Послушайте, время не терпит. У них заканчиваются боеприпасы в Донбассе, и они отходят на вторую и третью линии обороны

В Белом доме бьют тревогу, снова заявляя о весьма плачевном состоянии украинской армии, лишившейся военной помощи США. Как заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, ВСУ начинают отступать, теряя территории, а это может обернуться катастрофой.Представитель Белого дома выступил в эфире телеканала ABC, где раскритиковал Конгресс США за затягивание с выделением дополнительного финансирования для Украины. По его словам, оставшаяся без снарядов украинская армия вынуждена отступать, занимая где вторую, а где уже и третью линию обороны. Откуда у него такая информация, Кирби не пояснил, но все дело в том, что у Киева пока нет ни второй, ни третьей линии обороны, они только возводятся ускоренными темпами. Так что отступать там некуда.- заявил координатор Белого дома.Ранее украинские ресурсы сообщили, что новый главком ВСУ Сырский вынужден бросать свежие силы для сдерживания наступления российской армии под Авдеевкой, поскольку вторая линия обороны, куда могли бы отступить украинские военные, не готова. Поэтому сейчас Киев выигрывает время для ее постройки жизнями украинских солдат.Как ранее заявлял Зеленский, всего Украина планирует построить три линии обороны общей длиной порядка 2-х тысяч километров.