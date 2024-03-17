WSJ: Европа сможет обеспечить Украину артиллерийскими снарядами не ранее конца 2025 года

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WSJ: Европа сможет обеспечить Украину артиллерийскими снарядами не ранее конца 2025 года

Европа не в состоянии обеспечить Украину артиллерийскими снарядами, арсеналы пусты, а производство не налажено. Обещанные к концу этого года боеприпасы Киев тоже не получит. Как пишет The Wall Street Journal, наиболее вероятные сроки поставки снарядов - конец 2025 года.

В Евросоюзе планируют нарастить производство снарядов только к концу 2025 - началу 2026 года. Ранее никак сделать это не получится. Так что все обещания, звучащие от европейских чиновников или политиков являются лишь заявлениями, ничем не подкрепленными. А еще нужно учесть, что боеприпасы нужны не только Украине, но и странам НАТО, оставшимся без снарядов благодаря Киеву.



По данным американского издания, сейчас нарастить производство артиллерийских снарядов нет возможности. Во-первых, на это нет денег, во-вторых, в Европе просто нет необходимого количества квалифицированного рабочего персонала. Сюда также можно добавить дефицит пороха, нарушенные цепочки поставок и т.д. Из-за всего этого, рост производства ожидается только к началу 2026 года. Сами производители боеприпасов уже предупредили, что расширение уже имеющихся мощностей занимает до 2-х лет, а открытие нового предприятия - до пяти.

А вот Столтенберг считает, что для того, чтобы обеспечить Украину снарядами, нужна только политическая воля, все остальное у альянса уже есть. Нужно только поискать на складах и отдать Киеву, а самим остаться без ничего на фоне "российской угрозы".

По данным западных разведок, к концу этого года ЕС и США вместе будут производить до 1,2 млн. снарядов в месяц, тогда как Россия уже сейчас производит 3 млн. снарядов и только наращивает производство.
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    26 комментариев
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    1. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 19:39
      Ах пороху нет? Ну спасибо Китаю, прикрыл хлопковый кранчик.)
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +5
        Сегодня, 19:44
        Ах пороху нет? Ну спасибо Китаю

        Я бы не испытывал излишний оптимизм... Есть много разных способов поставки снарядов ВСУ... Сами не смогут, купят в Азии... Не в Азии, так ещё где то... Конвейер смерти так просто не остановишь... И всё таки надеюсь, что к концу 25-го года с УкроРейхом будет покончено... am
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          +3
          Сегодня, 19:47
          Так я уже об этом писал пару, тройку дней назад. Благо новостей по теме боеприпасов на сайте через одну. Конечно найдут, привезут и передадут. У меня вообще нет иллюзий относительно нехватки БП в НАТО или Украине.
        2. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 21:17
          Цитата: Lev_Russia
          Я бы не испытывал излишний оптимизм... Есть много разных способов поставки снарядов ВСУ... Сами не смогут, купят в Азии...
          В том же Китае через кучу фирм-прокладок. Не только и не столько для себя любимых заводы в Китае работают - гонят 155 на экспорт. И чем больше, тем им лучше. А уж как они на Украину попадут - это Китаю не интересно точно так же, как фирме "Тойота", например, не интересно, что мы с женой на их машинах ездим и как они к нам новые попали.

          Цитата: Lev_Russia
          И всё таки надеюсь, что к концу 25-го года с УкроРейхом будет покончено...
          А вот это вариант вполне вероятный (я планов ГШ РФ не получаю ни в копиях, ни в оригиналах) и для нас был бы самый правильный.
          И для Европы отодвинуть на такой срок тоже приятно - отмахнулись, пообещали, а там как у Ходжи Насреддина.
          Да и для Украины это срок тоже хороший. По принципу
          Да пристрелите её уже кто-нибудь, чтоб не мучилась! А мы по ней отходняк красивый промычим...
      2. poquello Ранг пользователя
        poquello
        +1
        Сегодня, 19:47
        Цитата: Фаталист
        Ах пороху нет? Ну спасибо Китаю, прикрыл хлопковый кранчик.)

