Министр обороны Британии Шэппс «посоветовал» Зеленскому сосредоточиться на Крыме и Черноморском флоте России
Украине необходимо сосредоточиться на ударах по Крыму и уничтожению Черноморского флота России, а планируемое контрнаступление отложить на неопределенное время. Такой совет Зеленскому дал министр обороны Соединенного королевства Грант Шэппс, посетивший недавно Киев.
Министр обороны Великобритании приехал на Украину в сопровождении командующего британской армией Тони Радакина и нескольких чиновников 7 марта, прибыв поездом из Польши. В Киеве он провел встречу с Зеленским, министром обороны Украины Рустемом Умеровым и новым главкомом ВСУ Александром Сырским. Хотел еще посетить Одессу, где базируются британские безэкипажные катера, выдаваемые за украинские, но передумал заявив, что в Одессе "стало небезопасно" из-за ударов российских ракет.
В общем, Грант Шэппс решил поделиться мыслями по дальнейшей стратегии Украины с верхушкой киевской хунты. По его словам, Киеву необходимо сосредоточиться на Крыме, нанося по нему удары, а также вести боевые действия против Черноморского флота, как главной военной силы на полуострове. А вот Тони Радакин очень сильно опасается, что Зеленский зациклится на сухопутных боях, тогда как на море у Украины больше шансов.
Британцы советуют Украине обратить внимание на иранский флот, большая часть которого представлена легкими, маневренными кораблями и беспилотниками. Вот такой же флот нужен и Украине, с его помощью Киев будет способен не только сдерживать Черноморский флот России, но и контролировать часть Черного моря.
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