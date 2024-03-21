Нужна ли России ММА-помойка?

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Нужна ли России ММА-помойка?

О, спорт, ты… А что такое сегодня спорт в России? В основном своем большинстве – способ заработать денег. Причем, требующий изрядных инвестиций. Впрочем, в России примерно так же, как и во всем остальном мире, где принято инвестировать в детей в спорте. Примерно так, как гонщик-неудачник из Нидерландов Йос Ферстаппен инвестировал в своего сына Макса. Проект оказался более чем успешным.

Но оставим мир, потому что у нас сегодня немного не так, как в мире, но общая тенденция сохраняется – спорт перестал быть средством развития духа и тела и в целом стал средством развития дохода.



С одной стороны, в этом нет ничего плохого, в том, что спортсмен зарабатывает на своих умениях и навыках, он больше ничем зарабатывать и не может, а с другой стороны, все это выливается в позорнейшее шоу, которое раньше именовалось Олимпиадой. Никакой чести, никакого достоинства, никакой гордости за страну: под белой тряпкой, после тотального унижения и лишения спортивного гражданства, некоторым особо покладистым спортсменам даруют высочайшее разрешение на участие в соревнованиях.

Ну в целом нормально – тряпка белая, но доллар-то по-прежнему зеленый… А награду, если что, потом можно и по суду забрать обратно, и отдать кому следует.

Но это все в общем. В целом же сегодня спорт в России становится делом элитарным, поскольку вкладываться в него действительно надо. Но разговор не о том. А о том, что спорт может продемонстрировать гражданам.

Вот футбол, например, уже лет 30 как демонстрирует, как можно ничего не делая, получать просто огромные суммы дохода. Зарплатой как-то язык не поворачивается это назвать. Хоккей – сложнее. Там хоть на коньках надо уметь кататься, а футбол не требует таких затрат.

Но у футбола появился конкурент.


Я не знаю, можно ли назвать спортом ММА, мы о спортивной составляющей поговорим чуть ниже. Пока же мы поговорим о несколько другой составляющей, культурной, которая, признаюсь, не нравится еще больше, чем выступления под белым флагом капитуляции.

Итак, ММА. Вроде бы вид спорта, берущий название от английского mixed martial arts. Его еще совершенно ошибочно называют «боями без правил», потому что правил там более чем достаточно. Это комбинированное единоборство с сочетанием множества техник. ММА являются полноконтактным боем с применением ударной техники и борьбы как в стойке, так и в партере.

Как таковой вид спорта, ММА не лучше и не хуже любого другого контактного вида спорта, например, тхэквондо или бокса. Весь вопрос – как к этому подойти.

Мы подойдем с той точки зрения, с которой можно пристально посмотреть, что сегодня представляет собой ММА. То, что вчера было спортом – да, было. А сегодня?

Сегодня я предлагаю посмотреть на ту часть, которая не спорт.

Небольшое отступление.

Кто больше всего интересуется ММА? Выходцы с Кавказа и Средней Азии. Кто составляет костяк ММА у нас в стране? Пока что выходцы из кавказского региона.

Это нормально. Испокон веков у кавказцев в почете было что? Правильно, борьба и футбол. И ММА туда вписалось, как к себе домой. Ну вот нет у чеченов и дагестанцев генетически предрасположенности к водным и зимним видам спорта. Не нравятся им бег, плавание, лыжи...

В Таджикистане и Узбекистане, откуда к нас валом валят так обзываемые «иностранные специалисты», все ничуть не лучше. Специально посмотрел статистику этих стран на Олимпийских играх.

Таджикистан за 32 года смог завоевать аж 4 олимпийские медали:
1 золотая (ЛА, метание молота);
1 серебряная (греко-римская борьба);
2 бронзовых (дзюдо и бокс).

Узбекистан покруче будет, 36 медалей:
10 золотых (бокс – 5, тяжелая атлетика – 2, борьба – 2, тхэквондо – 1);
6 серебряных (бокс – 2, борьба – 2, дзюдо – 2);
20 бронзовых (бокс – 8, борьба – 4, тяжелая атлетика – 1, дзюдо – 5, прыжки на батуте – 1, спортивная гимнастика – 1).

Как видите, мои выкладки подтверждаются. Около 80% как раз из единоборств. Ну вроде бы ничего, среди африканцев много хороших бегунов, а вот стрелков как-то не наблюдалось приличных.

Но в целом сегодняшняя индустрия ММА практически полностью заточена под эту публику. Мордобой, составленный из нескольких стилей – самое то для представителей среднеазиатского региона. Все достаточно примитивно в плане зрелища и не накладно в плане расходов. Да, собственно, какие могут быть расходы, если даже перчатки не обязательны?

Зато просто необходима лояльная политика государства, на территории которого можно плодить и размножать эту мерзость.

