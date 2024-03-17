Министр обороны Британии Шэппс «посоветовал» Зеленскому сосредоточиться на Крыме и Черноморском флоте России

35
Министр обороны Британии Шэппс «посоветовал» Зеленскому сосредоточиться на Крыме и Черноморском флоте России

Украине необходимо сосредоточиться на ударах по Крыму и уничтожению Черноморского флота России, а планируемое контрнаступление отложить на неопределенное время. Такой совет Зеленскому дал министр обороны Соединенного королевства Грант Шэппс, посетивший недавно Киев.

Министр обороны Великобритании приехал на Украину в сопровождении командующего британской армией Тони Радакина и нескольких чиновников 7 марта, прибыв поездом из Польши. В Киеве он провел встречу с Зеленским, министром обороны Украины Рустемом Умеровым и новым главкомом ВСУ Александром Сырским. Хотел еще посетить Одессу, где базируются британские безэкипажные катера, выдаваемые за украинские, но передумал заявив, что в Одессе "стало небезопасно" из-за ударов российских ракет.



В общем, Грант Шэппс решил поделиться мыслями по дальнейшей стратегии Украины с верхушкой киевской хунты. По его словам, Киеву необходимо сосредоточиться на Крыме, нанося по нему удары, а также вести боевые действия против Черноморского флота, как главной военной силы на полуострове. А вот Тони Радакин очень сильно опасается, что Зеленский зациклится на сухопутных боях, тогда как на море у Украины больше шансов.

Британцы советуют Украине обратить внимание на иранский флот, большая часть которого представлена легкими, маневренными кораблями и беспилотниками. Вот такой же флот нужен и Украине, с его помощью Киев будет способен не только сдерживать Черноморский флот России, но и контролировать часть Черного моря.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    35 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      +1
      Сегодня, 20:38
      Министр обороны Британии Шэппс «посоветовал» Зеленскому сосредоточиться на Крыме и Черноморском флоте России

      Зеленский сосредоточен только на игре без рук, на пианино winked
      1. invisible_man Ранг пользователя
        invisible_man
        +2
        Сегодня, 21:07
        Мать, ну они уже с десяток кораблей утопили, на любой вкус и цвет: от флагмана ЧФ до небольшого патрульного катера. Это повод для юмора?
        1. фигвам Ранг пользователя
          фигвам
          +4
          Сегодня, 21:14
          Пора Посейдон выпускать и не будет больше острова
          1. invisible_man Ранг пользователя
            invisible_man
            -7
            Сегодня, 21:15
            Так в ответ тоже что-нибудь выпустят. И необязательно с "острова".
            1. фигвам Ранг пользователя
              фигвам
              +5
              Сегодня, 21:17
              Цитата: invisible_man
              Так в ответ тоже что-нибудь выпустят.

              Не, им умирать не захочется
              1. invisible_man Ранг пользователя
                invisible_man
                -3
                Сегодня, 21:28
                Кому "им"? У Великобритании тоже есть ядерное оружие. И если вы выпустите по ней "Посейдон", что помешает англичанам ударить в ответ?
                1. фигвам Ранг пользователя
                  фигвам
                  +2
                  Сегодня, 21:37
                  Если Россия нанесёт удар, то англичане не ответят, их просто больше не будет.
                  1. invisible_man Ранг пользователя
                    invisible_man
                    -1
                    Сегодня, 21:44
                    К сожалению, это так не работает.
            2. stankow Ранг пользователя
              stankow
              +1
              Сегодня, 21:42
              Никто ничего не вьiпустить. Амерьi впишуться за Британии ? С чего зто ?
        2. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 21:15
          Это повод для юмора?

          Нет конечно, но и впадать в истерику и рвать на себе волосы, вы уж извините, мы не будем... Надо вдумчиво проанализировать все ошибки и недостатки (за это кто-то получает зарплату), по вине которых были потоплены наши корабли, и принимать решения по их исправлению... Ну как то так, а по другому не бывает.. am
          1. invisible_man Ранг пользователя
            invisible_man
            0
            Сегодня, 21:16
            Ну вон, днем проходила новость: Шойгу на третий год догадался довооружить корабли.

