18 марта – День воссоединения Крыма с Россией

Примерно 97 процентов жителей Крыма 16 марта 2014 года проголосовали на референдуме за вхождение родного полуострова в состав Российской Федерации. Это примерно 1,2 миллиона человек.Подсчет голосов состоялся на следующий день, а спустя еще один день – 18 марта 2014 года – президент РФ Владимир Путин подписал с крымским руководством договор. Подписание проходило в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Согласно договору, в Российской Федерации появилось два новых субъекта – Республика Крым и город федерального подчинения Севастополь.С тех пор прошло ровно десять лет. Теперь этот день считается праздничным и официально называется День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.Решение о празднование было принято Госсоветом республики через год после исторического события. Соответствующий закон приняли 3 марта 2015 года. В нем было указано, что на территории полуострова 18 марта является нерабочим днем. А если этот день приходится на выходной, то он переносится на ближайшую дату рабочей недели.Праздник сейчас отмечают не только в Крыму, но и по всей России – от Калининграда до Камчатки. Праздничные концерты и другие праздничные мероприятия проходят в каждом уголке страны. Но, разумеется, наиболее широко День воссоединения Крыма с Россией отмечают на полуострове. Здесь масштабные праздничные мероприятия традиционно проходят в каждом населенном пункте. В числе прочего, стоит отметить возложение цветов к памятнику «Народного ополчения всех времен» в Симферополе.

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