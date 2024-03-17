ЦИК РФ огласил предварительные итоги выборов президента страны

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ЦИК РФ огласил предварительные итоги выборов президента страны

В Российской Федерации завершились выборы президента. В 21:00 мск избирательные участки закрылись в самом западном регионе страны – Калининградской области. Озвучены не только данные по явкя, но и предварительные итоги кандидатов (а их, как известно, было четверо).

На участках для голосования подано около 73 процентов голосов избирателей. Напомним, что впервые на выборах президента имелась возможность для голосования в дистанционном формате. Система ДЭГ использовалась в 29 регионах РФ.



По состоянию на момент выхода этого материала, после обработки примерно 40% бюллетеней места распределились следующим образом: у действующего президента Владимира Путина – 1-е место и результат около 87,5% голосов; второе место занимает кандидат от КПРФ Николай Харитонов с результатом около 4% голосов. Третье и четвёртое места занимают Владислава Даванков и Леонид Слуцкий соответственно. У кандидата от партии «Новые люди» 3,87%, от ЛДПР – чуть больше трёх процентов.

Такие данные в целом соответствуют данным, которые были получены при опросе проголосовавших россиян после их выхода с участков.
Напомним, что эти выборы для России уникальны. Впервые президента Российской Федерации выбирали воссоединившиеся с исторической Родиной регионы Донбасса и Новороссии – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Если говорить о явке, то на первых местах по этому показателю среди регионов страны – Республики Чечня и Тыва. В первой из них около 96%, во второй – около 95%. В Тыве за Владимира Путина проголосовали 95,7% поучаствовавших в выборах граждан. В Чеченской Республике показатель ещё выше.

В Херсонской области за действующего президента голоса отдали более 88% граждан, В Запорожской – почти 93%, в ДНР – 95 с лишним процентов, в ЛНР – 94,12%.

Высокие показатели по явке показали в эти дни Белгородская, Курская и Брянская области, которые подвергаются атакам со стороны боевиков киевского режима.

Меньше среднего показателя по стране действующий президент набирает на текущий момент в Новгородской области (около 82%), Костромской (78,5%), Ненецком АО (около 77%). Причём Костромская область пока остаётся одним из немногих регионов, где на втором месте после Владимира Путина идёт Владислав Даванков с результатом почти 10%. Правда, в этих регионаз большая часть поданных голосов пока не обработана. Подсчёт продолжается и по стране в целом, хотя победитель выборов при озвучиваемых показателях очевиден.
  • ЦИК РФ
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133 комментария
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  1. invisible_man Ранг пользователя
    invisible_man
    +4
    Вчера, 22:18
    у действующего президента Владимира Путина – 1-е место и результат около 87,5% голосов

    Неожиданно)
    1. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +7
      Вчера, 22:21
      Кто бы сомневался такому "неожиданному результату"!
      1. Бесконечность Ранг пользователя
        Бесконечность
        -5
        Вчера, 22:40
        Песков вот в 2023 уже не сомневался lol
        «Наши президентские выборы — это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году, набрав более 90 процентов голосов»
        https://www.gazeta.ru/politics/news/2023/08/06/21020294.shtml

        Ладно, в 2036 будет хоть какая-то интрига. И то не факт. Если очередное обнуление не случится.
        1. советник 2 уровня Ранг пользователя
          советник 2 уровня
          -7
          Вчера, 22:52
          или уйдет или крякнет.. в 2036 - уже 84 - все же очень много для такой должности.. Брежневу на момент смерти 75 было, а чудить загодя начал.. ставлю на операцию "преемник" и "мухожук" в ближайшие годы..
          1. Бесконечность Ранг пользователя
            Бесконечность
            0
            Вчера, 23:20
            Меня больше даже не это волнует. В 2018 году, сразу после выборов, летом подняли пенсионный возраст. Теперь вот страшновато, что на этот раз будет...
            1. oppozite28 Ранг пользователя
              oppozite28
              0
              Сегодня, 00:24
              Меня больше даже не это волнует. В 2018 году, сразу после выборов, летом подняли пенсионный возраст. Теперь вот страшновато, что на этот раз будет...
              Возродят СССР, если что гимн есть request
            2. 1 z1 Ранг пользователя
              1 z1
              0
              Сегодня, 00:33
              В 2018 году, сразу после выборов, летом подняли пенсионный возраст. Теперь вот страшновато, что на этот раз будет...

              Теперь понизят
          2. Dizel200 Ранг пользователя
            Dizel200
            -1
            Сегодня, 00:05
            Брежнев спортом не занимался, только стрельба по рюмкам. А ВВП даже на конях ездит наверное до сих пор. Вот только обманывают его партнёры постоянно и это проблема, для народа)))
          3. oppozite28 Ранг пользователя
            oppozite28
            +3
            Сегодня, 00:23
            Учитывая количество двойников истинный возраст Путина неизвестен recourse
        2. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          -1
          Вчера, 22:52
          Цитата: Бесконечность
          Песков вот в 2023 уже не сомневался

          Что Песков, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер﻿, одного поля ягодки, как рот раскроют, так все мухи слетаются.
      2. poquello Ранг пользователя
        poquello
        +3
        Вчера, 22:50
        Цитата: vasyliy1
        Кто бы сомневался такому "неожиданному результату"!

        грубо считая уже можно сказать что у Путина более половины голосов всех российских избирателей, включая не явившихся на выборы
      3. ВасАндр Ранг пользователя
        ВасАндр
        -3
        Вчера, 23:20
        Цитата: vasyliy1
        Кто бы сомневался такому "неожиданному результату"!

