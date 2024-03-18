Украинский министр утверждает, что продлевать контракт на транзит российского газа в Европу Киев не будет

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Украинский министр утверждает, что продлевать контракт на транзит российского газа в Европу Киев не будет

Никакой сенсации в плане вероятного продления контракта на транзит российского газа в Европу не произошло. Стало известно о том, что министр энергетики Украины Г.Галущенко заявил, что после истечения срока действия контракта (а это 31 декабря 2024 года) Киев продлевать «транзитный» договор с Россией не будет.

Галущенко в интервью украинским репортёрам заявил, что «никакие дополнительные соглашения с Москвой подписываться так же не будут».



При этом украинский министр апеллирует к Евросоюзу, заявляя, что «Европа сама предусматривает вариант полного отказа от использования российского газа». Речь о той самой Европе, которая после подрыва американскими спецслужбами газопровода «Северный поток» кратно нарастила закупки у Российской Федерации сжиженного природного газа. Но при этом в Брюсселе продолжают делать вид, что в топливе из России не заинтересованы, а чиновники в Киеве вторят своим западным спонсорам, прекрасно понимая, что без российского газа экономикам Европы и уж тем более Украины просто не выжить.

Галущенко также добавил, что на основании европейской инициативы RepowerEU Евросоюз к 2027 году планирует полностью отказаться ещё и от СПГ из России.

Напомним, что к настоящему моменту действующий контракт предусматривает транзит через территорию Украины российского газа в объёмах 40 млрд кубометров в год. Часть этих объёмов оседает на Украине под видом «реверса». То есть, Украина как пользовалась российским газом, так и продолжает пользоваться, постоянно пытаясь убедить своих граждан, что никакой торговли с Москвой не ведёт и что газ будто бы не российский.
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7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:10
    — Решили соскочить с российской "газовой иглы" на европейскую клизму ...
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 06:18
      «никакие дополнительные соглашения с Москвой подписываться так же не будут»
      А газопровод берегут -денежки за транзит капают и "реверс" идет !
  2. ximkim Ранг пользователя
    ximkim
    +1
    Сегодня, 06:15
    Хоть бы не продлили.
    И может кремляне начнут репы чесать?
  3. Krugov Ранг пользователя
    Krugov
    +1
    Сегодня, 06:17
    Это заявка типа для Европы - "Ах вот вы как?! Тогда мы вам вот так! Или давайте стволов и бабла!"
  4. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 06:25
    На счёт СПГ ,наверно единственная действительно болезненная санкция от США за всё это время против Арктик СПГ.Михельсон конечно решит,но на это уйдут время и деньги.
  5. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    0
    Сегодня, 06:33
    министр энергетики Украины Г.Галущенко заявил, что после истечения срока действия контракта (а это 31 декабря 2024 года) Киев продлевать «транзитный» договор с Россией не будет.

    Надеюсь, что к этому сроку ни Галущенко, ни украины не будет.
  6. Ivan№One Ранг пользователя
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 06:34
    «То есть, Украина как пользовалась российским газом, так и продолжает пользоваться, постоянно пытаясь убедить своих граждан, что никакой торговли с Москвой не ведёт и что газ будто бы не российский»

    И какой ввод?
    Позор им?
    Или позор нам? Что врагу который убивает наших людей КАЖДЫЙ день газ даём?

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