно добавить дефицит пороха, нарушенные цепочки поставок и т.д. Из-за всего этого, рост производства ожидается только к началу 2026 года. Сами производители боеприпасов уже предупредили, что расширение уже имеющихся мощностей занимает до 2-х лет, а открытие нового предприятия - до пяти.А вот Столтенберг считает, что для того, чтобы обеспечить Украину снарядами, нужна только политическая воля, все остальное у альянса уже есть. Нужно только поискать на складах и отдать Киеву, а самим остаться без ничего на фоне "российской угрозы".По данным западных разведок, к концу этого года ЕС и США вместе будут производить до 1,2 млн. снарядов в месяц, тогда как Россия уже сейчас производит 3 млн. снарядов и только наращивает производство.