Нужна ли России ММА-помойка?

«Хочу посвятить эту победу всем, кто участвует, кто - там, на СВО. Хочу посвятить победу батальону «Шторм-Осетия». И весь гонорар передать им. Там это нужнее».

«Хейтеры и прочие! Гуляйте лесом! А я буду дальше зарабатывать бабки, я только что заработал на две машины!».