            P.S. Квасные, не старайтесь. Ваши минуса не сделают из фанерного маршала талантливого военачальника.
            1. Lev_Russia Ранг пользователя
              Lev_Russia
              +1
              Сегодня, 21:21
              Ну хотя бы на третий... Бывало и хуже... В общем имеем, то что имеем (или как говорят креаклы - маємо, те що маємо)..Поверьте, я тоже зол и тоже расстроен, но жизнь и война продолжаются и одними нашими хотелками сразу ничего не исправишь...
        3. Ясная Ранг пользователя
          Ясная
          +1
          Сегодня, 21:21
          Цитата: invisible_man
          Мать, ну они уже с десяток кораблей утопили, на любой вкус и цвет: от флагмана ЧФ до небольшого патрульного катера. Это повод для юмора?

          Мужчина, кто должен понимать, тот понимает! Не стоит забывать, что до 2014 года Черноморского флота практически не существовало! С 2014 года нужно было создавать всё заново!
          Ни один флот мира ещё не сталкивался с таким оружием как БЭК, в бою.
          1. invisible_man Ранг пользователя
            invisible_man
            0
            Сегодня, 21:25
            У вас странные аргументы, чесснслово. Что значит "не существовало"? Вы это серьезно? :)
      2. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        +1
        Сегодня, 21:22
        Уже не получится, слишком много колумбийских конфет было съедено. laughing
    2. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      +6
      Сегодня, 20:40
      Министр обороны Британии Шэппс «посоветовал» Зеленскому сосредоточиться на Крыме и Черноморском флоте

      Шэппс, дружище, ты думал, что ты один такой умный стратег? Велком к нам на форум, мы тут разных советов даём по сотне в минуту. fellow
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +2
        Сегодня, 20:49
        В эту игру можно играть вдвоём
        . Хотелось бы что бы , например,у хуситов появилось много много всяких интересых штуковин, котрым очень не рады будут на британском флоте.....
        Один британский осёл уже угробил сотни тысяч украинцев,теперь вот второй приехал....
        1. Ясная Ранг пользователя
          Ясная
          +1
          Сегодня, 20:54
          Цитата: Чёрный
          Хотелось бы что бы , например,у хуситов появилось много много всяких интересых штуковин, котрым очень не рады будут на британском флоте

          Так хочется, что просто кушать не могу crying
    3. михаилл Ранг пользователя
      михаилл
      0
      Сегодня, 20:41
      большая часть которого представлена легкими, маневренными кораблями и беспилотниками.

      Неужели предлагает у Ирана закупаться???!!!
    4. Jovanni Ранг пользователя
      Jovanni
      0
      Сегодня, 20:42
      Британцы советуют Украине обратить внимание на иранский флот, большая часть которого представлена легкими, маневренными кораблями и беспилотниками. Вот такой же флот нужен и Украине, с его помощью Киев будет способен не только сдерживать Черноморский флот России, но и контролировать часть Черного моря.

      Ну что, толковый совет. Работает. К сожалению...
    5. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      +3
      Сегодня, 20:43
      Может кто-то пояснить, это что за браконьеры на фото?
      И где участковый, который их задержал?
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 21:41
        Цитата: Ясная
        Может кто-то пояснить, это что за браконьеры на фото?
        И где участковый, который их задержал?

        Его тот, который с бородой, съел. Вместе с протоколом и служебной собакой. Потому они все такие довольные.
    6. dfg Ранг пользователя
      dfg
      +2
      Сегодня, 20:50
      Когда же , когда же уже хуситы испытают гиперзвуковые ракеты но и получат подсветку точно на британские корабли и только на британские ,чтоб этот джентльмен думал дважды прежде чем раздавать советы
    7. Roust Ранг пользователя
      Roust
      0
      Сегодня, 20:50
      Пусть выбирает себе место на кладбище, хотя зачем землю поганить, пару канистр с горючим хватит.
    8. rosomaha Ранг пользователя
      rosomaha
      +4
      Сегодня, 20:54
      Фактически эта мр...ь озвучила хотелки бритов - Крым и контроль за Черным морем. Как и в крымской войне 19в.
    9. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      0
      Сегодня, 20:54
      Вот этим всем, кто говорит, что Бртания и США обороняются, советую поучить географию. Где Чёрное море и где США с Великобританией? Где Крым и где эти англосаксы? Самые прсотые вопросы на которые либералы предпочитают не отвечать, как правило, не могут быть прокомментированы в проамериканском ключе без откровенной лжи. Тут, в предыдущем материале, мы уже обсуждали равнодушное отношение к происходящему многих людей в Европе и Америке. Что де пока их не коснулось, это им по барабану. Что, конечно, не мешает им поддерживать войну против России и апплодировать удушению "русского мира". Но, надеюсь, скоро их всё это коснётся в самом спелом соку, как бы они не выкоблучивались. А именно:
      есть серьёзная информация, что летом-осенью 2024 года заполыхает Балтия, возможно, параллельно будет полыхать Преднестровье.