Лояльность имеется, ОПГ «Диаспоры» крышуют, для «иностранных специалистов» пачками открываются типа «клубы». ММА-клубы. Совмещенные с молельными комнатами. И в этих «клубах» откуда-то нарисовались тренеры. Узбекского и таджикского розлива, естественно.

В итоге в СМИ известие. Вы только вчитайтесь побуквенно: в столице силовики накрыли крупнейший в России подпольный турнир ММА «Колизей» между мигрантами-нелегалами. То есть, все те же узбеки-таджики-киргизы нелегально приехали в Россию и здесь для них аж турнир устраивали.


Я правильно понял – они к нам приехали не работать, а тренироваться морды бить?

Ведь нелегал – это не спортсмен. У него нет документов, он не стоит на учете в спортивной ассоциации, в соответствующем медицинском центре. Он просто приехал бить руками и ногами. И, как я понимаю, а я вообще понятливый, он ничего другого делать не умеет, да и не особо-то хочет.

Зачем этому приехавшему класть плитку или кирпич, если он (по словам одного мерзкопахнущего субъекта) за один бой зарабатывает столько, что ни о чем думать не надо?

И сегодня я со всей очевидностью говорю: пока наша власть заигрывает с диаспорами, пока отдельные губернаторы ложатся под главарей абу-бандитов, в наших городах эти ОПГ «Диаспоры» выращивают бойцов. Это не спортсмены, это просто кулачные бойцы. Бандиты в перспективе выхода на улицы с весьма прозрачной целью.

Это просто подготовленные убийцы, которые станут убивать. Кого? А кого практически оправдали в той самой Челябинской области, которую уже кроме как вилайетом не назвать, и губернатор которой по странной случайности не носит пока паранджу?

Так вот, справедливейший суд Челябинской области, Карталинский городской суд назначил вот этому ММА-красавчику Рустаму Байжуменову УСЛОВНЫЙ срок за убийство русского Максима Никитина, добровольного участника СВО.


Убийца Байжуменов именно убил, и не по неосторожности, а вполне отработанным ударом в гортань русского парня, который вмешался в безобразную сцену, которую устроил все тот же Байжуменов.

О Челябинской области, впрочем, чиновники которой давно пляшут лезгинку в обнимку с ОПГ «Диаспора», давно уже идет поток информации, но руководителям совершенно плевать. И пришлось вмешаться депутатам Госдумы и главе СК, чтобы абу-бандит оказался снова за решеткой с перспективой провести там лет 10-15.

Да, бокс, борьба, теперь ММА. Культ силы, который процветает в регионах, откуда к нам идет сегодня поток мигрантов не самого высокого культурного уровня – это уже давно составляющая быта. И спорт для абу-мигрантов – это не спорт, это составляющая жизни, которая сродни джихаду. Не важно, культурному или физическому. Важно то, что к этой физподготовке добавляется азиатский шовинизм, русофобия и трайбализм.

Знаете, что такое трайбализм? Картинкой этого являются «шакальи стаи» мигрантов или их деток, терроризирующие всех в районах своего проживания. У них, правда, это обзывается «братской помощью», но, по сути, именно стаи шакалят избивают по одному русских детей в школах.

Вообще, этот стайно-аульный принцип – он очень хорошо виден. Один мигрант – это организм тише воды и ниже травы, он даже претендует на общение какое-то. Но стоит собрать стаю от пяти и дальше – все, забываем про интеллект, сплошные инстинкты. Причем, инстинкты трусов в стае.

А отношению к чужакам-гяурам у них полное презрение. В первую очередь к слабым - ген осторожности работает, один-в-один никто из мигрантов никогда не полезет. Только толпой, стаей с соплеменниками. Да, в детском возрасте круг общения ещё может быть разнообразным, но не долго, на уровне от 10 лет он становится исключительно диаспоральным.

И скажем прямо – диаспоральное воспитание таковым не является. Точнее, там, конечно, воспитывают, но кого? Абу-бандитов. Лучший пример – скандал на юношеском турнире по регби в Питере, где отжигай-пати устроили команды из Дагестана и Ингушетии. Власти, как обычно, прожевали ведро многонациональных соплей, рассказывая, что все это было в рамках спортивного поведения, но в интернете полно свидетельств того, как себя вели юные регбисты указанных республик: оскорбляли всех участников без разбора, освистывали победителей, нарушали правила, били участников, применяли удушающие приемы во время игры.

Плюс излюбленные многонациональные дружбонародные жесты «перерезания горла» в адрес других участников. Вообще прессинг со стороны кавказских имел место постоянно.

Интересно, а почему министерство спорта Дагестана, опубликовав результаты турнира, закрыло комментарии? Не потому ли, что воспитанники Дагестанского регби вели себя как животные на турнире «Непокоренный Ленинград» и сделали все, чтобы изгадить турнир и память о себе? И Интернет переполнен возмущенными обращениями в Федерацию регби? Федерация, правда, чем-то очень серьезным занята и отреагировать пока не смогла.