        да есть там снаряды, как раз по Столтенбергу
        "А вот Столтенберг считает, что для того, чтобы обеспечить Украину снарядами, нужна только политическая воля, все остальное у альянса уже есть. Нужно только поискать на складах и отдать Киеву, а самим остаться без ничего на фоне "российской угрозы"."
        Пентагон по тихому со своих складов везёт из штатной комплектации, нравится дедмену залезать в стратегические резервы США, то в нефть залезет, теперь вот в снаряды
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          +1
          Сегодня, 19:48
          Да, да коллега. Вот об этом чуть выше написал уже.
          1. poquello Ранг пользователя
            poquello
            +1
            Сегодня, 19:52
            Цитата: Фаталист
            Да, да коллега. Вот об этом чуть выше написал уже.

            ну не о том, но покупку компонентов к пороху Китай им действительно перекрыл
      3. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 20:31
        А что им делать ДО 2025 года?... Снова кастрюли на головы и скакать?.. Уже скакали. Весь мир видел " мудрость" украинского народа. Одни молдаване радовались. ( из за анекдотов о молдаванах)
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          0
          Сегодня, 21:06
          Не думаю, что проект Украина протянет аж до 25го.
    2. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +4
      Сегодня, 19:42
      По данным западных разведок, к концу этого года ЕС и США вместе будут производить до 1,2 млн. снарядов в месяц, тогда как Россия уже сейчас производит 3 млн. снарядов и только наращивает производство

      Меня за эти цифири почти заминуссс ...совали позавчера... а вот оказывается вон оно как Михалыч. laughing
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        +2
        Сегодня, 19:43
        Ну я вам компенсирую, малость. Хоть и не участвовал в минусовании.)
        1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
          Андрей Николаевич
          +2
          Сегодня, 20:33
          И я- поддержу,морально, хорошего человека.)
      2. Andobor Ранг пользователя
        Andobor
        0
        Сегодня, 21:01
        Цитата: Enceladus
        Меня за эти цифири почти заминуссс ...совали позавчера...

        Цифры верные, только это на год.
    3. Aleksandr21 Ранг пользователя
      Aleksandr21
      +1
      Сегодня, 19:43
      В Евросоюзе планируют нарастить производство снарядов только к концу 2025 - началу 2026 года. Ранее никак сделать это не получится. Так что все обещания, звучащие от европейских чиновников или политиков являются лишь заявлениями, ничем не подкрепленными.


      Стесняюсь спросить, а это:

      По данным западных разведок, к концу этого года ЕС и США вместе будут производить до 1,2 млн. снарядов в месяц
      не считается ?

      т.е. какое то количество уже ЕС + США производят, недостающие купят у третьих стран. Так что не всё плохо у ВСУ.
      1. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        0
        Сегодня, 19:51
        Цитата: Aleksandr21
        т.е. какое то количество уже ЕС + США производят, недостающие купят у третьих стран. Так что не всё плохо у ВСУ.