      Вот когда британцы советуют уничтожать Черноморский флот и бомбить Крым, атаковать наши города, они полагают, что отсидятся на острове. Или же им всё равно. Так же как всё равно и американцам, которые однако радостно рукоплещут атаке на Россию, потому что привыкли получать выгоды из войн. Так, вот, друзья, я очень надеюсь, что в предстоящем конфликте вся Европа столкнётся с тем, что пережил блокадный Ленинград - в самом прямом смысле. Пусть голодают, будет людоедство, пусть гибнут миллионами, пусть получат то, что хотели сделать с нами.

      А что касается Америки, то пусть она повторит путь Дрездена, который британские и американские самолёты залили фосфором в 1945 году, уничтожив 300 000 человек, сгинувших заживо в огне. Советские солдаты, лётчики, генералы, танкисты, артиллеристы никогда и близко себе таког оне позволяли, хотя причины ненавидеть немцев у них были гораздо больиее. Русский солдат с женщинами, детьми и стариками не воююет.

      Слава России!

      Смерть США и Великобритании!
    10. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +2
      Сегодня, 21:03
      Почему бы нам не сосредоточиться на операциях под ложным флагом? Если наше правительство официально не хочет уничтожать болтливых врагов, то почему бы какой-нибудь украинской армии свободы не накупить себе дронов и прочего добра чтоб встречать чужезимцев на киевском вокзале с распростертыми могильными ямами?
    11. Скобаристан Ранг пользователя
      Скобаристан
      -1
      Сегодня, 21:11
      Цитата: invisible_man
      Мать, ну они уже с десяток кораблей утопили, на любой вкус и цвет: от флагмана ЧФ

      Да вы что. Флагман,.они. У вас наверное на руках есть полное расследование и выводы..не поделитесь ?
    12. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 21:16
      Что характерно даже британцы обращают внимание на иранский опыт строительства ВМФ. И не удивительно когда у нового флагманского авианосца ВМФ Великобритании текут сальники на линиях валов не говоря о поведении команды судна во внеслужебное время на борту того же судна с употреблением спиртных напитков.
    13. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Сегодня, 21:16
      А может все же послать к этому министру человека с "новичком? winked
    14. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 21:27
      Киеву необходимо сосредоточиться на Крыме, нанося по нему удары, а также вести боевые действия против Черноморского флота

      Ну, допустим, сосредоточились. Допустим, даже получилось сдерживать Черноморский флот России и контролировать часть Черного моря. Но... сосредоточенность в одном месте – на море, обязательно компенсируется слабостью в другом – на суше, потому как и на то, и на другое украинских ресурсов не хватит. И когда наша армия дойдёт до Львова, то какой будет смысл в украинском сдерживании Черноморского флота и ударах по Крыму?
      Бритиша на своём острове привыкли воевать на море и за морем и потому бездумно проецируют свой опыт всё подряд.
      1. suhorukofal Ранг пользователя
        suhorukofal
        0
        Сегодня, 22:01
        Я вообще не понимаю, что даст Украине эта сосредоточенность на ЧФ. Наши войска резко развернутся и отступят, ВСУ получат перевес? Даже до Львова доходить не обязательно, какое отношение флот имеет к СВО, все решается на суше. Медийный шум только и распыление средств. Британцев-то понятно, для них это чужой опыт, опыт использования БЭК, им-то как раз это выгодно.
    15. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      +1
      Сегодня, 21:28
      ..."Радакин сильно опасается, что Зеленский зациклится на сухопутных боях, тогда как на море у Украины больше шансов"...
      Сухопутье - мимо кассы, море - тоже не очень уж, небо - пропускаем. Наверняка Украине нужно серьёзно сосредоточиться на дальнем космосе. Только там возможны настоящие перемоги!
    16. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      0
      Сегодня, 21:56
      Почему бы не появится ЧВК , имеющими на вооружении ракетные вооружения и БЭК . официально для охраны морских перевозок . Неофициально- с вариантами
    17. fiv Ранг пользователя
      fiv
      0
      Сегодня, 21:56
      Болит у собак островных, саднит не переставая, с 1856 года, не досталась им жемчужина черноморская.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»