Молдавия отрицает причастность Украины к удару дроном-камикадзе по вертолёту в Приднестровье

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Молдавия отрицает причастность Украины к удару дроном-камикадзе по вертолёту в Приднестровье

Молдавия назвала провокацией удар дроном-камикадзе по вертолету в Приднестровье, при этом в Кишиневе отрицают причастность Украины к инциденту. Об этом заявляет Бюро реинтеграции страны.

В Молдавии считают, что атака дронов должна была спровоцировать "страх и панику" в регионе. При этом молдавские власти категорически отрицают причастность к случившемуся Украины, хотя дрон прилетел со стороны "Клеверного моста" в Одесской области. Как заявляют в Кишиневе, в Киеве отрицают причастность к инциденту, так что Украина точно в провокации не участвовала. А кому нужен этот инцидент, а также кто хотел навести "страх и панику", в Молдавии не поясняют.



Молдавские власти, находящиеся в контакте с украинской стороной, не подтверждают никакого нападения на приднестровский регион

- говорится в сообщении Бюро.

Также подчеркивается, что сгоревший вертолет, по которому был нанесен удар, никакой военной опасности не представлял, он давно был выведен из эксплуатации и списан.

Ранее сообщалось, что неустановленный дрон атаковал территорию воинской части в Тирасполе, в результате чего был поражен вертолет Ми-8. Винтокрылая машина полностью сгорела, МГБ республики начало расследование.
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    20 комментариев
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    1. poquello Ранг пользователя
      poquello
      0
      Сегодня, 21:13
      ну всё! теперь гадать будем, чей же это дрон? заняться то больше нечем
      1. фигвам Ранг пользователя
        фигвам
        +4
        Сегодня, 21:16
        Так ясно же что из Люксембурга дрон.
        1. poquello Ранг пользователя
          poquello
          -1
          Сегодня, 21:23
          Цитата: фигвам
          Так ясно же что из Люксембурга дрон.

          можно ещё версию с пингвинами рассмотреть, ну там эволюция прошла незамеченной человечеством итп
          1. Бородач Ранг пользователя
            Бородач
            +3
            Сегодня, 21:50
            Сайя Манду отрицает причастность Молдавии и Украины к атаке дроном по Приднестровью, потрясая пробиркой с зубным порошком.
            Где-то я уже это видел. what
            Анекдот. В грузинской школе:
            -Гоги, докажи теорему.
            -Мамой клянусь. laughing lol wassat
            1. poquello Ранг пользователя
              poquello
              0
              Сегодня, 21:55
              Цитата: Бородач
              Сайя Манду отрицает причастность Молдавии и Украины

              после заявлений пирожка, что Белгород атакуют россияне, не вижу актуальности в любых их заявлениях, тем более дрон, тем более без серьёзного вреда
        2. knn54 Ранг пользователя
          knn54
          +1
          Сегодня, 21:25
          Интересный момент-дрон прилетел с региона(четыре района Одесской области),который румыны считают своей территорией,Южной Буковиной. Если не украинцы,тогда румынские сепаратисты.
        3. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +2
          Сегодня, 21:26
          При этом молдавские власти категорически отрицают причастность к случившемуся Украины

          Не иначе как инопланетяне вертушку задронили... Ещё, блин, нашлись "юмористы молдавского разлива... am
          1. Кот Александрович Ранг пользователя
            Кот Александрович
            0
            Сегодня, 21:34
            Нет, мы - планетяне - тут ни при чём!
        4. Кот Александрович Ранг пользователя
          Кот Александрович
          0
          Сегодня, 21:32
          Люксембург - одна из ведущих стран НАТО. Так что нельзя!
    2. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +3
      Сегодня, 21:14
      Молдавия отрицает причастность Украины в налёте на ПМР.)) Я один чуть со смеху не подавился коффе или ещё кто заметил весь идиотизм заявления?))
    3. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      +1
      Сегодня, 21:15
      Получается сама Молдова ударила дроном по вертолёту в Приднестровье.
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        0
        Сегодня, 21:17
        Ну или молдованин пустил дрон с Клеверного в Одессе. laughing laughing laughing
    4. Комментарий был удален.
    5. Васян1971 Ранг пользователя
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 21:16
      в Киеве отрицают причастность к инциденту, так что Украина точно в провокации не участвовала.

      Точно? Точно-точно? Точно-преточно? "Джентельменам верят наслово", но при чëм тут в этой фразе Киев?
    6. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +1
      Сегодня, 21:18
      Ну, кончено отрицает, а что она ещё может говорить! Что вообще может квакать страна во главе которой стоит президент с гражданством иной державы? (Румынии) По моему, это чистая покатуха вообще даже слушать Кишинёв. Там посольства России быть не должно, как не должно его быть ни в одной натовской стране. Это не государства, а некие территории, совершенно несамостоятельные в своих решениях. Отношения надо развивать только с полноценными государствами.
      1. suhorukofal Ранг пользователя
        suhorukofal
        +1
        Сегодня, 21:44
        Цитата: Vladlous
        Там посольства России быть не должно, как не должно его быть ни в одной натовской стране...Отношения надо развивать только с полноценными государствами.

        Именно поэтому должно, функции посольства это не только развитие отношений, это сбор информации, контроль за соблюдение договоров, представительство и защита интересов России, да и защита прав наших граждан
    7. syabroleonid Ранг пользователя
      syabroleonid
      0
      Сегодня, 21:32
      Что этот колхоз может вообще утверждать? Что ему скажут ,то он и будет говорить. Страх и паника у них видите-ли.
    8. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      0
      Сегодня, 21:36
      Видать Санду сама нездержалась и пустила... дрон. feel
      1. Аль Манах Ранг пользователя
        Аль Манах
        0
        Сегодня, 21:45
        Скорее, кирпич в евротруселя. Для запуска и управления дроном требуется тот минимальный объём мозга, который ей недоступен.
    9. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      0
      Сегодня, 21:43
      Ну уж ежели молдаване заявили , то тада конечно на укров можно не думать request
      Очень велика вероятность с усилением давления на фронте ждать провокации в Приднестровье . Вплоть до вторжения. Возможно с двух сторон . Цель - заставить Россию проламывать коридор в ущерб остальным участкам .
    10. Луенков Ранг пользователя
      Луенков
      0
      Сегодня, 21:59
      Так это что получается,- Киев напал на Молдавию?

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