И это были 2010 и 2012 год рождения. Что в головах у тех, кто постарше – вопрос… Но понятно, что ничего хорошего.

Эта часть, так скажем, диаспорального ММА представляет собой не что иное, как просто выращивание боевиков на российской территории. Подпольное, в подпольных клубах. Зачем? Да все за тем же, что уже было в Азербайджане, Молдавии, Таджикистане, Узбекистане после развала СССР. Чтобы грабить, убивать, так сказать, реализовывать свое дружбонародие в условиях современной России.

Простите, а чего еще я должен ждать от нелегалов, которые проникли в страну и не желают работать?

Они же не культуру свою несут, и не в русскую интегрироваться собираются? Впрочем, какую «культуру» они могут принести, мы все уже видели. Демонстрация вонючих задниц под предлогом оправления религиозных надобностей прокатилась по всей России.


И ведь это не молиться приспичило, нет. Это демонстрация того, что приезжие плевать изволили на все, им просто так хочется. Такой, с позволения сказать, «намаз», Аллах не примет, потому что там одно нарушение на другом начиная с гусля/вуду и заканчивая тем, что если верить Абдулкериму Ализаде, автору «Исламского энциклопедического словаря», неумышленный пропуск обязательной молитвы не считается грехом, но эту молитву требуется совершить в другое время.

Кстати, одно из главных требований – чтобы место молитвы было чистым. Это не должна быть скотобойня, клaдбищe, загон некоторых животных, место для отправления естественных надобностей. Так что метро и подземные переходы исключаются, они расценивается как подземелья, а совершать намаз в подземелье – все равно, что молиться среди нечистот. Но - ничего, не мешает некоторым.


Но «это другое». Тут важно показать кяфирам, что настоящий батыр-таджик плевать хотел на все, кроме своих желаний. Сегодня «намаз» в метро или в салоне автобуса, драки, торговля наркотиками – не очень богатый культурный слой у мигрантов. Очень обогащающий духовно.

И здесь весьма важно, что понимают эти организмы исключительно язык силы. И их идолы – на ринге ММА в основном своем большинстве. И от этого тоже много проблем.

Вот теперь перейдем к спорту.

Для начала: сам хотел поговорить с кем-то вменяемым с той (ММА) стороны, но увы, единственный претендент на такое в моем понимании земляк Миша Маваши на приглашения, сделанные всеми доступными способами, не отреагировал. И спортивную составляющую ММА придется разобрать так… по-свойски.

Что такое спорт? Это в первую очередь уважение. Уважение к сопернику, правилам честной борьбы, судьям.


Где у нас в ММА уважение? В трэш-токе, где бойцы плюют друг в друга и рассказывают перед камерами, кто чью сестру в кино водил? Да, кто-то скажет, что это «неотъемлемая традиция» и так далее, но просто перенесите это на финал любого соревнования хотя бы по боксу, и разница будет налицо.

Хорошо, в 80% это наигранное хамство, ради разжигания интереса к поединку, чтобы неискушенный зритель нарисовал себе в перспективе картину кровавого побоища и заплатил свои кровные за трансляцию. Тут не секрет, надеюсь, что в подавляющем большинстве стран трансляции ММА – платные. И коль зритель хочет хлеба и зрелищ, то за свои 50 долларов он их просто обязан получить.

Целевая аудитория у ММА своеобразная. Согласно данным MMAFacts, основная часть американской аудитории состоит из зрителей до 24 лет (10%), от 24 до 34 (30%) и от 35 до 44 лет (еще 30%). Мужчины составляют от 75 до 90% аудитории. Кстати, среднегодовой доход ЦА – до 50 000 долларов в год, что не является даже средним показателем. В плане этнической принадлежности – подавляющее большинство афроамериканцы и латиноамериканцы.

Исследование выявило пять основных причин, по которым люди смотрят ММА:
- возбуждение;
- ставки на спорт;
- применение знаний;
- заместительное достижение;
- социализация.

Здесь все понятно, кроме, пожалуй, заместительного достижения. Но с ним все просто: если кумир не достигшего более-менее значимого уровня человека, одерживает победу, то болельщик как бы перетягивает на себя часть достижения. Вроде как «Мы победили». Ну вы поняли, у нас тоже обычно побеждают те, кто занимается этим у экранов, а не в окопах сидит.

В Азии тоже все неплохо, интерес к боям растет. И у нас, как со стороны тожероссиян азиатского происхождения, так и нелегальных мигрантов. И итогом является срыв нелегальных чемпионатов среди нелегалов, проводимых во вполне себе российских клубах «спортивных» типа «Firuz team», что на 7-й улице Текстильщиков, дом 5, который принадлежит автономной НКО «Гражданско-патриотическая организация «Надежда». Организация эта вроде бы как (не уверен) занимается патриотическим воспитанием молодежи, согласно уставным документам. Правда, в этих документах не уточняется, патриотов для какой страны «Надежда» воспитывает.