        Согласен. Все 100% граждан России были уверены именно в таком результате выборов. Я не - исключение.
        Сходил сегодня, поднял явку на выборах. Плохо, что среди кандидатов не было моего, но все имеющиеся - такие душки!
        В общем, я проголосовал сразу за всех!
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          -2
          Вчера, 23:22
          Цитата: ВасАндр
          Плохо, что среди кандидатов не было моего

          ну был бы Иосиф Виссарионович, но ...
      4. самый главный Ранг пользователя
        самый главный
        +4
        Вчера, 23:39
        Кто бы сомневался такому "неожиданному результату"!
        Сомневался только Харитонов. Он уже и шапку надел, что бы идти на работу в Кремль... Это же надо, на старости лет добровольно стать клоуном... А Зю молодец, развалил всю оппозицию! За такую работу точно медаль положена!
        1. Был Мамонт Ранг пользователя
          Был Мамонт
          0
          Сегодня, 00:14
          Цитата: самый главный
          ...А Зю молодец,... .

          Да. Не стоило бы выставляться КПРФ. Ведь очевидно, что нет среди кандидатов человека , способного сейчас заменить Путина. Хоть для меня он уже давно потерял уважение. Причины нет смысла сейчас обсуждать.
          Проценты голосов за Путина реальны в нынешних условиях.
    2. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Вчера, 22:43
      Цитата: invisible_man
      Неожиданно)

      Вот это неожиданно и даже страшно - "У кандидата от партии «Новые люди» 3,87%"
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +8
        Вчера, 22:52
        2018 г. у ВВП 76%, 2024 - 87%, итак хрюхлы, поздравляю, +11% вашими стараниями laughing
        1. poquello Ранг пользователя
          poquello
          +1
          Вчера, 23:21
          Цитата: Чёрный
          2018 г. у ВВП 76%, 2024 - 87%, итак хрюхлы, поздравляю, +11% вашими стараниями laughing

          по ходу голосовали все за "нахрюкен капут", Россия сосредотачивается
      2. poquello Ранг пользователя
        poquello
        -1
        Вчера, 22:53
        Цитата: carpenter
        Цитата: invisible_man
        Неожиданно)

        Вот это неожиданно и даже страшно - "У кандидата от партии «Новые люди» 3,87%"

        а че, думали все убежали? да и часть наверняка не въехала хто там ху
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          -1
          Вчера, 22:55
          Цитата: poquello
          а че, думали все убежали?

          Думал в Грузию и Молдову убежали.
          1. poquello Ранг пользователя
            poquello
            +1
            Вчера, 22:56
            Цитата: carpenter
            Цитата: poquello
            а че, думали все убежали?

            Думал в Грузию и Молдову убежали.

            так там тоже голосуют
            1. carpenter Ранг пользователя
              carpenter
              0
              Вчера, 22:58
              Цитата: poquello
              Думал в Грузию и Молдову убежали.

              так там тоже голосуют

              Не уж то и Пугачева с Галкиным голосуют ?
              1. poquello Ранг пользователя
                poquello
                -1
                Вчера, 23:01
                Цитата: carpenter
                Цитата: poquello
                Думал в Грузию и Молдову убежали.

                так там тоже голосуют

                Не уж то и Пугачева с Галкиным голосуют ?

                они наверно лучше осведомлены ), а у белоленточников был перформанс в планах, типа придут и будут протестовать, получилось только не очень - оказалось что за президента народу тоже много пришло
    3. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      +4
      Вчера, 23:16
      Я вот голосовал и мои знакомые почти все голосовали. ))
    4. VladimirNET Ранг пользователя
      VladimirNET
      0
      Сегодня, 00:37
      Цитата: invisible_man
      Неожиданно)

      Тоже мне, секрет полишинеля. Важнее то - чем не пишут:
      87.5% * 73% = 0.875*0.73 = 63.875% (не меньше за Путина из вообще всех).
  2. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    -4
    Вчера, 22:22
    Костромичи чего там позорятся?
    1. Станислав_Шишкин
      Станислав_Шишкин
      0
      Вчера, 23:12
      Цитата: костя1
      Костромичи чего там позорятся?
      Почему позорятся? Может, они таким образом на своё областное начальство жалуются. Есть повод проверить, что там в Костроме.
      1. poquello Ранг пользователя
        poquello
        0
        Вчера, 23:24
        Цитата: Станислав_Шишкин
        Цитата: костя1
        Костромичи чего там позорятся?
        Почему позорятся? Может, они таким образом на своё областное начальство жалуются. Есть повод проверить, что там в Костроме.

        ну этт неправильно, и жаловаться и проверять надо постоянно, а не под выборы и вопросы президенту
        1. Станислав_Шишкин
          Станислав_Шишкин
          -1
          Вчера, 23:48
          Цитата: poquello
          жаловаться и проверять надо постоянно, а не под выборы
          Кто-то мешает жаловаться? Многие сами не хотят. Тут не жалуются, (я просто не закавычил), но оценивают. Это важно потому, что выборка большая, а отсюда - достоверность оценки ситуации в регионе и населённом пункте. Там и проверить тщательнее надо не только по отдельным жалобам, но и социальную ситуацию в целом.
          1. poquello Ранг пользователя
            poquello
            0
            Сегодня, 00:03
            Цитата: Станислав_Шишкин
            Кто-то мешает жаловаться? Многие сами не хотят.

