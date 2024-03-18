Кирби: Украина начинает терять территории, отступая из-за отсутствия снарядов

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Кирби: Украина начинает терять территории, отступая из-за отсутствия снарядов

В Белом доме бьют тревогу, снова заявляя о весьма плачевном состоянии украинской армии, лишившейся военной помощи США. Как заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, ВСУ начинают отступать, теряя территории, а это может обернуться катастрофой.

Представитель Белого дома выступил в эфире телеканала ABC, где раскритиковал Конгресс США за затягивание с выделением дополнительного финансирования для Украины. По его словам, оставшаяся без снарядов украинская армия вынуждена отступать, занимая где вторую, а где уже и третью линию обороны. Откуда у него такая информация, Кирби не пояснил, но все дело в том, что у Киева пока нет ни второй, ни третьей линии обороны, они только возводятся ускоренными темпами. Так что отступать там некуда.



Послушайте, время не терпит. У них заканчиваются боеприпасы в Донбассе, и они отходят на вторую и третью линии обороны

- заявил координатор Белого дома.

Ранее украинские ресурсы сообщили, что новый главком ВСУ Сырский вынужден бросать свежие силы для сдерживания наступления российской армии под Авдеевкой, поскольку вторая линия обороны, куда могли бы отступить украинские военные, не готова. Поэтому сейчас Киев выигрывает время для ее постройки жизнями украинских солдат.

Как ранее заявлял Зеленский, всего Украина планирует построить три линии обороны общей длиной порядка 2-х тысяч километров.
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    6 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 06:14
      «Украина начинает терять территории» —

      — Продолжает ...
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 06:21
        У них заканчиваются боеприпасы в Донбассе, и они отходят на вторую и третью линии обороны
        Конгресс США виноват ! belay
    2. Трус Ранг пользователя
      Трус
      0
      Сегодня, 06:23
      Видимо, Кирби не читал комментарии на ВО, а то бы знал, что боеприпасы можно взять где-то в азии и в тихаря у Китая.
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 06:32
        Цитата: Трус
        Видимо, Кирби не читал комментарии на ВО
        Он русского языка не понимает
    3. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      +1
      Сегодня, 06:32
      Кирби: Украина начинает терять территории, отступая из-за отсутствия снарядов
      belayБудут снаряды, перестанет терять территории? Сомнительно... request
    4. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 06:34
      Да,снаряды "кончаются".А чем тогда они бьют по Белгородчине?Палками?

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