И тут в ходе рейда в «Firuz team» задерживается около 50 нелегалов, в подавляющем большинстве – таджики, в отношении 20 составлены протоколы, предусматривающие административную ответственность за нарушение миграционного законодательства, 10 подлежат выдворению из РФ.


Очень странные «патриотические ценности» воспитывает НКО «Гражданско-патриотическая организация «Надежда».

А ведь нелегалы – это половина дела, если не верхушка айсберга. К нелегальным боям сразу можно добавлять торговлю наркотическими веществами (и не говорите, что это удел негров в США), подпольный же тотализатор со ставками и прочие удовольствия, принятые в странах Средней Азии и пока еще не сильно распространенные у нас. Поговаривают, что уже и бача-бази не редкость в столичных подпольных заведениях для мигрантов.

Вот такое у нас получается ММА. Очень смешанное единоборство и не совсем понятно, кого с кем.

Причем, огульно осуждать всех участвующих в этом – ни в коем случае. Кому что нравится, и даже в ММА есть большое количество достойных людей.

Осетинский ММА-боец Алан Абаев:
«Хочу посвятить эту победу всем, кто участвует, кто - там, на СВО. Хочу посвятить победу батальону «Шторм-Осетия». И весь гонорар передать им. Там это нужнее».



Вот к этому человеку, как к примеру настоящего бойца, нет никаких вопросов. Здесь дело не в том, как он заработал деньги и как ими распорядился. Здесь все именно в том, насколько все смотрится благородно.

И вот второй пример, Тимурлан Пирматов, которого в Сети уже окрестили Приматовым.


Родился, вырос, учился и тренировался в Красноярске. Учился в русской школе, естественно, имеет российский паспорт. Очень активно интегрировался, в итоге на бои выходит исключительно с киргизским флагом. Очень любит перед боем на чистейшем русском языке рассказать, что он, как никто другой, обладает истинными качествами чемпиона. Что, правда, не мешает ему бить исподтишка до гонга. Но ударить до начала боя русского – это же честь для киргиза!

Русский, Ярослав Кук, был человеком совершенно не обидчивым. И зла за удар не затаил, правда, отмордовал чемпиона-батыра Пирматова по полной программе. И вот тут все, маска культурного с батыра слетела.

«Хейтеры и прочие! Гуляйте лесом! А я буду дальше зарабатывать бабки, я только что заработал на две машины!».

И вот такая бородатая порнография сегодня ходит в кумирах у тех, кто собирается в шакальи стаи по малолетству и по одному отлавливает русских школьников. А в перерывах между таким вот дружбонародным отдыхом идут в ММА-клубы. И там, естественно, после молитвы, тренируются.


Ничего не имею против молитвы, особенно когда она проводится в специально отведенном для этого месте, а не в автобусе или на выходе из метро. И Коран, надо отметить, очень достойное творение человеческое.

Наша главная проблема в том, что мы тут рассматривает ислам с той же точки зрения, что и православие. Молимся-постимся-слушаем священника – это не про ислам. Ислам – это военно-политическая доктрина выживания настолько, насколько таковым может являться религия вообще.

А Коран с моей точки зрения больше напоминает устав. И в общем это дало военно-религиозную (командир + замполит) платформу для ведения войн. Замечу – успешных войн. Именно благодаря суровой дисциплине в обеих составляющих, в целом не самое многочисленное и далеко не самое богатое арабское племя курайшитов завоевало и христианскую Византию, и зороастрийский Иран.

Готовят бойцов-завоевателей в подпольных ММА-клубах? Почему нет? Это вполне нормально укладывается в доктрину ваххабитского радикализма, а ничего другого таджики и узбеки сюда не принесут. Они и без того тащат все запрещенное у себя типа никабов и хиджабов, молитв где попало и так далее. У них, там, это запрещено. А здесь почему-то сразу стало можно. Там борода и никаб – это символ ваххабизма, а в России – сразу культурное наследие.

Вот с этим подпольно-запрещенным «культурным наследием» надо бороться. Если мы, конечно, завтра хотим спокойно ходить по улицам, а не шарахаться от шакальих стай по подворотням. А стай как-то все больше становится. Удивляет, рабочий день, а они шатаются по городу. Значит, есть на что жить-гулять? А когда не станет, где брать будут? Русских грабить? Верю и в такой вариант. Судя по тому, что творит глава вилайета Челябинск, не за горами тот час, когда таджик будет мне указывать, что я должен делать и как его уважать. А его отпрыски, натасканные заботливыми тренерами, будут ему в этом помогать.