            жаловаться не мешают, толку только нет, а есть месть за жалобы, вот поэтому и не хотят
            Цитата: Станислав_Шишкин
            Это важно потому, что выборка большая, а отсюда - достоверность оценки ситуации в регионе и населённом пункте. Там и проверить тщательнее надо.

            не знаю в каком месте заковычить, я отвечал вообще о сложившейся системе
            1. Станислав_Шишкин
              Станислав_Шишкин
              -1
              Сегодня, 00:09
              Цитата: poquello
              жаловаться не мешают, толку только нет, а есть месть за жалобы, вот поэтому и не хотят
              Вот поэтому и важно обратить особое внимание на регионы, города и сёла, где процент "за" ниже среднего. Мстят же местные.
              1. Был Мамонт Ранг пользователя
                Был Мамонт
                0
                Сегодня, 00:25
                "Мстят же местные."
                Вот это месть.
                "Убил за гибель сына в ДТП? Дагестанец расстрелял осуждённого и его адвоката"
                https://dag.aif.ru/incidents/crime/ubil_za_gibel_syna_v_dtp_dagestanec_rasstrelyal_osuzhdyonnogo_i_ego_advokata
                Не одобряю, но уважаю.
      2. Алексей Алексеев_5 Ранг пользователя
        Алексей Алексеев_5
        -1
        Вчера, 23:38
        И в Пскове ,кстати тоже.Неявка на выборы саботаж губеров
  3. Лешак Ранг пользователя
    Лешак
    +1
    Вчера, 22:22
    у действующего президента Владимира Путина – 1-е место

    Кто бы сомневался.
  4. Кот Александрович Ранг пользователя
    Кот Александрович
    -4
    Вчера, 22:26
    Ну это пока, предварительно. Вот посчитают все голоса, тогда и узнаем, кто на самом деле победил.
    1. Комментарий был удален.
    2. Deon59 Ранг пользователя
      Deon59
      -1
      Вчера, 22:43
      как будто не понятно было кто победить
  5. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    -1
    Вчера, 22:31
    не фиг деньги тратить было, продлить полномочия и не морочить голову
    1. Станислав_Шишкин
      Станислав_Шишкин
      0
      Сегодня, 00:28
      Цитата: Василенко Владимир
      не фиг деньги тратить было
      Зато без 2-го и далее тура. С претензиями в нерачительных тратах народной копеечки надо подыскивать себе другую форму государственного устройства. Лучше диктатуру, монархия сильнее от природной стихии зависит. Раз в шесть лет - не разоримся.
  6. Heda Ранг пользователя
    Heda
    +5
    Вчера, 22:32
    Интересно, хоть одна букмекерская контора принимала ставку на исход выборов? Я бы квартиру заложил без раздумий)
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Вчера, 22:45
      Цитата: Heda
      Я бы квартиру заложил без раздумий)

      Не играй с государством в азартные игры, проиграешь.
      1. 1 z1 Ранг пользователя
        1 z1
        0
        Сегодня, 00:35
        Не играй с государством в азартные игры, проиграешь.

        И примеров масса
    2. cmax Ранг пользователя
      cmax
      -1
      Вчера, 23:02
      Цитата: Heda
      Интересно, хоть одна букмекерская контора принимала ставку на исход выборов? Я бы квартиру заложил без раздумий)

      Исход выборов понятен, ставку сделал бы на итоги усилий у губернаторов по стране. Где больше голосов, это же интересней, вот где интрига. Какой губернатор самый самый, а какой не самый самый. Посмотрим результаты от Центризбиркома.
      1. Heda Ранг пользователя
        Heda
        +1
        Вчера, 23:06
        Какой губернатор самый самый, а какой не самый самый.

        В телеграммах пишут что в Чечне 99.2%))
  7. Самый вежливый Ранг пользователя
    Самый вежливый
    0
    Вчера, 22:33
    А что , 2 тура не будет ?! Никакой интриги feel
  8. ZAV69 Ранг пользователя
    ZAV69
    -7
    Вчера, 22:36
    Интересно, что ы скажут. Признают или нет ? Хотя пофиг. Главное что бы Китай признал, на остальных можно внимания не обращать.
    1. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      +1
      Вчера, 22:47
      западопоклонсво переродилось в восточнопоклонство?
    2. Stoned Alone
      Stoned Alone
      +3
      Вчера, 22:58
      да вообще на всех плевать
  9. советник 2 уровня Ранг пользователя
    советник 2 уровня
    +1
    Вчера, 22:38
    о.. на выборах ВВП-побеждает ВВП.. очень неожиданно.. а я думал 2й тур с Харитоновым laughing
  10. Knell Wardenheart Ранг пользователя
    Knell Wardenheart
    0
    Вчера, 22:38
    На участках для голосования подано около 73 процентов голосов избирателей

    Это первая малореальная цифра. Обычно вовлекалось порядка 40% а тут почти вдвое больше ,тем паче что это были самые унылые гонки за все время. Интриг было ровным счетом 0 . Хотя стимулированием пипла зомбоящик занимался исправно,тут не отнять. Но не 73% ,однозначно..Максимум 60.
    у действующего президента Владимира Путина – 1-е место и результат около 87,5% голосов

    Я загодя уже предполагал что будет в диапазоне от 84 до 89% , что называется "скромнее" , "топчик" и "мадам ,у вас слишком откровенное декольте" . Пока вариант "топчик" , но,как говорится,еще не вечер.
    второе место занимает кандидат от КПРФ Николай Харитонов с результатом около 4% голосов

    Очередное д-но пробито старыми партократами,паразитирующими на идее. Если и писать научную работу "как про*рать все полимеры" то я бы обратился к Зю - человек последовательно спустил свою партию с 38% до 4% и остался при этом у руля.

