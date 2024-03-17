ЦИК РФ огласил предварительные итоги выборов президента страны
В Российской Федерации завершились выборы президента. В 21:00 мск избирательные участки закрылись в самом западном регионе страны – Калининградской области. Озвучены не только данные по явкя, но и предварительные итоги кандидатов (а их, как известно, было четверо).
На участках для голосования подано около 73 процентов голосов избирателей. Напомним, что впервые на выборах президента имелась возможность для голосования в дистанционном формате. Система ДЭГ использовалась в 29 регионах РФ.
По состоянию на момент выхода этого материала, после обработки примерно 40% бюллетеней места распределились следующим образом: у действующего президента Владимира Путина – 1-е место и результат около 87,5% голосов; второе место занимает кандидат от КПРФ Николай Харитонов с результатом около 4% голосов. Третье и четвёртое места занимают Владислава Даванков и Леонид Слуцкий соответственно. У кандидата от партии «Новые люди» 3,87%, от ЛДПР – чуть больше трёх процентов.
Такие данные в целом соответствуют данным, которые были получены при опросе проголосовавших россиян после их выхода с участков.
Напомним, что эти выборы для России уникальны. Впервые президента Российской Федерации выбирали воссоединившиеся с исторической Родиной регионы Донбасса и Новороссии – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
Если говорить о явке, то на первых местах по этому показателю среди регионов страны – Республики Чечня и Тыва. В первой из них около 96%, во второй – около 95%. В Тыве за Владимира Путина проголосовали 95,7% поучаствовавших в выборах граждан. В Чеченской Республике показатель ещё выше.
В Херсонской области за действующего президента голоса отдали более 88% граждан, В Запорожской – почти 93%, в ДНР – 95 с лишним процентов, в ЛНР – 94,12%.
Высокие показатели по явке показали в эти дни Белгородская, Курская и Брянская области, которые подвергаются атакам со стороны боевиков киевского режима.
Меньше среднего показателя по стране действующий президент набирает на текущий момент в Новгородской области (около 82%), Костромской (78,5%), Ненецком АО (около 77%). Причём Костромская область пока остаётся одним из немногих регионов, где на втором месте после Владимира Путина идёт Владислав Даванков с результатом почти 10%. Правда, в этих регионаз большая часть поданных голосов пока не обработана. Подсчёт продолжается и по стране в целом, хотя победитель выборов при озвучиваемых показателях очевиден.
- ЦИК РФ
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