Учитывая, что у приезжей молодежи, судя по данным МВД, которое пачками их вяжет в подпольных клубах, в головах именно ММА-батыры, которые в большей своей части законченные русофобы и русорезы, светлое многонациональное будущее у нас будет не таким уж светлым. Зато многонациональным от души. Многие национальности нас душить будут со всем прилежанием, я в этом смысле.

Конечно, чтобы такого не произошло (душевного такого), надо что? Надо больше дружбонародного кино про то, как хорошо русским девушкам замужем за кем угодно, кроме русских (и ни в коем случае не наоборот), больше лезгинки и плова, особенно в русских школах, больше переписанных по первому требованию учебников истории.

И долбить, долбить, долбить этим неуживчивым русским, особенно в областях, где русского населения от 80 до 90%, что на самом деле там проживает 100, 110, 120 и более национальностей. И все живут дружно, а если что-то и происходит, то это никак не по вине уважаемых иностранных специалистов.

И даже не думать о том, чтобы вспомнить, как эти же специалисты не профессионально, но очень душевно убивали русских на своих землях Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, заботливо облагороженных русскими за свой счет. А теперь не те русофобы, а их потомки уже здесь, в России, будут всеми силами насаждать Бухару и Чимкент. А отдельные представители власти в регионах под многонациональные «ладушки» будут им в этом помогать.

Итого.

Законодательство для мигрантов пора начинать ужесточать. За отправление религиозных надобностей в публичных местах – задерживать, нещадно штрафовать, высылать. Одновременно, конечно, стоит рассмотреть вопрос об организации молельных комнат, но это вот пусть диаспоры арендуют помещения. Все чем-то полезным займутся. У нас не Саудовская Аравия, где на каждой улице мечеть стоит, но в этом пойти навстречу можно и нужно. Заодно не будет непотребства на детских площадках и в переходах.

ММА-клубы, за которыми маячат представители ОПГ «Диаспора» - закрывать, зато открывать уголовное производство не только в отношении мигрантов, но и их пособников из числа россиян. И россиян за сотрудничество с нелегалами вообще карать так. чтобы трещало все по швам. Чтобы никто даже подумать не смел о том, чтобы взять деньги у нелегальных абу-гастролеров.

Мы же хотим жить в приличной стране?
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31 комментарий
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  1. Дед-дилетант Ранг пользователя
    Дед-дилетант
    +7
    Сегодня, 04:56
    С автором согласен. Если взять ММА, то, по мне, это не спорт, а простой мордобой. Но, собственно, я и чисто художественные виды за спорт не считаю: оценки судей - вещь субъективная, как ни крути. В том-же фигурном катании, танцах на льду. Спорт, по моему мнению, нечто другое. Легкая атлетика - спорт. Баскетбол, керлинг, фехтование - везде есть четкие критерии победы. А в видах, где победитель выявляется по принципу "больше/меньше понравилось" - спортом не особо пахнет.
    А с мигрантами давно надо что-то делать. Вот только никакого желания со стороны властей не наблюдается.
    1. Комментарий был удален.
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        -7
        Сегодня, 05:13
        Обсуждать выборы дело пустое. Причем как у нас, так и у них. Демократию придумали для не очень умных людей.
        Что касасется статьи, то тут смешались в кучу кони, люди. Вроде статья о проблеме ММА, а по сути все свелось к приезжим.
        Если уж говорить по делу, то среди первых чемпионов по боям без правил были россияне, например Олег Тактаров, его к абу-бандитам точно не причислить.
        На мой взгляд, нельзя мешать спорт и проблемы с мигрантами, а каким спортом заниматься - каждый выбирает сам. Кто-то в городки играет, а кто-то с горы на велосипеде съезжает, причем зимой!
        1. Aleksandr21 Ранг пользователя
          Aleksandr21
          +6
          Сегодня, 06:05
          Цитата: Михаил-Иванов
          На мой взгляд, нельзя мешать спорт и проблемы с мигрантами, а каким спортом заниматься - каждый выбирает сам.


          100%, среди бойцов есть и достойные люди: Шлеменко, Петр Ян, Волков и т.д. а уж Владимир Минеев который на СВО (дня 3-4 назад смотрел его видео оттуда), это разве не правильные ценности ? Всё зависит от человека, и у этих ребят с жизненной позицией/традициями/ценностями всё в порядке.

          А по поводу мигрантов, и ММА культуры в целом…. Ну допустим запретим мы ММА в России, от этого молодые мигранты на улице, перестанут собираться в толпы и избивать Российских ребят ? Или мигранты больше не будут устраивать разборки между собой или ещё кем то, за территорию ? Будут ходить в секции бокса/борьбы и тоже так же сколачивать группы/единомышленников, а диспоры будут сверху их прикрывать.

          Так что проблема не в ММА, а в государстве…. которое поощряет такое поведение мигрантов у нас в стране.
        2. Doccor18 Ранг пользователя
          Doccor18
          0
          Сегодня, 07:33
          Цитата: Михаил-Иванов
          Вроде статья о проблеме ММА, а по сути все свелось к приезжим.