    Резюмирую - добро пожаловать в будущее ,которое мы заслужили.
    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +8
      Вчера, 22:49
      Цитата: Knell Wardenheart
      Очередное д-но пробито старыми партократами,паразитирующими на идее.

      Почему у нас, да и везде, в общем то, проигрывает оппозиция/конкуренты действующей власти... да не умеют они массы увлечь предложив достойные, интересные, понятные ПЕРСПЕКТИВЫ/АЛЬТЕРНАТИВУ, занимаются критикой власти и не предлагая ничего реального в замен!!!
      1. GRIGORIY76 Ранг пользователя
        GRIGORIY76
        -3
        Вчера, 23:08
        А может потому что поле зачищено? Все сми раскручивают одного кандидата, другие сми закрывают или объявляют иноагентами. В Госдуме только контролируемые импотенты, которые в случае своей победы снимутся в пользу главного кандидата. Радикальная оппозиция либо сидит либо заграницей.
        Дорого мы заплатим за отсутствие конкуренции, да можно сказать уже платим.
        1. tkoh
          tkoh
          -1
          Вчера, 23:58
          Цитата: GRIGORIY76
          Дорого мы заплатим за отсутствие конкуренции, да можно сказать уже платим.

          Народу нравится. Это главное
          1. GRIGORIY76 Ранг пользователя
            GRIGORIY76
            0
            Сегодня, 00:08
            Народ молчит, думает что можно сохранить то что есть, отсидеться. Ведь много кого война еще не затронула, живем как раньше. Сегодня 4 беспилотника долетели до моего города, потихоньку до людей дойдет насколько это все серьезно.
      2. tun5t
        tun5t
        0
        Сегодня, 00:24
        Дмитрий Медведев правильно сказал - во всём мире оппозиция патриоты, а у нас идиоты на западных грантах. Потому так уныло для них прошли выборы.
        Это было очень предсказуемо.
        1. tkoh
          tkoh
          0
          Сегодня, 00:31
          Цитата: tun5t
          всём мире оппозиция патриоты, а у нас идиоты на западных грантах. Потому так уныло для них прошли выборы.
          Это было очень предсказуемо.

          Где на выборах вы оппозицию увидели? Оппозиция или сидит по тюрьмам, или на том свете.
          1. tun5t
            tun5t
            0
            Сегодня, 00:37
            Вы к ним относитесь видимо, раз скрываетесь за жалость и уныние.
            Но не важно, вон клич бросили и за деньги по одному неадеквату в городе откликнулось. И это тоже не удивительно, лет 40 уже, как Ванга сказала, что из вне, все будут против России....... далее сами прочтите - это не новость, на каждом заборе написано.
      3. Knell Wardenheart Ранг пользователя
        Knell Wardenheart
        0
        Сегодня, 00:35
        У коммунистов была идея и был прецедент того,что случилось с этой идеей если она доводится до состояния глубокого застоя. Т.е всего лишь нужно было не доводить до этого застоя второй раз ,поискать формы там ,охват и так далее. Вместо этого КПРФ скатилась в брежневщину ,что одновременно и печально и поучительно. У них оч. красво звучит программа и под каждым яб подписался, но по факту она у них звучит уже лет 30 вот так ,и они до сих пор делают эти безумно скучные газетки и раскладывают их по ящикам так,словно на дворе 1980е и ничего не изменилось.
        Надеюсь что 4% их несколько взбодрят и они уловят что дальше падать уже некуда ,дальше только палеонтологический музей,что называется. Пора уже попросить ГАЗа на выход и несколько омолодить верхушку ,актуализировать подходы к избирателям и освежить идею.
    2. Велизарий Ранг пользователя
      Велизарий
      -1
      Вчера, 23:11
      Цитата: Knell Wardenheart
      Резюмирую - добро пожаловать в будущее ,которое мы заслужили.

