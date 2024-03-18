Никакой сенсации в плане вероятного продления контракта на транзит российского газа в Европу не произошло. Стало известно о том, что министр энергетики Украины Г.Галущенко заявил, что после истечения срока действия контракта (а это 31 декабря 2024 года) Киев продлевать «транзитный» договор с Россией не будет.Галущенко в интервью украинским репортёрам заявил, что «никакие дополнительные соглашения с Москвой подписываться так же не будут».При этом украинский министр апеллирует к Евросоюзу, заявляя, что «Европа сама предусматривает вариант полного отказа от использования российского газа». Речь о той самой Европе, которая после подрыва американскими спецслужбами газопровода «Северный поток» кратно нарастила закупки у Российской Федерации сжиженного природного газа. Но при этом в Брюсселе продолжают делать вид, что в топливе из России не заинтересованы, а чиновники в Киеве вторят своим западным спонсорам, прекрасно понимая, что без российского газа экономикам Европы и уж тем более Украины просто не выжить.Галущенко также добавил, что на основании европейской инициативы RepowerEU Евросоюз к 2027 году планирует полностью отказаться ещё и от СПГ из России.Напомним, что к настоящему моменту действующий контракт предусматривает транзит через территорию Украины российского газа в объёмах 40 млрд кубометров в год. Часть этих объёмов оседает на Украине под видом «реверса». То есть, Украина как пользовалась российским газом, так и продолжает пользоваться, постоянно пытаясь убедить своих граждан, что никакой торговли с Москвой не ведёт и что газ будто бы не российский.