          Да всё смешалось в этой статье. Винегрет получился, причем некачественный. О чём автор хотел написать? О "плохом ММА"? А что в нем плохого? ММА показывает, что разностронне развитые бойцы превосходят мастеров одного вида единоборств. Треш-ток? Так это для шоу, для привлечения максималоого количества зрителей. Почти все знают о Мохаммеде Али и Майке Тайсоне (даже далекие от бокса), а о Джулио Чезаре Чавесе знают лишь ценители бокса. Почему? А всё дело в медийности. Мохаммед и Майк умели себя показать, несли про своих соперников такое, что порой "уши вяли", результат закономерен. И в современном мире ММА Макгрегор и Джонс известны больше других не только из-за прекрасной карьеры и приличных данных, но и из-за треш-тока. Таковы правила шоу, а без шоу не будет и максимальной прибыли, а без неё и приличного заработка у бойцов... Да, единичные бриллианты ММА (Федор Емельяненко) могли стать знаменитыми и узнаваемыми и без "медийной грязи", но это сейчас скорее исключения из правил...
          Автор начал с ММА, а статья сместилась к теме мигрантов. Чтож, хочется спросить, а почему у узбеков и таджиков, дагестанцев и чеченцев есть сильная тяга к единоборствам, а у большинства славянских ребят её не проглядывается? У нас единственная секция рукопашнооо боя закрылась (лет сорок ей было), держатся пока бокс и дзюдо, но основная масса учеников - дети от шести до десяти лет, подростков - единицы. Почему? А потом мы удивляемся (хотя уже редко чему-то удивляюсь), что на областных соревнованиях по греплингу в уже четвертьфиналах не осталось ни одного представителя славянской внешности...
  2. alystan Ранг пользователя
    alystan
    +2
    Сегодня, 05:00
    С одной стороны, в этом нет ничего плохого, в том, что спортсмен зарабатывает на своих умениях и навыках, он больше ничем зарабатывать и не может, а с другой стороны, все это выливается в позорнейшее шоу, которое раньше именовалось Олимпиадой.

    Я бы это сравнил все это с боями подневольных гладиаторов.
    "Современные гладиаторы", что профессиональные боксеры, что бойцы ММА, хоккеисты и футболисты и др. это подконтрактные и не свободные люди, а такие же рабы. Рабы денег, прежде всего. Ради которых они согласны на все.
    А Олимпийское движение имело совсем другие, более человечные и справедливые принципы в плане состязательности. Но и тут постепенно возобладало верховенство наживы вместо наград. Прикрываясь целью завоевания вожделенных наград, спортсмены, даже не признаваясь себе, ждут положенных/обещанных им вознаграждений. Почета и славы им уже недостаточно. С младых лет все они грезят будущими миллионными заработками.
    Избавиться от всего этого просто так не получится. Общество само надо менять. И власть тоже.
    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +2
      Сегодня, 05:15
      А Олимпийское движение имело совсем другие, более человечные и справедливые принципы в плане состязательности. Но и тут постепенно возобладало верховенство наживы вместо наград.

      Политика там вмешалась! Сидели медали считали. Причем все - и США, и СССР.
      1. alystan Ранг пользователя
        alystan
        +2
        Сегодня, 05:27
        Я имел в виду весь мир. Кто-то раньше, как Запад, кто-то позже, как мы, пришел к этому. Нас, начиная с середины 80-х, усиленно в это все затягивали со всякими турнирами по кик-боксингу и боям без правил. Хоккеистов, самых одаренных, еще раньше стали "уводить" в НХЛ. А дальше, в 90-е, все пошло под откос.
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +1
          Сегодня, 05:38
          У нас спорт был делом государственным, а на Западе практически все частное и построено на прибыли от деятельности. Ничего удивительного в том, что наши хоккеисты поехали играть в НХЛ нет, как и нет ничего удивительного в том, что из НХЛ сейчас едут играть к нам в КХЛ.
  3. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +5
    Сегодня, 05:17
    Нужна ли России ММА-помойка?