      Почти все Вы верно пишете. Но почти....
      Смотрите-банда мошенников играет в наперстки Вы идете мимо. Какая правильная реакция ? Позвать советского милиционера,чтобы он посадил эту банду. Ну а если как в нашем случае убили милиционера и банда куражиться как хочет ? Просто игнорировать мошенников. Не играть с ними в их игры.
      А Вы начинаете анализировать - вот смотрите у него шарик был под этим наперстком,а теперь под этим ,а вот этот клоун (ой простите игрок) как там то бишь его Харитонов не так поставил, надо было на другой шарик поставить тогда бы и выиграл.
      Этим Вы просто вовлекаетесь мошенниками в свою игру. Хотя вроде бы и не верите в нее.
      В реальности анализировать эти цифры бессмысленно,они полностью виртуальны.
  11. Был Мамонт Ранг пользователя
    Был Мамонт
    +1
    Вчера, 22:38
    "В МИД заявили, что РФ не простит Прибалтике действия по срыву выборов президента России"
    https://news.rambler.ru/politics/52444599-v-mid-zayavili-chto-rf-ne-prostit-pribaltike-deystviya-po-sryvu-vyborov-prezidenta-rossii/
    Всё! Каюк прибалтам. МИД жалуется комиссару ООН.
    Опять словеса. Может, стоило бы поприжать самим мосек, лающих на слона ?
  12. SEVERIN Ранг пользователя
    SEVERIN
    -5
    Вчера, 22:41
    у действующего президента Владимира Путина – 1-е место и результат около 87,5% голосов;
    - что и ожидалось, конституция разорвана в клочья - остальное можно не читать.
  13. YanniKounnar Ранг пользователя
    YanniKounnar
    -2
    Вчера, 22:41
    Je comprends que certains fassent de l'humour sur les scores à plus de 80% obtenu par Poutine, mais autre exemple Macron+85% à Paris c'est pas triste non-plus .
    Ou bien pour toute l'île de France +75%...
  14. Ivan№One Ранг пользователя
    Ivan№One
    +2
    Вчера, 22:49
    вспоминаются давнишние слова ВВП, про немецкого канцлера, что: от 20 лет у власти можно и с ума сойти
  15. YanniKounnar Ранг пользователя
    YanniKounnar
    -1
    Вчера, 22:51
    Pour ceux qui n'ont pas voté pour Poutine, au moins vous vous pouvez vous consoler en vous disant que cela pourrait être pire, alors que nous Français nous n'avons même pas cette consolation : le pire est déjà à l'Elysee Celui qui nous méprise nous insulte nous hait il y est bien assis :-((
    Déjà De Gaulle insultant les Français : des veaux
    Hollande : les sans dents
    Et le pire Macron : les alcooliques, les faineants, les connards, les analphabètes, les Gaulois réfractaires et finalement les RIENS.
    Pour nous le pire est déjà là :-(
  16. AlexWar
    AlexWar
    -8
    Вчера, 22:53
    Да и собственно кого выбирать, многие голоса купили тем что проводят разного рода лотереи. Я вот вообще ни за кого не голосовал.
    1. AlexWar
      AlexWar
      -8
      Вчера, 23:00
      Не дали проголосовать. я в командировке был
      Говорят Госуслуги не работали.
      Надо было заранее там что то оформлять. Жвем в россии а выехал со своего региона ты уже житель какой то другой страны
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +3
        Вчера, 23:04
        Цитата: AlexWar
        Не дали проголосовать. я в командировке был
        Говорят Госуслуги не работали.

        то есть вы на гос услугах для голосования не регистрились, проголосовать не пытались, но говорят ...
      2. Пленник Ранг пользователя
        Пленник
        +3
        Вчера, 23:19
        "Жвем в россии а..."(с) Так надо было жить в России, как мы. В пятницу спокойно проголосовали. Без проблем. sad
    2. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +6
      Вчера, 23:03
      Цитата: AlexWar
      многие голоса купили

      вам лично деньги предлагали?!
    3. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +3
      Вчера, 23:22
      Что цена не устроила? Или ещё что? laughing
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +2
        Вчера, 23:26
        Цитата: Пленник
        Или ещё что?

        дойти не смог, судя по описанию НЕ НАШЕЛ куда идти нужно, тольи в булошную, то ли в кафешку
        1. Пленник Ранг пользователя
          Пленник
          +2
          Вчера, 23:29
          Или не дошел. На границе с Белогородчиной такие "недошедшие" штабелями лежат. sad
          1. Василенко Владимир Ранг пользователя
            Василенко Владимир
            0
            Вчера, 23:31
            ну судя по тому, что он может писать, хоть и в стиле кличко-черномырдина, он в штабеле не лежит
            1. Пленник Ранг пользователя
              Пленник
              0
              Вчера, 23:33
              Какие его годы. Успеет. Там ТЦКшники всех под чистую гребут.
  17. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    -5
    Вчера, 22:53
    Ничего неожиданного... значимая масса граждан, то ли не готовы, то ли не хотят никаких перемен...
    Впрочем, никто ничего не предлагает в замен так, что б массы поверили, что так можно, что так надо...
    В общем, как то так и дальше, будем ходить вокруг, да около... вроде как так тоже можно.
    1. valek97 Ранг пользователя
      valek97
      0
      Сегодня, 00:32
      Президент может быть любой. Решают фракции и их соотношение. Вот на выборы местной и гос думы мало кто ходит, а потом заявляют, что за них выбрали. Ну так правильно, они не сходили, сходил я, вася, петя. Свой интерес выразил. Можно долго мусолить, что и почему. Дана возможность поменять, пользуйтесь. Право есть.
  18. AlexWar
    AlexWar
    -7
    Вчера, 23:03
    Цитата: rocket757
    значимая масса граждан, то ли не готовы, то ли не хотят никаких перемен...

    Перемены могут быть только к худшему, последние годы так и живем.
    Я вот думаю о другом почему имея паспорт Россия я не мог нигде проголосовать?
    Зачем эти списки людей с квартирами составляют? Чтобы потом билютеней подкинуть сколько надо, для ровного счета?
    Если мне запретили проголосовать, значит мой голос где то подкинут
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +7
      Вчера, 23:16
      Цитата: AlexWar
      Я вот думаю о другом почему имея паспорт Россия я не мог нигде проголосовать?

