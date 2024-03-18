18 марта – День воссоединения Крыма с Россией

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18 марта – День воссоединения Крыма с Россией

Примерно 97 процентов жителей Крыма 16 марта 2014 года проголосовали на референдуме за вхождение родного полуострова в состав Российской Федерации. Это примерно 1,2 миллиона человек.

Подсчет голосов состоялся на следующий день, а спустя еще один день – 18 марта 2014 года – президент РФ Владимир Путин подписал с крымским руководством договор. Подписание проходило в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Согласно договору, в Российской Федерации появилось два новых субъекта – Республика Крым и город федерального подчинения Севастополь.



С тех пор прошло ровно десять лет. Теперь этот день считается праздничным и официально называется День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Решение о празднование было принято Госсоветом республики через год после исторического события. Соответствующий закон приняли 3 марта 2015 года. В нем было указано, что на территории полуострова 18 марта является нерабочим днем. А если этот день приходится на выходной, то он переносится на ближайшую дату рабочей недели.

Праздник сейчас отмечают не только в Крыму, но и по всей России – от Калининграда до Камчатки. Праздничные концерты и другие праздничные мероприятия проходят в каждом уголке страны. Но, разумеется, наиболее широко День воссоединения Крыма с Россией отмечают на полуострове. Здесь масштабные праздничные мероприятия традиционно проходят в каждом населенном пункте. В числе прочего, стоит отметить возложение цветов к памятнику «Народного ополчения всех времен» в Симферополе.
  • https://www.kamgov.ru/
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3 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 04:42
    — С 10 годовщиной возвращения в родную гавань,Русский Крым! ...
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 05:15
      ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД...
      Kрым cбежал от Украины -
      Он в Россию убежал,
      Kрым с Россией вновь едины -
      Он России частью стал,
      Всполошились вдруг «не братья» -
      Kрым назад пора вернуть,
      Задушить в своих объятьях,
      Чтоб не смог даже вздохнуть,
      Объявить скорей блокаду,
      ЛЭП взорвать, чтоб cвeт погас -
      Крыму это точно надо,
      Пусть он крепче любит нас,
      Перекрыть скорее воду,
      Диверсантов в Крым послать,
      Чтобы крымскому народу
      О любви своей сказать -
      Мол, родная Украина
      Вам не мачеха, а мать…
      Ну а Крым ей вроде сына,
      Что ушел в лес погулять…
      В лес ушел и заблудился,
      А она его все ждет…
      Крым совсем от рук отбился -
      Там живет не «тот» народ…
      Сердцем был для Украины,
      А не пасынком, мол, Крым…
      Был своим наполовину,
      И «почти что» был родным…
      Выслушав любви признанье,
      Ничего Крым не сказал,
      Только FUСК он в назиданье
      Украине показал…
      Не пошла бы ты «родная»,
      Хоть туда, а хоть сюда,
      Больше я тебя не знаю -
      Я с Россией навсегда!!!
      love love love love love love
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        +4
        Сегодня, 06:08
        меньше бы пафоса , а больше дел, ДНР и ЛНР тоже под шумок оформили БЫ, может и небыло того что сейчас, кто знает.

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