    Уместнее ставить вопрос: «Кому нужна в России ММА-помойка?»
    Римские патриции тоже были любителями смертельных боёв гладиаторов... yes
    Это же так здорово смотреть со стороны, как здоровые парни (даже девушки) месят друг дружку, чтобы получить часть наворованных денег (потому что сами толстосумы уже ничего не могут)...
    Помнится в СССР были наказания за применение приёмов боевого самбо и тому подобных боевых искусств. Есть возможность последовать этой традиции - ввести законодательно уголовную ответственность за применение приёмов (если ты такой мастер, то сможешь и уклониться от ударов, а если сам нанёс удар - иди на зону и тренируй там свою волю и выдержку).
    Пора разделить спорт и деньги, а иностранным гражданам с подобными навыками вообще в России делать нечего.
  4. parusnik Ранг пользователя
    parusnik
    +2
    Сегодня, 05:25
    В Ташкенте в советское время существовала хоккейная команда "Бинокор", что в переводе означает "Строитель".Звезд с неба не хватала,но в первой лиге несколько лет играла.Правда,узбеков там было, как кот наплакал,но тем не менее. ММА,западные культурные ценности,которые прижились в России,после развала СССР,где многое было запрещено и колбасы не было.Но не так все плохо,в школах нашего уездного городка лапту стали прививать,объявление видел грядут межшкольные соревнования,надо сходить посмотреть.
    1. Эдуард Ващенко Ранг пользователя
      Эдуард Ващенко
      +2
      Сегодня, 06:25
      Но не так все плохо,в школах нашего уездного городка лапту стали прививать,объявление видел грядут межшкольные соревнования,надо сходить посмотреть.

      Алексей,
      добрый день,
      лапта - скучноватая по нынешним времена игра, в советском детстве, не знаю откуда узнали правила, играли во дворе. А вот "русские городки" - тоже познакомился в детстве, понравилась больше: и сила (бита такой приличный вес имеет) и дальномер. Но много Вы видели наших "вождей" с битой от "национального" спорта в руках? А вот у Амеров без фото с бейсбольным мячом никак. Ни в укор. А о приоритетах.
      hi
      1. parusnik Ранг пользователя
        parusnik
        0
        Сегодня, 06:39
        hi
        А вот "русские городки"
         В нашем уездном городке,в то "безколбасное и безиномарочное ,ужасное" время существовал городошный стадион, на котором проводились этапы и чемпионат РСФСР,по данному виду спорта,человек на 150.Стадион, был полон всегда, во время проведения соревнований,ММА же не было.А представители нашей городской федерации,даже брали медали.Да и сам занимался в секции,имел юношеский разряд.Сейчас,на месте стадиона,платный теннисный корт.А тогда и во время соревнований денег не брали.А чего брать? Когда из-за сетки можно было посмотреть,а если чуть подняться ,то открывался прекрасный обзор сверху. К тому,что зрителей было гораздо больше,чем вмещал стадион.Это был праздник. hi
      2. Андрей Москвин Ранг пользователя
        Андрей Москвин
        +1
        Сегодня, 07:10
        Цитата: Эдуард Ващенко
        у Амеров без фото с бейсбольным мячом никак

        Американский футбол это дебильная игра, под стать самим американцам.
        1. Эдуард Ващенко Ранг пользователя
          Эдуард Ващенко
          -1
          Сегодня, 07:19
          Американский футбол это дебильная игра, под стать самим американцам.

          Согласен.
          как и баскетбол, волейбол,все у них тупое, еще и то устройство с которого Вы написали - на 80% лицензии от тупых амеров.
          И по мелочи - например железная дорога в России от тупых Амеров.
          laughing
  5. Николай Малюгин Ранг пользователя
    Николай Малюгин
    +3
    Сегодня, 05:41
    Ни в одной республики бывшей большой страны не было борьбы без правил.Так,где крутятся большие деньги появляется нечто.Чем отличаются бои ММА от гладиаторских боев.Только тем,что болельщики не даруют бойцам жизнь,или обрекают их на смерть.Цифровые технологии и подобные дикости тесно переплелись между собой.
  6. Андрей Москвин Ранг пользователя
    Андрей Москвин
    +2
    Сегодня, 05:53
    Резать, не дожидаясь перитонита!
  7. Умник Ранг пользователя
    Умник
    -6
    Сегодня, 06:06
    ММА сила и отличный спорт, футбол же геев
    1. parusnik Ранг пользователя
      parusnik
      +1
      Сегодня, 06:19
      футбол же геев
       В чем то можно согласиться.Не зря порой болелы кричат в случае назначения пенальти : Судья,гей! А команду,если она безвольно проиграла,геями.. smile Впрочем,это больше говорит о культуре болельщиков,чем о самой игре.Там и травм достаточное количество,могут сломать и ноги и руки и ребра и получить СГМ,различной тяжести.
  8. Эдуард Ващенко Ранг пользователя
    Эдуард Ващенко
    +2
    Сегодня, 06:17
    Спорт — это социальный институт. Он только отражает происходящее в обществе.
    Если общество капиталистическое, то спорт — это исключительно про деньги, с какими бы благими (или не очень) намерениями Вы им не занимались.
    Если в капиталистическом обществе - кризис, то рост агрессии прямо пропорционален ситуации в нем. ММА – один из видов заработать деньги, пресловутый «социальный лифт», быстро без «философий» освоить ударную, смешанную технику драки, которая может пригодиться здесь и сейчас.
    Что-то после окончания спецоперации в Чечне, ни балет и музыку стали развивать там, чтобы как писал Вольтер «смягчить нравы», а мачизм, борьбу и т. п. И всем это нравилось)))
    А айфон хочется всем, у одних путь к нему через долгое и длительное образование, а у других через «вертушку». Вот и вся история.
    Повышенная агрессия при капитализме — это обязательное условие существование, чем больше кризис (меньше ресурсов) – выше агрессии. И на смену «менее» агрессивному в наши дни, карате или дзюдо, идет ММА. Где Вы не кату или пинану месяцами учите, а сразу лупите по груши.
  9. Вадим С Ранг пользователя
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 06:21
    Когда процент абу превысит процент местных, у них уже будет готовая армия, вторжения, которая прос о нас подавит и подчинит, и все покорно примут! Мы можем долго и много везде возмущаться, но как то лучше не становится
  10. pavel.tipingmail.com Ранг пользователя
    pavel.tipingmail.com
    0
    Сегодня, 06:40
    Если человек занимается единоборствами, и свои навыки применил в быту, в обычной жизни, это должно расцениваться законом, как применение холодного оружия, и пусть "борец" доказывает в суде, что в отношении него была неспровоцированная агрессия, которую нельзя было сдержать иными средствами. Это же так просто.
    1. Эдуард Ващенко Ранг пользователя
      Эдуард Ващенко
      -1
      Сегодня, 07:06
      пусть "борец" доказывает в суде, что в отношении него была неспровоцированная агрессия