      а где именно вы не могли проголосовать?!!
      в трамвае, или хлебном магазине?
      Цитата: AlexWar
      Если мне запретили проголосовать, значит мой голос где то подкинут

      простите, а вы шапочку из фольги случайно не носите?
  19. GRIGORIY76 Ранг пользователя
    GRIGORIY76
    -7
    Вчера, 23:04
    Понятно конечно что главный кандидат «победит». Но зачем так то много рисовать?
    1. Stoned Alone
      Stoned Alone
      +2
      Вчера, 23:22
      ты реально веришь , что надо что-то рисовать? )) угораю с таких
      1. GRIGORIY76 Ранг пользователя
        GRIGORIY76
        -2
        Вчера, 23:24
        Ну да верю, думаю что система построена так что цифры должны расти только вверх. Работаю на крупном складе общаюсь с людьми. Думаю реальный рейтинг процентов 60-70 но не 90.
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          +3
          Вчера, 23:25
          так 90 и нет, а выборка из посещающих склад это вообще ни о чем уж простите
          1. GRIGORIY76 Ранг пользователя
            GRIGORIY76
            -1
            Вчера, 23:26
            Не посещающих а работающих там. Мужики 20-50 лет, вполне себе нормальная выборка, работяги типичный электорат.
            1. Василенко Владимир Ранг пользователя
              Василенко Владимир
              +1
              Вчера, 23:29
              Цитата: GRIGORIY76
              Не посещающих а работающих там. Мужики 20-50 лет, вполне себе нормальная выборка

              то есть понятия о соц опросах у вас примерно такие же как у дворника абдулы об адронном коллайдере
              1. GRIGORIY76 Ранг пользователя
                GRIGORIY76
                -4
                Вчера, 23:38
                Я сейчас не про социологию, а про соц группы которые нас всех окружают. Не может неудачная война и непопулярные меры поднять рейтинг власти. Странно это
                1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                  Василенко Владимир
                  0
                  Вчера, 23:40
                  простите вы несете такую пургу, что даже время на дебаты тратить жалко, прочтите что-нить по теме, после поговорим
                  1. GRIGORIY76 Ранг пользователя
                    GRIGORIY76
                    0
                    Вчера, 23:44
                    Ну что же вы? У вас 20000 комментариев, а времени нет. Вот мой тезис еще раз: «несовмем удачная война и непопулярные меры снижают рейтинг действующей власти». И вам нечего сказать по этому поводу? 20к комментариев, посещение форума это уже не просто хобби, а как будто работа.
                    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                      Василенко Владимир
                      -3
                      Вчера, 23:52
                      еще раз, мне плевать на ваши тезисы, вы написали редчайший бред о достоверности соц опроса, вам на это указали, изучите тему после будем дебатировать
                      так для справки
                      Социальный опрос представляет собой опрос различных групп людей, имеющих разный социальный и общественный уровень. К нему относятся люди разных возрастных категорий и профессий.
                      1. GRIGORIY76 Ранг пользователя
                        GRIGORIY76
                        0
                        Вчера, 23:58
                        Я ничего не писал про соц опрос как инструмент социологического исследования, это вы выдали мое сообщение так как будто я провел социологическое исследование. Наверняка вы это сделали чтоб я вам ничего не ответил и другие читатели форума не прочитали мое сообщение. Типичный прием для такой затычки форума как вы. Я лишь написал про свои ощущения, всех нас окружают какие то люди и я лишь поделится тем как вижу ситуацию я, иначе зачем тут комментарий нужны?
                      2. Василенко Владимир Ранг пользователя
                        Василенко Владимир
                        -1
                        Сегодня, 00:00
                        Цитата: GRIGORIY76
                        Я ничего не писал про соц опрос как инструмент социологического исследования

                        это ваше, или я придумал?!
                        Цитата: GRIGORIY76
                        Не посещающих а работающих там. Мужики 20-50 лет, вполне себе нормальная выборка, работяги типичный электорат.
                      3. GRIGORIY76 Ранг пользователя
                        GRIGORIY76
                        -1
                        Сегодня, 00:02
                        Не ломайте комедию, вы прекрасно поняли что я имею в виду.
                      4. Василенко Владимир Ранг пользователя
                        Василенко Владимир
                        -1
                        Сегодня, 00:05
                        конечно понял, вы заявили, что выборка из посещающих склад мужиков вполне верно дает ответ на то, что процент завышен
                      5. GRIGORIY76 Ранг пользователя
                        GRIGORIY76
                        -2
                        Сегодня, 00:14
                        Все верно Владимир(это ваше настоящее имя?), исходя из моего опыта, общения с друзьями, родственниками, на работе, я думаю что процент завышен. Рад что вы поняли это.
                      6. Василенко Владимир Ранг пользователя
                        Василенко Владимир
                        0
                        Сегодня, 00:16
                        вот именно на это я и сказал, что ваша выборка абсолютно не корректна
  20. МятныйПряник Ранг пользователя
    МятныйПряник
    +6
    Вчера, 23:05
    На текущие реалии, это единственный адекватный выбор был, и то что подавляющее число людей, проголосовали за Путина, вполне естественно. Надеюсь за новый срок, он успеет доделать всё что задумал, хотя бы выстроить самобытную систему, которую сложно будет сломать. Не меняют коней на переправе, нравится это кому то или нет. Многие планы требуют долгие годы, которые могут не укладываться в один срок. Россия в этом плане уникальна. На западный опыт не стоит обращать внимание, слишком кардинальные отличия. Ну и попытка обратного привития к голосованию, населению, прошла успешно. Эл.голосование требуется доработать и внедрить уже по всем регионам.
    1. Велизарий Ранг пользователя
      Велизарий
      -2
      Вчера, 23:32
      Цитата: МятныйПряник
      Многие планы требуют долгие годы, которые могут не укладываться в один срок.