        это косяк переводчиков, скорее там про год. Миллион снарядов в месяц это умопомрачительные цифры уровня второй мировой. Да их и отсрелять неоткуда в таких количествах
    4. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      0
      Сегодня, 19:49
      Главное к этому времени обеспечить ВСУ достаточным количеством ланцетов. Больше чем ланцетов орудий на западе никогда не сделают, а нет орудий - снаряды просто чугунные взрывоопасные чушки
      1. Pharmacist Ранг пользователя
        Pharmacist
        0
        Сегодня, 19:52
        Главное к тому времени, чтобы ни пушками, ни снарядами, ни кастрюлями пользоваться было уже некому - живую силу надо выбивать.
        1. alexoff Ранг пользователя
          alexoff
          0
          Сегодня, 19:54
          Если у врага нет ничего кроме минометов калибра меньше 120 мм, то живая сила кончится очень быстро. Но у них сейчас еще порядочное количество гвоздик, д-20/30 и прочего советского, а значит кто-то недорабатывает
    5. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      0
      Сегодня, 19:51
      Неужели, кто-то и правда думает, что если бы евролюди хотели обеспечить Украину в нужном количестве снарядами - не обеспечили? А вот почему поставляют Украине вооружение "дозированно" - вопрос вопросов. Ещё вопрос, как они умудряются в таком объеме таскать "беспрепятственно" на ЛБС - вооружение, снаряды, ГСМ, ЗиП...
      1. Stoned Alone
        Stoned Alone
        -1
        Сегодня, 20:42
        откуда раболепие такое?
    6. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +2
      Сегодня, 19:55
      Вот не верю американским изданиям, да и вообще европейским. Особенно по поводу "последнего снаряда" или "последней гранаты". Всё это ложь. Да, приятно звучащая для нас, сладкая, но ложь. Никогда не поверю, что американские воротилы, собравшись развязать очередную мировую бойню, не соизволили решить вопросы со снарядами заблаговременно. Полгаю, что всё это не более чем пыль в глаза. В конце концов, если речь идёт о нехватке, причём якобы хроническом, боеприпасов, то чем воюет армия Украины?

      И чем будут воевать армии других стран НАТО, когда конфликт расшириться? Не такие же идиоты те же эстонцы, латыши или поляки, что отдавать последнее орудие и последний снаряд или последнюю мину для миономёта. К сожалению, они, американские журналисты, поймали волну, а мы ей верим, потому что хочется верить. Но они этого и хотят. Или, что, кто-то хочет сказать, что война на Украине не была спланирована? Или, что американцы планируя войну в Европе, вооружая Тайвань, обостряя ситуацию на Ближнем Востоке собирались воевать, простите, камнями и рогатками. Да ничего подобного!

      Американцы ведут информационную компанию, призванную создать некий постоянный фон, который будет нет-нет да и давить на подсознание, убеждая нас, что всё легко и просто. Врага надо метелить всем, что есть, но не самым главным. Пусть самое мощное оружие будет в секрете, но мы не должны думать, что у них там последнй наёмник с последним пулемётом пополам с последним сухпайком. Более того, думаю, что эта ложь - предвестник скорого большого расширения конфликта. Мой прогноз: лето-осень, страны Балтиии. Параллельно, возможно, Преднестровье.
    7. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 19:57
      Разговор ниочем-типа-в конце 25 года-Европа каак завалит украинцев снарядами-а до этого-ни одного не поставит?
    8. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      0
      Сегодня, 19:59
      Хороший пожар на пороховой производстве -лучший способ снижения огневой мощи врага . Интересно, как в Европах с охраной этих производств? По-взрослому или как обычно ? Знатно бы полыхали в ночи ...
    9. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 20:02
      И все таки... бизнес не рвётся переходить на "военные рельсы", потому как перспективы на счёт долговременной, гарантированно прибыли весьма туманные, а без этого упиратся/стараться они не хотят.
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 21:35
        Цитата: rocket757
        И все таки... бизнес не рвётся переходить на "военные рельсы", потому как перспективы на счёт долговременной, гарантированно прибыли весьма туманные
        Что-то мне подсказывает, что Запад расстарается обеспечить нашему бизнесу долговременные перспективы по оборонзаказу.
        Я, например, заказов от ВПК имею совсем не много. Ну, у меня-то понятно, специфика - капстроительство. Но, если сравнить с тем, что было 10-15 лет назад, то с "оборонкой" работаю в разы больше. Что меня, например, устраивает. На фоне "частников" клиент стабильный и, что для бизнеса важно, предсказуемый.
    10. Andobor Ранг пользователя
      Andobor
      0
      Сегодня, 20:52
      к концу этого года ЕС и США вместе будут производить до 1,2 млн. снарядов в месяц, тогда как Россия уже сейчас производит 3 млн.
      Речь о годе идет.

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