      Согласно многовековой практики и Конституции нашей страны, это обвинитель обязан доказывать "что он там доказывает", а для любого обвиняемого действует Презумпция невиновности.
      А так можно всех бойцов ММА+ дзюдо и пр. сразу у лагерь - угроза же, а за ними всех у кого есть кухонный нож.
      hi
      1. pavel.tipingmail.com Ранг пользователя
        pavel.tipingmail.com
        0
        Сегодня, 07:28
        Если у человека в кармане был нож, и он его применил, он должен объяснить, почему он его применил. Согласен, слово "доказать" юридически неверно применено.
        1. Эдуард Ващенко Ранг пользователя
          Эдуард Ващенко
          0
          Сегодня, 07:37
          он должен объяснить, почему он его применил.

          Здесь бессмысленно спорить.
          Соглен с Вами. hi
  11. turembo Ранг пользователя
    turembo
    0
    Сегодня, 06:41
    Тут главное бороться не с ветрянными мельницами, а не посредственно с причинами появления таких явлений, как миграция, и безаконние. Я не фанат ММА, но не бои заполняют нашу страну мигрантами, и делают их жизнь свободной от культуры и законов РФ, а кое что другое, а с этим к сожалению поделать что то сложно...
  12. Chack Wessel Ранг пользователя
    Chack Wessel
    +4
    Сегодня, 06:45
    Голосовали за Путина? Вот и кушайте, не обляпайтесь.
  13. HaByxoDaBHocep Ранг пользователя
    HaByxoDaBHocep
    +1
    Сегодня, 07:02
    В целом с автором согласен, но какой нафиг Миша Маваши адекватный?это же нацик чернорубашечник
  14. Галеон Ранг пользователя
    Галеон
    +2
    Сегодня, 07:02
    Выбрали сами на выходных продолжение этой ситуации - чего ж печалиться теперь? "Указ господина ПэЖэ - всем пацакам надеть намордники и радоваться..."(с)
  15. Гардамир Ранг пользователя
    Гардамир
    +1
    Сегодня, 07:07
    Меня другое удивляет. Нам постоянно хотят внушить разную дурь. К примеру ещё лет десять назад говорили, что все русские лентяи и пьяницы, поэтому стране нужны мигранты. Что удивительно сами русские в это верили. Кстати, теперь когда мигрантов много, они тоже пьют, хотя предпочитают травку.
    Теперь про второе внушение. Якобы многонациональная и много кофессиональная. Возьмем сто человек равно ста процентам. 80 человек это русские, дальше четыре казанских татарина, два чечена, один башкир, один чуваш, один аварец. Правда в эту статистику пока не записывают постояно завозимых среднеазиатов. Здесь со статистикой всё просо русских на три буквы, мигрантов на наше место...
  16. Холостой_пистон Ранг пользователя
    Холостой_пистон
    +1
    Сегодня, 07:08
    Пока родственника депутата или высокопоставленного чиновника не доставят в реанимацию после общения с мигрантами, власть на эту проблему обращать внимание не будет.
  17. Александр Ра Ранг пользователя
    Александр Ра
    +1
    Сегодня, 07:17
    Этих помоек развилось тьма. ММА, лгбт, разных шоу типа «Маски», юмористических,.. Это всё развращающее молодёжь, и всё под трескотню о приверженности традиционным ценностям.
    Другой момент, тезис сверху о «нашей силе в многонациональности» требует отдельного и внимательного рассмотрения.

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