      Если учесть что гражданин Путин у власти с начала 2000 года,то есть 25 лет, четверть века ( с перерывом в 4 года когда он был Премьер-Министром при греющем месте гр.Медведеве),то Ваше фраза становиться просто бесподобно хороша. Как и все сообщение. Троллинг 99 уровня.
      В риторике ( это не ругательство,это такая наука) есть прием- доведение до абсурда. Вы им владеете мастерски. Жгите еще !
      1. МятныйПряник Ранг пользователя
        МятныйПряник
        -2
        Сегодня, 00:06
        Если судить, рассматривая только то что под носом, то да, у вас всё плохо всегда будет, и подобным вам. Те кто следят за обстановкой в целом по миру, видят что к чему. Ради интереса поинтересуйтесь, сколько десятилетий, существуют политики в том же США, и какое кумовство там процветает.
        1. Ivan F Ранг пользователя
          Ivan F
          +1
          Сегодня, 00:26
          "сколько десятилетий, существуют политики в том же США, и какое кумовство там процветает." - так они на США и работают. А не так,что они там денег "урвали" и свалили в Россию с "детями" на пмж. И это при том, что "война" между республиканцами и демократами там очень жесткая. Так что может там кумовство и процветает, но и Штаты вместе с ним, в отличии от всего "честного" мира.
          1. МятныйПряник Ранг пользователя
            МятныйПряник
            0
            Сегодня, 00:35
            Это такие же олигархи, интересы которых, распространяются лишь для увеличения собственного благосостояния, роста бизнеса и лоббирования интересов. Никто там, грубо говоря, в дёсна своих сограждан не целует и не трясётся о их явном благополучии. Да, ребята хорошо воспользовались моментом, когда был глобальный передел после второй мировой войны. А сейчас благополучно уничтожают промышленность стран ЕС. Послушать, так прям святая земля, обетованная. laughing
            1. Ivan F Ранг пользователя
              Ivan F
              0
              Сегодня, 00:39
              "Послушать, так прям святая земля, обетованная." - ну земля не земля, но некоторые верстают свои бюджеты глядя на то, сколько "бочка" будет в долларах стоить. laughing "Святая земля" о таком и не мечтала. wink
    2. tkoh
      tkoh
      +1
      Вчера, 23:50
      Цитата: МятныйПряник
      Многие планы требуют долгие годы, которые могут не укладываться в один срок. Россия в этом плане уникальна.

      Надо начинать письма Терешковой писать, чтобы ВВП попросила она и после 2036 в президенты идти
    3. LuckyBlog Ранг пользователя
      LuckyBlog
      +1
      Вчера, 23:52
      да и на западе тоже выборов нет. меняют дикторов ТВ, коими и являются их презы, а решают все те кто не меняется ввобще никогда (после смерти преемники продолжают курс)
  21. AlexWar
    AlexWar
    -4
    Вчера, 23:10
    Цитата: МятныйПряник
    Надеюсь за новый срок, он успеет доделать всё что задумал

    Последние новости очень не радуют, трупы на улицах белгорода. И что у нас посути нет армии отбить эту мразь от наших границ. Беспилотники аж до Ярославля долетают.
    Министерство обороны как глухая не видит что надо больше людей привлекать и в наступление чаще отправлять.
    Для формирования фронта от границы нашей еще тысяч 300 надо
    1. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      +8
      Вчера, 23:14
      Вы либо провокатор, либо очередной ждун чудес. Страна находится в состоянии войны, в крайне осложнённых условиях. Приграничные районы будут атаковать, и будут гибнуть люди. Такая штука война. Нет волшебников и чудо оружия, которое может моментально откинуть противника от границ. Эти факты надо осознать и принять.
      1. LuckyBlog Ранг пользователя
        LuckyBlog
        -2
        Вчера, 23:53
        возможно противник и хотел обстрелами вынудить наших начать наступление на Харьков в то время как все готово что бы нанести наших максимальные потери, наши это поняли и пока только ракетами уничтожают гадов.
    2. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +7
      Вчера, 23:18
      Цитата: AlexWar
      Министерство обороны как глухая не видит

      гениальный оборот, такое ощущение что вы черномырдин и кличко в одном лице
      Цитата: AlexWar
      надо больше людей привлекать и в наступление чаще отправлять.

      так кто вам мешает, или вы военкомат не можете найти так же как и избирательный участок?
    3. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      -1
      Вчера, 23:26
      Слушай, у тебя точно российский паспорт? Когда гражданство получал на знание языка экзамен сдавал? Что-то ты мутный какой-то. ЦИПсО?
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        0
        Вчера, 23:32
        Цитата: Пленник
        Что-то ты мутный какой-то

        он русский учил по цитатам черномырдина
        1. Пленник Ранг пользователя
          Пленник
          -1
          Вчера, 23:38
          Может быть был, когда-то давно. Вот читаю его тексты... ну, не русский писал. Чем-то западенско- прибалтийско- польским отдает. winked
          1. Василенко Владимир Ранг пользователя
            Василенко Владимир
            0
            Вчера, 23:41
            Цитата: Пленник
            Вот читаю его тексты... ну, не русский писал.

            мне вот это понравилось "Министерство обороны как глухая не видит"
            а может это виталька и кУева пишет?
            1. Пленник Ранг пользователя
              Пленник
              0
              Вчера, 23:45
              Вот- вот. Знаки препинания это всеобщий головняк. Строчные и прописные буквы тоже можно понять. Но склонения? Это же на генном уровне. "Глухая" министерство, епрст! Да ещё из- за глухоты не видит. laughing Не русский.
              1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                Василенко Владимир
                -1
                Вчера, 23:53
                а "глухая не видит" вас не смущает?
  22. Бек69 Ранг пользователя
    Бек69
    +1
    Вчера, 23:32
    Как бывший председатель УИК открою вам военную тайну, при всем богатстве выбора, другой альтеинативы не было. И 8/10 пришедших в 12 проголосовали за ВВП. Либо испортили бюллютень. Вот так. Ну С Победой!!!!
  23. Иван Северский Ранг пользователя
    Иван Северский
    0
    Вчера, 23:41
    Есть 87,5 % озвученные ЦИК.
    И есть результаты «референдума», проведенного Евгением Викторовичем 23-24 июня. Марш справедливости вышло останавливать ноль человек.
    Престарелый дедушка сегодня ночью конечно порадуется, но уровень его реальной поддержки все уже видели
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      -1
      Вчера, 23:45
      Цитата: Иван Северский
      Есть 87,5 % озвученные ЦИК.

      вообще-то на момент написания вами поста 87.2...
    2. GRIGORIY76 Ранг пользователя
      GRIGORIY76
      +2
      Вчера, 23:50
      Хех. Дело даже не в том что никто не вышел, а в том что чиновники включая Владимира Владимировича покинули Москву, видимо были очень уверены в своей поддержке.
  24. tkoh
    tkoh
    -3
    Вчера, 23:46
    Надо бы всех гадов, которые против лидера проголосовали на СВО отправить грехи перед Родиной искуплять
  25. cmax Ранг пользователя
    cmax
    -1
    Вчера, 23:51
    ВВП получил от народа России карт-бланш на дальнейшие усилия для усиления России и достижения Победы в СВО!
    1. tkoh
      tkoh
      +2
      Сегодня, 00:05
      Цитата: cmax
      ВВП получил от народа России карт-бланш на дальнейшие усилия для усиления России и достижения Победы в СВО!

      Посмотрим сколько на Верхней Ларс народу рванет. Таким образом и результаты голосования можно будет проверить приблизительно
    2. п-к Ранг пользователя
      п-к
      +1
      Сегодня, 00:15
      У него этот карт-бланш кто-то обирал?
    3. п-к Ранг пользователя
      п-к
      0
      Сегодня, 00:25
      У него этот карт-бланш кто-то отнимал?
  26. п-к Ранг пользователя
    п-к
    0
    Сегодня, 00:04
    87 процентов из 73 процентов пришедших на выборы. Почему-то на этом моменте "пророки" внимания не заостряют.
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 00:06
      Цитата: п-к
      87 процентов из 73 процентов пришедших на выборы. Почему-то на этом моменте "пророки" внимания не заостряют.
      и?!
      1. п-к Ранг пользователя
        п-к
        +1
        Сегодня, 00:07
        Что "и"? Сформулируйте вопрос.
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 00:15
          что вы хотели сказать своим постом?
          1. п-к Ранг пользователя
            п-к
            -1
            Сегодня, 00:22
            Отчитаться перед вами?
            1. Василенко Владимир Ранг пользователя
              Василенко Владимир
              0
              Сегодня, 00:29
              мысль свою выражайте доступно, или вы считает что математику только вы знаете?!
              то что за ВВП проголосовало ~ 64.3 от ВСЕХ избирателей и так понятно
    2. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      0
      Сегодня, 00:27
      Я обратил внимание на то, что вы читаете невнимательно.
      после обработки примерно 40% бюллетеней места распределились следующим образом: у действующего президента Владимира Путина – 1-е место и результат около 87,5%
      1. п-к Ранг пользователя
        п-к
        0
        Сегодня, 00:38
        Это не я невнимательно читаю. Вспомните про 80 россиян, доверяющих Путину и желающих видеть его Президентом. То есть, 80 процентов россиян - это почти 100 процентов избирателей. Явка - 73 процента. В сорока процентах бюллетеней - 87 процентов ВВП. И некоторые граждане уже вещают о том, что результат был известен заранее. То есть, заявлено было восемьдесят процентов, и вот результат -87. Как, уже не помню, в какие выборы кто-то ляпнул про 146%, и понеслась!
  27. Dizel200 Ранг пользователя
    Dizel200
    +1
    Сегодня, 00:08
    А почему нельзя было без вот этой показухи объявить ВВП президентом. Денег сколько сохранили бы,все равно выбора не было
    1. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      0
      Сегодня, 00:26
      Потому что существует закон и конституция. Даже если итог очевиден, действующая власть обязана соблюдать порядок, в противном случае, это будет являться диктатурой с нарушением прав и свобод человека. Граждане же, должны выразить своё волеизъявление. Выбор был, просто мог не совпасть с выбором подавляющей массой других граждан. request
      1. иван поздняков
        иван поздняков
        0
        Сегодня, 00:35
        Потому что существует закон и конституция"
        и законы и конституция верно служат власти
      2. Dizel200 Ранг пользователя
        Dizel200
        0
        Сегодня, 00:36
        Закон,что дышло,куда повернул туда и вышло. Как и Конституция laughing а игры в демократию которой нет до добра не доведут. Остальное все показуха,хоть сыграли бы более артистично
  28. иван поздняков
    иван поздняков
    0
    Сегодня, 00:33
    за 24 года Путин выдресировал Россию и россиян

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